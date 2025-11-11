FBI will anonymen Besitzer des Web-Archivierungsdienstes entlarven

Das FBI hat eine Vorladung an den kanadischen Domain-Registrar Tucows herausgegeben, um den anonymen Besitzer von Archive.today zu enttarnen – einem beliebten Web-Archivierungsdienst, der weltweit von Millionen genutzt wird.

Die Vorladung, datiert auf vergangenen Dienstag und öffentlich auf dem X-Account von Archive.today veröffentlicht, steht laut The Verge im Zusammenhang mit einer laufenden bundesweiten Strafuntersuchung des FBI. Das Dokument liefert jedoch keinerlei Details darüber, welche angebliche Straftat untersucht wird.

Das FBI fordert von Tucows umfassende Identifizierungsinformationen, darunter Name des Kunden oder Abonnenten, Anschrift des Dienstes sowie die Rechnungsadresse, die mit Archive.today verbunden ist, wie The Verge berichtet.

Über grundlegende Kontaktdaten hinaus verlangt die Vorladung eine breite Palette an Daten wie Telefonverbindungen (ein- und ausgehende Anrufe sowie SMS- oder MMS-Aufzeichnungen), Zahlungsinformationen wie Kreditkarten- oder Bankkontonummern, Internetverbindungszeiten und -dauer, Gerätekennungen, IP-Adressen und Angaben zu genutzten Diensten wie E-Mail, Cloud-Computing oder Gaming-Diensten.

Die Vorladung weist Tucows an, ihre Existenz auf unbestimmte Zeit nicht offenzulegen, da jede Offenlegung die laufenden Ermittlungen und die Durchsetzung des Gesetzes beeinträchtigen könnte, wie Gizmodo schildert.

Diese Anweisung wurde hinfällig, nachdem Archive.today das Dokument öffentlich machte. Journalist Max Blumenthal, Chefredakteur von The Grayzone, machte auf X auf die Vorladung aufmerksam und betonte, dass Archive.today von Journalisten und Forschern genutzt werde, um „Änderungen an Artikeln zu dokumentieren, Bezahlschranken zu umgehen und zu vermeiden, den scheiternden Konzernmedien Traffic zu schenken“.

Das FBI hat eine Vorladung ausgestellt, um den Inhaber von http://archive.today zu enttarnen, das wir nutzen, um Artikelbearbeitungen zu dokumentieren, Abo-Schranken zu umgehen und zu vermeiden, dass Traffic an die maroden Konzernmedien fließt.

Archive.today wurde 2012 gestartet und funktioniert ähnlich wie die Wayback Machine des Internet Archive – jedoch mit entscheidenden Unterschieden.

Nutzer können URLs einreichen, um permanente Schnappschüsse von Webseiten zu erstellen, damit Inhalte erhalten bleiben, bevor sie verschwinden oder geändert werden.

Der Dienst unterstützt ZIP-Downloads und bildbasierte Seitensicherungen – und entscheidend ist: Seiten werden fast nie gelöscht, außer in extremen Fällen wie Kinderpornografie. Wie AV Club anmerkt, erlangte die Seite während der GamerGate-Kontroverse 2014 große Bekanntheit, als Nutzer sie nutzten, um Artikeländerungen zu verfolgen, ohne den betroffenen Webseiten zusätzlichen Traffic zu geben.

Über die Betreiber von Archive.today ist kaum etwas bekannt. Die ursprüngliche Domain wurde im Mai 2012 von jemandem unter dem Namen Denis Petrov aus Prag (Tschechien) registriert, wie Gigazine berichtet. Es handelt sich dabei jedoch wahrscheinlich um ein Pseudonym, da Denis Petrov ein extrem verbreiteter russischer Name ist und dieselben Kontaktinformationen zur Registrierung fragwürdiger Domains wie Carding-Foren und Piraterieseiten verwendet wurden.