FBI-Agent stirbt Stunden nach seiner COVID-Impfung

Eine Frau die kürzlich zur Witwe wurde, die hörte, wie sich jemand in einer Schulversammlung darüber beschwerte, dass er einfach nicht verstehe, warum die Leute nicht ihren wiederstand aufgeben und sich die Spritze geben lassen? Ist es wirklich so schwierig? Nun hat sie ein Video erstellt, in dem sie dafür plädiert, den Wahnsinn zu beenden.

Als sie die klagende Frau hörte, sagte sie: Ich wollte mich sofort übergeben, aus vielen Gründen. Ich bin nicht gegen Impfungen. Ich war noch nie ein Impfgegner. Ich glaube an die Freiheit. Ich glaube an ‚unser Körper, unsere Entscheidung‘. Ich denke, Wissenschaft ist cool.

Aber traut sie der Wissenschaft alles zu, und vor allem, traut sie allen Wissenschaftlern? „Auf keinen Fall“, sagt sie. Dann erklärt sie unter Schluchzen, dass ihr Mann, ein FBI-Agent, ebenfalls an die Freiheit glaubte, und zwar so sehr, dass er die COVID-Impfung noch vor der Einführung vornahm. Er machte sich sogar über sie lustig, weil sie sich Sorgen um die Sicherheit der Spritze machte.

Nach der Spritze fühlte er sich sofort krank. Er ging mit starken Kopfschmerzen ins Bett. Sie rieb ihm die Füße und pflegte ihn, bis er einschlief, aber fünf Stunden später war er tot.

Der Gerichtsmediziner hielt es für einen Zufall, „einen reinen Zufall“, sagt die trauernde Witwe. „Wissenschaft. Ich bin hier, um Sie zu bitten, dass diejenigen, die gegen die Vorschriften kämpfen und sich dagegen aussprechen, bitte ihr müsst es verstehen, warum sie es nicht tun.“

Sie beendet das Video mit der Bemerkung, dass die Menschen vielleicht deshalb gegen die Vorschriften kämpfen, weil sie jemanden wie ihren Mann kennen, jemanden, den sie geliebt haben und der durch diesen Impfstoff so früh von dieser Welt genommen wurde. „Und diejenigen, die diese Vorschriften machen, ich bete und hoffe, dass niemand, den ihr liebt, zu früh von der Wissenschaft genommen wurde … von einer Impfung, die so schnell hergestellt wurde, und uns wird gesagt, wir sollen einfach vertrauen.“