Fauci tritt zurück, weil „seine Anwesenheit politisch nicht mehr tragbar ist“ und das Ergebnis des Projekts Salus

Während Dr. Anthony Fauci behauptet, er trete zurück, um „das nächste Kapitel“ seiner Karriere zu verfolgen, glaubt ein Anwalt, der die rechtliche Verantwortung für Faucis Handlungen verfolgt hat, dass es daran liegt, dass „seine Anwesenheit politisch nicht länger tragbar ist“.

Fauci gab am 22. August bekannt, dass er von seinen Positionen als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, als Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases Laboratory of Immunoregulation und als leitender medizinischer Berater von US-Präsident Joe Biden zurücktritt.

„Der große Knall, den wir alle hören, ist das weltweite Öffnen von Champagnerflaschen, um Faucis Abgang zu feiern“, sagte der Anwalt Thomas Renz gegenüber The Epoch Times.

Anwalt Thomas Renz

Renz ist der federführende Anwalt in mehreren großen Verfahren, die gegen die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), das Gesundheitsministerium, das Verteidigungsministerium, die Regierung Biden und Fauci selbst angestrengt wurden. Dabei geht es um Zwangsimpfungen, die COVID-19-Sperren, Maskenverordnungen, Geschäftsschließungen, angebliche Fahrlässigkeit von Krankenhäusern, Impfstoffverletzungen bei Militärangehörigen und Zivilisten und Bemühungen, die Wahrheit über COVID-19 zu zensieren.

Während seine Behauptungen als „falsch“, „verschwörungstheoretisch“ und „aufgrund eines Datenbankfehlers auf fehlerhaften Daten beruhend“ abgetan wurden, erwiderte Renz den Kritikern, dass selbst wenn er „nur fünf Prozent der Zeit“ recht habe, dies immer noch bedeute, „dass wir fünf Prozent der Zeit belogen wurden“.

Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten

Laut Renz ist das gesamte COVID-19-Drehbuch, das von der Regierung und den liberalen Medien verwendet wird, um die Einhaltung der restriktiven Protokolle zu erzwingen, voller Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten.

Während Fauci die Verwendung von Masken und soziale Distanzierung forderte, weil diese Maßnahmen die Ausbreitung des Virus verhindern sollten, sagen zahlreiche Studien und Wissenschaftler etwas anderes.

Die CDC räumte im August 2020 ein, dass „die Aufrechterhaltung von Interventionen zur sozialen Distanzierung über mehrere Monate hinweg wirtschaftlich und sozial nicht machbar sein könnte“.

Fauci selbst hat sich mehrfach über die Wirksamkeit des Tragens von Masken ausgelassen. Politiker der Demokraten, die Maskenverordnungen, Abriegelungen, Quarantänen und Vorschriften zum Verbot der Körperpflege in Innenräumen erlassen haben, wurden häufig dabei erwischt, wie sie genau das taten, was sie anderen verboten.

Renz ist der Meinung, dass die Öffentlichkeit angesichts der kumulativen Wirkung des Hin- und Herschwenkens, der Doppelmoral und der falschen Informationen langsam aufwacht“.

„Sie können uns nicht länger erzählen, dass alles eine Krise ist“, sagte Renz. „Sie können nicht sagen: ‚Hey, wir haben eine neue Affenpocken-Pandemie und müssen einen neuen Notfall ausrufen. Was soll’s, wenn landesweit nur etwa 7.500 Menschen betroffen sind.'“

Wie die Epoch Times diesen Monat berichtete, wies Dr. Syed Haider darauf hin, dass die Entwicklung des Affenpockenausbruchs verdächtig identisch mit der Art und Weise ist, wie COVID-19 in die Welt eingeführt wurde.

Die von der CDC in diesem Monat in ihrem „Morbidity and Mortality Weekly Report“ veröffentlichten Daten zeigen, dass es in den Vereinigten Staaten etwa 7 500 Fälle von Affenpocken gab. Davon traten 99 % der Fälle bei Männern auf, und in 94 Fällen kam es vor Kurzem zu sexuellen oder intimen Kontakten zwischen Mann und Mann.

„Wie kann das eine nationale Pandemie sein?“, fragte Renz rhetorisch. „Wieso ist das ein Notfall? Was ist das überhaupt?“

Die wahren COVID-Zahlen

„Sie haben gelogen und gelogen und gelogen, und wir haben sie immer und immer wieder erwischt“, sagte Renz. „Wir, die Menschen, die an die Wahrheit, die Wissenschaft und die Freiheit glauben, haben schon sehr früh hart gekämpft. Dadurch konnten wir eine gewisse Skepsis gegenüber diesen Vorwürfen hervorrufen. Dadurch gibt es in diesem Land eine Reihe von Menschen, die nicht geimpft sind. Wenn wir uns an die Zahlen der CDC halten, dann sind 75 % der Bevölkerung geimpft. Aber hier ist das Problem. Diese Menschen bekommen wieder COVID.“

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung der Epoch Times ergab, dass geimpfte Menschen in den letzten Monaten in 25 Bundesstaaten häufiger einen COVID-19-Fall, eine Krankenhauseinweisung oder einen Todesfall hatten als ungeimpfte.

Die CDC räumte im Juni ein, dass geimpfte Personen COVID-19 wieder bekommen können.

Die National Institutes of Health (NIH) erklärten im Januar 2021, dass diejenigen, die nach einer COVID-19-Impfung eine natürliche Immunität erlangen, eine lang anhaltende Immunität gegen das Virus besitzen.

Trotz der Behauptung, dass Ungeimpfte „gefährlich“ seien und ein Risiko für die Gesellschaft darstellten, weil sie „die Chance“ erhöhen, dass sich die Krankheit in einer Gemeinschaft ausbreitet, musste auch das CDC im November 2021 zugeben, dass es keine Aufzeichnungen über ungeimpfte Menschen mit natürlicher Immunität gibt, die das Virus verbreiten.

Eine Studie der Yale School of Public Health behauptete im Oktober 2021, dass ungeimpfte Menschen damit rechnen müssen, alle 16 bis 17 Monate erneut mit dem Coronavirus infiziert zu werden. In einem anderen Bericht wurde behauptet, dass Menschen, die an COVID-19 erkrankt sind, „fünfmal anfälliger“ sind, sich erneut zu infizieren, wenn sie nicht geimpft sind.

Eine im Juni im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie zeigte jedoch, dass die natürliche Immunität einen größeren Schutz vor einer COVID-19-Infektion bietet als Mehrfachimpfungen.

Während eines Interviews in der ABC-Sendung Good Morning America im Januar gab CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky zu, dass 75 % der geimpften Erwachsenen, die an COVID-19 starben, mindestens vier Begleiterkrankungen aufwiesen, was die Behauptungen von Skeptikern untermauerte, die glaubten, die COVID-19-Todesfälle seien übertrieben.

Geimpfte versus Ungeimpfte

„Die Leute fragen sich jetzt, warum Menschen, die vierfach geimpft wurden, wieder an COVID erkranken, während es dem Rest von uns gut geht“, so Renz. „Die Realität ist, dass die Menschen, die sich nicht impfen ließen, diejenigen, die sich impfen ließen, fragen, warum sie wieder krank werden, weil sie so militant gezwungen wurden, sich impfen zu lassen.“

Renz sagte:

„Pfizer kann so viele Werbespots auf FOX News kaufen, wie sie wollen, aber man kann die Menschen nicht über das anlügen, was sie mit eigenen Augen sehen. Die Menschen wachen auf. Man muss eine Lüge nur einmal sehen, bevor man Verdacht schöpft über die Leute, die die Lügen erzählen.

„Fauci hat nichts als Lob und Schulterklopfen für seine Arbeit bekommen; aber Leute wie ich, Peter McCullough, Peter Corey und Robert Malone wurden brutal und endlos angegriffen, weil wir versucht haben, unsere Bedenken auszusprechen. In der Zwischenzeit hat Anthony Fauci immer wieder gelogen.“

Renz behauptete, dass „eine von Faucis größten Lügen“ war, als er im Juli 2021 verkündete, dass mehr als 99% der Menschen, die starben, nicht geimpft waren. Etwa zur gleichen Zeit, so Renz, wurde das „Projekt Salus“ aufgedeckt.

Projekt Salus

„Projekt Salus“ war das Programm für künstliche Intelligenz, das vom Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit dem Joint Artificial Intelligence Center von Januar bis zum 21. August 2021 eingesetzt wurde, um die Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das COVID-19-Virus in der Bevölkerung ab 65 Jahren zu untersuchen.

Der Studie zufolge traten 71 % der neuen COVID-19-Fälle und 60 % der Krankenhausaufenthalte in dieser Gruppe bei den vollständig Geimpften auf. Die Bevölkerung über 65 Jahre ist zu 80 % geimpft.

Weitere wichtige Ergebnisse des Projekts Salus sind:

Die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen lässt nachweislich mit der Zeit nach.

Im Laufe der Zeit steigt bei den mit mRNA-Impfstoffen Geimpften das Risiko einer COVID-19-Infektion, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich macht, wobei das „Odds Ratio“ 6 Monate nach der Impfung auf 2,5 ansteigt.

Eine frühere COVID-19-Infektion verringert die Wahrscheinlichkeit, dass eine geimpfte Person aufgrund einer nachfolgenden Infektion ins Krankenhaus muss, erheblich.

„Fauci hat schlichtweg gelogen“, betonte Renz. „Wir haben ihn erwischt, weil er zur gleichen Zeit interviewt wurde. It’s very clear. Es ist unbestreitbar, dass er gelogen hat, es sei denn, er hat einfach die Papiere auf seinem Schreibtisch nicht gelesen, in diesem Fall ist er grob fahrlässig und sollte ohnehin nicht in seiner Position sein. Die Menschen sind aufgewacht und haben erkannt, dass er lügt und bereit ist, Menschen sterben zu lassen, wenn es seinen Interessen dient.

Je mehr Informationen darüber ans Tageslicht kommen, dass Menschen durch die Impfstoffe krank werden und sterben, und je mehr die COVID-19-Darstellung der Regierung zusammenbricht, desto giftiger wird Fauci politisch, so Renz.

Es wird allgemein erwartet, dass die Republikaner im November die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und möglicherweise auch über den Senat zurückerlangen werden.

Deswegen glaubt Renz, dass Faucis Rücktritt weniger mit seinem Wunsch zu tun hat, „das nächste Kapitel“ in seiner Karriere aufzuschlagen, als vielmehr mit seinem Bedürfnis, sich der Verantwortung für seine Inkompetenz und sein Missmanagement des COVID-19-Ausbruchs zu entziehen.

Renz behauptet auch, dass die Demokraten ihn loswerden wollen, weil seine „Anwesenheit politisch nicht mehr tragbar ist“. Sie wissen, „dass sie diesen Blitzableiter loswerden müssen“.

Beaglegate

Eine der beunruhigendsten Geschichten, die über Fauci aufgetaucht sind, ist seine Verwicklung in etwas, das als „Beaglegate“ bekannt geworden ist.

Die Washington Post berichtete, dass eine in Indianapolis ansässige Firma namens Envigo „Hunde züchtet und sie als Versuchstiere an die pharmazeutische und biotechnologische Industrie verkauft“.

Fauci, der Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, hat diese Experimente finanziert.

White Coat Waste Project berichtete im Oktober 2021: „Unsere Ermittler zeigen, dass [Dr. Anthony] Faucis NIH-Abteilung einen Teil eines Zuschusses von 375.800 Dollar an ein Labor in Tunesien überwiesen hat, um Beagles zu betäuben und ihre Köpfe in Netzkäfige zu sperren, die mit hungrigen Sandfliegen gefüllt waren, damit die Insekten sie bei lebendigem Leib verspeisen konnten.“

Es wurde auch berichtet, dass einigen Hunden die Stimmbänder durchgeschnitten wurden, damit die Arbeiter ihre qualvollen Schmerzensschreie nicht hören mussten.

Der ungeheuerlichste Aspekt dieser Geschichte ist der Grund, warum sich das NIH für die Verwendung von Beagles für diese Experimente entschieden hat.

Laut Daphna Nachminovitch, PETAs Vizepräsidentin für die Untersuchung von Grausamkeiten, lag es daran, dass „Beagles klein und fügsam sind. Sie sind so sanftmütige, treue Hunde, und leider sind sie so unterwürfig, dass sie leicht gequält werden können, ohne ein öffentliches Sicherheitsrisiko für ihre Peiniger darzustellen“, sagte sie gegenüber Fox News.

Er hat einige ernsthafte Probleme.

In Anbetracht der kumulativen Anzahl von Todesfällen, die mit Fauci in Verbindung gebracht werden, „hat er einige ernsthafte Probleme“, sagte Renz.

Renz fuhr fort:

„Sie haben hier einen Mann, der seit zwei Jahren über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen lügt und lügt. Wenn er lügt, erkennt man das daran, dass sein Mund offen steht. Welcher Mensch würde dafür plädieren, dass Babys eine experimentelle Impfung erhalten, wo doch keine gesunden Kinder an COVID-19 gestorben sind? Aber es gibt diesen Mann, der Babys diese Impfungen aufzwingt. Was sagt das über seinen Charakter aus?“

Renz sprach von der „versehentlichen“ Veröffentlichung der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde im Juli 2021, die die zahlreichen Nebenwirkungen der Impfstoffe aufzeigte, für deren Verabreichung an Kinder sie warb.

Zu den Nebenwirkungen gehören unter anderem das Guillain-Barré-Syndrom, Schlaganfall, akuter Myokardinfarkt (Herzinfarkt), Anaphylaxie, Autoimmunerkrankung und Tod.

„Sie nannten sie ‚unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse‘, um sie nicht als Nebenwirkungen aufführen zu müssen“, erklärte Renz. Wenn mir jemand den Unterschied zwischen „unerwünschten Ereignissen von besonderem Interesse“ und einer „Nebenwirkung“ erklären kann, würde ich mich freuen, wenn er das tun würde, denn ich weiß nicht, was der Unterschied ist.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist ein „unerwünschtes Ereignis von besonderem Interesse“ „ein vorab identifiziertes und vordefiniertes medizinisch bedeutsames Ereignis, das potenziell kausal mit einem Impfstoffprodukt zusammenhängt und sorgfältig überwacht und durch weitere spezielle Studien bestätigt werden muss.“

Health Feedback, eine Website zur Überprüfung der Fakten, die dafür bekannt ist, dass sie alle Behauptungen angreift, die den COVID-19-Impfstoffen kritisch gegenüberstehen, griff auch jeden an, der versuchte, Todesfälle dem Impfstoff zuzuschreiben oder zu unterstellen, dass die „nach der Impfung gemeldeten unerwünschten Ereignisse“ zeigten, „dass der Impfstoff die Ereignisse verursacht hat oder unsicher ist“, so Renz.

Renz sagte:

„Die FDA wusste von den Nebenwirkungen und hat absichtlich versucht, sie zu vertuschen. Fauci wusste das! Es ist unmöglich, dass er das nicht wusste!“

Die Epoch Times hat die NIH um einen Kommentar gebeten.