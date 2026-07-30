Iran sagt Ja – aber zu seinen Bedingungen: Geheimes Treffen in Rawalpindi könnte Wendepunkt im Nahostkrieg markieren

Während die öffentliche Aufmerksamkeit auf Donald Trumps Drohungen gegen den Iran und den jüngsten Treffen mit Benjamin Netanjahu gerichtet ist, könnte sich hinter den Kulissen eine ganz andere Entwicklung abspielen. Nach Informationen, die der Journalist Pepe Escobar gemeinsam mit seinem Kollegen „Mr. Z“ in einer Sondersendung präsentierte, soll Pakistan in den vergangenen Tagen intensive Vermittlungsgespräche zwischen Washington und Teheran geführt haben. Grundlage der Sendung sei ein nach eigenen Angaben frisch eingegangener Geheimdienstbericht aus vertrauenswürdigen Quellen.

Sollten sich diese Informationen bestätigen, wäre dies die erste ernsthafte diplomatische Bewegung seit der massiven Eskalation des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran.

Der Krieg verlagert sich offenbar an den Verhandlungstisch

Pepe Escobar beschreibt die derzeitige Lage mit einer bemerkenswerten Aussage:

Der Krieg bewege sich nun möglicherweise vom Schlachtfeld zurück an den Verhandlungstisch – allerdings nicht unter amerikanischen Bedingungen, sondern ausschließlich unter den Bedingungen Teherans. Nach Darstellung der Gesprächspartner habe Iran einer Wiederaufnahme von Gesprächen grundsätzlich zugestimmt, allerdings nur auf Basis der bereits zuvor vereinbarten 14 Punkte des Memorandums of Understanding (MoU), das vor der Eskalation ausgearbeitet worden war.

Genau hierin sieht Escobar den entscheidenden Unterschied.

Washington wolle die Verhandlungen mit Forderungen zum iranischen Atomprogramm beginnen.

Teheran lehne dies kategorisch ab.

Irans Reihenfolge ist klar

Nach Darstellung des Geheimdienstberichts besteht Iran auf einer festen Reihenfolge der Gespräche.

An erster Stelle steht nicht das Atomprogramm. Zunächst müssten die Folgen des Krieges geregelt werden.

Zu den iranischen Prioritäten gehören laut Escobar:

ein neues Sicherheits- und Kontrollsystem für die Straße von Hormus gemeinsam mit Oman,

die Aufhebung der amerikanischen Blockade,

Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte,

Sanktionserleichterungen,

erst anschließend Gespräche über das Atomprogramm.

Die amerikanische Position sei dagegen nahezu spiegelbildlich. Washington verlange zuerst nukleare Zugeständnisse und wolle wirtschaftliche Erleichterungen erst nach iranischen Zugeständnissen gewähren.

Nach Einschätzung Escobars sei dieses Konzept bereits gescheitert, weil Iran keinerlei nukleare Zugeständnisse mehr machen werde.

Pakistan wird zum entscheidenden Vermittler

Im Mittelpunkt der gesamten Entwicklung steht nach Angaben der Gesprächspartner Pakistan.

Während in den westlichen Medien meist Oman oder Katar als Vermittler genannt werden, behauptet Escobar, Pakistan habe in den vergangenen Tagen praktisch rund um die Uhr vermittelt. Mehrere hochrangige Treffen zwischen pakistanischen und iranischen Regierungsvertretern sollen stattgefunden haben.

Unter anderem habe Pakistans Innenminister Mohsin Naqvi persönliche Botschaften des pakistanischen Feldmarschalls Asim Munir an die iranische Führung überbracht.

Parallel hätten Kontakte zu Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, Außenminister Abbas Araghchi sowie weiteren Spitzenvertretern Irans stattgefunden.

Laut Escobar hätten beide Regierungen in ständigem Kontakt gestanden, um eine Rückkehr zum diplomatischen Prozess vorzubereiten.

Das angebliche Geheimtreffen in Rawalpindi

Besonders brisant ist die Behauptung über ein bislang nicht öffentlich bestätigtes Treffen.

Nach Angaben der Sendung habe sich am Montag eine amerikanische Delegation im pakistanischen Rawalpindi mit Feldmarschall Asim Munir getroffen.

Rawalpindi ist Sitz des pakistanischen Generalhauptquartiers und gilt als eigentliche Schaltzentrale der pakistanischen Streitkräfte.

Nach Darstellung der Gesprächspartner sei dieses Treffen auf Initiative des amerikanischen Vizepräsidenten JD Vance zustande gekommen.

Washington habe Pakistan dabei um Hilfe gebeten, den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen.

Die amerikanische Botschaft soll sinngemäß gelautet haben:

Die Bombardierungen würden vorläufig ausgesetzt.

Man wolle wieder verhandeln.

Pakistan solle Teheran zu einer Rückkehr bewegen.

Daraufhin habe Asim Munir einen persönlichen Brief an die iranische Führung verfassen lassen, der über diplomatische Kanäle persönlich übergeben worden sei.

Warum ausgerechnet jetzt?

Nach Darstellung Escobars ist die diplomatische Initiative kein Zeichen amerikanischer Stärke.

Ganz im Gegenteil. Er behauptet, Donald Trump sei vergangene Woche in Washington von JD Vance und General Dan Caine eindringlich über die militärischen Risiken einer weiteren Eskalation informiert worden.

Die iranischen Gegenangriffe hätten nach Darstellung der Gesprächspartner gezeigt, dass Teheran inzwischen über äußerst präzise Fähigkeiten verfüge, amerikanische Ziele in Westasien anzugreifen.

Dies habe Washington gezwungen, Diplomatie zumindest vorübergehend wieder in Betracht zu ziehen.

Keine Friedensverhandlungen

Escobar betont ausdrücklich, dass derzeit nicht von Friedensverhandlungen gesprochen werden könne. Er bezeichnet die aktuelle Situation lediglich als eine „verhandelte Pause“.

Von einer politischen Lösung könne erst dann die Rede sein, wenn Washington beginne, die bereits vereinbarten Verpflichtungen aus dem früheren Memorandum umzusetzen. Bis dahin bleibe die militärische Lage unverändert angespannt.

Iran lehnt keine Diplomatie ab

Ein weiterer zentraler Punkt der Sendung lautet: Iran lehne Diplomatie grundsätzlich nicht ab.

Was Teheran ablehne, seien Verhandlungen unter amerikanischem Diktat. Dieser Standpunkt sei nach Angaben Escobars in den vergangenen Wochen immer wieder sowohl von militärischen als auch politischen Vertretern Irans bekräftigt worden.

Diplomatie sei nur möglich, wenn sie auf gegenseitigem Respekt beruhe. Gleichzeitig halte Iran seine militärischen Optionen vollständig aufrecht.

Sicherheitsgarantien als Schlüssel

Nach Angaben der Gesprächspartner sei einer der wichtigsten Punkte die Sicherheit einer möglichen iranischen Delegation. Sollten Gespräche tatsächlich in Islamabad stattfinden, wäre Pakistan bereit, außergewöhnlich weitreichende Schutzmaßnahmen zu übernehmen.

Dazu gehörten laut den Angaben:

militärische Eskorte für die iranische Delegation,

vollständiger Schutz durch pakistanische Streitkräfte,

umfangreiche Luftüberwachung,

zusätzliche Sicherheitsgarantien während der gesamten Verhandlungen.

Escobar und sein Kollege behaupten außerdem, pakistanische Geheimdienste gingen weiterhin davon aus, dass israelische Stellen versuchen könnten, mögliche Verhandlungen zu sabotieren.

Auch deshalb bevorzuge Teheran Islamabad als Verhandlungsort deutlich gegenüber europäischen Städten wie Genf oder anderen westlichen Standorten.

Eine kleine diplomatische Öffnung

Escobar weist zudem auf eine interessante Veränderung der iranischen Sprache hin.

Anstelle eines kategorischen Nein zu Verhandlungen könnten künftig Begriffe wie

indirekte Konsultationen,

technische Gespräche,

Rahmenverhandlungen,

Umsetzungsdialoge

auftauchen. Das wäre nach seiner Einschätzung ein Hinweis darauf, dass hinter den Kulissen bereits Gespräche laufen, ohne dass Teheran offiziell von neuen Verhandlungen spricht.

Fazit

Sollten die von Pepe Escobar präsentierten Informationen zutreffen, könnte sich derzeit eine bemerkenswerte diplomatische Wende anbahnen. Nicht Washington bestimmt demnach die Bedingungen einer möglichen Rückkehr an den Verhandlungstisch, sondern Teheran.

Pakistan würde dabei als entscheidender Vermittler auftreten und erstmals seit Beginn der Eskalation eine zentrale Rolle zwischen beiden Seiten übernehmen.

Gleichzeitig betonen Escobar und seine Gesprächspartner mehrfach, dass es sich bislang lediglich um ein sehr kleines diplomatisches Zeitfenster handelt. Ob daraus tatsächliche Verhandlungen entstehen oder ob die Eskalation erneut aufflammt, sei völlig offen.

Fest steht aus ihrer Sicht jedoch: Die militärische Lage habe Washington offenbar gezwungen, zumindest vorübergehend wieder auf Diplomatie zu setzen – allerdings unter Bedingungen, die der Iran vorgibt.