Fauci verblüfft den Kongress, indem er sich 111 Mal auf sein Aussageverweigerungsrecht beruft

Von The Vigilant Fox

„Es ist GESETZESWIDRIG, eine Untersuchung des Kongresses zu behindern. Ihre Weigerung, heute auszusagen, wird Konsequenzen haben.“

Ein sichtlich erschütterter Anthony Fauci konnte nicht einmal sagen, welche Farbe seine Krawatte hatte, als er zum Capitol Hill geschleppt werden musste, um Fragen zur COVID-19-Reaktion der Regierung, zu seinem privaten Tagebuch und zur steuerfinanzierten Forschung in Wuhan zu beantworten.

Immer wieder berief sich Fauci auf sein Aussageverweigerungsrecht – insgesamt 111 Mal –, selbst als Senatoren ihn nach einem Ordner fragten, der direkt vor ihm lag, nach dem Wochentag und danach, ob er sich einfach umdrehen und die Menschen ansehen würde, die sagten, ihr Leben sei durch die Politik der COVID-Ära zerstört worden.

Die Abgeordneten warnten ihn immer wieder: Der fünfte Verfassungszusatz gelte für ihn aufgrund von Bidens pauschaler Begnadigung nicht mehr. Er könne alles zugeben und dennoch ohne strafrechtliche Verfolgung davonkommen.

Fauci genoss vollständige Immunität, und dennoch weigerte er sich, die Wahrheit zu sagen.

Das hinderte ihn jedoch nicht daran, dabei ordentlich durchgeschüttelt zu werden.

Hier sind die wichtigsten Momente der Anhörung. Und die wichtigste Erkenntnis für die Zukunft.

Senator Rand Paul eröffnete die Anhörung, indem er Faucis lange Liste von Verfehlungen darlegte und von ihm verlangte, sich beim amerikanischen Volk zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten.

„Das amerikanische Volk verdient eine Entschuldigung.“ „Ich hoffe, dass Dr. Fauci heute reinen Tisch macht und zugibt, dass es ein Fehler war, gefährliche Forschung in China zu finanzieren …“ „Um Vergebung bitten …“ „Sie haben dem amerikanischen Volk nicht die ganze Wahrheit gesagt.“ „In der Öffentlichkeit das eine, hinter verschlossenen Türen etwas anderes.“

BREAKING: Rand Paul calls out Fauci’s litany of crimes to his face and demands he apologize to the American people and ask for forgiveness.



"The American people deserve an apology."



"I hope today Dr. Fauci will come clean, admit it was a mistake to fund dangerous research in… pic.twitter.com/J268M4ge6q — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: Rand Paul wirft Fauci ins Gesicht, was für eine Litanei von Verbrechen er begangen hat, und fordert, dass er sich bei den Amerikanern entschuldigt und um Vergebung bittet. „Die amerikanische Bevölkerung verdient eine Entschuldigung.“ „Ich hoffe, dass Dr. Fauci heute reinen Tisch macht, zugibt, dass es ein Fehler war, gefährliche Forschung in China zu finanzieren…“ „Bitten Sie um Vergebung…“ „Sie haben der amerikanischen Bevölkerung nicht die ganze Geschichte erzählt.“ „Öffentlich das eine und privat das andere.“

Fauci nutzte seine Eröffnungsrede nicht, um auf die zugrunde liegenden Vorwürfe einzugehen, sondern um stattdessen Senator Paul anzugreifen.

Mit sichtbar zitternden Unterlagen warf Fauci Paul vor, eine persönliche Kampagne zu führen, um ihn in Verlegenheit zu bringen, einzuschüchtern und letztendlich strafrechtlich zu verfolgen.

„ Angesichts der offensichtlichen Besessenheit von Senator Paul, meine strafrechtliche Verfolgung zu fordern, seiner wiederholten verleumderischen Äußerungen über mich und seiner jüngsten Veröffentlichung meines ungeschwärzten persönlichen Tagebuchs, die darauf abzielte, mich in Verlegenheit zu bringen und einzuschüchtern, kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass der einzige Grund, warum er mich vor diesen Ausschuss geladen hat, darin besteht, mich dazu zu bringen, etwas – irgendetwas – zu sagen, das seine wiederholten öffentlichen Versprechen untermauern könnte, dass ich, wie er es ausdrückte, Zitat, ‚hinter Gittern‘ lande, Zitatende.“

Fauci kündigte daraufhin an, dass er sich auf den Fünften Verfassungszusatz berufen werde, anstatt die Fragen des Ausschusses zu beantworten.

„Jeder vernünftige Mensch, der seine wahnwitzige Besessenheit mir gegenüber verfolgt hat, würde ohne Weiteres zu demselben Schluss kommen.“

„Daher werde ich – auch wenn es mir schwerfällt, dies zu tun, aufgrund des Respekts, den ich der Legislative entgegenbringe, und meiner jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit dem Kongress – auf Anraten meiner Anwälte von meinem Recht gemäß dem Fünften Verfassungszusatz Gebrauch machen, Ihre Fragen nicht zu beantworten.“

Dr. Fauci says Rand Paul has an "UNHINGED OBSESSION WITH ME," all while he can't keep his paper still during his opening statement.



"Given Senator Paul's obvious obsession with calling for my prosecution, his repeated slanderous comments about me, and recently his publicly… pic.twitter.com/C7Uql0EASM — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: Dr. Fauci sagt, Rand Paul habe eine „UNVERSTÄNDIGE FIXIERUNG AUF MICH“, während er sein Papier während seiner Eröffnungsstatement nicht stillhalten kann. „Angesichts Senator Pauls offensichtlicher Fixierung darauf, meine Anklage zu fordern, seiner wiederholten verleumderischen Kommentare über mich und kürzlich seiner öffentlichen Veröffentlichung meines unredigierten persönlichen Tagebuchs, das darauf abzielt, mich zu demütigen und einzuschüchtern, ist der einzige Schluss, den ich ziehen kann, dass der einzige Grund, warum er mich vor diesen Ausschuss ruft, darin besteht, mich dazu zu bringen, etwas zu sagen, irgendetwas, das seine wiederholten öffentlichen Versprechen rechtfertigen könnte, dass ich, in seinen Worten, Zitat, ‚hinter Gittern‘ ende, Zitat Ende.“ „Jede vernünftige Person, die seiner unverständigen Fixierung auf mich gefolgt ist, würde mühelos zu demselben Schluss kommen. Deshalb, obwohl es mir wehtut, dies zu tun, aufgrund des Respekts, den ich vor dem legislativen Zweig der Regierung habe und meiner jahrzehntelangen Aufzeichnung der Zusammenarbeit mit dem Kongress, werde ich auf den Rat meiner Anwälte hin mein Recht unter dem Fünften Zusatzartikel der Verfassung geltend machen, um mich davon zu enthalten, Ihre Fragen zu beantworten.“

Im Verlauf der Anhörung, als Fauci sich weigerte, jede ihm gestellte Frage zu beantworten, wies Paul Fauci auf einen roten Ordner hin, der vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Darin, so Paul, befinde sich eine Kopie des Bundesgesetzes, das die Weigerung eines Zeugen regelt, vor dem Kongress Fragen zu beantworten.

Paul fragte Fauci daraufhin, ob er den Ordner habe.

PAUL: „In der roten Mappe auf Ihrem Tisch befindet sich eine Kopie von Abschnitt 192 des Titels 2 des U.S. Code … Dieser Abschnitt stellt es unter Strafe, wenn ein Zeuge … sich weigert, Fragen zu beantworten … Haben Sie das vor sich liegen?“

FAUCI: „Auf Anraten meines Anwalts lehne ich die Beantwortung der Frage respektvoll ab, und zwar auf der Grundlage meiner Rechte gemäß dem Fünften Verfassungszusatz.“

Paul machte eine Pause, um sicherzustellen, dass diese Absurdität in das offizielle Protokoll aufgenommen wurde.

PAUL: „Es möge im Protokoll vermerkt werden, dass der Zeuge sich unter Berufung auf sein Recht gemäß dem Fünften Verfassungszusatz geweigert hat, die Frage zu beantworten, ob sich vor ihm eine Mappe befindet.“

PAUL: "In the red folder on your table is a copy of Section 192 of Title 2 of the U.S. Code… That section makes it a CRIME for a witness… to REFUSE TO ANSWER ANY QUESTIONS… Do you have that in front of you?"



FAUCI: "On the advice of counsel, I respectfully decline to… pic.twitter.com/XCaAqwUznI — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: PAUL: „Im roten Ordner auf Ihrem Tisch befindet sich eine Kopie von Abschnitt 192 des Titels 2 des U.S. Code… Dieser Abschnitt macht es zu einem VERBRECHEN für einen Zeugen… jegliche FRAGEN ZU VERWEIGERN… Haben Sie das vor sich liegen?“ FAUCI: „Auf Anraten meines Anwalts lehne ich es respektvoll ab zu antworten, aber basierend auf meinen Rechten gemäß dem Fünften Verfassungszusatz.“ PAUL: „Das Protokoll soll festhalten, dass der Zeuge es verweigert hat zu antworten, ob ein Ordner vor ihm liegt, basierend auf seinem Recht gemäß dem Fünften Verfassungszusatz.“

Paul gab Fauci eine weitere Gelegenheit, zumindest eine Frage zu beantworten.

Fauci weigerte sich erneut.

Paul erklärte Fauci ausdrücklich, dass er sich nicht pauschal auf das Recht aus dem Fünften Verfassungszusatz berufen könne, um die gesamte Untersuchung zu behindern, insbesondere nachdem er eine Begnadigung erhalten habe.

PAUL: „Dr. Fauci, würden Sie uns heute wenigstens diese eine Frage beantworten wollen…?“

FAUCI: „Auf Anraten meines Anwalts lehne ich dies respektvoll ab…“

Paul entgegnete, dass der Vorsitzende Faucis Berufung auf das Zeugnisverweigerungsrecht zurückgewiesen und ihn zur Antwort aufgefordert habe.

PAUL: „Der Vorsitzende hat Ihre Berufung auf das Zeugnisverweigerungsrecht zurückgewiesen und Sie zur Antwort aufgefordert, doch Sie weigern sich dennoch und berufen sich trotz der bestehenden Begnadigung weiterhin auf das Zeugnisverweigerungsrecht.“

„Es ist gesetzeswidrig, eine Untersuchung des Kongresses zu behindern. Ihre Weigerung, heute auszusagen, wird Konsequenzen nach sich ziehen.“

PAUL: "Dr. Fauci, would you like to at least answer this one question for us today…?"



FAUCI: "On the advice of counsel, I respectfully decline…"



PAUL: "The chairman has DENIED your assertion of privilege and directed you to ANSWER, but you nonetheless refuse and stand on… pic.twitter.com/3yWxRfVb2f — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: PAUL: „Dr. Fauci, würden Sie uns heute wenigstens diese eine Frage beantworten…?“ FAUCI: „Auf Anraten meines Anwalts lehne ich es respektvoll ab…“ PAUL: „Der Vorsitzende hat Ihre Inanspruchnahme des Privilegs ABGELEHNT und Sie angewiesen zu antworten, aber Sie verweigern dennoch und berufen sich auf das Privileg, trotz des Vorhandenseins der Begnadigung.“ „Es ist GEGEN DAS GESETZ, eine Untersuchung des Kongresses zu behindern. Es wird Konsequenzen für Ihre heutige Verweigerung der Aussage geben.“

Senator Ron Johnson kam daraufhin auf eine sehr persönliche Enthüllung zu sprechen, die in Faucis Tagebuch zu finden war.

Faucis private Notizen enthüllten, dass er fünf Monate nach Erhalt seiner ersten Impfung einen Lungeninfarkt erlitten hatte. Er hielt seinen Gesundheitszustand geheim und empfahl die Impfungen weiterhin allen anderen.

Johnson fragte Fauci, ob er jemals darüber nachgedacht habe, ob sein Infarkt mit der Impfung in Zusammenhang stehen könnte.

JOHNSON: „Ihre Tagebücher zeigen nun, dass Sie tatsächlich einen Lungeninfarkt erlitten haben …“

„Ich habe mich nur gefragt, ob Ihnen jemals der Gedanke gekommen ist, dass vielleicht diese Impfung, all diese Auffrischungsimpfungen, die Sie erhalten haben, dies verursacht haben könnten?“

Fauci gab der Öffentlichkeit keine Antwort.

Sen. Ron Johnson asks Tony Fauci if he ever considered that his pulmonary infarction could have been from the 6 COVID shots he says he took.



JOHNSON: "Your diaries now show that you actually suffered pulmonary infarction… I was just wondering whether it ever went through your… pic.twitter.com/fmj9YQa0hs — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: Sen. Ron Johnson fragt Tony Fauci, ob er je in Betracht gezogen hat, dass sein Lungeninfarkt von den 6 COVID-Impfungen herrühren könnte, die er sagt, er erhalten zu haben. JOHNSON: „Ihre Tagebücher zeigen nun, dass Sie tatsächlich einen Lungeninfarkt erlitten haben… Ich habe mich nur gefragt, ob Ihnen je durch den Kopf gegangen ist, dass vielleicht diese Injektion, all diese Booster, die Sie genommen haben, das verursacht haben könnten?“

Als Nächstes holte Johnson einen riesigen Stapel Papiere hervor, bei denen es sich um Studien handelte, die belegten, dass Ivermectin zu „60 bis 70 %“ wirksam sei.

Er stellte diese Studien Faucis öffentlicher Erklärung gegenüber, wonach es keine Belege für die Wirksamkeit der Behandlung gebe.

JOHNSON: „Sie sagten, es gebe keine Belege dafür, dass Ivermectin hilft.“

„Genau an diesem Tag … gab es eine Website, die die randomisierten kontrollierten Studien zusammenfasste.“

Johnson hielt die Dokumente hoch.

„Hier wird eine Wirksamkeit von Ivermectin von 60, 70 Prozent nachgewiesen. Am selben Tag, an dem Sie sagten, es gäbe keine Beweise. Es gab alle möglichen Beweise.“

Ron Johnson confronts Dr. Fauci with a huge stack of papers, each one showing that ivermectin WORKS.



JOHNSON: "You said there's no evidence that ivermectin is helpful."



"On that exact same day… There was a website that was tracking the randomized controlled studies."



"Here… pic.twitter.com/Lik1YjADXG — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: Ron Johnson konfrontiert Dr. Fauci mit einem riesigen Stapel Papiere, von denen jedes zeigt, dass Ivermectin WIRKT. JOHNSON: „Sie sagten, es gebe keine Beweise dafür, dass Ivermectin hilfreich ist.“ „An genau demselben Tag… gab es eine Website, die die randomisierten kontrollierten Studien verfolgte.“ „Hier zeigen sie 60, 70 % Wirksamkeit von Ivermectin. Am selben Tag sagen Sie, es gebe keine Beweise. Es gab alle möglichen Beweise.“

Einer von Faucis Anwälten versuchte später, in seinem Namen auszusagen, und wurde dafür umgehend aus dem Saal geworfen.

Der demokratische Senator Richard Blumenthal protestierte gegen die Behandlung von Faucis Anwalt und warf dem Ausschuss vor, einen „Schauprozess“ zu führen.

BLUMENTHAL: „Seinem Anwalt wurde der Mund verboten, er wurde aus diesem Anhörungssaal geworfen …“

„[Fehler] sollten sicherlich aufgearbeitet werden. Aber nicht in einem Schauprozess …“

Paul konterte, dass Fauci sich nicht weigern könne, auszusagen, und dann seinen Anwalt einsetzen dürfe, um die Verteidigung zu führen, zu der er selbst nicht bereit sei.

PAUL: „In keinem Gerichtssaal Amerikas kann man einen Zeugen die Aussageverweigerung gemäß dem Fünften Verfassungszusatz geltend machen lassen und dann seinen Anwalt aussagen lassen. Genau darum geht es in diesem Schreiben.“

„Der Anwalt beschwert sich und sagt aus: ‚Er hat es nicht getan. Die Anklage ist unfair.‘“

„Das darf man nicht tun. Das ist eine Sache, auf die man verzichtet, wenn man sich auf den Fünften Verfassungszusatz beruft.“

Paul sagte, Faucis Anwalt könne diese Argumente gerne öffentlich vorbringen – sei aber nicht eingeladen worden, vor dem Ausschuss auszusagen.

„Man sagt: ‚Ich werde nicht aussagen, ich werde Ihnen keine Informationen geben.‘ Dann darf man nicht seinen Anwalt vorschicken, um das zu rechtfertigen.“

„Er kann das in der Presse tun, aber man darf nicht kommen und aussagen.“

„[Faucis Anwalt] war nicht zur Aussage eingeladen, er hat gegen die Geschäftsordnung verstoßen, und es war angemessen, ihn des Saales zu verweisen.“

BLUMENTHAL: "[Fauci's] attorney has been gagged, thrown out of this hearing room… [Mistakes] should certainly be addressed. But not in a show trial…"



PAUL: "In NO COURTROOM in America can you have your witness plead the Fifth Amendment, then your attorney gets to testify.… pic.twitter.com/GNYBLWHBES — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: BLUMENTHAL: „[Faucis] Anwalt wurde zum Schweigen verpflichtet, aus diesem Sitzungssaal geworfen… [Fehler] sollten zweifellos angesprochen werden. Aber nicht in einem Schauprozess…“ PAUL: „In KEINEM GERICHTSSAAL in Amerika darf Ihr Zeuge auf den Fünften Verfassungszusatz plädieren, und dann darf Ihr Anwalt aussagen. Das ist es, was dieser Brief ist. Der Anwalt beschwert sich und sagt aus, indem er sagt: ‚Er hat es nicht getan. Die Anklage ist unfair.‘“ „Sie dürfen das nicht tun. Das ist eine Sache, die Sie aufgeben, wenn Sie den Fünften Verfassungszusatz in Anspruch nehmen.“ „Sie sagen: ‚Ich werde nicht aussagen, ich werde Ihnen keine Informationen geben.‘ Sie dürfen dann nicht Ihren Anwalt vorschieben, um das zu rechtfertigen. Er kann es in der Presse tun, aber Sie können nicht kommen und aussagen. [Faucis Anwalt] wurde nicht eingeladen, auszusagen, und er war regelwidrig, und es war angemessen, ihn hinauszuwerfen.“

Senator Josh Hawley beschloss, zu zeigen, wie weit Fauci mit seiner Weigerung, Fragen zu beantworten, ging.

Dadurch wurde Faucis Weigerung als so lächerlich entlarvt, dass man sogar das Kichern im Publikum hören konnte:

HAWLEY: „Welcher Wochentag ist heute?“ FAUCI: „Ich verzichte höflichst auf eine Antwort …“ HAWLEY: „Welche Farbe hat Ihre Krawatte?“ FAUCI: „Ich verzichte höflichst auf eine Antwort …“ HAWLEY: „Welche Farbe hat der Teppich vor Ihnen?“ FAUCI: „Ich verzichte höflichst auf eine Antwort …“

HAWLEY: "What day of the week is it today?"



FAUCI: "I respectfully decline to answer…."



HAWLEY: "What color tie are you wearing?"



FAUCI: "I respectfully decline to answer…"



HAWLEY: "What color is the carpet in front of you?"



FAUCI: "I respectfully decline to answer…"… pic.twitter.com/CyfXA86HtT — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: HAWLEY: „Welcher Wochentag ist heute?“ FAUCI: „Ich verzichte respektvoll darauf zu antworten….“ HAWLEY: „Welche Farbe hat Ihre Krawatte?“ FAUCI: „Ich verzichte respektvoll darauf zu antworten…“ HAWLEY: „Welche Farbe hat der Teppich vor Ihnen?“ FAUCI: „Ich verzichte respektvoll darauf zu antworten…“ HAWLEY: „Lassen Sie uns EINEN DINGE KLARSTELLEN. Sie HABEN KEINE Rechte unter dem Fünften Zusatzartikel, weil Sie begnadigt wurden… Das wissen Sie. Ihre Anwälte… die sich nervös auf ihren Stühlen winden, sie wissen es.“ „Das geht hier nicht um die Verfassung… Das geht um Missachtung. Missachtung dieses Gremiums und Missachtung des amerikanischen Volkes.“

Hawley legte daraufhin die Belege vor und entlarvte Dr. Fauci, der acht verschiedene Bundesbedienstete während ihrer Dienstzeit dazu benutzt hatte, sich Geldpreise in Höhe von über 1.000.000 Dollar zu sichern.

HAWLEY: „Sie sind reich geworden, während Menschen starben.“

„Sie haben Bundesbedienstete mit Steuergeldern dazu benutzt, Geldpreise für Sie persönlich zu beantragen und einzufordern. Geldpreise in Höhe von insgesamt über einer Million Dollar.“

„Und was taten diese Personen mitten in der Pandemie im November 2020, als Millionen Amerikaner an COVID litten?“

„Was taten sie? Ich sage Ihnen, was sie taten. Folkers war in Ihrem Auftrag damit beschäftigt, Informationen für eine Geldprämie einzuholen und zusammenzustellen.“

Hawley zeigte eine E-Mail, in der Greg Folkers angeblich um eine deutlichere Formulierung für Faucis Nominierung für den Dan-David-Preis gebeten hatte.

„Schauen wir uns das mal an. Wir haben seine E-Mail genau hier. Direkt hinter mir.“

„Folkers schreibt: ‚Ich arbeite an dieser Nominierung für den Dan-David-Preis für Fauci. Wir müssen den COVID-Teil aufpeppen. Haben Sie Formulierungen, die Sie uns zur Verfügung stellen könnten, die beschreiben, wie wir auf neue Weise auf COVID reagiert haben?‘“

Hawley fragte Fauci, ob er sich an die Auszeichnung erinnere.

HAWLEY: „Was war der Dan-David-Preis? Erinnern Sie sich daran, Doc?“

FAUCI: „Auf Anraten meines Anwalts lehne ich es unter Berufung auf meine Rechte gemäß dem Fünften Zusatzartikel zur Verfassung respektvoll ab, darauf zu antworten.“

Hawley lieferte die Antwort selbst.

HAWLEY: „Es war ein Preisgeld in Höhe von 900.000 Dollar. 900.000 Dollar Preisgeld.“

„Und er hat ihn bekommen, weil er Bundesbedienstete dazu benutzt hat, ihn zu erhalten.“

Hawley behauptete, der Dan-David-Preis sei nur eine von zahlreichen Auszeichnungen, die mit Hilfe von Regierungspersonal und -ressourcen angestrebt worden seien.

„Neben dem Dan-David-Preis gibt es noch die ‚Partnership for Public Service‘. Da ist der Adelson-Preis, der Smithsonian-Preis, der Preis der National Academy of Medicine und die CDC-Stiftung.“

„Tatsächlich machen Sie Ihre Mitarbeiter zu einer Vollzeit-Bewerbungsmaschine.“

Laut Hawley waren mindestens acht Bundesbedienstete beteiligt:

Greg Folkers

Lawrence Tabak

Holli Jaffe

Patricia Conrad

Courtney Billet

Louis Miller

Katherine Miller

Hugh Auchincloss

HAWLEY: „Sie haben acht verschiedene Bundesbedienstete während ihrer Dienstzeit unter Einsatz von Bundesressourcen dazu eingesetzt, Geldpreise zu erwirken. Stimmt das nicht?“

FAUCI: „Auf Anraten meines Anwalts lehne ich es unter Berufung auf meine Rechte gemäß dem Fünften Zusatzartikel zur Verfassung respektvoll ab, darauf zu antworten.“

„Ihre Mitarbeiter und Angestellten nutzen während ihrer Arbeitszeit Bundesressourcen und werden aus Bundesmitteln bezahlt, um Geld für Sie zu beschaffen.“

„Und dann drehen sie sich um und sagen zur Behörde: ‚Wir wollen nicht nur eine Antwort. Wir wollen ein ‚Ja‘ erreichen.‘“

„Weil Fauci das Geld will.“

Josh Hawley brings the receipts and exposes Dr. Fauci for using 8 different federal employees on federal time to chase over $1,000,000 in cash prizes for himself.



"You got RICH while people were dying."



"You were using federal employees with TAXPAYER MONEY to apply for and… pic.twitter.com/cMCT396CIm — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: Josh Hawley bringt die Belege und entlarvt Dr. Fauci dafür, dass er 8 verschiedene Bundesangestellte in offizieller Arbeitszeit einsetzte, um über 1.000.000 Dollar an Bargeldpreisen für sich selbst zu jagen. „Sie wurden REICH, während Menschen starben.“ „Sie haben Bundesangestellte mit STEUERGELD der Steuerzahler genutzt, um für Sie persönlich Bewerbungen für Bargeldpreise einzureichen und diese anzusprechen. Bargeldpreise im Gesamtwert von über einer Million Dollar.“ „Und was taten diese Personen im tiefsten Punkt der Pandemie im November 2020, als Millionen von Amerikanern unter COVID litten? Was taten sie? Ich sage Ihnen, was sie taten. Folkers hat in Ihrem Namen Informationen für einen Bargeldpreis gesammelt und angefordert.“ „Lassen Sie uns das anschauen. Wir haben seine E-Mail direkt hier. Direkt über meiner Schulter. Folkers sagt: ‚Ich arbeite an dieser Nominierung für den Dan-David-Preis für Fauci. Wir müssen den COVID-Teil aufstocken. Haben Sie Formulierungen dafür, die Sie teilen könnten, die beschreiben, wie wir neu auf COVID reagiert haben.‘“ „Er schickt das an mehrere Bundesangestellte. Was war der Dan-David-Preis? Erinnern Sie sich, Doc?“ FAUCI: „Auf Anraten meines Anwalts lehne ich es respektvoll ab zu antworten, basierend auf meinen Rechten unter dem Fünften Verfassungszusatz.“ HAWLEY: „Es war ein Bargeldpreis von 900.000 Dollar. 900.000 Dollar Bargeldpreis. Und er hat ihn bekommen, weil er Bundesangestellte eingesetzt hat, um ihn zu erhalten. Und das war nicht der einzige Preis, oder, Dr. Fauci? Tatsächlich haben Sie sich um mindestens acht weitere Bundes-Bargeldpreise beworben und sie erhalten, in offizieller Arbeitszeit, unter Einsatz von Bundesangestellten und Bundesmitteln. „Hier sind sie, direkt über meiner Schulter. Neben dem Dan-David-Preis haben Sie den Partnership for Public Service. Sie haben den Adelson-Preis, den Smithsonian-Preis, den National Academy of Medicines Award, den CDC Foundation. Tatsächlich haben Sie Ihren Stab in eine Vollzeit-Bewerbungsmaschine verwandelt.“ „Sie haben tatsächlich Leuten geschrieben und gefragt: ‚Denken Sie, dass ich vielleicht qualifiziert wäre?‘ Und Sie haben für all das Bargeld bekommen. Und es waren nicht nur ein oder zwei Mitarbeiter, oder? Tatsächlich haben Sie acht separate Bundesangestellte in offizieller Arbeitszeit unter Einsatz von Bundesmitteln genutzt, um Bargeldpreise anzusprechen. Ist das nicht wahr?“ FAUCI: „Auf Anraten meines Anwalts lehne ich es respektvoll ab zu antworten, basierend auf meinen Rechten unter dem Fünften Verfassungszusatz.“ HAWLEY: „Hier sind sie, direkt über meiner Schulter. Hier sind alle. Die Leute, die Sie mit Bundesangestellten genutzt haben, damit Sie Bargeld kriegen konnten.“ [Namen auf dem Whiteboard aufgelistet] – Greg Folkers – Lawrence Tabak – Holli Jaffe – Patricia Conrad – Courtney Billet – Louis Miller – Katherine Miller – Hugh Auchincloss „Und der lustigste Teil ist, dass Sie nicht einmal zufrieden waren, sie alle in diese Bewerbungen für all diese Bargeldpreise zu zwingen. Sie haben sie dann auch noch zu den Ethikbehörden und Ethik-Wachhunden geschickt, um zu fordern, dass Sie das Geld bekommen dürfen. Das stimmt.“ „Wir haben es in Ihren E-Mails. Ihr Stab und Ihre Angestellten in offizieller Arbeitszeit unter Einsatz von Bundesmitteln, bezahlt mit Bundesgeldern, sprechen Bargeld für Sie an. Und dann drehen sie sich um und sagen zur Behörde: ‚Wir wollen nicht nur eine Antwort. Wir wollen zu einem Ja kommen.‘ „Weil Fauci das Geld will.“

Senator Bernie Moreno prüfte daraufhin, ob Fauci überhaupt bereit wäre, die Verfassungsänderung zu erläutern, auf die er sich während der gesamten Anhörung berufen hatte.

MORENO: „Was besagt der fünfte Verfassungszusatz?“

Faucis Anwalt tippte ihm auf die Schulter und flüsterte ihm ins Ohr.

FAUCI: „Ich lehne es höflich ab, darauf zu antworten …“

MORENO: „Wissen Sie, wer den fünften Verfassungszusatz verfasst hat?“

FAUCI: „Ich lehne es höflich ab, darauf zu antworten …“

Moreno fasste den Moment ungläubig zusammen.

MORENO: „Sie berufen sich also auf ein Recht, von dem Sie weder wissen, wer es verfasst hat, noch was darin steht. Ist das richtig?“

FAUCI: „Auf Anraten meines Anwalts lehne ich es höflich ab, auf der Grundlage meiner Rechte gemäß dem Fünften Zusatzartikel zur Verfassung zu antworten.“

MORENO: „Wow.“

MORENO: "What does the Fifth Amendment of the Constitution say?"



[Lawyer taps Fauci over the shoulder and whispers in his ear]



FAUCI: "I respectfully decline to answer…"



MORENO: "Do you know who wrote the Fifth Amendment?"



FAUCI: "I respectfully decline to answer…"… pic.twitter.com/Tui1URKLv7 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: MORENO: „Was sagt die Fünfte Verfassungszusatz?“ [Der Anwalt tippt Fauci auf die Schulter und flüstert ihm ins Ohr] FAUCI: „Ich verzichte respektvoll darauf zu antworten…“ MORENO: „Wissen Sie, wer die Fünfte Verfassungszusatz geschrieben hat?“ FAUCI: „Ich verzichte respektvoll darauf zu antworten…“ MORENO: „Also berufen Sie sich auf ein Recht, von dem Sie nicht wissen, wer es geschrieben hat oder was es sagt. Ist das korrekt?“ FAUCI: „Auf Rat meines Anwalts verzichte ich respektvoll darauf zu antworten, gestützt auf meine Rechte unter der Fünften Verfassungszusatz.“ MORENO: „Wow.“

Moreno bat Fauci daraufhin, etwas zu tun, wofür keinerlei Aussage erforderlich war.

Er forderte Fauci auf, sich umzudrehen und die Menschen anzusehen, die hinter ihm saßen: Menschen, die laut Moreno beschämt, zum Schweigen gebracht oder entlassen worden waren, weil sie den Impfstoff abgelehnt oder die COVID-Darstellung der Regierung in Frage gestellt hatten.

MORENO: „Dr. Fauci, können Sie sich bitte einfach umdrehen und die Menschen hinter Ihnen ansehen?“

Fauci blieb sitzen und rührte sich nicht von der Stelle.

MORENO: „Sie sind nicht bereit, das zu tun? Das ist keine Frage. Es ist keine Frage an Ihre Anwälte. Keine Frage. Es ist eine Bitte.“

Fauci beriet sich mit seinen Anwälten und drehte sich zu keinem Zeitpunkt um.

MORENO: „Sie müssen doch nur den Blick von Ihren Anwälten heben und die Menschen ansehen, die regelrecht bloßgestellt wurden, weil sie das gesagt haben, was wir heute als die Wahrheit erkennen.“

„Können Sie sie nicht einmal ansehen?“

Sen. Moreno invites Dr. Fauci to turn around and look the people in the eye who were shamed during COVID or fired for not taking the vaccine.



He won't do it.



MORENO: "Dr. Fauci, can you just turn around and look at the people behind you?"



[Fauci sits still]



MORENO: "You're… pic.twitter.com/s2iy89wyY6 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: en. Moreno lädt Dr. Fauci ein, sich umzudrehen und den Menschen in die Augen zu schauen, die während COVID beschämt wurden oder wegen der Impfverweigerung gefeuert wurden. Er wird es nicht tun. MORENO: „Dr. Fauci, können Sie sich einfach umdrehen und die Menschen hinter Ihnen anschauen?“ [Fauci sitzt reglos da] MORENO: „Sie sind nicht bereit, das zu tun? Das ist keine Frage. Es ist keine Frage an Ihre Anwälte. Keine Frage. Es ist eine Aufforderung.“ [Fauci berät sich mit Anwälten] MORENO: „Alles, was Sie tun müssen, ist, von Ihren Anwälten aufzuschauen und die Menschen anzusehen, die absolut BESCHÄMT wurden, weil sie sagten, was wir jetzt als Wahrheit wissen.“ „Sie können sie nicht einmal anschauen?“

Paul beendete die Anhörung, indem er Fauci eine letzte Gelegenheit gab, eine direkte Frage zu beantworten und das zu vermeiden, was der Vorsitzende als unrechtmäßige pauschale Weigerung, auszusagen, bezeichnete.

PAUL: „Ich werde Ihnen noch eine Gelegenheit geben, sich an das Gesetz zu halten … Haben Sie irgendwelche Bundesunterlagen vernichtet oder jemanden dazu aufgefordert?“

FAUCI: „Ich lehne es respektvoll ab, darauf zu antworten …“

Paul kündigte daraufhin an, dass der Ausschuss in der folgenden Woche darüber abstimmen werde, Fauci wegen Missachtung des Kongresses anzuklagen.

PAUL: „Da Sie sich unter Berufung auf ein Privileg gemäß dem Fünften Verfassungszusatz, das aufgrund Ihrer Begnadigung nicht mehr gilt, weigern zu antworten, und nachdem Ihnen das Recht dazu verweigert wurde, hat dieser Ausschuss für nächste Woche eine Abstimmung über einen Beschluss zur Feststellung Ihrer Missachtung des Kongresses angesetzt.“

Im Falle einer Zustimmung würde die Anklage wegen Missachtung des Kongresses an das Justizministerium weitergeleitet werden, um eine mögliche strafrechtliche Verfolgung einzuleiten. Missachtung des Kongresses kann mit bis zu einem Jahr Haft geahndet werden, während auf Meineid bis zu fünf Jahre stehen.

Wenn man das weiß, wird plötzlich klar, warum Fauci sich während der gesamten Anhörung so verhalten hat. Er würde lieber ein Jahr im Gefängnis verbringen, als zuzugeben, was er getan hat, oder einen Meineid zu leisten.

Angesichts dieser Wahl entschied sich Fauci dafür, sich auf den Fünften zu berufen – insgesamt 111 Mal.

Rand Paul gives Fauci one last chance to answer the question and stop breaking the law by invoking 5th Amendment rights that no longer apply because of his presidential pardon.



Fauci refuses.



A vote certifying his contempt is scheduled for next week. If it passes, he is… pic.twitter.com/QHqZxV1TyJ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: Rand Paul gibt Fauci eine letzte Chance, die Frage zu beantworten und aufzuhören, das Gesetz zu brechen, indem er 5th-Amendment-Rechte anführt, die aufgrund seiner präsidentiellen Begnadigung nicht mehr gelten. Fauci lehnt ab. Eine Abstimmung zur Feststellung seiner Missachtung ist für nächste Woche angesetzt. Falls sie genehmigt wird, wird er an das Justizministerium zur Strafverfolgung überwiesen. Missachtung des Kongresses ist mit bis zu einem Jahr Gefängnis strafbar. Meineid wird mit bis zu fünf Jahren geahndet. Sobald man das weiß, ergibt plötzlich Sinn, wie Fauci während der gesamten Anhörung gehandelt hat. Er würde lieber ein Jahr im Gefängnis verbringen, als zuzugeben, was er getan hat, oder sich selbst des Meineids schuldig machen. PAUL: „Ich gebe Ihnen eine weitere Gelegenheit, SICH AN DAS GESETZ ZU HALTEN… Haben Sie irgendein Bundesdokument vernichtet oder jemand anderen angewiesen, dies zu tun?“ FAUCI: „Ich lehne es respektvoll ab zu antworten…“ PAUL: „Weil Sie sich weigern zu antworten und ein Privileg (5th Amendment) anführen, das aufgrund Ihrer Begnadigung UNTERSTÜTZT wird und nachdem Ihnen dies verweigert wurde, hat dieser Ausschuss eine Abstimmung nächste Woche über eine Resolution zur Feststellung Ihrer Missachtung angesetzt.“

Instead of answering our very serious questions, Anthony Fauci pleaded the 5th 111 times throughout our hearing.



This is where we go from here. pic.twitter.com/zPaEmfh2TX — Rand Paul (@RandPaul) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: Anstatt unsere sehr ernst gemeinten Fragen zu beantworten, hat Anthony Fauci im Laufe unserer Anhörung 111 Mal auf den 5. Verfassungszusatz geltend gemacht. Hier ist, wo wir weitermachen.

Sehen Sie sich die gesamte Anhörung an: