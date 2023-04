MASSIV: WHO macht Kehrtwende bei Covid-Impfung für Kinder. Aber halt, es gibt noch mehr!

Peter Imanuelsen

In den neuen Leitlinien heißt es, dass Kinder bei der mRNA-Impfung eine geringe Priorität haben.

Das ist ganz einfach. Wir wissen nicht, welche langfristigen Auswirkungen die mRNA-Spritzen haben werden. Doch seit Jahren wird diese Impfung den Kindern aufgedrängt, obwohl die Überlebensrate von Kindern bei Covid bei 100 % liegt.

Warum haben wir also Kinder geimpft, wenn sie nicht an Covid sterben? Das ist eine wirklich berechtigte Frage.

Jetzt, nachdem viele Kinder die Impfung bereits erhalten haben, hat die Weltgesundheitsorganisation plötzlich neue Leitlinien für die Covid-Impfung herausgegeben.

Kinder im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren werden als „Gruppe mit niedriger Priorität“ eingestuft, was im Wesentlichen bedeutet, dass Kinder die Covidimpfung nicht erhalten müssen.

Die Auswirkungen der Impfung gesunder Kinder und Jugendlicher auf die öffentliche Gesundheit sind vergleichsweise viel geringer als der nachgewiesene Nutzen traditioneller wichtiger Impfstoffe für Kinder.

WOW!

Sie geben buchstäblich zu, dass die Verabreichung der Impfungen an Kinder im Vergleich zu herkömmlichen Impfstoffen einen sehr geringen Nutzen hat. Ich frage mich, warum sie zu dieser Schlussfolgerung kommen? Könnte es daran liegen, dass sie das sehr hohe Risiko kennen, dass junge Menschen durch die mRNA-Impfungen eine Myokarditis bekommen?

Es hat sich herausgestellt, dass die Myokarditis-Nebenwirkungen der Auffrischungsimpfungen bei Männern im Alter von 18 bis 29 Jahren bis zu 1:5000 betragen können. Das ist wirklich schlimm. Das bedeutet, dass für junge Menschen das Risiko, durch die Impfung eine Myokarditis zu bekommen, viel, viel höher ist als das Risiko, an Covid zu sterben. Mit anderen Worten: Junge Menschen sollten sich NICHT impfen lassen.

Und was sehen wir? Nun, wir sehen einen massiven Anstieg der überzähligen Todesfälle und insbesondere der Menschen, die an Herzproblemen sterben – all dies geschah nach der Einführung der mRNA-Impfungen. Sie können meinen ausführlichen Artikel, in dem ich die Sache untersuche, mit dem Titel: „Bestattungsunternehmen schlagen Alarm – Massiver Anstieg der Sterbefälle! Die Fakten!“ lesen.

Ich habe kürzlich ein Interview mit Dr. Peter McCullough in meinem neuen Podcast The FreedomCast geführt. Er spricht darüber, wie die mRNA-Spritzen Myokarditis verursachen und was die Menschen tun sollten, um zu vermeiden, dass sie Dingen wie Spike-Shedding ausgesetzt sind.

Es ist ein bedeutungsvoller Vortrag, und ich empfehle Ihnen dringend, ihn anzuhören (und ihn weiterzuverbreiten, damit die Leute meinen neuen Podcast finden können). Dr. Peter McCullough rät den Menschen dringend, sich nicht mehr impfen zu lassen.

Natürlich gibt es nicht nur gute Nachrichten von der WHO. Sie empfiehlt schwangeren Frauen immer noch, sich impfen zu lassen, was absolut verrückt ist, vor allem wenn wir wissen, dass die Impfungen bei Frauen Menstruationsprobleme verursachen. Schauen Sie sich diese Grafik an, die einen satten Anstieg der VAERS-Meldungen über Fehlgeburten um 4070 % zeigt, nachdem die mRNA-Impfung der Bevölkerung aufgezwungen wurde.

Aber halt, es gibt noch mehr!

Australien hat gerade etwas getan. Sie haben in aller Stille die Zulassung für den Covid-Impfstoff von Astra Zeneca aufgehoben. Seltsam, dass darüber nichts in den Nachrichten zu lesen ist…

Wenn Sie meinen Substack gelesen haben, werden Sie wissen, dass Norwegen vor vielen Monaten eine Empfehlung für Menschen unter 65 Jahren ausgesprochen hat, sich NICHT impfen zu lassen, da die Risiken den Nutzen überwiegen könnten. Ja, wirklich.

Es sieht so aus, als ob die Regierungen weltweit langsam von den Impfungen abrücken, aber die Mainstream-Medien ignorieren das mehr oder weniger vollständig.

