„Sie haben das finanziert“: Senator Rand Paul deckt Faucis Rolle bei der Finanzierung der Forschung auf, die zur COVID-Pandemie führte

In seiner Eröffnungsrede beschuldigte Senator Rand Paul (Republikaner, Kentucky) Dr. Anthony Fauci, die Finanzierung der umstrittenen Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren am Wuhan Institute of Virology in Wuhan, China, genehmigt zu haben. Nachfolgend Pauls Eröffnungsstatement bei der heutigen Anhörung des US-Senats zu den Ursprüngen von COVID-19.

My full opening remarks: pic.twitter.com/QZSn437FfF — Senator Rand Paul (@SenRandPaul) July 29, 2026

Von Senator Rand Paul

Eine Million Amerikaner starben an COVID-19. Manche schätzen, dass weltweit bis zu 15 Millionen Menschen an COVID-19 gestorben sind. Öffentlich vertrat Anthony Fauci die Theorie, das Virus sei auf natürliche Weise entstanden. Privat war ihm jedoch sehr wohl bewusst, dass es eine Fülle von Hinweisen gab, die auf einen Ursprung des Virus im Labor hindeuteten.

Das amerikanische Volk verdient Antworten. Das amerikanische Volk verdient zu erfahren, warum gefährliche Forschung vom NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) in einem totalitären Staat und in einem Labor finanziert wurde, das nicht einmal akzeptable Sicherheitsstandards erfüllte.

Die Entscheidung, gefährliche Gain-of-Function-Forschung in Wuhan, China, zu finanzieren, wird wahrscheinlich als eine der schlimmsten Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in die Geschichte eingehen. Ehrlich gesagt verdienen die Amerikaner eine Entschuldigung. Ich hoffe, dass Dr. Fauci heute die Wahrheit sagt und zugibt, dass es ein Fehler war, gefährliche Forschung in China zu finanzieren.

Er sollte eingestehen, dass das Risiko dieser gefährlichen Forschung jeden möglichen Nutzen überstieg. Er sollte um Vergebung bitten und versprechen, unserer Regierung dabei zu helfen, Schutzmaßnahmen zu entwickeln, damit sich eine menschengemachte Epidemie niemals wiederholt.

Statt einer Entschuldigung haben Sie sich jahrelang Ihrer Verantwortung entzogen.

Was die Lockdowns betrifft, argumentieren Sie, dass Sie nicht persönlich jede Lockdown-Anordnung erlassen, jede Schule geschlossen oder jede Vorschrift verhängt hätten. Doch Behörden im ganzen Land beriefen sich auf Ihre Autorität, um genau diese Entscheidungen zu rechtfertigen. Und Sie präsentierten Ihre Empfehlungen nicht als Einschätzungen, über die man diskutieren könne, sondern als unumstößliche Gebote der Wissenschaft.

Ihre eigenen Worte zeigen, dass Ihnen Ihr Einfluss bewusst war. Am 14. März 2020 schrieben Sie, dass die Empfehlungen der Task Force von mir, Ihnen selbst, Deb(orah Birx) und den CDC getragen wurden.

Am nächsten Tag schrieben Sie, dass Sie den New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio davon überzeugt hätten, die Schulen in New York City zu schließen. Sie waren also beteiligt.

Noch in derselben Nacht teilte Ihnen der Stabschef von Gouverneur Gavin Newsom mit, dass der Gouverneur beschlossen habe, Schulen, Bars und Restaurants in Kalifornien zu schließen, nachdem er Sie im Fernsehen gesehen hatte. Präsidenten, Gouverneure, Bürgermeister, Schulbehörden, Unternehmen und der Kongress tragen alle Verantwortung für ihre Entscheidungen.

Der COVID-Lockdown hätte jedoch niemals verhängt werden können, wenn Sie dieses Vorgehen nicht unterstützt und begünstigt hätten. Kinder verloren Jahre ihrer Bildung. Kleine Unternehmen, die über ein ganzes Leben aufgebaut worden waren, verschwanden. Patienten verschoben Krebsvorsorgeuntersuchungen und andere medizinische Behandlungen. Familien wurden von sterbenden Angehörigen getrennt.

Arbeitnehmern wurde befohlen, sich einem medizinischen Eingriff zu unterziehen oder ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Gottesdienste, Arbeit, Bildung und Reisen wurden im Namen der Wissenschaft eingeschränkt. Auch wenn Sie nicht jede einzelne Maßnahme verhängt haben, nutzten Sie Ihre öffentliche Autorität, um sie zu rechtfertigen.

Während Sie öffentlich zu dem Schluss kamen, COVID sei auf natürliche Weise entstanden, erzählen Ihre privaten Unterlagen eine andere Geschichte. Bereits Anfang 2020 warnte Ihr handverlesener Virologe, dass das Virus offenbar im Labor manipuliert worden sei. Bei einer Telefonkonferenz über den Ursprung des Virus hielten bis auf zwei Teilnehmer alle eine gezielte Manipulation für möglich.

Ihre Sorge war nicht nur theoretischer Natur. Noch in derselben Woche leiteten Sie eine dringende Untersuchung ein, um festzustellen, ob Ihre eigene Behörde die Forschung finanziert hatte, die mit den nun verdächtigen Experimenten in Zusammenhang stand.

Nur wenige Stunden später berichtete Ihre Assistentin, dass die Experimente in Wuhan tatsächlich von den NIH geprüft und genehmigt worden waren. So handeln keine Beamten, die glauben, ein laborbedingter Ursprung sei eine absurde Verschwörungstheorie.

So handeln Beamte, die dringend klären wollen, ob die Finanzierung ihrer Behörde mit der diskutierten Forschung und damit mit der Pandemie in Verbindung steht. Sie konnten nicht verbergen, dass Ihre Behörde die Forschung in Wuhan finanziert hatte oder dass Sie seit Langem die Gain-of-Function-Forschung verteidigten.

Die einzige verbleibende Möglichkeit bestand darin zu behaupten, COVID-19 stamme nicht aus dem Labor in Wuhan. Sie waren kein neutraler Beobachter. Sie hatten ein institutionelles Interesse daran, dass die Öffentlichkeit glaubte, staatlich finanzierte Forschung habe nichts mit der Pandemie zu tun.

Von Anfang an bestand ein Interessenkonflikt. Die Autoren der Studie „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ hatten privat erhebliche Zweifel an einem natürlichen Ursprung.

Wenige Tage später änderten sie jedoch ihre Position und schrieben in „Proximal Origin“, das Virus sei mit nahezu vollständiger Sicherheit kein Laborprodukt. Diese Veröffentlichung wurde anschließend von der Regierung, den Medien und auch von Ihnen genutzt, um Amerikaner zu diskreditieren, die dieselben Fragen stellten, die Sie und die Autoren zuvor selbst intern diskutiert hatten.

Sie zitierten „Proximal Origin“ sogar vom Podium des Weißen Hauses. Sie präsentierten die Studie als Beweis dafür, dass das Virus nicht künstlich erzeugt worden sein könne. Sie verschwiegen jedoch Ihre eigene Rolle und die Gespräche, die dem Verfassen der Studie vorausgingen. Sie verschwiegen die ursprünglichen Bedenken der Autoren.

Sie legten nicht offen, dass Sie an der Studie beteiligt waren, sie vor ihrer Veröffentlichung gelesen und redaktionelle Anmerkungen gemacht hatten – bevor Sie sie als Beweis dafür nutzten, dass das Virus nicht aus einem Labor stammen könne.

Sie verschwiegen außerdem, dass Sie sofort selbst untersucht hatten, ob die Finanzierung des NIAID mit dieser Forschung in Verbindung stand.

Sie erzählten dem amerikanischen Volk nicht die ganze Geschichte. Freigegebene private Nachrichten zeigen, dass die Zweifel der Autoren und anderer Wissenschaftler auch nach der Veröffentlichung der Studie nicht verschwanden.

Während die Studie im Weißen Haus als Beweis präsentiert wurde, dass das Virus nicht aus einem Labor stammen könne, gingen die Autoren intern weiterhin von einer erheblichen Wahrscheinlichkeit eines Laborursprungs aus. Öffentlich wurde das eine behauptet, privat etwas anderes.

Einige derselben Wissenschaftler diskutierten darüber, E-Mails zu vermeiden und die Kommunikation sorgfältig zu steuern, damit sie später nicht über Anfragen nach dem Freedom of Information Act veröffentlicht werden könnte. Das Muster ist eindeutig: Zunächst herrschte intern Alarm, dann wurde sofort geprüft, ob das NIAID durch seine Finanzierung betroffen sein könnte.

Danach folgte eine schnelle öffentliche Erklärung mit absoluter Gewissheit, während privat weiterhin Zweifel bestanden und anschließend jahrelang versucht wurde, Offenlegung zu verhindern. Die Frage lautet: Warum? Die einzig logische Antwort ist, dass Ihr Hauptanliegen darin bestand, Verantwortung zu vermeiden. Ihr Hauptanliegen bestand darin zu verbergen, dass Sie die Finanzierung dieser gefährlichen Forschung genehmigt hatten.

Ihre Unterstützung der Gain-of-Function-Forschung reicht weit zurück und ist umfassend dokumentiert. Im Jahr 2011 finanzierte Ihre Behörde das Labor von Ron Fouchier, als dort das Vogelgrippevirus so verändert wurde, dass es sich über die Luft zwischen Säugetieren verbreiten konnte. Das war der Wendepunkt.

Von diesem Zeitpunkt an wurden andere Wissenschaftler besorgt. Sie haben das finanziert. Sie haben das unterstützt. Sie haben sich dafür eingesetzt. Der Biosecurity-Ausschuss der US-Regierung empfahl jedoch, die Details dieser Experimente wegen der damit verbundenen Gefahren nicht zu veröffentlichen.

Es bestand die Sorge, dass mit der Veröffentlichung zugleich eine Anleitung zur Entwicklung biologischer Waffen für die ganze Welt geliefert würde. Doch Sie stellten sich auf die Seite des Gain-of-Function-Forschers Ron Fouchier und argumentierten, der Nutzen der Veröffentlichung überwiege die Risiken bei Weitem. Sie verteidigten diese Experimente zur Übertragbarkeit der Vogelgrippe als unverzichtbare Forschung.

Sie schrieben sogar, dass selbst dann, wenn sich ein Wissenschaftler infizieren und dadurch eine Pandemie auslösen würde, der Nutzen der Gain-of-Function-Experimente die Risiken überwiege. Im Jahr 2014 begann Ihre Behörde NIAID mit der Finanzierung der Forschung an Fledermaus-Coronaviren in Wuhan.

2015 veröffentlichten Ralph Baric und die chinesische Wissenschaftlerin Shi Zhengli eine vom NIAID unterstützte Studie, in der ein Spike-Protein eines Fledermaus-Coronavirus mit dem Rückgrat eines SARS-Virus kombiniert wurde. Das daraus entstandene Virus konnte menschliche Atemwegszellen infizieren. Es handelte sich um ein neuartiges Virus, das nun menschliche Zellen infizieren konnte. Es gewann an Übertragbarkeit. Es gewann neue Funktionen.

2018 reichte dieselbe Gruppe von Wissenschaftlern – EcoHealth, Baric, Shi und ihre Mitarbeiter – den sogenannten DEFUSE-Antrag ein. Dieser sah das Einfügen einer Furin-Spaltstelle in ein Coronavirus vor. Die DARPA lehnte das Projekt als zu gefährlich ab.

Als COVID Anfang Januar 2020 sequenziert wurde, stellten Wissenschaftler jedoch innerhalb weniger Tage fest, dass das Virus tatsächlich eine neuartige Furin-Spaltstelle besaß – genau wie sie im DEFUSE-Projekt vorgeschlagen worden war. Das war entweder ein außergewöhnlicher Zufall oder ein entscheidender Hinweis darauf, dass die Chinesen COVID-19 geschaffen hatten.

Dadurch wurde die Frage nach einem Laborursprung wesentlich plausibler und Ihre kategorischen öffentlichen Dementis unhaltbar.

Am 11. Mai 2021 erklärten Sie vor dem Senat, die NIH hätten niemals Gain-of-Function-Forschung am Wuhan Institute of Virology finanziert und täten dies auch nicht. Als ich Ihnen die Gelegenheit gab, diese Aussage zu korrigieren oder zu überdenken, antworteten Sie, Sie hätten den Kongress niemals belogen.

Danach wurde uns erklärt, dass nur die engstmögliche behördliche Definition von Gain-of-Function gelte. Man könne den Begriff so definieren, dass diese Forschung nicht darunterfalle – während der gesunde Menschenverstand vollständig ausgeblendet werde.

Dass Versuchsmäuse starben und das Virus übertragbarer wurde, spielte angeblich keine Rolle, weil eine technische Definition es erlaubte, diese Forschung zu finanzieren. Doch die eigentliche Frage lautet: War sie gefährlich?

War es eine kluge Entscheidung, diese Forschung zu finanzieren? Und davon sind Sie bis heute nicht abgewichen. Sie haben nie eingeräumt, dass die Finanzierung dieser Forschung in China ein Fehler gewesen sein könnte.

Die Amerikaner wollten keine semantische Debatte darüber führen, was als Gain-of-Function gilt. Sie wollten wissen, ob der gesunde Menschenverstand sagt, dass diese Forschung in Wuhan gefährlich war. Sie wollten wissen, ob ihr Steuergeld Experimente finanzierte, die Fledermaus-Coronaviren besser dazu befähigten, Menschen zu infizieren.

Die Antwort lautet: Ja. Sie wollten wissen, ob das NIAID diese Forschung angemessen überwacht hat. Die Antwort lautet: Nein. Als Sie diese Forschung verteidigten, beschrieben Sie ihren Nutzen in den weitest möglichen Begriffen. Als der Kongress jedoch Rechenschaft verlangte, versteckten Sie sich hinter der engstmöglichen Definition. Beides zugleich geht nicht.

Ihr Umgang mit Bundesunterlagen wirft weitere Fragen auf. Die Vernichtung von Bundesunterlagen ist eine Straftat. Unsere Untersuchung ergab jedoch, dass Ihre Assistentin sorgfältig berichtete, sie habe tonnenweise E-Mails gelöscht.

Im Jahr 2024 sagten Sie unter Eid aus, Sie hätten keine Bundesunterlagen gelöscht. Wer sagt also die Wahrheit – Sie oder Ihre Assistentin? Der Ausschuss verfügt über wiederholte Anweisungen von Ihnen an Bundesbeamte, Mitteilungen zu löschen.

Am 2. Februar 2020, einen Tag nach der Telefonkonferenz über den Ursprung des Virus, schrieben Sie an Francis Collins: „Bitte löschen Sie diese E-Mail, nachdem Sie sie gelesen haben.“ Der Ausschuss bat Sie zunächst um eine freiwillige Aussage. Ihr Erscheinen musste schließlich durch eine Vorladung erzwungen werden.

Sie sind heute nicht freiwillig hier. Sie sind hier, weil das Gericht Sie dazu verpflichtet hat. Präsident Biden erteilte Ihnen eine weitreichende Begnadigung mit Rückwirkung bis ins Jahr 2014 – dieselbe Art von Begnadigung, die er auch seinem Sohn Hunter gewährte. Eine Begnadigung kann jemanden zwar vor strafrechtlicher Verfolgung schützen, sie schreibt jedoch die Geschichte nicht um.

Sie löscht keine Dokumente. Sie verwandelt irreführende Aussagen nicht in Wahrheit. Und sie hindert den Kongress nicht daran, festzustellen, was tatsächlich geschehen ist. Es wird eine weitere Pandemie geben. Es wird eine weitere Krise geben. Und erneut wird es Beamte geben, die behaupten, Unsicherheit müsse zum Wohl der Bevölkerung verschwiegen werden.

Sie werden Gehorsam verlangen. Sie werden sich auf die Wissenschaft berufen. „Ich bin die Wissenschaft“, als wäre dies ein Gebot. Sie werden behaupten, Regierungsvertreter dürften nicht hinterfragt werden, weil dies das Vertrauen der Öffentlichkeit untergrabe. Doch sie haben die Dinge auf den Kopf gestellt.

Geheimhaltung zerstört Vertrauen. Arroganz zerstört Vertrauen. Zensur zerstört Vertrauen. Und die Weigerung, Fehler einzugestehen, zerstört Vertrauen. Dieser Vertrauensverlust könnte Ihr schädlichstes Vermächtnis sein. Vertrauen kann nicht verordnet werden. Es muss verdient werden. Kein Wissenschaftler steht über kritischer Prüfung. Kein Regierungsbeamter steht über Rechenschaftspflicht.

Und kein Staatsbediensteter hat das Recht, das Leid von Millionen Amerikanern als Fußnote seiner bevorzugten Version der Geschichte zu behandeln.

Ich erteile nun Senator Gary Peters das Wort für seine Eröffnungsrede.