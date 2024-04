Finanzprognose 2025-2032: Bitte seien Sie nicht naiv

Von Tyler Durden

Verfasst von Charles Hugh Smith über OfTwoMinds blog,

Anstatt zu versuchen, sich dem Zugriff Cäsars zu entziehen, könnte eine bessere Strategie darin bestehen, “grau” zu werden: sich anzupassen, durchschnittlich zu erscheinen.

Halten wir zunächst einmal fest, dass ich diese Prognose nicht “mag”. Ich spreche nicht “nach meiner Pfeife” (z. B. werbe ich für die Kernenergie, weil ich Anteile an einer Uranmine besitze) oder gebe diese Prognose ab, weil ich sie befürworte. Ich betrachte sie einfach als die wahrscheinlichste Entwicklung des globalen Finanzsystems, basierend auf der Geschichte und der Dynamik menschlicher Systeme. Ob ich sie “mag” oder nicht, hat damit nichts zu tun: Die Meinung der Passagiere der Titanic, denen es nicht “gefiel”, dass das Schiff unterging, hatte keinen Einfluss auf das Ergebnis.

Sie wissen bereits, dass das globale Finanzsystem unhaltbar ist. Kurz gesagt, die Ausweitung von Produktion und Konsum wurde durch die Ausweitung von Krediten finanziert – Geld, das von zukünftigen Ressourcen und Einkommen geliehen wurde. Die Schuldenexpansion übertrifft bei weitem die anämischen Raten der Produktionsausweitung, und dieser rapide wachsende Schuldenberg ruht prekär auf den Phantomsicherheiten, die durch die “Alles-Blase” entstanden sind, die erstaunliche Expansion der Vermögenspreise, da diejenigen mit dem günstigsten Zugang zu Krediten jede Vermögensklasse in die Höhe getrieben haben, von Immobilien über Gold und Bitcoin bis hin zu Aktien und Kunst.

Bei all diesen Vermögenswerten handelt es sich um Phantomsicherheiten, da sie auf den Schwingen billiger, reichlich vorhandener Kredite in die Höhe getrieben wurden. Die Geschichte ist ziemlich entscheidend: Alle Blasen bei Krediten platzen, und der Preis der Vermögenswerte kehrt zu den Bewertungen vor der Blase zurück. Wenn die Blase platzt, werden die Kredite nicht mehr im Überfluss vorhanden sein und fast nichts kosten, sondern knapp und teuer sein.

Der Sektor der Gewerbeimmobilien (CRE) ist ein Echtzeit-Beispiel für diese Dynamik. Halb leere Gebäude werden zu einem Bruchteil ihrer Spitzenwerte abgestoßen und dann für noch weniger verkauft oder dem Verfall und der Liquidation überlassen. Auf diese Weise platzen alle Blasen; es gibt keine andere Vorlage, die von der Geschichte bestätigt wird. Die Menschen klammern sich an magisches Denken und greifen nach Strohhalmen, anstatt sich der unwillkommenen Realität zu stellen, dass sich der Zyklus gedreht hat und es kein Happy End für diejenigen gibt, die glauben, der “wahre Wert” eines Vermögenswerts sei der Spitzenpreis auf dem Höhepunkt der Blase.

Da wir nun wissen, dass es unmöglich ist, die “Alles-Blase” ewig aufgeblasen zu halten, sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen lenken, die das System vor dem Zusammenbruch bewahren sollen. Meiner Meinung nach ist die beste Analogie die der Polizeibeamten, deren Aufgabe es ist, die oft undankbaren und unverdienten Menschen zu schützen, während sie von Gutmenschen und Pessimisten geplagt werden, die sicher von dem Elend isoliert sind, von dem sie verlangen, dass die Polizisten es in einer Weise behandeln, die ihre raffinierte Zustimmung findet.

Mit anderen Worten, wir und sie: Nur diejenigen, die die Verantwortung für den Schutz der oft undankbaren und unverdienten Menschen teilen und gleichzeitig von Gutmenschen und Neinsagern geplagt werden, können das verstehen. Außenstehende wissen wenig über die Realitäten und sind oft naiv, da sie ihre Überzeugungen auf das stützen, was ihrer Meinung nach “passieren sollte”, und nicht auf die Einschränkungen des wirklichen Lebens.

Dies ist die Denkweise der Behörden, die mit der “Rettung” des Systems beauftragt sind, von dem wir alle abhängen – insbesondere die Wohlhabendsten, die am meisten davon profitiert haben. Das ist natürlich die Klasse, die sich am meisten berechtigt fühlt, für eine Sonderbehandlung einzutreten: Wir sind reich und wichtig, also solltet ihr auf uns hören und tun, was für uns funktioniert.

Mit anderen Worten, wir sind die Weltverbesserer, Neinsager und Nörgler, die den Polizisten sagen, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Diejenigen, die die Aufgabe haben, ein System zu retten, das auf eine unvermeidliche Krise zusteuert, werden wenig Geduld mit Obstruktionisten haben, egal wie gut sie es meinen. Die Haltung derjenigen, die die Verantwortung für die Rettung des Systems tragen, wird sein: leistet euren Beitrag, geht uns aus dem Weg, hört auf zu jammern und seid dankbar, dass wir das System zu eurem Nutzen retten.

Kommen wir nun zu einer weitverbreiteten Überzeugung von “Investoren”: In Voraussicht dieser Krise haben wir “hartes Geld” angehäuft, das sicher vor dem schmutzigen, unrechtmäßigen Zugriff der Behörden versteckt ist. Wenn die Krise die Blase wegfegt, werden wir immer noch reich sein, und wir werden dann alle preisgünstigen Vermögenswerte aufkaufen und uns reicher machen.

Es macht mir keine Freude, das Offensichtliche zu sagen: Seien Sie bitte nicht naiv. Diejenigen, die versuchen werden, das System vor dem Zusammenbruch zu bewahren, wissen, dass jeder Vermögenswert jetzt nur wegen der Kreditblase so hoch bewertet ist. Aus ihrer Sicht sind “Investoren”, die planen, die Blasenbewertung ihrer Vermögenswerte zu bewahren und dann auftauchen, um alles für Pfennigbeträge aufzuschnappen, nun ja, der Feind.

Ein anderer weitverbreiteter Glaube besagt, dass sich die Superreichen immer durch das Wurmloch schleichen und mit all ihren Gütern wieder herauskommen. Die Geschichte bietet Beispiele für beide Seiten: Die großen Ländereien der reichsten Römer überlebten nicht unversehrt, als das Reich zerfiel (oder anders gesagt, als die Kontrolle über die Scherben auf eine neue Elite überging).

Wenn die unteren 99,5 % den Druck spüren, wird ihre Wut auf diejenigen an der Spitze, die nicht ihren gerechten Anteil zahlen, exponentiell zunehmen, und der politische Druck auf die Behörden, gegen die Superreichen vorzugehen, wird zu stark werden, um ihn zu ignorieren. Viele derjenigen, die versuchen, das System zu retten, werden bereits genug von den verwöhnten Milliardären, Bankern und Finanzbetrügern haben.

Eine weitere Überzeugung, die sich als naiv erweisen wird, ist der Glaube, dass die Regeln unverändert bleiben und wir unsere Ersparnisse horten können, um unversehrt die Schnäppchen zu machen, die uns die weniger Vorausschauenden anbieten. Auch hier ist die Geschichte eindeutig: Die Regeln werden sich über Nacht ändern, und zwar je nach Bedarf. Eine “Notmaßnahme” nach der anderen wird auferlegt werden und zur Normalität werden.

Es ist wichtig, sich in die Lage derjenigen zu versetzen, die mit der unmöglichen Verantwortung zu kämpfen haben, das System vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Aus ihrer Sicht sind alle, die versuchen, sich der Vermögenssteuer, der Sondersteuer, der Sonderveranlagung usw. zu entziehen, undankbare Jammerlappen, denn was bleibt einem, wenn das System zusammenbricht? Wir tun euch allen einen Gefallen, indem wir nur 10 % an Vermögenssteuern einnehmen, um die 90 % zu erhalten, die euch bleiben.

Ein weiterer Punkt der Naivität ist die Frage, was mit Obstruktionisten in einem Konzernstaat mit Rundumüberwachung passiert. China hat anderen Nationalstaaten gezeigt, wie man es richtig macht: Jede digitale Kommunikation und Transaktion wird überwacht, und während VPNs und andere Spielereien ein paar Wurmlöcher bieten, ist die grundlegende Realität: Es erfordert eine Menge Aufwand, keine Spur von Krümeln zu hinterlassen, und ist es den ganzen Aufwand wert? Es ist viel einfacher, einfach die Vermögenssteuer zu zahlen, sich darüber zu beschweren und das Leben so gut es geht zu genießen.

In China laden die örtlichen Behörden die Sünder höflich zum Tee ein und bieten ihnen an, sich zu bessern und ihre Nase sauber zu halten. Diejenigen, die nach dem freundlichen Ratschlag darauf bestehen, die Dinge zu vermasseln, werden auf die eine oder andere Weise kastriert.

Die Naivität erstreckt sich auch auf die Möglichkeiten, sich der Überwachung zu entziehen. Wir werden alle mit Tauschgeschäften zurechtkommen. Tatsächlich? Haben Sie schon einmal versucht, mit anonymen Menschen zu tauschen? Wie bei vielen Begegnungen in Online-Börsen tauchen die Leute nicht auf, sie schwänzen oder beschließen, den Handel nicht einzugehen. Das ist mühsam, zeitaufwendig und frustrierend, es sei denn, Sie verfügen bereits über ein Netzwerk vertrauenswürdiger Kontakte, die diese Art von Geschäften immer wieder machen.

Meiner Erfahrung nach funktioniert die Gegenseitigkeit mit anderen vertrauenswürdigen, produktiven Menschen besser als der Tauschhandel. Anstatt über den Preis/Wert zu feilschen, verschenken Sie einfach etwas. In einem vertrauenswürdigen Netzwerk wird derjenige, der etwas umsonst bekommt, auch etwas auftreiben, das er Ihnen im Gegenzug schenken kann. In diesen Netzwerken gibt es in der Regel einen “Knotenpunkt”, eine aufgeschlossene, freundliche, vertrauenswürdige Person, die ein willkommenes Zuhause für alles findet, was umsonst verteilt wird, und das, was gegeben wird, an diejenigen weitergibt, die ihren Überschuss umsonst gegeben haben.

Ein weiterer Punkt der Naivität ist der Glaube, dass, wenn ein Vermögenswert im Wert steigt, die Behörden sich auf magische Weise zurückhalten werden, dieses saftige Ziel zu bemerken. Wenn wir die Geschichte und die menschliche Natur berücksichtigen, werden wir zu dem Schluss kommen, dass das Gegenteil wahrscheinlicher ist: Die Behörden werden ihre Anstrengungen verdoppeln, um das, was Cäsar gehört, aufzuspüren und von denjenigen einzutreiben, die versuchen, sich der Eintreibung von jedermanns “gerechtem Anteil” zu entziehen.

Wie plausibel ist es angesichts der Ressourcen von NSA und Co. zu glauben, dass der kleine alte Mann keine digitalen Krümel hinterlassen wird, wenn er seines Weges geht? Dank der Automatisierung der Datenauslese wird es immer einfacher und billiger, Daten auszulesen, um nach Missetätern zu suchen, die versuchen, ihren “gerechten Anteil” nicht zu zahlen.

Der Grundgedanke einer Vermögenssteuer besteht darin, dass sie auf alles Vermögen erhoben wird, das sich irgendwo auf der Welt befindet. Das Verstecken von Vermögenswerten im Ausland funktioniert also nur so lange, wie die Behörden ein Auge auf die Steueroasen werfen. Angesichts des zunehmenden Drucks ist das Vertrauen darauf, dass die Behörden die Augen verschließen, möglicherweise nicht so “sicher”, wie viele zu glauben scheinen.

In dem Maße, wie der Wert bestimmter Vermögenswerte in die Höhe schießt, wird eine “Zufallssteuer” politisch attraktiv. Da es sich bei dem steigenden um unverdienten Reichtum handelt, sollten die glücklichen Besitzer dann nicht etwas mehr zahlen, weil ihr unverdienter Reichtum ein Glücksfall ist? Natürlich sollten sie das.

Der springende Punkt ist, dass das System genügend Sicherheiten ergreifen muss, um sich selbst zu finanzieren, während die Sicherheiten in der Deflation der “Everything Bubble” verdampfen. Dies wird wirklich ein Fall von TINA (TINA–there is no alternative) sein – es gibt keine Alternative. Die Verzweiflung wird zu politischen Extremen führen, die nur wenige für möglich halten, geschweige denn für unvermeidlich.

Als naiv könnte sich auch der Glaube erweisen, dass der Umzug in einen anderen Nationalstaat eine sichere Zuflucht vor denjenigen bietet, die verlangen, dass wir dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört. Dieser Glaube übersieht das globale Ausmaß dieser Dynamiken: die grassierende Inflation, die Entwertung der Währung, der zunehmend verzweifelte Bedarf an Sicherheiten und Einnahmen, um das System vor der Implosion zu bewahren, die steigenden Risiko- und Kreditkosten, die Verknappung von Sicherheiten und so weiter. Wie wird der Nationalstaat, den wir anstreben, auf diese Finanzkrisen reagieren? Wie hoch sind die Chancen, dass sie der Krise auf magische Weise entkommen oder eine schmerzlose Lösung finden, die den Bürgern keine Opfer abverlangt? Wie sicher werden die Rechtsstaatlichkeit und der Reichtum von Ausländern sein, wenn es hart auf hart kommt?

Kurzum: Um die nächsten 8 bis 10 Jahre zu verstehen, sollte man zunächst etwas Mitgefühl für den Fuchs und nicht nur für den Hasen haben. Wir versuchen hier, das System zu retten, von dem alle abhängig sind, und erheben eine bescheidene Vermögenssteuer von 10 %, und die undankbaren Schufte jammern und versuchen, sich der Zahlung ihres gerechten Anteils zu entziehen.

Anstatt zu versuchen, sich Cäsars Zugriff zu entziehen, wäre es vielleicht eine bessere Strategie, sich grau zu färben: sich anzupassen, durchschnittlich auszusehen: Fotos von Kätzchen und Welpen posten, sich über die Kosten für Lebensmittel beschweren, ein Auto fahren, das aussieht wie das eigene, in einem unauffälligen Haus wohnen, dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört, vergessen, dass man zu den Reichen gehört, die sich dem Kaiser entzogen haben, und sein Privatleben genießen, das sich auf das Wohlbefinden konzentriert, und, so schwer es auch sein mag, ein wenig Dankbarkeit für diejenigen aufbringen, die die Verantwortung dafür tragen, dass das System nicht zusammenbricht. Ein System, das sich verschlechtert, aber zusammenhält, ist ein weitaus besserer Ort zum Leben als ein System, das völlig zusammenbricht.

Es macht mir keine Freude, Ihnen vorzuschlagen, nicht naiv zu sein, aber eine realistische Einschätzung dessen, was passiert, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, legt nahe, dass es nur wenige Grenzen für “Notfallmaßnahmen” irgendwo auf dem Planeten gibt und es am besten ist, entsprechend zu planen und sich auf das zu konzentrieren, was wir kontrollieren können, anstatt auf das, was wir nicht kontrollieren können.