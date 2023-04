Vogelgrippe-Angst-Narrative werden lauter – Hat die neue Vogelgrippe das Potenzial für eine Pandemie?

In der Vergangenheit stellte die Vogelgrippe nie eine Bedrohung für die Menschheit dar, aber Wissenschaftler schufen einen Hybrid mit Pandemiepotenzial für den Menschen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Wenn man bedenkt, dass die globale Biosicherheit eine der Haupttaktiken ist, um eine totalitäre Eine-Welt-Regierung einzuführen, ist es klar, dass weitere Pandemien in unserer Zukunft liegen, und eine waffenfähige Vogelgrippe scheint wahrscheinlich

In der Vergangenheit stellte die natürliche Vogelgrippe (H5N1) nie eine Bedrohung für die Menschheit dar, aber Wissenschaftler haben einen Hybriden mit Pandemiepotenzial für den Menschen geschaffen

Sollte es tatsächlich zu einer tödlichen Vogelgrippe beim Menschen kommen, besteht der begründete Verdacht, dass sie von Menschen verursacht wurde. Es besteht auch der begründete Verdacht, dass ein Impfstoff gegen die Vogelgrippe entweder unwirksam, gefährlich oder beides sein wird

H5N1 (Vogelgrippe) befällt jetzt Säugetiere in einem bisher nicht gekannten Ausmaß, darunter Stinktiere, Bären, Robben, Füchse, Nerze und sogar Delfine. Die Infektion breitet sich auch unter den Säugetieren aus. Dies ist eine neue Entwicklung, die die Wissenschaftler beunruhigt. Wenn das Virus mutiert (oder mutiert wird), um sich unter Säugetieren zu verbreiten, könnte der Sprung zum Menschen nicht mehr weit sein

In den USA und anderen Ländern werden bereits H5N1-Impfstoffe „für den Fall der Fälle“ gelagert. Neben einigen herkömmlichen Impfstoffen sind auch auf H5N1 abgestimmte mRNA-Impfstoffe in Planung, die wahrscheinlich nicht zusätzlich zu den COVID-Impfungen getestet werden müssen

Die Vogelgrippe war schon immer ein Betrug, weshalb ich vor fast 15 Jahren mein New York Times-Bestseller „The Great Bird Flu Hoax“ geschrieben habe. Präsident George Bush gab über 7 Milliarden Dollar aus und warnte, dass mehr als 2 Millionen Amerikaner sterben könnten. In Wirklichkeit ist in den USA niemand an der Vogelgrippe gestorben.

15 Jahre später ist die globale Biosicherheit eine der wichtigsten Taktiken zur Einführung einer totalitären Eine-Welt-Regierung, so dass weitere Pandemien zweifellos in unserer Zukunft liegen. Im Frühjahr 2022 warnte Bill Gates, dass es eine weitere Pandemie geben wird, und dass diese Pandemie „dieses Mal Aufmerksamkeit bekommen wird“.

Ausgehend von den Nachrichten, die jetzt auftauchen, scheint eine waffenfähige Vogelgrippe wahrscheinlich. In einem CenterPoint-Interview vom 30. März 2022 deutete der ehemalige Direktor der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Robert Redfield, diese Möglichkeit mehr als an:

„Ich glaube, die große Pandemie liegt noch in der Zukunft, und das wird eine Vogelgrippe-Pandemie für den Menschen sein. Sie wird eine hohe Sterblichkeitsrate von 10-50% haben. Das wird Ärger geben.“

Die Vogelgrippe stellte keine Bedrohung dar, bis Wissenschaftler sie waffenfähig machten

In der Vergangenheit stellte die natürliche Vogelgrippe (H5N1) nie eine Bedrohung für die Menschheit dar, doch dann begannen Wissenschaftler, an ihr herumzubasteln und einen Hybriden mit pandemischem Potenzial für den Menschen zu schaffen. Ein Teil dieser Forschung wurde in vom Pentagon finanzierten Biolabors in der Ukraine durchgeführt.

Gates und Dr. Anthony Fauci, der frühere Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), haben auch die Gain-of-Function-Forschung zu H5N1 finanziert. Ein Wissenschaftler, dessen Arbeit zu H5N1 sowohl von Fauci als auch von Gates finanziert wurde, ist Dr. Yoshihiro Kawaoka.

In einem Experiment mischte Kawaoka das Vogelgrippevirus mit dem spanischen Grippevirus, was zu einem hochgradig tödlichen Atemwegsvirus führte, das auch auf den Menschen übertragbar ist. Kawaoka hat auch mit Mischungen aus dem H5N1- und dem H1N1-Virus (Schweinegrippe) aus dem Jahr 2009 experimentiert und dabei ein über die Luft übertragbares Hybridvirus geschaffen der in der Lage ist, sich dem menschlichen Immunsystem zu entziehen, so dass der Mensch praktisch wehrlos dagegen ist und diese extrem riskante Forschung wurde in einem Labor der Biosicherheitsstufe 2 durchgeführt!

„Die Vogelgrippe wurde auf verschiedene Weise manipuliert und manipuliert, so dass sie sowohl über die Luft übertragen werden kann (was ursprünglich nicht der Fall war) als auch eine artenübergreifende Infektion ermöglicht.“

Fauci finanzierte auch die Arbeit des Virologen Ron Fouchier, eines niederländischen Forschers, dessen Team eine über die Luft übertragbare Version der Vogelgrippe durch eine Kombination aus Gentechnik und Serieninfektion von Frettchen erzeugte. Die Vogelgrippe wurde also auf verschiedene Weise manipuliert und manipuliert, so dass sie sowohl über die Luft übertragen werden konnte (was ursprünglich nicht der Fall war) als auch eine artenübergreifende Infektion ermöglichte.

Im Jahr 2012 löste die Arbeit von Kawaoka und Fouchier weit verbreitete Besorgnis über die gain-of-function-Forschung aus, da man schnell erkannte, dass sie versehentlich eine menschliche Pandemie auslösen könnte.

Infolgedessen erließ die US-Regierung 2014 ein vorübergehendes Verbot der Gain-of-Function-Forschung an bestimmten Viren, das bis Dezember 2017 in Kraft blieb. Heute wissen wir, dass dieses Verbot von Fauci umgangen wurde, der in diesen Jahren weiterhin die Funktionserweiterungsforschung an Coronaviren in China finanzierte.

Es sieht nun so aus, als ob die waffenfähige Vogelgrippe schließlich freigesetzt werden könnte, um die geopolitischen Ziele der technokratischen Kabale zu erreichen, die versucht, der Weltgesundheitsorganisation ein Monopol auf die Entscheidungsfindung bei Pandemien zu geben.

Die Vogelgrippe ist unter Geflügel und Wildvögeln in den Vereinigten Staaten, aber das natürliche Virus ist nicht sehr übertragbar oder tödlich für den Menschen. Sollten wir also eine tödliche Vogelgrippe beim Menschen bekommen, besteht der begründete Verdacht, dass sie von Menschen verursacht wurde. Es besteht auch der begründete Verdacht, dass ein Impfstoff gegen die Vogelgrippe entweder unwirksam oder gefährlich oder beides sein wird.

Vogelgrippe hat sich auf Säugetiere ausgebreitet

Einem Bericht von ABC News vom 9. Februar 2023 zufolge befällt H5N1 (Vogelgrippe) auch Säugetiere in einem bisher nicht gekannten Ausmaß, darunter Stinktiere, Bären, Robben, Füchse, Nerze und sogar Delfine. Die Virologin Nichola Hill von der University of Massachusetts Boston erklärte gegenüber ABC News:

„Die Größe, Reichweite und Anzahl der von diesem Ausbruch betroffenen Arten ist beispiellos … So sollte sich die Vogelgrippe eigentlich nicht verhalten.“

Während sporadische Infektionen unter Säugetieren bereits seit 20 Jahren gemeldet werden, scheint sich das Virus nun zwischen Säugetieren auszubreiten, anstatt sich auf einzelne Säugetiere zu beschränken, die sich durch den Verzehr eines infizierten Vogels infizieren.

Dies ist eine brandneue Entwicklung, die die Wissenschaftler beunruhigt. Wenn das Virus mutiert (oder mutiert wird), um sich unter Säugetieren zu verbreiten, könnte der Sprung zum Menschen nicht mehr weit sein.

Ist der Mensch der Nächste?

Im Jahr 2022 verzeichnete die Influenza-Abteilung der U.S. Centers for Disease Control and Prevention mehr als 50 Fälle von Vogelgrippe beim Menschen in sieben Ländern, und obwohl diese extrem selten sind, rechnet die CDC mit weiteren Infektionen. Wie in ihrem H5N1-Update vom 17. März 2023 erwähnt:

„Bislang haben die HPAI-Viren (hochpathogene aviäre Influenza) A(H5N1), die derzeit bei Vögeln und Geflügel zirkulieren und auf Säugetiere übergegangen sind, sowie die Viren, die Infektionen beim Menschen verursacht haben, nicht die Fähigkeit, sich leicht an Rezeptoren zu binden, die in den oberen Atemwegen des Menschen vorherrschen. Daher ist das derzeitige Risiko für die Öffentlichkeit durch HPAI A(H5N1)-Viren weiterhin gering. Da sich Influenzaviren jedoch schnell weiterentwickeln können und HPAI A(H5N1)-Viren bei Wildvögeln und Geflügelausbrüchen weltweit weit verbreitet sind, ist mit weiteren sporadischen Infektionen beim Menschen zu rechnen. Die fortgesetzte umfassende Überwachung dieser Viren bei Wildvögeln, Geflügel, Säugetieren und Menschen weltweit sowie häufige Neubewertungen sind von entscheidender Bedeutung, um das Risiko für die öffentliche Gesundheit zu bestimmen, ebenso wie laufende Vorsorgemaßnahmen.“

Kanadische Experten befürchten außerdem, dass die derzeitige Dynamik der Vogelgrippe das Potenzial hat, sich zu einer Pandemie beim Menschen auszuweiten. Wie von Global News am 25. März 2023 berichtet:

„Der aktuelle Ausbruch, der in Nord- und Südamerika zirkuliert, ist als H5N1 Clade 2.3.4.4b bekannt. Er hat eine Rekordzahl von Vögeln und infizierten Säugetieren getötet. Obwohl Fälle beim Menschen nach wie vor selten sind, warnte Shayan Sharif, Professor und stellvertretender Dekan am Ontario Veterinary College, dass das Virus „an Dynamik gewinnt“ und immer mehr zu einer Bedrohung für den Menschen wird. Verschiedene Teile des Puzzles kommen zusammen, damit dieses Virus auf den Menschen übertragbar wird“, sagte er gegenüber Global News. Dieses Virus hat das Potenzial, sich zu einem Pandemievirus zu entwickeln, und wenn das der Fall ist, müssen wir absolut bereit sein, denn die Sterblichkeitsrate dieses Virus könnte weitaus höher sein als die von COVID-19.“

Die derzeitigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Vogelgrippe sind der falsche Ansatz

Wie wir bei der COVID-Pandemie gesehen haben, bestehen die Gesundheitsbehörden darauf, dass es nur eine Lösung für Vogelgrippe-Epidemien gibt, nämlich die Impfung. Inzwischen verschlimmert diese Strategie die Situation.

Die Keulung aller Hühner, sobald ein einziger Fall entdeckt wird, garantiert im Grunde, dass sich nie eine natürliche Immunität entwickeln wird. Eine weitaus vernünftigere Strategie wäre es, die Hühner, die an der Infektion sterben, zu eliminieren, aber diejenigen, die sie überleben, am Leben zu lassen.

Ein interessanter Artikel des regenerativen Landwirts Joel Salatin, in dem er den Zyklus der Vogelgrippe erörtert, wurde Mitte März 2023 vom Brownstone Institute veröffentlicht:

„Wenn denkende Menschen nur eines aus der COVID-Pandemie gelernt haben, dann dass die offiziellen Regierungsberichte politisch verzerrt und oft unwahr sind. Bei diesem jüngsten HPAI-Ausbruch ist die vielleicht ungeheuerlichste Abweichung von der Wahrheit die Vorstellung, dass die Vögel infolge der Krankheit gestorben sind und dass Euthanasie für die Überlebenden die beste und einzige Option ist … Sicher, HPAI ist tödlich und kann tödlich sein, aber sie tötet nicht alles. Die Politik der Massenvernichtung ohne Rücksicht auf die Immunität, ohne auch nur zu erforschen, warum einige Vögel gut gedeihen, während alle anderen sterben, ist wahnsinnig. Die grundlegendsten Prinzipien der Tierhaltung und -zucht verlangen, dass Landwirte auf ein gesundes Immunsystem selektieren. Wir Landwirte haben das seit Jahrtausenden getan … Aber in seiner Weisheit hat das US-Landwirtschaftsministerium (USDA-Usduh) kein Interesse daran, die gesunden Überlebenden zu selektieren, zu schützen und dann zu vermehren. Die Politik ist klar und einfach: Töten Sie alles, was jemals mit den erkrankten Vögeln in Kontakt gekommen ist. Der zweite Teil der Strategie ist ebenfalls einfach: einen Impfstoff finden, um HPAI zu stoppen … Die Politik der verbrannten Erde ist die einzige Option, auch wenn sie nicht zu funktionieren scheint. Tatsächlich kommen die Zyklen schneller und es scheinen mehr Vögel betroffen zu sein. Jemand sollte die Wirksamkeit in Frage stellen.“

Vernünftige Lösungen für die Vogelgrippe

Wie Salatin feststellte, ist es unter den Landwirten weithin anerkannt, dass beengte Unterkünfte und zu viele Hühnerfarmen, die geografisch zu dicht beieinander liegen, das Problem sind. „Das USDA und die Industrie wollen verzweifelt Wildvögeln, Hinterhofherden und schmutzigen Schuhen die Schuld geben, anstatt in den Spiegel zu schauen und zu erkennen, dass dies die Art der Natur ist, ‚Genug!‘ zu schreien“. schreibt Salatin.

Die Antwort ist relativ einfach. Retten Sie Vögel, die die Infektion überleben, und züchten Sie sie. Auf diese Weise werden zukünftige Generationen eine natürliche Immunität haben. „Wenn ein Bestand an HPAI erkrankt, lassen Sie ihn seinen Lauf nehmen. Es wird diejenigen töten, die es töten wird, aber in ein paar Tagen werden die Überlebenden offensichtlich sein. Behalten Sie diese und nehmen Sie sie in ein Zuchtprogramm auf“, schreibt Salatin.

Zweitens können Hühnerhalter Epidemien auch abwehren, indem sie sich auf optimale Herdengrößen konzentrieren. Wildtruthühner zum Beispiel bleiben in Herden von nicht mehr als ein paar hundert Tieren. Wildschweine überschreiten selten Gruppen von 100 Tieren. Bei Hühnern liegt die optimale Herdengröße laut Salatin bei etwa 1.000 Tieren. Er fährt fort zu erklären:

„Ein älterer Wissenschaftler aus der Geflügelindustrie besuchte einmal unseren Betrieb und sagte mir, dass Krankheiten praktisch ausgerottet würden, wenn die Ställe die Hühner in Gruppen von 1.000 Vögeln aufteilen würden. Er sagte, es sei in Ordnung, 10.000 Vögel in einem Stall zu haben, solange sie in 1.000-Vogel-Einheiten untergebracht sind. Auf diese Weise kann ihre Sozialstruktur in einer natürlichen Interaktion funktionieren. In der Tierwelt gibt es eine Hierarchie von Tyrannen und Schüchternen. Diese Sozialstruktur bricht oberhalb der optimalen Größe zusammen … Ich möchte nicht leichtfertig klingen oder die HPAI-Anfälligkeit überbewerten, aber die Fallzahlen deuten definitiv auf eine geringere Anfälligkeit in gut geführten Weideherden hin. Die Entwicklung eines Protokolls zur Stärkung des Immunsystems ist sicherlich ebenso forschungswürdig wie die Überlistung des Immunsystems mit Impfstoffen und der Versuch, den Mutationen und Anpassungen der Krankheit mit menschlicher Cleverness zuvorzukommen. Wie wäre es, bescheiden nach Lösungen in der Natur zu suchen, anstatt sich auf Hybris zu verlassen? Die Parallelen zwischen der HPAI-Expertenorthodoxie und der COVID-Orthodoxie sind zu zahlreich, um sie alle aufzuzählen … Die HPAI-Sorgen nähren die Lebensmittel-Sorgen, die die Menschen nach staatlicher Sicherheit schreien lassen. Die Menschen akzeptieren so ziemlich alles, wenn sie Angst haben … Denken Sie darüber nach und entscheiden Sie sich dann für ein natürlicheres Heilmittel: gut geführte, dezentralisierte Weidegeflügelhaltung mit angemessenen Herdengrößen.“

Achten Sie auf kommende Narrative

Achten Sie auf die Erzählungen, die man uns auftischt. Sollte sich die Vogelgrippe zu einer Epidemie oder Pandemie beim Menschen entwickeln, gibt es viele Gründe für den Verdacht, dass es sich um ein waffenfähiges Virus handelt, und die angebotene „Lösung“ wird die gleiche sein wie bei COVID-19: „Lasst euch impfen.“

Können wir angesichts der weit verbreiteten Schäden, die durch die COVID-19-mRNA-Impfung verursacht wurden, wirklich darauf vertrauen, dass die Vogelgrippe-Impfung im Schnellverfahren sicherer oder wirksamer sein wird? Die USA und andere Länder halten bereits einen Vorrat an H5N1-Impfstoff „nur für den Fall“, was bezeichnend ist.

Neben einigen herkömmlichen Impfstoffen sind auch auf H5N1 abgestimmte mRNA-Impfstoffe geplant, die wahrscheinlich nicht zusätzlich zu den bereits für die COVID-Impfungen durchgeführten Tests getestet werden müssen.

Und das, obwohl die jüngsten Versuche, eine mRNA-basierte Grippeimpfung zu entwickeln, gescheitert sind. Wie von Reuters berichtet:

„Einige der weltweit führenden Hersteller von Grippeimpfstoffen sagen, dass sie innerhalb von Monaten Hunderte von Millionen von Vogelgrippeimpfstoffen für Menschen herstellen könnten, falls ein neuer Stamm der Vogelgrippe jemals die Artengrenze überspringt … Im Falle einer Pandemie würden die Impfstoffhersteller die Produktion von saisonalen Grippeimpfstoffen verschieben und stattdessen bei Bedarf auf den neuen Ausbruch zugeschnittene Impfungen herstellen… Viele der potenziellen Pandemieimpfstoffe sind von den Aufsichtsbehörden bereits zugelassen, und zwar auf der Grundlage von Daten aus Humanstudien, die zeigen, dass die Impfstoffe sicher sind und eine Immunreaktion auslösen – ein Verfahren, das bereits bei saisonalen Grippeimpfstoffen angewandt wird. Das bedeutet, dass möglicherweise keine weiteren Versuche am Menschen erforderlich sind, selbst wenn die Impfstoffe so angepasst werden müssen, dass sie besser zu dem Stamm passen, der auf den Menschen überspringt. Daten darüber, wie gut die Impfstoffe tatsächlich vor einer Infektion schützen, würden in Echtzeit gesammelt … Experten plädieren seit langem für neue Ansätze bei der Entwicklung von Impfstoffen, sowohl für die saisonale als auch für die pandemische Grippe. COVID hat bewiesen, dass sich die mRNA-Technologie schneller an sich verändernde Viren anpassen lässt, da die Impfstoffe genetische Informationen des Erregers nutzen, anstatt das Virus selbst zu züchten. Die mRNA-Impfstoffforschung von Moderna begann eigentlich mit der pandemischen Grippe und wurde für COVID modifiziert, sagte Raffael Nachbagauer, Executive Director für Infektionskrankheiten bei Moderna. Das Unternehmen plant, in der ersten Hälfte des Jahres 2023 eine kleine Humanstudie mit einem mRNA-Impfstoff gegen pandemische Grippe durchzuführen, der auf den neuen Subtyp der Vogelgrippe zugeschnitten ist, sagte er und fügte hinzu, dass Moderna im Falle eines Ausbruchs „sehr schnell“ reagieren könnte. Die Ergebnisse werden genau beobachtet werden, da die Daten zum saisonalen Grippeimpfstoff von Moderna gemischt waren.“

Zu glauben, dass eine mRNA-basierte Impfung gegen eine waffenfähige Vogelgrippe sicherer ist als die Impfung gegen COVID-19, wäre extrem naiv, wenn Sie mich fragen, aber Sie können sicher sein, dass man uns etwas anderes erzählen wird, wenn sich die Vogelgrippe in der menschlichen Bevölkerung ausbreitet.

Bereiten Sie sich vor

Eines der besten Dinge, die ich in meiner Jugend getan habe, war der Beitritt zu den Pfadfindern. Ihr Motto „Be Prepared“ war mein ganzes Leben lang von großem Nutzen. Nun, es gilt auch für die Vogelgrippe. Wir wissen es zwar nicht mit Sicherheit, da keine Studien durchgeführt wurden, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass viele der gleichen Protokolle, die bei der frühen ambulanten Behandlung von COVID eingesetzt werden, auch bei der Vogelgrippe funktionieren, da es sich bei beiden um virale Erreger der Atemwege handelt.

Als ersten grundlegenden Präventionsschritt sollten Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel optimieren (der ideale Bereich liegt zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml). Messen Sie den Wert zur Bestätigung, denn ohne einen Bluttest lässt sich Ihr Vitamin-D-Spiegel nicht feststellen.

Der Sommer steht vor der Tür, also lassen Sie Ihr orales Vitaminpräparat weg, ziehen Sie sich aus und gehen Sie um die Mittagszeit in die Sonne, was für die meisten Menschen in den USA um 13 Uhr ist. Wenn Sie mehr erfahren möchten, laden Sie meinen Bericht „Vitamin D in the Prevention of COVID-19“ herunter, den Sie auf stopCOVIDcold.com finden.

Für den Fall, dass Sie krank werden, würde ich Ihnen dringend raten, einen Vernebler zu kaufen, damit Sie bei den ersten Anzeichen von Symptomen Wasserstoffperoxid vernebeln können. Gehen Sie einfach auf meinen Bitchute-Kanal und suchen Sie nach meinen Peroxid-Videos. Dort finden Sie eine ausführliche Anleitung dazu.

Zurzeit scheint die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) eines der besten COVID-Behandlungsprotokolle zu haben. Es heißt I-CARE und kann von covid19criticalcare.com heruntergeladen werden. Dort gibt es auch ein Behandlungsprotokoll für RSV und Influenza. Drucken Sie sie aus und stellen Sie sicher, dass Sie die wichtigsten Präparate in Ihrer Hausapotheke haben.

Artikel als PDF

Quellen: