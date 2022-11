Fauci wurde gestern unter Eid im Fall der Zensur sozialer Medien gegrillt

childrenshealthdefense.org: Dr. Anthony Fauci stellte sich gestern den Fragen von zwei Generalstaatsanwälten in ihrer Klage gegen die Bundesregierung wegen angeblicher Absprachen mit Big-Tech-Plattformen, um kritische Inhalte über COVID-19-Impfstoffe und -Gegenmaßnahmen zu zensieren, während ein Bundesrichter vorübergehend die Aussagen von drei anderen Beamten der Biden-Administration stoppte.

Dr. Anthony Fauci stellte sich heute den Fragen der Generalstaatsanwälte Eric Schmitt (Missouri) und Jeff Landry (Louisiana) im Rahmen ihrer Klage gegen die Bundesregierung wegen angeblicher Absprachen mit Big-Tech-Plattformen zur Zensur von Inhalten, die kritisch gegenüber COVID-19-Impfstoffen und Gegenmaßnahmen sind.

Fauci wurde einen Tag, nachdem das 5. US-Berufungsgericht die Aussagen von drei anderen Beamten der Biden-Administration vorübergehend gestoppt hatte, zu einer Befragung geladen.

In einer Erklärung, die am Dienstag im Vorfeld von Faucis Aussage veröffentlicht wurde, sagte Schmitt:

„Morgen werden mein Büro und ich zusammen mit meinem Kollegen aus Louisiana Dr. Anthony Fauci in unserer Klage gegen die Biden-Administration wegen angeblicher Absprachen mit Social-Media-Unternehmen zur Zensur der Meinungsfreiheit befragen. „Seit wir unsere bahnbrechende Klage eingereicht haben, haben wir Dokumente und Beweise aufgedeckt, die eine klare Koordination zwischen der Biden-Administration und Social-Media-Unternehmen bei der Zensur von Sprache zeigen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir planen, im Namen des amerikanischen Volkes Antworten zu erhalten. Stay tuned.“

In der Erklärung wird auch Jeff Landry zitiert:

„Wir alle verdienen es zu erfahren, inwieweit Dr. Fauci an der Zensur der amerikanischen Bevölkerung während der COVID-Pandemie beteiligt war; ich hoffe, dies morgen herauszufinden. „Und ich werde weiterhin für die Wahrheit kämpfen, wenn es darum geht, dass Big Government mit Big Tech zusammenarbeitet, um die Meinungsfreiheit zu unterdrücken.“

Schmitt und Landry verklagten am 5. Mai Präsident Biden, Fauci und andere. Die New Civil Liberties Alliance, eine gemeinnützige Gruppe, die freimütige Kritiker der COVID-19-Impfstoffe und -Gegenmaßnahmen vertritt, darunter Dr. Jayanta Bhattacharya, Martin Kulldorff, Aaron Kheriaty und auch Jill Hines, schloss sich der Klage im August an, ebenso wie Jim Hoft, Gründer und Chefredakteur von The Gateway Pundit.

Der Klage zufolge haben Regierungsbeamte mit Big Tech und Social-Media-Plattformen zusammengearbeitet und diese gezwungen, „missliebige Redner, Standpunkte und Inhalte“ im Zusammenhang mit COVID-19 zu unterdrücken.

Mehrere in der Klage genannte Beamte, darunter die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, argumentierten, dass sie nicht vorgeladen werden sollten, aber ein Bundesrichter lehnte am Montag einen Antrag auf Aufhebung von Psakis Vorladung ab.

Derselbe Richter, US-Bezirksrichter Terry Doughty, hatte am 21. Oktober angeordnet, dass Fauci und andere Regierungsbeamte unter Eid aussagen müssen.

Neben Fauci und Psaki sollen auch andere Regierungsbeamte befragt werden:

FBI Supervisory Special Agent Elvis Chan

Carol Crawford, Leiterin der Abteilung für digitale Medien bei den Centers for Disease Control and Prevention

Direktorin der Agentur für Cybersicherheit und Infrastrukturschutz Jen Easterly

Direktor für digitale Strategie im Weißen Haus Rob Flaherty

Daniel Kimmage, Beamter im Global Engagement Center des Außenministeriums

U.S. Generalarzt Dr. Vivek Murthy

Zwei Beamte der unteren Ebene wurden als Stellvertreter aufgeführt: Lauren Protentis von der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency anstelle von Easterly und der ehemalige COVID-19-Berater des Weißen Hauses Andrew Slavitt anstelle von Flaherty.

Eine frühere Entscheidung hatte die oben genannten Personen gezwungen, schriftlich auszusagen.

Richter weist „eigennützige Pauschalleugnungen“ zurück

In seiner Entscheidung vom 21. Oktober stimmte Richter Doughty mit den Klägern darin überein, dass Faucis frühere „selbstbezügliche, pauschale Dementis“ bezüglich seiner Rolle bei der Zensur bestimmter Arten von Inhalten und Standpunkten in sozialen Medien nicht für bare Münze genommen werden können und eine Befragung erforderlich machen.

Fauci focht die Anordnung zur Befragung an und argumentierte, dass die fraglichen Mitteilungen durch das Exekutivprivileg geschützt seien. Richter Doughty wies Fauci jedoch an, die Dokumente innerhalb von 21 Tagen zu übergeben und die Fragen der Kläger vollständig zu beantworten.

Landry und Schmitt reichten am 10. Oktober einen Antrag auf Absetzung ein. In einer Erklärung, die Schmitt zu diesem Zeitpunkt abgab, sagte er:

Nachdem wir Unterlagen über eine geheime Beziehung zwischen der Biden-Administration und Social-Media-Unternehmen gefunden hatten, um die freie Meinungsäußerung zu zensieren, haben wir sofort einen Antrag gestellt, um diese Beamten unter Eid zu bekommen. Es ist höchste Zeit, dieses Zensurunternehmen aufzuklären und diese Beamten zu zwingen, dem amerikanischen Volk reinen Wein einzuschenken, und dieses Urteil wird uns genau das ermöglichen. Wir werden weiter auf die Wahrheit drängen.

Absetzung von drei Beamten der Biden-Regierung auf Eis gelegt

In einer am Montag erlassenen Verfügung stoppte der 5. Bundesberufungsgerichtshof in New Orleans vorübergehend die geplanten Befragungen von Easterly, Flaherty und Murthy.

Nach Angaben von Politico befand das Dreiergremium einstimmig, dass Richter Doughty einen Fehler begangen hatte, als er die Befragungen genehmigte, ohne zunächst zu prüfen, ob es „andere Möglichkeiten“ gab, die von den Klägern gewünschten Informationen zu erhalten.

Das Gericht schickte den Fall zur erneuten Prüfung an Doughty zurück. Gemäß der Anordnung:

„Daher muss das Bezirksgericht, bevor eine der Befragungen durchgeführt werden kann, prüfen, ob die gewünschten Informationen durch weniger einschneidende, alternative Mittel erlangt werden können, wie durch weitere schriftliche Offenlegungen oder Befragungen von Beamten niedrigeren Ranges. „Es müssen schriftliche Feststellungen über die Verfügbarkeit und Hinlänglichkeit von Alternativen getroffen werden.“

In einer Erklärung, die The Defender von Landrys Büro zur Verfügung gestellt wurde, sagte Landry: „Diese Entwicklungen ändern nichts an meinem Streben nach der Wahrheit. Wir respektieren die Entscheidung des Gerichts und werden die Ermittlungsphase in diesem Fall fortsetzen“.

Der Gerichtsbeschluss vom Donnerstag kam zustande, nachdem die Anwälte der Regierung argumentiert hatten, dass die Kläger nicht die Möglichkeit haben sollten, die drei fraglichen Beamten abzusetzen, mit der Begründung, dass es sich um hochrangige Regierungsbeamte handele und dass die Absetzungen sie „unvermeidlich“ von „ihren wichtigen und zeitkritischen Aufgaben“ ablenken würden, was „nicht wiedergutzumachenden Schaden“ verursachen würde.

Der Antrag der Bundesregierung auf einen teilweisen Aufschub der von Richter Doughty angeordneten Absetzung wurde jedoch abgelehnt. In der Verfügung vom 21. November heißt es: „Wir treffen zum jetzigen Zeitpunkt keine Entscheidung über den Antrag“.

Die Befragung von Easterly, Flaherty und Murthy war für Anfang Dezember angesetzt.

Am Mittwoch ordnete Richter Doughty in einer separaten Entscheidung an, dass Psaki zu einer eidesstattlichen Aussage vorgeladen wird, und wies einen Versuch zurück, den FBI-Agenten Chan von der Beantwortung von Fragen unter Eid abzuhalten.

Die Kläger in diesem Fall argumentierten, dass keiner der Beamten „hochrangig“ sei, und Richter Doughty stimmte dem zu. Er befand, dass die „Belastungen“, denen die Beamten durch die Aussage unter Eid ausgesetzt wären, durch die Notwendigkeit aufgewogen würden, mehr Informationen über die fraglichen Anschuldigungen zu sammeln, bevor über einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung entschieden wird.

Gemäß der Anordnung des 5. Bundesberufungsgerichtshofes:

Es reicht nicht aus, wie das Bezirksgericht feststellte, dass diese Beamten „persönliche Kenntnis“ von bestimmten Mitteilungen haben könnten. Dieses Wissen kann weitverbreitet sein oder nur eine marginale Bedeutung im Vergleich zu der ‚potenziellen Belastung‘ haben, die dem Auskunftspflichtigen auferlegt wird.

Dem Gericht zufolge hat die Regierung bereits „umfangreiche schriftliche Unterlagen“ vorgelegt. Die Regierung behauptet, dass diese Dokumente keine Verstöße gegen den Ersten Verfassungszusatz erkennen lassen, während die Kläger das Gegenteil behaupten.

Politico berichtet außerdem, dass der 5. Bundesberufungsgerichtshof Richter Doughty gebeten hat, die generelle Durchführbarkeit der Klage zu prüfen, bevor er die Fortsetzung der Befragungen zulässt.

Der 5. Bundesberufungsgerichtshof sagte, Richter Doughty hätte erst dann eine Entscheidung über die Befragungen treffen sollen, wenn die Gerichte über den Antrag der Regierung auf Klageabweisung entschieden hätten – obwohl dieser Antrag zurückgezogen wurde, nachdem die Kläger eine geänderte Klage eingereicht hatten und die Regierung keinen neuen Antrag auf Klageabweisung gestellt hatte.

Nach Angaben von Politico ist die Entscheidung des 5. Bundesberufungsgerichtshof nicht endgültig: Richter Doughty kann auf der Grundlage einer neu geklärten Analyse immer noch entscheiden, dass die Absetzung von Easterly, Flaherty und Murthy erforderlich ist.

Politico berichtete auch, dass die Anordnung des 5. Gerichtsbezirks die Bemühungen von Psaki und dem US-Justizministerium (DOJ), ihre Absetzung zu verhindern, verstärken könnte.

Bei einer kürzlichen Anhörung behaupteten Psakis Anwälte, es gebe keine Beweise dafür, dass sie sich mit Führungskräften sozialer Medien getroffen oder mit ihnen Kontakt gehabt habe, um angebliche „Fehlinformationen“ zu verbreiten, obwohl sie sich bei Pressegesprächen im Weißen Haus kritisch über soziale Medienplattformen geäußert habe.

In seinem Beschluss vom 21. November wies Richter Doughty diese Behauptung zurück und schrieb:

Trotz der Tatsache, dass Psaki ein ehemaliger hochrangiger Beamter ist, wurde die potenzielle Belastung für Psaki durch die Notwendigkeit, festzustellen, ob die freie Meinungsäußerung unterdrückt wurde, aufgewogen.

Zuvor hatte ein Bundesrichter in Virginia die von Psaki und dem Justizministerium vorgebrachten Argumente zurückgewiesen, unter anderem, dass die Teilnahme an einer Befragung eine „unzumutbare Belastung“ für sie darstellen würde, da sie mehrere Tage lang von ihrer Familie und ihrem neuen Job bei MSNBC getrennt wäre.

Magistratsrichter Ivan Davis vom US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia übergab die Angelegenheit an Richter Doughty. Davis wies Psakis Ansprüche mit der Begründung ab, dass Psaki und das Justizministerium versuchten, die Anordnung zur Absetzung zu umgehen.

Richter Doughty hatte zuvor festgestellt, „dass die Kläger bewiesen haben, dass Jennifer Psaki persönliches Wissen über das Problem der Zensur in den sozialen Medien im Zusammenhang mit COVID-19 und den damit zusammenhängenden Fragen hat“.

„Psaki hat eine Reihe von Erklärungen abgegeben, die für die Beteiligung der Regierung an den Bemühungen einer Reihe von Social-Media-Plattformen relevant sind, ihre Nutzer zu zensieren, wenn sie Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 teilen“, fügte Richter Doughty hinzu. „Jede Belastung für Psaki wird durch die Notwendigkeit, festzustellen, ob die freie Meinungsäußerung unterdrückt wurde, aufgewogen.“