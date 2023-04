Top-Wissenschaftler aus Oxford hat schlechte Nachrichten für Klimaaktivisten

Windkraft scheitert in allen Punkten“: Oxford-Wissenschaftler erklärt die Mathematik

Die Windenergie ist historisch und wissenschaftlich unzuverlässig, behauptet ein Mathematiker und Physiker der Universität Oxford. Seine Berechnungen zeigen, dass die Regierung eine „Windpark-Politik“ betreibt und dabei numerische Beweise außer Acht lässt.

Nachdem auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2015 in Paris beschlossen wurde, die fossilen Brennstoffe zu reduzieren, war die „instinktive Reaktion“ auf der ganzen Welt, auf erneuerbare Energien zu setzen, so der emeritierte Professor Wade Allison, der auch am CERN forscht, in einem 2023 veröffentlichten Papier (pdf).

Allison merkte an, dass die Solarenergie „extrem schwach“ sei und vor der industriellen Revolution nicht ausgereicht habe, um „selbst eine kleine Weltbevölkerung mit einem akzeptablen Lebensstandard zu versorgen“.

„Heute wird moderne Technologie eingesetzt, um diese schwachen Energiequellen zu nutzen. Es werden riesige ‚Farmen‘ gebaut, die die natürliche Umwelt monopolisieren, zum Nachteil anderer Lebewesen. Die Entwicklungen erfolgen ohne Rücksicht auf die Schäden, die sie anrichten. Wasserkraftwerke, riesige Turbinen und kilometerlange Solarpaneele werden gebaut, obwohl sie unzuverlässig und ineffektiv, ja sogar unnötig sind“, so Allison in dem Bericht, der von der Global Warming Policy Foundation veröffentlicht wurde.

„Vor allem die Stromerzeugung durch Windkraft ist enttäuschend. Der politische Enthusiasmus und der Investorenhype werden durch die Beweise nicht gestützt, selbst für Offshore-Wind, der außerhalb der Sichtweite des berüchtigten My Back Yard“ eingesetzt werden kann“, schrieb er. „Was sagen diese Beweise eigentlich aus?“

Nach Angaben des US-Energieministeriums erzeugte die Windenergie im Jahr 2021 mehr als 9 Prozent der gesamten Nettoenergie des Landes und ist damit die größte erneuerbare Energiequelle des Landes. Nach Angaben des Ministeriums erzeugen über 70.000 Turbinen genug Strom, um das Äquivalent von 43 Millionen amerikanischen Haushalten zu versorgen.

Nach Angaben des Energieministeriums gibt es in den Vereinigten Staaten 120.000 Arbeitsplätze im Kontext der Windenergie, die damit zu den am schnellsten wachsenden Arbeitsplätzen des Landes gehört.

Die Beweise

Allison erläuterte, dass die Windenergie anhand der Menge der bewegten Luft und der Geschwindigkeit der Luft gemessen wird, wenn sie den Bereich erreicht, der von den Turbinenblättern überstrichen wird.

Der Wissenschaftler berechnete, dass bei einem Wirkungsgrad von 100 Prozent die Leistung 600 Watt pro Quadratmeter beträgt, wenn der Wind mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde (etwa 22 mph) weht. Um 3.200 Millionen Watt zu liefern – die gleiche Leistung wie Hinkley Point C, ein geplantes kohlenstofffreies Kernkraftwerk in England – wären also 5,5 Millionen Quadratmeter überstrichene Turbinenfläche erforderlich.

„Das sollte für Vogelschützer und andere Umweltschützer völlig inakzeptabel sein“, schrieb Allison.

Die tatsächliche Leistung der Technologie sei viel schlechter als die Berechnungen, die von einem 100-prozentigen Wirkungsgrad ausgingen, sagte er.

„Da die vom Wind übertragene Leistung von der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit abhängt, sinkt die verfügbare Leistung um den Faktor 8, wenn der Wind nur noch mit halber Geschwindigkeit weht“, sagte er. „Fast noch schlimmer ist es, wenn sich die Windgeschwindigkeit verdoppelt, steigt die gelieferte Leistung um das Achtfache, sodass die Turbine zu ihrem eigenen Schutz abgeschaltet werden muss.“

Allison wies darauf hin, dass die Schwankungen beträchtlich sind, und verwies auf einen Bericht von WindEurope, aus dem hervorgeht, dass die installierte Nennleistung in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich auf Tagesbasis 236 Gigawatt (GW) beträgt. Die höchste Leistung im Jahr 2021 wurde jedoch am 26. März desselben Jahres mit 103 GW registriert.

Die Unzuverlässigkeit erstreckt sich auch auf Offshore-Windparks. Auch die zur Stromspeicherung verwendeten Batterien sind nach dem derzeitigen Stand der Technik stark eingeschränkt. Trotz dieser Beweise ignoriert die Regierung die Zahlen, so Allison.

„Angesichts der allgemeinen Energieknappheit, des Krieges in Europa, der hohen Preise und der Wahrscheinlichkeit von Ausfällen in der Stromversorgung sollten viele populärwissenschaftliche Annahmen, die der Energiepolitik zugrunde liegen, infrage gestellt werden. Die Windkraft versagt in jeder Hinsicht“, schloss er.

Versagende Turbinen, Verteufelung des Kohlendioxids

In letzter Zeit kommt es in den Vereinigten Staaten immer häufiger zu Ausfällen von Windturbinen, was Besorgnis über die zusätzlichen Kosten, die durch solche Ausfälle entstehen, sowie über deren Auswirkungen auf die Energieprojekte auslöst. Offshore-Windparks, die im Namen des Umweltschutzes errichtet werden, gelten inzwischen als katastrophal für das Leben im Meer.

Fehlfunktionen in Windturbinen reichen von kleinen Problemen, wie dem Ausfall einiger wichtiger Komponenten, bis hin zu kompletten Zusammenbrüchen.

In einem 2022 von Wallace Manheimer im Journal of Sustainable Development veröffentlichten Artikel heißt es, dass die moderne Gesellschaft zwar auf verlässliche Energiequellen angewiesen ist, der „Klimaindustriekomplex“ – eine mächtige Lobby aus Politikern, Wissenschaftlern und Medien – jedoch klimabezogene Unwahrheiten in die Öffentlichkeit trägt.

„Er hat es irgendwie geschafft, viele davon zu überzeugen, dass CO2 in der Atmosphäre, ein für das Leben auf der Erde notwendiges Gas, das wir mit jedem Atemzug ausatmen, ein Umweltgift ist. Mehrere wissenschaftliche Theorien und Messungen zeigen, dass es keine Klimakrise gibt“, sagte Manheimer, ein pensionierter Wissenschaftler des U.S. Naval Research Laboratory.

„Im Laufe der menschlichen Zivilisation schwankte die Temperatur zwischen mehreren Warm- und Kaltzeiten, wobei viele der Warmzeiten wärmer waren als heute“, schrieb er. „In geologischen Zeiten schwankten die Temperatur und der Kohlendioxidgehalt ständig, ohne dass eine Korrelation zwischen ihnen bestand.