Die USA starten neue Luftangriffe auf den Iran, nachdem Trump gewarnt hatte: „Die werden ordentlich eins auf die Mütze bekommen“ und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Neue US-Angriffswelle gegen den Iran beginnt in den Nachtstunden.

gegen den Iran beginnt in den Nachtstunden. Teheran bestreitet, Gespräche anzustreben , und beharrt auf seinen Bedingungen für die Straße von Hormus.

, und beharrt auf seinen Bedingungen für die Straße von Hormus. Ölpreis steigt , während die Angriffe auf saudische Energieanlagen anhalten.

, während die Angriffe auf saudische Energieanlagen anhalten. Der Konflikt weitet sich durch gemeinsame US-saudische Luftangriffe im Irak aus, bei denen mindestens 20 Menschen ums Leben kamen.

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Neue US-Luftangriffe auf den Iran beginnen in den Nachtstunden

Die Vereinigten Staaten haben in der Nacht und in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) eine neue Runde von Luftangriffen im Iran gestartet, wie ein hochrangiger US-Beamter gegenüber Axios erklärte. Das Ausmaß der Bombardements sowie die Frage, ob sie fortgesetzt werden, bleiben unklar:

Trump „ist in Eskalationslaune“, erwägt aber noch „das Ausmaß dieser Reaktion“, so ein hochrangiger Regierungsbeamter – WSJ

Trump macht offenbar seine Drohung vom Mittwoch wahr:

Präsident Trump hatgegenüber Fox News erklärt, er werde den Iran „verdammt noch mal fertigmachen“ als Reaktion auf dessen Angriff auf US-Streitkräfte in Jordanien in der vergangenen Nacht. Im Gespräch mit Trey Yingst fügte er hinzu: „Wir werden hart zuschlagen, die werden eine Tracht Prügel bekommen.“

Unmittelbar vor Beginn der Angriffe gab es im regionalen Luftraum rege Aktivitäten von US-Tankflugzeugen – ebenso wie unbestätigte Berichte über Explosionen am internationalen Flughafen von Riad, deren Ursache jedoch weiterhin Gegenstand von Spekulationen ist.

Doch bei jedem Angriff auf den Iran neigen dessen Streitkräfte dazu, mit gleichwertigen Maßnahmen gegen Golfstaaten zu reagieren, die US-Einrichtungen und Stützpunkte beherbergen. Es wird eine lange Nacht für die Region werden, insbesondere angesichts der unvermeidlichen Reaktion der IRGC.

>Before NOTAMs

>After NOTAMs



Large areas have been cleared in northeast, northwest and possibly southern Saudi, opening up corridors at all altitudes. While commercial traffic is filtered through a single narrow corridor. pic.twitter.com/9ZjYkjmars — barry with the NED (@bonzerbarry) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: >Vor den NOTAMs

>Nach den NOTAMs

Im Nordosten, Nordwesten und möglicherweise auch im Süden Saudi-Arabiens wurden große Gebiete freigegeben, wodurch sich in allen Flughöhen Korridore geöffnet haben. Der kommerzielle Flugverkehr wird hingegen durch einen einzigen schmalen Korridor geleitet.

Die USA stecken ganz offensichtlich fest und suchen nach einer Strategie…

I think there's going to be a ground attack soon. What lunacy. — Brandon Weichert (@WeTheBrandon) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: Ich glaube, es wird bald einen Bodenangriff geben. Was für ein Wahnsinn.

Details zum Treffen zwischen Trump und Netanjahu im Oval Office werden endlich bekannt

Nachdem Präsident Trump am Dienstag sowohl Selenskyj als auch Netanjahu im Oval Office empfangen hatte, gab es keine großen Pressekonferenzen oder offiziellen Zusammenfassungen. Am Mittwoch wurden jedoch erste wichtige Aussagen zu den besprochenen Themen bekannt, die bislang allerdings nur von israelischer Seite stammen…

Wie zu erwarten war, dominierten laut Ariel Oseran von i24 der Iran und die Atomfrage die Gespräche, wobei israelische Beamte berichteten, dass sich das Weiße Haus auf drei mögliche Wege für die Zukunft konzentriere. „Trump wägt drei Optionen ab: ein Atomabkommen, die Aufrechterhaltung und Verschärfung der Wirtschaftsblockade oder erneute Militärschläge“, sagte ein Beamter und fügte hinzu: „Wir haben Trump nicht gesagt, dass Israel einen Militärschlag bevorzugt. Uns ist das Ergebnis wichtig. Die Entscheidung liegt letztendlich bei ihm.“

…das ist ja eine Binsenweisheit. Dennoch beharrt Israel weiterhin darauf, dass sich die Lage im Iran an einem Wendepunkt befindet, was laut unabhängigen ‚realistischen‘ Analysten höchst zweifelhaft erscheint.

Israelische Regierungsvertreter argumentierten, Teheran stehe unter zunehmendem innerem Druck. „Der Iran steht unter starkem wirtschaftlichem Druck“ aufgrund von Benzin- und Dieselknappheit, einer Inflationsrate von rund 90 % und „dem Beginn öffentlicher Proteste“. Sie fügten hinzu: „Wir haben darüber gesprochen, den Druck auf den Iran zu erhöhen, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch.“

Zur iranischen Führung sagten die Vertreter: „Wir wissen mit Sicherheit, dass Mujtaba am Leben ist, aber seit der Operation ‚Rising Lion‘ hat ihn niemand mehr gesehen.“ Bezüglich der militärischen Fähigkeiten des Iran behaupteten sie: „Der Iran verfügt nun nur noch über 1.500–1.600 Raketen, nachdem wir einen Großteil seiner Produktionskapazitäten zerstört haben.“

Es fliegen Schimpfwörter, und Trump redet „hart“ – doch dieser ganze Schachzug war bisher nichts weiter als eine Bombardierungskampagne auf der Suche nach einer Strategie…

"We're going to beat the fuc*ing sh*t out of them," President Trump told Fox News after Iran launched a surprise attack against U.S. forces. "We'll be hitting them hard."



The President says U.S. strikes overnight against Iran-backed militias in Iraq were coordinated with the… pic.twitter.com/AeLbEGFCFi — Trey Yingst (@TreyYingst) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: „Wir werden ihnen die verdammte Scheiße aus dem Leib prügeln“, sagte Präsident Trump gegenüber Fox News, nachdem der Iran einen Überraschungsangriff auf US-Streitkräfte gestartet hatte. „Wir werden hart gegen sie vorgehen.“

Der Präsident erklärte, die nächtlichen US-Angriffe gegen vom Iran unterstützte Milizen im Irak seien mit der irakischen Regierung abgestimmt worden.

„Wir werden sie weiterreden lassen“, sagte Präsident Trump über die Möglichkeit künftiger Gespräche mit dem Iran.

In Bezug auf das Atomprogramm äußerten sich israelische Vertreter (etwas überraschend) wie folgt: „Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass am Pickaxe Mountain Uran angereichert wird, und wir verfügen über verlässliche Geheimdienstinformationen zum iranischen Nuklearmaterial.“ Sie betonten außerdem: „Die Ausschaltung von 29 Atomwissenschaftlern war unser dringendes Anliegen. Dadurch wurde dem iranischen Atomprogramm eine kritische Masse an Wissen entzogen.“ Dies geschah unmittelbar nachdem Trump geschworen hatte, die hochgesicherte Anlage auszulöschen – was angesichts der Tatsache, dass sie sich im Wesentlichen unter einem Berg befindet, eine große Herausforderung darstellen würde.

Mit Blick auf die Zukunft warnten sie: „Sollte der Iran versuchen, sein Atomprogramm wieder aufzubauen, werden wir auch die ‚Metastasen‘ zuschlagen.“ Israelische Regierungsvertreter äußerten sich zudem weiterhin skeptisch gegenüber diplomatischen Bemühungen und erklärten gegenüber Reportern: „Wir haben Präsident Trump mitgeteilt, dass wir ernsthafte Zweifel daran haben, ein Atomabkommen mit dem Iran zu erreichen.“

B Bislang hat das Weiße Haus jedoch noch keine detaillierte Zusammenfassung des Gesprächs mit Netanjahu B aus US-amerikanischer Sicht vorgelegt. Regionalen Berichten zufolge wurden bei der jüngsten US-saudischen Operation im Irak einige Berater der IRGC getötet.

Iran weist Trumps Behauptungen, er dränge auf Gespräche mit den USA, erneut zurück

Die wenigen Tage der Ruhe, die seit Freitag über das vergangene Wochenende anhielten, gehören bereits der Vergangenheit an, da die schweren Vergeltungsschläge zwischen den USA und dem Iran wieder aufgenommen wurden und nun auch die Saudis sowie Stellvertreter-Milizen im Irak involviert sind.

Die neue Eskalation begann, wie wir berichteten, als der Iran in der Nacht und in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (Ortszeit) mehrere Raketen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien abfeuerte, wobei die jordanischen Streitkräfte angaben, sie hätten fünf Geschosse abgefangen. Der Iran stellt dies als neue Reaktion auf die militärischen Aktivitäten der USA dar, mit denen die Blockade der iranischen Häfen in der Straße von Hormus durchgesetzt wird.

Viele Stunden vor diesem neuen iranischen Angriff, der von Raketenabschüssen aus dem Irak auf saudische Energieanlagen begleitet wurde, berichteten internationale Medien, dass die Vermittler kurz davor stünden, das außer Kraft gesetzte Memorandum of Understanding (MoU) wieder in Kraft zu setzen.

Als wolle er bestätigen, dass diese Schlagzeilen der Realität nicht im Geringsten entsprachen, erinnerte der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi an die Worte von Präsident Trump, der behauptet hatte, Teheran „sehne sich nach Verhandlungen“; doch, sagte Gharibabadi, „wir haben in den letzten 16–17 Tagen keine Anfrage für Verhandlungen mit den USA gestellt.“

Die Iraner beharrten weiterhin darauf, dass ihre eigenen Bedingungen für die Verwaltung der Meerenge das Endergebnis dieses Krieges sein werden. „Wenn die Straße von Hormus wieder in ihren früheren Zustand zurückkehrt, ist unser Erfolg in diesem Krieg noch nicht vollständig“, sagte der iranische Diplomat. Er erklärte, dies schließe das Recht des Iran ein, Gebühren für die sichere Durchfahrt von Schiffen zu erheben.

Trump: „Wir werden den Iran hart treffen“ (Fox)

Was die erneuten Kampfhandlungen angeht, hat Präsident Trump in einer Erklärung gegenüber Fox News erneut gewarnt, dass „wir den Iran hart treffen werden“ als Reaktion auf die neuen Angriffe auf amerikanische Ziele in Jordanien.

Die neue Ausweitung und der erweiterte Umfang des Krieges haben dazu geführt, dass Saudi-Arabien direkt gegen die vom Iran unterstützten schiitischen paramilitärischen Gruppen im Irak sowie gegen die schiitischen Houthis im Jemen vorgegangen ist.

Der Ölpreis steigt angesichts der Schlagzeilen über die Eskalation weiter an…

Seltene, groß angelegte gemeinsame Luftangriffe Saudi-Arabiens und der USA gegen irakische Milizen

Bei seltenen und groß angelegten gemeinsamen Luftangriffen der USA und Saudi-Arabiens im Irak wurden laut Angaben der irakischen Volksmobilisierungskräfte (PMF), wie von Al Jazeera zitiert, mindestens 20 Militante getötet und 32 weitere verletzt:

In einer früheren Erklärung bezeichnete die PMF – ein Dachverband irakischer Milizen, die vom Iran unterstützt, ausgebildet und diesem loyal sind – die Angriffe als „äußerst gefährliche Eskalation“ und als Verletzung der Souveränität des Irak sowie der offiziellen Sicherheitsinstitutionen. Der „Islamische Widerstand im Irak“, eine selbsternannte, vom Iran unterstützte bewaffnete Widerstandsgruppe, bestritt jegliche Beteiligung an den Angriffen auf Saudi-Arabien. Sie bezeichnete die saudischen Behauptungen als „Erfindungen“ und erklärte, dass „jede törichte Aktion Saudi-Arabiens eine harte Reaktion nach sich ziehen wird“.

Das CENTCOM bestätigte diese Operation als Reaktion auf die Angriffe dieser Woche auf saudische Infrastruktur. Damit handelt es sich um die erste größere Militäraktion der USA im Nahen Osten seit vergangenem Freitag, als Trump nach 13 aufeinanderfolgenden Tagen der Kämpfe erstmals eine Pause verkündete. Trump hatte in seinen Äußerungen gegenüber Fox angemerkt, dass die saudischen und US-amerikanischen Angriffe mit dem Irak abgestimmt worden seien.

Ironischerweise geschieht dies zu einem Zeitpunkt, zu dem die irakische Regierung versucht hat, Washington zu beschwichtigen, indem sie ein freiwilliges Entwaffnungsprogramm ihrer schiitischen Fraktionen überwacht. Inwieweit dies tatsächlich umgesetzt wird, bleibt jedoch offen.

Das saudische Verteidigungsministerium gab eine Erklärung heraus, in der es hieß, die Offensive sei „eine Reaktion auf die jüngsten Drohnenangriffe“ auf das Königreich. Während dieser Angriffe habe das saudische Militär „mehrere Drohnen abgefangen und zerstört, die versucht hatten, Erdölanlagen in der Ostprovinz und in der Region Riad anzugreifen …; diese waren von irakischem Territorium aus gestartet und wurden von mit dem Iran verbündeten terroristischen Milizen eingesetzt“. Weiter hieß es: „Das Königreich betont, dass es keine Eskalation anstrebt, aber auf jede Aggression reagieren wird, der es ausgesetzt ist.“

Unterdessen spricht Trump weiterhin davon, die stark befestigte iranische Atomanlage am Pickaxe Mountain auszuschalten:

⭕️ Trump Says Netanyahu Wants Him to “Stay Involved” in Iran Campaign



During an interview on Fox & Friends on July 28, Trump expressed frustration that the media had leaked Netanyahu's plans to brief him on intelligence regarding an underground Iranian nuclear facility at… pic.twitter.com/bL2uGfFjbI — Drop Site (@DropSiteNews) July 29, 2026

Übersetzung von „X“: Trump sagt, Netanjahu wolle, dass er sich weiterhin in die Iran-Kampagne „einbringt“

In einem Interview bei „Fox & Friends“ am 28. Juli äußerte Trump seine Verärgerung darüber, dass die Medien Netanjahus Pläne durchgesickert hatten, ihn über Geheimdienstinformationen zu einer unterirdischen iranischen Atomanlage am Pickaxe Mountain zu unterrichten.

„Ich brauche Bibi nicht, um mir das zu sagen. Bibi erzählt mir das, weil er will, dass ich weiter involviert bleibe.“ Dann fügte er hinzu: „Warum sagst du es mir nicht einfach? Warum musst du es der ganzen Welt verkünden?“

Teheran hat darauf reagiert und die „offensichtliche Aggression gegen die nationale Souveränität und territoriale Integrität des Irak“ verurteilt. Der Iran erklärte, die neue gemeinsame Aktion der USA und Saudi-Arabiens stehe „im Einklang mit den Bestrebungen der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes, den Umfang des Krieges auszuweiten“, so das Außenministerium.

Der Iran hat seinen Verbündeten im Irak seine Unterstützung zugesagt: „Das Außenministerium spricht sein Beileid für den Märtyrertod einer Gruppe ehrenhafter Iraker während dieser aggressiven Angriffe aus und betont gleichzeitig die uneingeschränkte Unterstützung und Solidarität der Islamischen Republik Iran mit der Regierung und dem Volk des Irak. Es macht das kriegstreiberische US-Regime und seine Komplizen in der Region für die gefährlichen Folgen dieser kriminellen, unmenschlichen und provokativen Handlungen verantwortlich“, fügte es hinzu.

Wird der Krieg bis zu den Zwischenwahlen im November andauern?

Im Folgenden erklärt Robert Pape, Politikwissenschaftler an der University of Chicago und Autor realistischer außenpolitischer Werke, dass der Krieg sich mühsam fortsetzen und wahrscheinlich sogar bis über die Zwischenwahlen hinaus eskalieren wird…

„Die Siegesrhetorik [von Trump] passt nicht zur Realität der Eskalation“, sagte er. „Da hakt es.“ Zwar wollte Pape keine Prognose für einen jahrelangen Konflikt abgeben, doch er erklärte, dass bedeutende politische Veränderungen unwahrscheinlich seien, bevor sich die politische Landschaft nach den Zwischenwahlen verändere. „Ich denke, es wird tatsächlich erst nach den Zwischenwahlen soweit sein“, sagte er. „Bis Januar wird das noch nicht vorbei sein.“

Entwicklungen der letzten Nacht

via Newsquawk…

Das US-CENTCOM teilte mit, dass US-amerikanische und saudische Streitkräfte von Iran unterstützte Terroristenstützpunkte im Irak angegriffen haben.

Das iranische Staatsfernsehen zitiert eine ungenannte militärische Quelle, wonach der Iran jegliche Verbindung zu Geschossen bestreitet, die aus anderen Ländern auf Ziele in Saudi-Arabien abgefeuert wurden.

Das chinesische Außenministerium dementiert Berichte, wonach der Iran in den kommenden Wochen in China hergestellte tragbare Luftabwehrsysteme erhalten soll.

Ein iranischer Vertreter erklärte, der Vorschlag Omans für eine gemeinsame regionale Verwaltung der Straße von Hormus sei zum Scheitern verurteilt.

Laut Reuters wird der Iran in wenigen Wochen chinesische, von der Schulter aus abgefeuerte Raketensysteme erhalten.

US-Präsident Trump sagte in einer Telefon-Kundgebung, der Iran wolle unbedingt ein Abkommen schließen, und fügte hinzu: „Wir werden den Iran dazu bringen, auf der gepunkteten Linie zu unterschreiben, und wir werden den Krieg hinter uns bringen.“

Das US-CENTCOM teilte um 17:45 Uhr EDT mit, dass Streitkräfte der IRGC mehrere ballistische Raketen aus dem Iran abgefeuert hätten und alle iranischen Raketen erfolgreich abgefangen worden seien.

Ein US-Beamter erklärte laut Axios, der Iran habe Raketen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien abgefeuert, merkte jedoch an, dass die Raketen abgefangen worden seien.

Der Iran erwog einen Vergeltungsschlag gegen einen ukrainischen Seehafen, doch intensive diplomatische Bemühungen haben die Spannungen gemildert, wie die NYT unter Berufung auf Beamte berichtet.

Ein US-Beamter erklärte, der Iran gehe mit seinen Forderungen bezüglich der Straße von Hormus zu weit, die Oman, die USA und die internationale Gemeinschaft zu Recht ablehnten. Bei dem derzeit diskutierten Abkommen handele es sich um ein Koordinierungsabkommen; es gebe weder Mautgebühren noch sonstige Abgaben.

Der für morgen geplante Besuch des irakischen Premierministers in Saudi-Arabien wurde abgesagt, wie eine Quelle der irakischen Regierung gegenüber Al-Araby mitteilte.

Ein hochrangiger iranischer Beamter erklärte, Teheran habe Omans Vorschlag für eine regionale gemeinsame Verwaltung der Straße von Hormus als undurchführbar abgelehnt, wie aus Berichten hervorgeht.

Irakische Quellen berichteten, die USA und Saudi-Arabien hätten eine Moschee und eine Wasseraufbereitungsanlage in Bagdad ins Visier genommen.

Die IRGC wies darauf hin, dass drei Tanker in der Straße von Hormus getroffen und beschlagnahmt worden seien, und fügte hinzu, dass eine Einmischung der USA in der Region nicht unbeantwortet bleiben werde.

Im Süden Bagdads waren Explosionen zu hören, während Berichte von US-amerikanischen und saudischen Angriffen in Kirkuk und Salah al-Din sprachen.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu sagte, das Treffen mit Trump sei eines der besten gewesen, das wir je hatten.

Die IRGC bestätigte, dass sie ballistische Raketen auf den US-Luftwaffenstützpunkt und das Hauptquartier des US-Zentralkommandos in Jordanien abgefeuert habe.

US-Präsident Trump schrieb, er habe ein sehr gutes Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu gehabt und viele wichtige Themen seien besprochen worden.

Es wird von Explosionen in Al-Suwayrah in der Provinz Wasit südlich von Bagdad berichtet.

Im Umlauf sind „Aufnahmen eines Volltreffers auf den Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Al Salti in Jordanien“.

IRIB berichtete von Explosionen im jordanischen Luftraum und dass möglicherweise ein US-Stützpunkt in Jordanien angegriffen wurde.

Iranische Medien berichten von Explosionen auf einem US-Stützpunkt in Jordanien infolge eines iranischen Raketenangriffs.

Drei Schiffe mit japanischer Verbindung haben die Straße von Hormus über die von Iran festgelegte Route verlassen, berichtete Kyodo.

Eine israelische Militärquelle sagte, Verteidigungsminister Katz habe operative Details über den Start von US-Kampfflugzeugen aus Israel preisgegeben, um Angriffe auf Iran durchzuführen, berichtete Al Hadath.

Laut Nour News wird von mehreren lauten Explosionen in Jordanien berichtet.

Quellen zufolge erwägen die jemenitischen Houthis, Gebühren für Handelsschiffe zu erheben, die das südliche Rote Meer durchqueren.

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