Februar Essay

Die Zeit galoppiert stur und rücksichtslos auf die durchgedrehte transhumanistische Singularität zu. In der Asservatenkammer der speziellen Interessengruppe stapeln sich die Leichen der zu interessierten Chronisten. Im Schatten der gierigen Auftragskiller feiern zynische Philanthropen ihr Chaos, das sie uns als die Neue Welt Ordnung verkaufen.

Geschichten über Geschichten, erzählt, erzählt und erzählt. Erzählt von gut bezahlten Märchenerzählern. Die Dealer elektrischer Drogen und schlecht geschriebener Drehbücher. „Kontrolle und Subversion“ lautet der Arbeitstitel. An den Taten und am üblen Stil werdet ihr sie erkennen. Die furzen die Absicht unverblümt in die Welt, in die Gesellschaft. Größenwahnsinnige mit mentaler Blähung. Ein Bankräuber, der dem Filialleiter eine Mail schreibt- wann, wie und warum er die Bank ausrauben wird, könnte nicht schlauer sein.