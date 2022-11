Töten per Drohne: Jagd auf Feinde im Stadtkampf

Für einen Technokraten ist Effizienz wie Katzenminze für eine Katze – man kann ihr nicht widerstehen, selbst wenn es darum geht, automatische Tötungsmaschinen zu schaffen. Warum sollte man sich überhaupt die Hände schmutzig machen? Und wenn man einen Fehler macht und die falsche Person tötet, dann kann man das einfach als gelegentlichen Kollateralschaden oder „friendly fire“ abtun. Dieses Wettrüsten lässt sich nicht mehr aufhalten. ⁃ TN-Redakteur

Eine neue Drohne des israelischen Unternehmens Elbit Systems mit dem Namen Lanius vereint eine Reihe von Technologien, die das Unternehmen zu einem Vorreiter in der Frage machen, wie Drohnen den Krieg verändern.

Gleichzeitig werfen die Berichte über die Drohne Fragen darüber auf, wie diese Technologie den Krieg kontroverser machen kann, wenn „Roboter“ eine größere Rolle darin spielen.

Je mehr Armeen und Rüstungsunternehmen in neue Technologien investieren, die es ermöglichen, Kämpfe aus der Ferne zu führen – ohne dass Soldaten beispielsweise mit Zivilisten interagieren – desto mehr scheint es sich um „Roboterkriege“ zu handeln.

Elbit Systems hat erklärt, dass Lanius „Teil der robotergestützten und autonomen Kampflösung Legion-X“ ist. Elbit ist eines der drei größten israelischen Verteidigungsunternehmen und steht an der Spitze der Verteidigungstechnologie.

Auf der Website des Unternehmens heißt es, die Drohne sei „eine hochmanövrierfähige und vielseitige Drohnenmunition, die für Kurzstreckeneinsätze im städtischen Umfeld konzipiert ist“.

Die Drohne kann Gebäude auskundschaften und kartografieren, sie fliegt durch schmale Gänge und Türöffnungen. Das bedeutet, dass sie dem Nutzer helfen kann, „Points of Interest“ für mögliche Bedrohungen zu finden, zu erkennen, zu klassifizieren und mit den Legion-X-Lösungen von Elbit Systems zu synchronisieren. Lanius kann tödliche oder nicht-tödliche Nutzlasten tragen und ist in der Lage, ein breites Spektrum von Missionsprofilen für Spezialkräfte, Militär, Strafverfolgung und HLS auszuführen.“

Die kleine Drohne hat ein interessantes Aussehen, das sie von anderen kleinen Quadcopter-Drohnen unterscheidet. Sie verwendet zwar kleine Rotoren, hat aber auch einen großen, käferartigen Kopf voller Optiken, die ihr vermutlich helfen, besser zu „sehen“ und sie bei Einsätzen zu unterstützen, bei denen es um die Kartierung von Innenräumen geht.

Quadcopter-Drohnen wurden für die kommerzielle Nutzung entwickelt, aber das Militär hat diese kleinen „taktischen“ Drohnen schnell für den Einsatz mit Truppen im Feld angepasst.

Kleine Drohnen haben in der Regel keine große Reichweite und können nicht über lange Zeiträume eingesetzt werden. Wenn das Militär sie einsetzt, müssen sie robust sein und auch bei Hitze und Kälte eingesetzt werden können, anders als ihre kommerziellen Verwandten, die in der Wüste leicht überhitzen können.

Nachdem das Militär und die Verteidigungsunternehmen das Problem gelöst hatten, dass diese Drohnen leicht beschädigt werden können, z. B. wenn die Rotoren in die Äste von Bäumen geraten, stellte sich die Frage, wie sie nicht nur die Einsätze überleben, sondern auch das tun können, was die Soldaten von ihnen erwarten.

THE LANIUS hat sowohl Überwachungs- als auch „Angriffs“-Fähigkeiten, eine weitere zusätzliche Funktion, die moderne Drohnen benötigen.

Als die kommerziellen Drohnen, die man für Videoaufnahmen von Hochzeiten und Ähnlichem verwendet, für militärische Zwecke angepasst wurden, war die Idee, dass sie Überwachungsaufgaben übernehmen könnten. Das bedeutet, dass Soldaten, die hinter einer Mauer kauern, anstatt sich dem feindlichen Feuer auszusetzen, eine kleine Drohne hochschicken können, um zu sehen, was in der Umgebung passiert.

Wenn man neue Technologien und künstliche Intelligenz in die Software der Drohne einbaut, kann sie helfen, Ziele oder interessante Punkte zu identifizieren. Eine Drohne kann einem Soldaten zum Beispiel sagen, ob sie einen Feind mit einer Panzerfaust oder einen Mann sieht, der sein Dach wischt. Sie kann helfen, Ziele zu klassifizieren.

Wie sieht es aus, wenn die Drohne die Fähigkeit hat, das Ziel zu neutralisieren? Hier kam die Idee ins Spiel, Drohnen mit Angriffsfunktionen auszustatten.

Ursprünglich wurden diese Art von Drohnen unter anderen Bezeichnungen wie „Herumlungernde Munition“ geführt, und ihr Hauptmerkmal war, dass sie einen Sprengkopf eingebaut hatten. Das machte sie entbehrlich, sodass sie entweder für hochrangige Ziele wie Radaranlagen eingesetzt werden mussten, oder sie mussten billig und entbehrlich sein.

Die Kombination der verschiedenen Funktionen in einer leichtgewichtigen Drohne wie Lanius scheint ein entscheidender Faktor zu sein, wenn es darum geht, den Soldaten die Werkzeuge zu geben, die sie auf einem modernen Schlachtfeld benötigen.

Das bedeutet, dass der Soldat nicht unbedingt sein Leben riskieren muss und dass es dazu beiträgt, Kollateralschäden zu verringern, was bedeutet, dass Soldaten nicht in Feuergefechte in Städten verwickelt werden, bei denen Zivilisten in die Schusslinie geraten können. Angeblich kann der Einsatz von Drohnen die Reibungsverluste und die Zahl der Opfer verringern.

Auf der Website von Elbit heißt es, die neue Drohne sei „für den Einsatz mit dem Ziel ausgestattet (Man-in-the-Loop)“, was bedeutet, dass eine Person die Operationen der Drohne abzeichnet. Auf der Website heißt es weiter, die Drohne sei sehr wendig, verursacht „geringe Kollateralschäden“ und sei sehr schnell. Sie verfügt über einen Bordcomputer, der „fortschrittliche KI-Algorithmen zur Kollisionsvermeidung, Kartierung und Klassifizierung“ unterstützt.

Ein Video, in dem die Drohne vorgestellt wird, zeigt ihren Einsatz in einer städtischen Umgebung: Wenn Soldaten in ein Feuergefecht verwickelt sind, wird die Lanius zur Hilfe geschickt. Das Video zeigt eine Art Drohnen-„Mutterschiff“, das mehrere Lanius losschicken kann. Die Drohnen schwirren dann wie ein Bienenschwarm herum, identifizieren feindliche Ziele und helfen den Soldaten, die sich festgefahren haben, den Feind zu besiegen.

Drohnen sind aus demselben Grund wie Panzer, Flugzeuge und andere Systeme immer beliebter geworden. Die Drohne als Plattform ermöglicht es einer Armee, eine Vielzahl von Missionen durchzuführen und dabei die Truppen zu schützen. Wenn ein unbemanntes Fahrzeug Sprengsätze aufspüren kann, werden Soldaten nicht auf Minen treten; wenn eine Drohne ein verdächtiges Objekt untersuchen kann, müssen Menschen nicht in Gefahr gebracht werden.

Gleichzeitig wird befürchtet, dass Drohnen den Streitkräften ermöglichen, Operationen aus der Ferne durchzuführen. Das könnte eine gute Sache sein, denn es bedeutet, dass weniger Soldaten mit Zivilisten in Kontakt kommen oder in städtischen Gebieten in Feuergefechte verwickelt werden. Kritiker sehen ein anderes Problem, nämlich dass „Roboter“ möglicherweise Ziele identifizieren und Benutzer die Ziele per Knopfdruck neutralisieren können, wodurch der Krieg zu etwas wird, das eher einem Videospiel ähnelt.

Einige befürchten, dass dies die Verantwortung der Streitkräfte verringert oder zu Fehlern führen kann. Andererseits neigen Länder wie Russland oder der Iran, wenn sie Kamikaze-Drohnen einsetzen, dazu, diese absichtlich auf zivile Ziele zu richten, wie es der Iran letzte Woche gegen einen kommerziellen Tanker getan hat. Daher können Drohnen in den falschen Händen zu schlimmen Folgen führen.

Letztes Jahr war eine türkische Drohne Berichten zufolge in einen Angriff in Libyen verwickelt, bei dem die Drohne die Entscheidung für einen Angriff selbst traf. Die Berichte hinter dieser Geschichte lassen viele Fragen offen, und es ist unwahrscheinlich, dass die Drohne ihren Auftrag wirklich „autonom“ erfüllte und auch einen Angriff ohne eine Person „in der Schleife“ ausführte. Dennoch haben die Berichte die Frage aufgeworfen, ob die Drohnen ihren Betreibern voraus sind.