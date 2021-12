Fauci: Definition von „vollständig geimpft“ wird geändert

„Es ist eine Frage des Wann, nicht des Ob“, sagte Fauci, der Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, während eines Auftritts auf CNN.

Als vollständig geimpft gilt derzeit eine Person, die zwei Dosen des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer oder Moderna oder die Einmalimpfung von Johnson & Johnson erhalten hat.

Fauci sagte zuvor, dass die Definition geändert werden könnte. Dr. Rochelle Walensky, Leiterin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – die die Definition festgelegt haben – hat die Möglichkeit einer Änderung offen gelassen.

Die Definition wird von den Behörden verwendet, die im ganzen Land Impfvorschriften erlassen, einschließlich der Bundesvorschriften für Beschäftigte im Gesundheitswesen und staatliche Auftragnehmer.

Mehrere dieser Mandate wurden von den Gerichten vorerst blockiert, weil man befürchtet, dass sie illegal sind.

Fauci sagte, die Frage des Zeitpunkts stehe im Zusammenhang mit den Klagen, die zu den Urteilen geführt haben.

„Es hat Auswirkungen darauf, und das ist der Grund, warum es wichtig ist“, sagte er.

Die CDC reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Die Wirksamkeit aller drei in den USA zugelassenen Impfstoffe sinkt, je länger eine Person nicht geimpft wurde, wie Daten aus der Praxis und eine Reihe von Studien zeigen.

Dies veranlasste Walensky und andere Gesundheitsbehörden dazu, Auffrischungsimpfungen für alle Erwachsenen ab 18 Jahren zuzulassen und in jüngster Zeit zu empfehlen, dass praktisch jeder in dieser Bevölkerungsgruppe eine zusätzliche Impfung erhält.

Im Laufe der Zeit hat die Immunität langsam aber stetig abgenommen“, sagte Dr. Francis Collins, Direktor der National Institutes of Health, letzten Monat.

Dieser Rückgang des Schutzes ist bei der neu identifizierten Omicron-Variante sogar noch ausgeprägter, wie aus vier in dieser Woche veröffentlichten Studien hervorgeht.

Impfstoffhersteller, darunter Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech, bemühen sich, neu formulierte Impfstoffe zu entwickeln, die speziell auf diese Variante ausgerichtet sind.

Der Geschäftsführer von BioNTech, Uğur Şahin, sagte am Mittwoch gegenüber Reportern, dass die Daten „sehr deutlich machen, dass unser Impfstoff für die Omicron-Variante ein Drei-Dosen-Impfstoff sein sollte“.

Einige US-Institutionen haben bereits damit begonnen, Auffrischungsimpfungen zu verlangen, um die Impfvorschriften zu erfüllen, darunter auch mehrere College-Campus.

Dr. Scott Gottlieb, ein Vorstandsmitglied von Pfizer und ehemaliger Leiter der Food and Drug Administration, sagte letzten Monat, er glaube, dass die CDC die Definition von „vollständig geimpft“ aktualisieren werde, um Auffrischungsimpfungen mit einzubeziehen, aber nicht vor dem nächsten Jahr.

„Ich denke, dass sie das irgendwann tun werden, aber nicht dieses Jahr. Ich denke, dass dies irgendwann als Dreifach-Impfung gelten wird, aber ich glaube kaum, dass die CDC diese Empfehlung in nächster Zeit aussprechen wird“, sagte er letzten Monat in der CBS-Sendung „Face the Nation“.