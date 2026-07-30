Faucis Tagebuch enthüllt Absprachen mit Obama, um das „Beagle“-Folterprogramm zu entlarven

Von Benjamin Bartee | Armageddon Prose

Obama hat seine Handlanger auf die Presse gehetzt, um im Namen von Fauci eine Ad-hoc-PR-Kampagne zu starten.

Direkt aus erster Hand, wie aus dem kürzlich veröffentlichten Tagebuch des nicht angeklagten COVID-Kriegsherrn Anthony Fauci hervorgeht, führte Barack Obama hinter den Kulissen eine PR-Kampagne zu seinen Gunsten durch, um Faucis Finanzierung unvorstellbar sadistischer Tierquälereien im Namen von „The Science™“ zu vertuschen, bei denen Beagles – deren Stimmbänder durchtrennt worden waren, damit ihre Schmerzensschreie die Forscher nicht störten – mit dem Kopf in Gitterkäfigen eingesperrt wurden, während Sandfliegen langsam ihr Fleisch fraßen.

Never forget that this is what Anthony Fauci's NIAID approved and funded:

Beagles with their heads locked in mesh cages, their vocal cords cut to silence their yelps of pain, eaten alive by sand flies — all for The Science™ pic.twitter.com/iH7jSmTCkV — Armageddon Prose (@ArmageddonProse) July 28, 2026

Übersetzung von „X“: Vergessen Sie niemals, dass genau das von Anthony Faucis NIAID genehmigt und finanziert wurde: Beagles, deren Köpfe in Gitterkäfigen eingesperrt waren, deren Stimmbänder durchtrennt wurden, um ihre Schmerzensschreie zum Verstummen zu bringen, und die von Sandfliegen lebendig gefressen wurden – alles im Namen der Wissenschaft™.

Aus offensichtlichen Gründen macht sadistische Welpenquälerei keinen guten Eindruck bei dem Mann, der von den Mainstream-Medien als Amerikas liebevoller und liberaler Arzt vermarktet wird.

Deshalb hat Obama seine Handlanger auf die Presse gehetzt, um im Namen von Fauci eine Ad-hoc-PR-Kampagne zu starten, mit dem Ziel, das zu 100 % reale und mittlerweile eingestandene Beagle-Folterregime zu „entlarven“.

Aus Faucis Tagebuch, 4. November 2021:

„Leslie Dach hatte Barack Obama kontaktiert und ihn gebeten, mich anzurufen, um zu sehen, was er tun könne, um den verleumderischen Lügen entgegenzuwirken, die von der rechtsextremen Presse, rechtsextremen Kreisen in der Gesellschaft und sogar von mehreren Mitgliedern des Senats und des Repräsentantenhauses verbreitet wurden. Präsident Obama rief mich heute Abend um 17:00 Uhr auf meinem Handy an und bot mir an, mir auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Er begann das Gespräch mit der Bemerkung, dass er sich Sorgen um mich mache und wissen wolle, wie ich diesen Ansturm verleumderischer Lügen verkrafte. ER SAGTE, ICH SEI EIN „ZIVILIST“ und solle mir diesen Unsinn nicht gefallen lassen. Er als Politiker ist daran gewöhnt, aber ich habe jahrzehntelang nichts anderes getan, als der amerikanischen Öffentlichkeit und der Welt zu dienen. Er äußerte die Befürchtung, dass dies meine wichtige Arbeit im Namen des amerikanischen Volkes beeinträchtigen könnte. Ich erklärte ihm, was vor sich ging, und er zeigte sich äußerst verständnisvoll und sagte sogar, er werde Ron Klain und/oder Jeff Zients anrufen, um sie zu bitten, die Regierung dazu zu bewegen, diesen Lügen proaktiv entgegenzuwirken. Ich erklärte ihm, dass sowohl Präsident Biden als auch Ron Klain und Jeff Zients äußerst hilfreich und unterstützend gewesen seien, indem sie sehr deutlich gemacht hätten, dass sie volles Vertrauen in mich hätten. Außerdem sagte ich ihm, dass Jen Psaki bei Pressekonferenzen im Weißen Haus auf die Frage, ob der Präsident mich entlassen würde, immer wieder betont habe, dass der Präsident mich in der Tat niemals entlassen würde und dass dies völliger Unsinn sei. Präsident Obama war der Ansicht, dass wir mehr tun sollten, als nur zu behaupten, dass sie meine Unterstützung hätten, und stattdessen tatsächlich in die Offensive gehen und diejenigen anprangern sollten, die zulassen, dass solche Dinge gesagt werden, und die sich nicht dafür einsetzen. Präsident Obama sagte, er würde Jeff Zients anrufen und ihn anweisen, einige Leute in der Regierung zu mobilisieren, um proaktiv für mich einzutreten. Ich erzählte Präsident Obama von den verrückten Dingen, die die rechtsextremen Republikaner taten, darunter die Tatsache, dass Donald Trump Jr. auf seiner Website Sweatshirts und T-Shirts verkaufte, um Geld für seinen Wahlkampf zu sammeln, und auf diesen T-Shirts und Sweatshirts stand: „Fauci tötet Welpen“. Obama sagte, Donald Trump Jr. sei „ein verdammter Idiot“. Er entschuldigte sich für seine derbe Ausdrucksweise, fuhr dann aber fort, dass Donald Trump ein hoffnungsloser Idiot und ein pathologischer Lügner sei. Er war sehr verärgert darüber, dass sich keiner der gemäßigten Republikaner tatsächlich für mich einsetzte und sich von all diesen schrecklichen Verleumdungen gegen mich distanzierte. Es war ein großartiges Gespräch, das 25 Minuten dauerte, und er sagte, wenn er etwas über Entwicklungen in dieser Richtung höre, werde er sich wieder bei mir melden. Es war in der Tat ein unglaublich unvergessliches Telefongespräch.“

Weitere Auszüge aus Faucis Tagebuch, 10. November 2021:

„Ich habe mich heute auf Wunsch von Barack Obama per Zoom mit [dem ehemaligen stellvertretenden Pressesprecher im Weißen Haus unter Obama] Eric Schultz getroffen – Eric war wirklich sehr hilfreich. Er verfügt über enorme Erfahrung als Kommunikationsexperte in der Zusammenarbeit mit Barack Obama. Er war maßgeblich daran beteiligt, einen Großteil der Kritik an Obama während dessen Präsidentschaft abzuwehren. Eric zeigte sich sehr realistisch hinsichtlich dessen, was in meinem Fall getan werden kann, obwohl er zugab, dass die Angriffe gegen mich eindeutig organisiert und beispiellos waren. Er wollte herausfinden, was durch all das negativ beeinträchtigt wird. Ich erklärte ihm, dass dies eine sehr große Belastung für mich sei, ich aber stark genug sei, um dem standzuhalten, und er schien das nachvollziehen zu können. Ich sagte ihm, dass meine wissenschaftlichen Mitarbeiter offenbar in der Lage sind, ihre Arbeit zu erledigen, obwohl ihnen die Heftigkeit dieser Angriffe sehr bewusst ist und sie mitfühlen, was ich durchmache. Ich sagte ihm, dass die Gruppe, die davon am stärksten überfordert ist, meine Mitarbeiter in den Bereichen Gesetzgebung und Kommunikation sind. Eric war der Ansicht, dass es sehr schwierig wäre, die rechtsgerichteten Medien und sogar die rechtsgerichteten Mitglieder des Kongresses und des Senats bloßzustellen, und daher ist er sich unsicher, ob es etwas bewirken würde, gegen sie vorzugehen. Er wollte wissen, ob ich auf Mitarbeiterebene in den Bereichen Kommunikation und Gesetzgebung mehr Unterstützung benötige. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, aber ich habe ihn an Courtney Billet verwiesen, mit der er bereits ein Treffen vereinbart hat. Er sagte allerdings, dass er an dem Artikel in der „Washington Post“ interessiert sei, der von Yasmeen Abutaleb* verfasst werden soll. Er ist der Meinung, dass es sehr hilfreich sein könnte, wenn wir andere Medienvertreter dazu bewegen könnten, diese Gruppen, die mich angreifen, öffentlich anzuprangern. Sobald man die Drahtzieher entlarvt, zögern diese oft, weiterzumachen. Und so warte ich ab, wie sein Gespräch mit Courtney verläuft. Ich bin Barack Obama sehr dankbar, dass er dabei geholfen hat, dieses Treffen mit Eric zu arrangieren.“

*Die sogenannte „Journalistin“ der Washington Post, Yasmeen Abutaleb, ist eine der Medienpersönlichkeiten, mit denen Fauci über sein privates E-Mail-Konto zu kommunizieren versuchte, um die FOIA-Gesetze zu umgehen – was ein Bundesverbrechen darstellt –, und die im November 2021 die inzwischen widerlegte „Entlarvung“ von Faucis Beagle-Folter leitete.

Für jeden, der in den letzten sechs Jahren aufmerksam verfolgt hat, was vor sich ging, ist die bittere Wahrheit offensichtlich, dass die derzeitige Regierung über mindestens ein halbes Dutzend Möglichkeiten verfügt, eine Strafverfolgung gegen Fauci einzuleiten – ungeachtet der zweifelhaften Begnadigung durch Bidens Autopen.

Selbst wenn man zugestehen würde, dass die Begnadigung durch Biden rechtmäßig ist – ungeachtet der Tatsache, dass die Unterschrift automatisch generiert wurde und der angebliche Präsident zu diesem Zeitpunkt bereits im Wachkoma lag –, gewährt eine Immunität auf Bundesebene keineswegs Immunität vor einer Strafverfolgung auf Landesebene, die jeder Generalstaatsanwalt, der es ernst damit meint, den Milliarden von Menschen in Amerika und im Ausland Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die Fauci im Namen von „The Science™“ verstümmelt und getötet hat, verfolgen würde.

Darüber hinaus genießen Faucis Mitverschwörer, wie David Morens der vor dem Kongress unter Eid, vor Gott und der ganzen Welt, zugab, die FOIA-Gesetze umgangen zu haben, indem er seine private E-Mail-Adresse für den Kontakt mit Kollegen nutzte und als Faucis Handlanger fungierte, um seinen Chef nicht zu belasten, keinerlei rechtliche Immunität.

Angesichts dieser Informationen muss man sich fragen, ob der Sinn des ständigen Tropfens, Tropfens, Tropfens neuer Beweise für Amtsvergehen durch das gesamte „Public Health™“-Establishment und dessen Verbündete im „Deep State“, unter den demokratischen Apparatschiks und in den Konzernmedien – wenn doch niemals Konsequenzen folgen – einfach darin besteht, diejenigen von uns, die nach Gerechtigkeit dürsten, an der Nase herumzuführen, indem man uns diese Karotte vor die Nase hält, bis wir gelangweilt sind und aufgeben.

Dass es mehr als genug öffentlich zugängliche Beweise gibt, um diese Leute zu verurteilen, und man zusehen muss, wie sie ungestraft davonkommen, ist in der Tat fast schlimmer, als wenn gar keine Beweise der Öffentlichkeit jemals vorgelegt worden wären, da die dreiste Anarcho-Tyrannei des Ganzen dadurch umso unmöglicher zu ignorieren ist.