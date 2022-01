Financial Times: Die Anti-Impfstimmung wird von Russland und China angeheizt und befürwortet „psychologische Operationen“ gegen ihre eigene Bevölkerung

In einem Bericht, der den Einsatz von „psychologischen Operationen“ gegen die eigene Bevölkerung befürwortet, behauptet die Financial Times ohne jeden Beweis, dass Russland und China für die „Anti-Impf-Stimmung“ und die Kritik an Abriegelungsmaßnahmen im Westen verantwortlich sind.

Der Artikel zitiert Mikael Tofvesson, den Leiter der neuen Psyops-Abteilung der schwedischen Marine, der sagt, dass „ausländische Aggressoren“ versuchen, „Spaltung zu säen, indem sie auf Bereiche abzielen, die die Öffentlichkeit beunruhigen, wie Kriminalität, Covid-Impfungen, die Reaktion der Regierung auf die Pandemie und Einwanderung“.

„Die wichtigste Aufgabe der psychologischen Verteidigung besteht darin, die Bevölkerung gegen den Glauben an falsche Informationen zu impfen“, heißt es in dem Artikel, der von Elisabeth Braw vom American Enterprise Institute, einer neokonservativen Denkfabrik, verfasst wurde.

Solche Maßnahmen wurden im Vereinigten Königreich während der ersten Abriegelung eingesetzt, als Wissenschaftler, die als Berater für die Regierung arbeiteten, zugaben, dass sie „unethische“ und „totalitäre“ Methoden anwandten, um der Bevölkerung Angst einzuflößen, um das Verhalten während der Pandemie zu kontrollieren.

Ein Wissenschaftler des SPI-B gab zu: „Im März [2020] war die Regierung sehr besorgt über die Einhaltung der Vorschriften und dachte, die Menschen würden sich nicht einsperren lassen wollen. Es gab Diskussionen darüber, dass Angst notwendig sei, um die Einhaltung der Vorschriften zu fördern, und es wurden Entscheidungen darüber getroffen, wie man die Angst verstärken könnte.“

Im Gegensatz zu den Behauptungen in dem Artikel besteht das Hauptziel psychologischer Operationen, ob sie nun gegen einen Feind oder gegen die eigene Bevölkerung gerichtet sind, natürlich darin, Angst zu verbreiten und das Verhalten zu ändern – die Wahrheit zu sagen, hat kaum Priorität.

Psychologische Operationen sind weit davon entfernt, „falsche Informationen“ zu verbreiten, sondern beruhen routinemäßig auf der Verwendung falscher Informationen, um „den Feind“ zu beeinflussen und zu manipulieren.

Psy-Ops are a crucial weapon in the war against disinformation https://t.co/Wv0FHYGjfH | opinion — Financial Times (@FT) January 11, 2022

„Psychologische Operationen sind seit langem Teil militärischer Operationen und werden in der Regel als der Einsatz von Propaganda und anderen Methoden zur Beeinflussung der Einstellungen und des Verhaltens ausländischer Gegner definiert“, schreibt Allum Bokhari.

„Was die FT befürwortet – und was viele schon lange vermutet haben – ist der Einsatz dieser Techniken durch westliche Militär-, Sicherheits- und Geheimdienstkräfte gegen ihre eigenen Bürger.“

„Feindliche Staaten wie Russland, China und der Iran haben ihren Einsatz von Desinformation und Online-Propaganda verstärkt, um die Anti-Impf-Stimmung zu verstärken und politische Spannungen in Europa und den USA zu schüren“, behauptet Braw.

Der Bericht enthält jedoch keinerlei Beweise dafür, dass Russland und China für einen koordinierten Versuch verantwortlich sind, Zweifel an den COVID-19-Impfstoffen oder an Abriegelungsmaßnahmen zu säen.

Allein die Tatsache, dass sich die Zeitung über „Desinformation“ im Zusammenhang mit COVID-19-Verschwörungstheorien beklagt, ist schon ziemlich abenteuerlich, wenn man bedenkt, dass der ständig erhobene Vorwurf der „russischen Absprachen“ selbst eine haltlose Verschwörungstheorie ist.

In Wirklichkeit sind die Sorgen über die Nebenwirkungen von Impfstoffen, die Verabreichung von Impfstoffen an Kinder und die Vorschrift von Impfstoffen und COVID-Pässen als Teil des wachsenden Biosicherheits-Polizeistaats vollkommen berechtigte Sorgen, die von Millionen von Menschen im Westen geteilt werden.

Die FT ist eine durch und durch globalistische Zeitung für die internationale Elite und ist regelmäßig auf der jährlichen Bilderberg-Konferenz vertreten.

Man kann kaum darauf vertrauen, dass sie die Interessen des einfachen Mannes vertritt.