Wie viel Schaden haben die Impfstoffe der Gesellschaft zugefügt?

Einem Arzt aus dem Mittleren Westen zufolge gibt es seit Langem schwere Impfschäden nach neuen Impfungen, die jedoch zum Schutz des “Geschäfts” verschwiegen wurden. Heute sehen wir bemerkenswert ähnliche Verletzungen wie vor einem Jahrhundert, aber wieder einmal wurde ein Embargo gegen das Bekanntwerden der Daten verhängt, weil “es das Impfprogramm zerstören würde” (und zweifellos noch viel mehr). Dennoch gibt es die Daten und Beweise, und ein Arzt aus dem Mittleren Westen, der, wie er sagt, “sowohl das Licht als auch die Dunkelheit in der Medizin aufdeckt, die verborgen geblieben ist”, hat eine umfassende Untersuchung einer Vielzahl von Studien durchgeführt, die gezeigt haben, dass Impfstoffe die Ursache für eine breite Palette von Krankheiten und Impfkatastrophen sind, die er in dem folgenden Artikel zusammengefasst hat.

Wie groß ist der Schaden, den Impfstoffe der Gesellschaft zugefügt haben?

Die Daten, die die weniger geschätzten, vergessenen Folgen von Impfungen aufzeigen, wurden von einem Arzt aus dem Mittleren Westen geschrieben und ursprünglich in der Zeitschrift “Die vergessene Seite der Medizin” veröffentlicht.

Die Geschichte auf einen Blick

Seit Langem gibt es eine Welle von schweren Verletzungen, nachdem neue Impfstoffe auf den Markt gebracht wurden. In den meisten Fällen wurden diese Verletzungen unter den Teppich gekehrt, um das Geschäft zu schützen.

In vielen Fällen ähneln die schweren “mysteriösen” Verletzungen, die wir heute beobachten, denen, die vor mehr als einem Jahrhundert beobachtet wurden, verblüffend. Leider besteht ein weitverbreitetes Embargo, diese Daten niemals ans Licht kommen zu lassen (da dies das Impfprogramm sofort zerstören würde).

Eine Vielzahl unabhängiger Studien (siehe unten) hat gezeigt, dass Impfstoffe ein breites Spektrum chronischer Krankheiten verursachen.

In einem Buch aus dem Jahr 1990 wurde überzeugend dargelegt, dass die weitverbreitete Impfung auch eine Epidemie von weitverbreiteten Hirnschäden verursacht, die sowohl den IQ der Amerikaner senkt als auch einen massiven Anstieg der Gewaltverbrechen verursacht.

In diesem Artikel werden wir auch die genauen Inhalte des Buches von 1990 und die klassischen Anzeichen, die verwendet werden können, um festzustellen, ob jemand einen Impfschaden hat (zusammen mit den subtileren, spirituelleren), besprechen.

In meinem Kopf überlagern sich oft die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Deswegen erinnere ich mich häufig an Ereignisse aus der Vergangenheit, die genau das widerspiegeln, was sich vor uns abspielt, und ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich miterlebt habe, wie die Menschheit die gleichen Fehler wiederholt hat. Während des COVID wurde mir klar, dass wir wieder dieselbe Tragödie erleben, die die Menschheit seit der Markteinführung des Pockenimpfstoffs erlebt hat, und ich hatte eine Idee. Wenn die Menschen sich bewusst machen würden, was früher geschehen ist, und unsere kollektive Amnesie beenden würden, könnte dies vielleicht endlich aufhören.

Wie das Schicksal es wollte, ging mein Wunsch in Erfüllung, und ohne mich zu kennen, ermöglichte mir Steve Kirsch, die vergessene Geschichte der Welt näher zu bringen. Dies geschah, nachdem er sich entschlossen hatte, einen von mir geschriebenen Artikel zu veröffentlichen, in dem ich aufzeigte, dass die Truckerproteste mit den Pockenprotesten identisch waren, die mehr als ein Jahrhundert zuvor stattgefunden hatten, und dann aus Gründen, die ich bisher nicht verstehe, seine Leser dazu ermutigte, mich zu abonnieren, damit ich hier zu schreiben beginnen würde.

Anmerkung: Als ich mir diesen Benutzernamen (für den Pockenartikel) zulegte, habe ich nicht darüber nachgedacht, da ich nicht damit rechnete, ihn jemals wieder zu verwenden.

Dadurch bin ich tatsächlich zu einem “Historiker” der Impfung geworden. Im Gegenzug habe ich festgestellt, dass es immer wieder zu Impfkatastrophen kommt, die viele Menschen in ähnlicher Weise verletzen, die dann unter den Teppich gekehrt werden (oft von Beamten, die in ihrer Entscheidung ziemlich zwiespältig sind), und dann passiert das Gleiche ein paar Jahrzehnte später wieder.

In Anbetracht der Tatsache, dass wir jedem Mitglied der Gesellschaft Dutzende Impfstoffe verabreichen, stellt sich die offensichtliche Frage, was das für die Gesellschaft bedeutet.

Eine kurze Geschichte der Impfstoffkatastrophen

Hinweis: Diese Liste ist unvollständig.

Im Jahr 1798 kam der Pockenimpfstoff auf den Markt. Nach seiner Markteinführung wurde festgestellt, dass er häufig Pockenausbrüche auslöste (anstatt sie zu verhindern) und ein breites Spektrum an schwächenden und komplexen Verletzungen verursachte, die viele Ärzte noch nie zuvor gesehen hatten (und von denen viele meiner Meinung nach Beispiele für “Blutstau” waren). Seltsamerweise hat der größte Teil der Ärzteschaft diesen Fehler nicht erkannt, sondern den Pockenimpfstoff befürwortet, und die Regierungen auf der ganzen Welt haben ihn vorgeschrieben, als die (durch den Impfstoff verursachten) Fälle weiter zunahmen. Nachdem ich mich eingehend damit befasst habe, bin ich der Meinung, dass die Pockenimpfung die gesundheitliche Entwicklung der Menschheit verändert und das Zeitalter der chronischen Krankheiten eingeläutet hat.

Hinweis: Der Pockenimpfstoff wird hier ausführlicher behandelt.

In den 1800er und frühen 1900er-Jahren kamen verschiedene frühe Impfstoffe (z. B. gegen Tollwut, Typhus, Diphtherie, Tuberkulose) und von Pferden hergestellte Antiseren (für die meisten der damals üblichen Infektionen) auf den Markt. Da viele dieser Impfstoffe in kleinen unabhängigen Labors hergestellt wurden, gab es bei diesen Produkten eine Vielzahl von Problemen bei der Qualitätskontrolle, die häufig dazu führten, dass heiße Chargen eine Gruppe von Menschen schwer verletzten oder töteten. Außerdem wiesen viele dieser Impfstoffe eine hohe Toxizität auf. Infolgedessen traten eine Reihe neuer und schwerer Erkrankungen auf, von denen viele auf Hirnentzündungen (Enzephalitis) oder Hirnschäden (Enzephalopathie) zurückzuführen waren und in Verbindung mit Schädigungen der Hirnnerven auftraten. Die meisten dieser Erkrankungen spiegeln wiederum die unzähligen Schädigungen wider, die wir heute auch bei modernen Impfungen beobachten.

Hinweis: Viele dieser vergessenen Fälle sind in diesem Buch zu finden, das ich derzeit in einem Artikel zusammenfasse. Der springende Punkt ist, dass viele Ärzte damals erkannten, dass die Impfstoffe Hirnschäden verursachten, und bereit waren, darüber in der medizinischen Literatur zu berichten.

In den 1940er-1950er Jahren kam der ursprüngliche Keuchhustenimpfstoff (DPT) auf den Markt. Dieser Impfstoff verursachte in hervorragender Weise Entzündungen des Gehirns, und bei den Generationen, die nach seiner massenhaften Einführung in Amerika geboren wurden, wurden eine Reihe besorgniserregender Unterschiede festgestellt.

Anmerkung: Der Tollwutimpfstoff verursachte ebenfalls eine Gehirnentzündung (etwa 1 von 750 Injektionen, von denen 20 % tödlich verliefen), hatte aber nicht so große Auswirkungen auf die Gesellschaft, da viel weniger Menschen geimpft wurden.

Zwischen den 1950er und 1970er Jahren gab es zahlreiche Fälle, in denen ein überstürzter und schlecht produzierter experimenteller Impfstoff (z. B. Polio oder Schweinegrippe) auf den Markt gebracht wurde, um einen nicht existierenden “Notfall” zu bekämpfen, und die Regierung entschied sich, die Warnungen ihrer Wissenschaftler zu ignorieren, dass es nicht sicher war, ihn Amerika zu verabreichen. Da die Presse zu dieser Zeit ehrlich war, berichtete sie über die Katastrophe, die zu einem nationalen Skandal wurde, und die Regierung entschädigte die Opfer.

Anmerkung: Ich habe diese Medienberichte hier zusammengestellt, wobei der letzte im Jahr 2002 im Zusammenhang mit Bushs Pockenimpfstoff erfolgte.

1986 waren die Gefahren des DPT-Impfstoffs in der Öffentlichkeit so bekannt, dass regelmäßig Klagen wegen der von ihm verursachten Hirnschäden und plötzlichen Todesfälle bei Säuglingen eingereicht wurden (siehe hier). Dies wiederum führte dazu, dass 1986 das Gesetz über Impfschäden verabschiedet wurde (mehr dazu hier), ein Gesetz, das sowohl die Impfstoffhersteller vor der Produkthaftung schützte als auch den Eltern von geimpften Kindern helfen sollte (was jedoch nicht der Fall war). Die Verabschiedung dieses Gesetzes führte zu einem Goldrausch in der Industrie, um experimentelle und haftungsfreie Impfstoffe auf den Markt zu bringen, und schon bald stieg die Zahl der Kinderimpfungen parallel zur Zunahme chronischer Krankheiten.

Anmerkung: Das Gesetz von 1986 führte auch dazu, dass ein viel sichererer (aber immer noch gefährlicher) DPT-Impfstoff auf den Markt gebracht wurde.

1990 wurde ein experimenteller Anthrax-Impfstoff beim Militär eingesetzt, um es auf die Invasion des Irak vorzubereiten. Der Krieg verlief zwar ereignislos (Saddam setzte kein Milzbrand ein, und es handelte sich wahrscheinlich um den einseitigsten Konflikt der Geschichte), aber der Milzbrandimpfstoff führte zu schweren Verletzungen bei über 100 000 Soldaten (was zum sogenannten Golfkriegssyndrom führte). Trotz dieser Probleme haben einzelne Personen im Verteidigungsministerium, die sich für die Finanzierung ihres Biowaffen-Abwehrprogramms einsetzten, die Impfung angeordnet, was zu schweren Verletzungen im gesamten Militär und zu einer weitverbreiteten Rebellion gegen diesen Erlass führte.

Hinweis: Die Anthrax-Katastrophe wird hier näher erläutert.

Im Jahr 2010 überzeugte Merck Amerikas Frauen davon, dass sie ein hohes Risiko hätten, an Gebärmutterhalskrebs zu sterben (an dem in Wirklichkeit nur etwa 1/38.000 amerikanische Frauen pro Jahr sterben), sodass alle ihren höchst lukrativen Impfstoff kaufen würden (von dem nie bewiesen wurde, dass er die Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs reduziert). Dieser Impfstoff hatte eine außerordentlich hohe Rate an Autoimmunerkrankungen, aber trotz einer Flut von Beschwerden taten die CDC und die FDA alles, um ihn zu schützen, und bis heute ist er für Kinder vorgeschrieben.

Hinweis: Das Gardasil-Desaster wird hier besprochen.

Im Jahr 2021 kam der COVID-Impfstoff auf den Markt. Meiner Meinung nach spiegelt alles, was wir mit diesem Impfstoff erlebt haben, das wider, was in jeder der zuvor aufgeführten Tragödien geschah.

Ich erwähne diese Geschichte, weil die Ärzteschaft und die Öffentlichkeit zu dem Zeitpunkt, an dem sich diese Ereignisse ereigneten, von der Explosion dieser neuen Krankheiten (und ihren immensen sozialen Kosten) überrascht wurden, sich aber bald an sie gewöhnten und vergaßen, dass sie jemals aufgetreten waren. Ich würde behaupten, dass dies genau das ist, was jetzt mit den COVID-19-Impfstoffen geschieht.

Die Schädlichkeit von Impfungen

Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Impfstoffe entweder allein oder als einer der Hauptverantwortlichen für die Flut chronischer Krankheiten verantwortlich sind, die auf ihre immer stärkere Verbreitung folgt.

Leider wurden die Auswirkungen des Impfschemas nie offiziell in einer klinischen Studie untersucht, und Behörden wie die CDC (die darauf beharren, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind) werden auch keine Daten zur Verfügung stellen, die diese Frage beantworten könnten, obwohl es viele Hinweise auf ein Problem gibt. Dies wiederum legt nahe, dass entweder:

Es gibt keine Beweise für die Schädlichkeit von Impfungen, und es war einfach nicht vorrangig, diese Daten offiziell zu veröffentlichen (was seltsam ist, wenn man bedenkt, wie viel Mühe es kostet, alle Klagen zu blockieren, in denen sie gefordert werden).

Es gibt einige Belege dafür, dass Impfstoffe schädlich sind, und es besteht die Sorge, dass diese Daten fehlinterpretiert werden könnten, um zu suggerieren, dass Impfstoffe viel schädlicher sind, als sie sind.

Die vorhandenen Beweise zeigen (oder würden zeigen), dass Impfstoffe unglaublich gefährlich sind.

Ich halte den letzten Punkt für die wahrscheinlichste Erklärung:

Zahlreiche klinische Studien zu einzelnen Impfstoffen (z. B. dem HPV-Impfstoff) zeigen, dass Impfstoffe viele der gleichen Erkrankungen verursachen (z. B. eine Vielzahl von Autoimmunerkrankungen), die parallel zur Anzahl der verabreichten Impfdosen zunehmen (z. B. ist es fast immer wahrscheinlicher, dass die zweite Impfung eine schwere Reaktion verursacht als die erste). Dies wiederum deutet darauf hin, dass die Einnahme einer großen Anzahl von Impfstoffen (derzeit erhalten Kinder nach dem immer länger werdenden CDC-Zeitplan 90 Impfungen, bevor sie 18 Jahre alt werden) das Risiko für die Entwicklung chronischer Krankheiten erhöht. Hinweis: Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Kinder dauerhaft behindert wurden, nachdem sie eine größere Anzahl von Impfstoffen gleichzeitig erhalten hatten (z. B. bei einem Besuch, bei dem sie auch fehlende Dosen nachholen), und umgekehrt haben viele beobachtet, dass die Wahrscheinlichkeit einer schweren Reaktion (z. B. Autismus) nach einer Impfung sinkt, wenn die Impfstoffe in Abständen verabreicht werden, anstatt sie alle zusammen zu geben. Trotz unerbittlicher Versuche, dies zu verheimlichen, gibt es zahlreiche retrospektive Studien mit großen medizinischen Datensätzen, die alle zeigen, dass Impfungen zu einer signifikant erhöhten Inzidenz chronischer Krankheiten führen (z. B. zeigte eine kürzlich durchgeführte Studie mit 99 Millionen Menschen, dass die COVID-Impfstoffe eine 2 bis 7 Mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Reihe lebensbedrohlicher Krankheiten zu verursachen, als ein typischer Impfstoff). Es gibt etablierte Mechanismen, die erklären, wie viele verschiedene Impfstoffe alle ähnliche Schäden bei ihren Empfängern verursachen können (die hier jeweils erörtert werden). Zahlreiche unabhängig voneinander durchgeführte Studien, die sich mit dieser Frage befassen, haben alle ergeben, dass Impfungen im Kindesalter die Rate chronischer Krankheiten erhöhen. In regelmäßigen Abständen erfahre ich von Arztpraxen, die eine niedrige Impfrate haben und in denen die Zahl der chronischen Erkrankungen bei den Patienten wesentlich geringer ist. Viele Kollegen und ich beobachten bei unseren Patienten häufig, was wir für die Schäden von Impfungen halten.

Hinweis: Ich kenne persönlich viele geschulte Beobachter, die ungeimpfte Kinder mit hoher Genauigkeit identifizieren können. Die Methoden, die sie anwenden, werden am Ende dieses Artikels erläutert.

Datensätze zu Impfverletzungen

Gegen die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, die Impfungen kritisch gegenüberstehen, besteht ein Embargo (z. B. wird Ihnen niemand die Erlaubnis erteilen, eine Studie durchzuführen, bei der einige nicht geimpft werden, weil es “unethisch ist, Kindern lebensrettende Impfstoffe zu verweigern”, niemand wird Ihnen Daten zur Verfügung stellen, die bereits existieren, und niemand wird jemals eine Studie veröffentlichen, die Impfungen kritisch gegenübersteht). Dennoch finden die Menschen Wege, dieses Embargo zu umgehen.

So wurde in jüngster Vergangenheit eine Studie durchgeführt, bei der ungeimpfte Frauen in die Nähe von COVID-geimpften Personen gebracht wurden, was zeigte, dass die COVID-Impfstoffausscheidung (die hier näher erläutert wird) real war, da diese Frauen Menstruationsanomalien entwickelten. Die Gruppe, die diese Studie durchgeführt hat, versucht seit Monaten, die Studie in einer von Fachleuten begutachteten Zeitschrift veröffentlichen zu lassen, aber es ist unklar, ob das Embargo jemals aufgehoben wird.

Paul Thomas

Ein Beispiel: Dr. Paul Thomas, ein Kinderarzt aus Oregon, hatte eine Praxis mit vielen ungeimpften oder nicht ausreichend geimpften Kindern und stellte (wie viele andere Praxen mit ähnlichen Patientengruppen) fest, dass die ungeimpften Kinder einen dramatisch besseren Gesundheitszustand hatten. Also beschloss er, ihre Krankenakten mit denen von unterschiedlich geimpften Kindern zu vergleichen, und veröffentlichte die Daten in einer Studie (was ihn, da man nicht gegen das Embargo verstoßen sollte, seine ärztliche Zulassung kostete und dazu führte, dass die Studie aus fadenscheinigen Gründen zurückgezogen wurde).

Anmerkung: Paul Thomas (der inzwischen im Ruhestand ist und Coaching-Dienste für Eltern anbietet) war auch der Autor des “Vaccine Friendly Plan“, eines Impfkonzepts, das eine zeitliche Staffelung der Impfungen empfiehlt und zu einer drastisch niedrigeren Rate von Impfschäden führt. Da sein Plan implizierte, dass das derzeitige, von der CDC propagierte Impfschema nicht sicher sei, war sein Plan bei den medizinischen Behörden nicht beliebt.

In seiner Studie verglich er den Gesundheitszustand von 2763 geimpften und 561 ungeimpften Kindern, die in seiner Praxis geboren wurden, indem er die Gesamtzahl der Besuche jeder Gruppe wegen verschiedener Probleme mit zunehmendem Alter aufzeichnete (z. B. wie viele Besuche wegen Asthma insgesamt bei geimpften Kindern, die 1000 Tage alt oder jünger waren, stattgefunden hatten) und dann die beiden miteinander verglich (wobei die Besuche der ungeimpften Gruppe durch Multiplikation mit 4,9 [2763/561] ausgeglichen wurden). Diese Daten lassen darauf schließen, dass Impfungen die Hauptursache für die Epidemie chronischer Krankheiten in unserer Gesellschaft sind.

Als Thomas verglich, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Kind wegen verschiedener gesundheitlicher Probleme in die Praxis kommt, stellte er fest, dass je mehr Impfungen ein Kind insgesamt erhalten hat (was in seiner Praxis sehr unterschiedlich war), desto wahrscheinlicher ist es, dass es wegen verschiedener Erkrankungen in die Praxis muss.

Hinweis: Die vollständige Version dieses Diagramms kann hier eingesehen werden. Achten Sie in diesem Diagramm besonders auf die Tatsache, dass diese Diagramme ADHS (das bei keinem der ungeimpften Patienten gefunden wurde), Verhaltensstörungen, Sprachstörungen, soziale Probleme, Lernverzögerungen und Entwicklungsautismus umfassen.

Die krassen Unterschiede in den Raten unerwünschter Verletzungen haben auch dazu geführt, dass eine Reihe unabhängiger Studien in Auftrag gegeben wurden, um zu prüfen, ob dieser Zusammenhang tatsächlich besteht. Es sei auch darauf hingewiesen, dass ich den Mechanismus erklären kann, der fast alle in diesem Abschnitt aufgeführten Erkrankungen mit der Impfung in Verbindung bringt (aus Gründen der Länge werde ich dies jedoch nicht tun).

Hinweis: Ich habe die meisten der folgenden Umfragen neu formatiert, um die Daten übersichtlicher zu gestalten.

Die Umfrage von Generation Rescue 2007

Im Jahr 2007 beauftragte Generation Rescue (GR), eine Organisation, die versucht, die Amerikaner darüber aufzuklären, dass Impfstoffe Autismus verursachen, ein externes Meinungsforschungsinstitut (SurveyUSA) und bezahlte ihm 200.000 Dollar, um eine Umfrage unter 17.674 Kindern (von denen 991 völlig ungeimpft waren) durchzuführen. Das Ergebnis:

Die Umfrage der Kontrollgruppe

Zwischen April 2019 und Juni 2020 versuchte die Kontrollgruppe, so viele Ungeimpfte wie möglich ausfindig zu machen, um deren Gesundheitszustand zu erheben. Letztlich erhielten sie 1544 ausgefüllte Umfragen (1482 stammten aus den USA und repräsentierten 48 Bundesstaaten). Die so gewonnenen Daten wurden in einer übersichtlichen 21-seitigen Tabelle veröffentlicht, in der die Häufigkeit dieser Ereignisse mit der allgemeinen Häufigkeit in der Bevölkerung verglichen wurde, sowie in einem ausführlicheren 85-seitigen Bericht. Wie die vorangegangenen Gruppen stellten sie einen massiven Anstieg chronischer Erkrankungen nach der Impfung fest und wiesen außerdem nach, dass eine Impfung während der Schwangerschaft oder eine Vitamin-K-Impfung für Neugeborene (von denen etwa die Hälfte Aluminium enthält) nicht völlig sicher ist.

Steve Kirsch

Viele Menschen in der Technologiebranche glauben, dass die Lösung für alle Probleme der Menschheit in mehr Daten liegt. Dies erinnert an die Überzeugung des Begründers der evidenzbasierten Medizin (die zum aktuellen Dogma der modernen Medizin geworden ist), der argumentierte, dass eine medizinische Praxis, die sich an den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert, unabdingbar sei, da sie schlechte medizinische Praktiken, die zu fest verankerten medizinischen Dogmen geworden waren, beseitigen und durch evidenzbasierte Ansätze ersetzen würde, die Leben retten.

Er hatte zwar recht, wie auch die Leute im Silicon Valley, aber dieser Ansatz war auch unglaublich naiv, da er das offensichtliche Schlupfloch nicht berücksichtigte – das Vergraben aller Daten, die unbequeme Schlussfolgerungen lieferten. Die “beste verfügbare Evidenz” ist also in der Regel die am besten finanzierte Evidenz, nicht die beste Evidenz, und derzeit werden jedes Jahr Billionen ausgegeben, um diese Evidenz zu monopolisieren.

Zur Veranschaulichung: Unsere elektronischen Krankenakten, in die die Ärzte jeden Tag einen erheblichen Teil ihrer Daten eingeben müssen, sammeln eine riesige Menge an medizinischen Daten. Doch trotz zahlloser Bitten werten wir diese Daten praktisch nie aus, um festzustellen, was die beste medizinische Praxis ist (z. B. welches Medikament bei einer bestimmten Krankheit bessere Ergebnisse erzielt oder welche Arzneimittel einem Patienten eher schaden als helfen).

Dies wäre sehr einfach zu bewerkstelligen, zahlreiche Menschen (darunter auch ein Bekannter von mir) haben dies versucht, wurden aber abgewimmelt (z. B. hat die Regierung ein System abgeschafft, das im Jahr 2010 zeigte, dass 2,6 % der Impflinge innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung einen Schaden hatten). Ich wiederum würde argumentieren, dass die Daten in diesen Aufzeichnungen eine große Bedrohung für die pharmazeutische Industrie darstellen (weshalb ich die Forderung des Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten von RFK Jr., diese Daten für alle zugänglich zu machen, sehr unterstützt habe).

In den vergangenen zwei Jahren habe ich Steve Kirsch kennengelernt und würde sagen, dass die folgenden Eigenschaften auf ihn zutreffen:

Es ist ihm ein großes Anliegen, Menschen zu helfen (er hat z. B. viel Geld für wohltätige Zwecke gespendet), und er glaubt, dass bessere Daten und Wissenschaft der Schlüssel dazu sind.

Er ist überzeugt, dass die Dinge fair sein sollten, und es stört ihn sehr, wenn Menschen die ihnen anvertraute Verantwortung verletzen (z. B. die CDC, die die Sicherheit von Impfstoffen überwacht).

Wenn ihn etwas stört, lässt er es oft nicht auf sich beruhen und versucht unerbittlich, es zu korrigieren (was sich daran zeigt, wie viel Zeit er in die winzigen Details der COVID-19-Verletzungsdaten investiert hat).

Er hat keine Skrupel, Dinge zu tun, die man nicht tun sollte, oder eine unangenehme Situation zu schaffen, um etwas zu erreichen, das er für wichtig hält. Dazu gehört auch, dass er Leute, die er für unehrlich oder inkompetent hält, direkt zur Rede stellt und ihnen die Leviten liest.

Anmerkung: Ich bin sicher, viele von Ihnen kennen jemanden wie ihn. Steve ist jedoch einzigartig, weil ich niemanden kenne, der beruflich auch nur annähernd so erfolgreich war wie er, und ich bin daher unglaublich dankbar, dass er sich entschlossen hat, das Thema Impfstoffe aufzugreifen, denn wir haben jahrzehntelang darauf gewartet, dass jemand wie er das tut (was im Wesentlichen der Grund ist, warum ich so hart daran gearbeitet habe, ihn zu unterstützen).

Aufgrund seiner Persönlichkeit hatte Steve wiederum eine Offenbarung – wenn uns niemand die Daten gibt, die wir über die Impfstoffe benötigen, sollte ich sie einfach selbst beschaffen. So sammelte er nicht nur alle vorhandenen Daten, die die Schädlichkeit der Impfstoffe belegen (von denen ich viele hier wiederverwendet habe), sondern finanzierte auch zahlreiche professionelle Umfragen zu den COVID-Impfstoffen (die alle ergaben, dass zwischen 8,6 % und 16,4 % der COVID-Impfstoffempfänger erhebliche Schäden davongetragen haben, eine Rate, die mit der anderer unabhängiger Umfragen vergleichbar ist, die ebenfalls durchgeführt wurden).

Ferner hat er seine große Anhängerschaft genutzt, um zahlreiche Umfragen zu Impfschäden durchzuführen. Während die ersten Umfragen auf die COVID-19-Impfstoffe abzielten, entschied er sich, als er sich des Ausmaßes des Problems bewusst wurde, dies auch für die Impfstoffe für Kinder zu tun.

Dabei kam er zu ähnlichen Ergebnissen wie die bereits erwähnten Parteien. So wies er in seiner ersten Umfrage bei ~10.000 Personen erneut die Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Impfung und chronischer Krankheit nach:

Kürzlich hat Kirsch eine größere Umfrage unter ca. 13 000 Personen durchgeführt, die zu ähnlichen Ergebnissen wie seine vorherige und die oben erwähnte Umfrage führte.

Anmerkung: Steve Kirsch hat kürzlich die Gültigkeit der oben genannten Umfragedaten von einem externen Statistiker prüfen und bestätigen lassen.

Hoffentlich geben diese schockierenden Daten Aufschluss darüber, warum viele so vehement gegen das Impfen sind und warum es ein so starkes Embargo gibt, diese Daten niemals an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Das ist eine Schande, denn es hat dazu geführt, dass immer mehr Impfstoffe auf den Markt kommen (da die korrupte CDC jeden neuen Impfstoff absegnet), was wiederum dazu geführt hat, dass wir jedes Jahr Billionen von Dollar ausgeben müssen, um die Komplikationen dieser Impfstoffe zu “behandeln”.

Das Wichtigste an diesen Statistiken ist meines Erachtens, dass sie nur die Spitze des Eisbergs darstellen, da die Erhebungsbeauftragten nur nach den leicht zu beobachtenden Zuständen suchten, die am offensichtlichsten mit der Impfung zusammenhängen (die “signifikanten Reaktionen”). Dies wiederum spiegelt ein grundlegendes Prinzip der Toxikologie wider: Extreme Reaktionen auf ein Toxin (plötzlicher Tod) sind viel seltener als geringfügige Reaktionen.

Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit der Mitte dieser Glockenkurve befassen – den moderaten Reaktionen, die selten mit einer Impfung in Verbindung gebracht werden.

Ein bemerkenswertes Merkmal der Enzephalitis – ob sie nun epidemischen Ursprungs ist oder auf eine Infektionskrankheit, eine traumatische Verletzung oder eine Impfung zurückzuführen ist – ist die große Vielfalt ihrer körperlichen, neurologischen, mentalen und emotionalen Symptome, da jeder Teil des Nervensystems betroffen sein kann.

Wenn Autismus eine Manifestation einer durch Impfung ausgelösten Enzephalitis ist, sind die Auswirkungen sehr beunruhigend. Die Symptome, die sich in einer kleinen Gruppe mit pathologischer Intensität manifestieren, werden zwangsläufig in milderer Form bei einem viel größeren Teil der Bevölkerung auftreten.

Minimale Hirnschädigung

Das Buch von 1985, “DPT: Ein Schuss ins Blaue” ist wohl das einflussreichste Buch, das je für die Impfstoffsicherheitsbewegung geschrieben wurde (z. B. war es dafür verantwortlich, den Kongress dazu zu bewegen, etwas gegen die Epidemie plötzlicher Todesfälle und Hirnschäden zu unternehmen, die durch den ursprünglichen DPT-Impfstoff verursacht wurden). Weniger bekannt ist, dass einer der Autoren, Harris Coulter, 1990 ein Buch veröffentlichte, in dem er behauptete, Impfstoffe seien für die landesweite Zunahme der Kriminalität verantwortlich.

Hinweis: Ich halte dieses Buch für eines der augenöffnendsten und beunruhigendsten Bücher, die ich je gelesen habe (z. B. habe ich erlebt, wie das, was darin beschrieben wird, bei Menschen passiert ist, die mir sehr nahe stehen). Da der Inhalt zum Teil recht anschaulich ist (und das Buch schwer zu finden ist), füge ich am Ende dieses Artikels eine Kopie des Buches für diejenigen bei, die es lesen möchten (wozu ich Sie dringend ermutigen möchte). Da es zu viele Verweise gibt, um sie hier aufzulisten, konsultieren Sie bitte die Bibliographie des Buches, um sie zu finden.

Der Autor (der, wie sein Nachruf zeigt, ein liebenswerter Mensch und begnadeter Forscher war) argumentiert in diesem Buch, dass:

Viele der gleichen Komplikationen, die nach einer Enzephalitis auftreten (z. B. Hirnnervenprobleme, Krampfanfälle, Lähmungen oder dauerhafte geistige Behinderung), treten auch nach einer Impfung auf. Er bewies dies durch die Zusammenstellung umfangreicher Literaturberichte, aus denen hervorging, dass sie sich überschneiden und in vielen Fällen die Impfschäden als “Enzephalitis” bewertet wurden. Dazu gehörten über 400 Referenzen aus der wissenschaftlichen Literatur (die er fand, bevor es das Internet gab), weitere 400-500, die er überprüfte, aber nicht zitierte (und die zu ähnlichen Schlussfolgerungen kamen), sowie Interviews mit etwa 150 Familien, in denen er in vielen Fällen nachweisen konnte, dass diese kindlichen Hirnverletzungen zu einem Leben als Verbrecher führten. Anmerkung: Ich glaube, dass “Enzephalitis” (oder Enzephalopathie) eine Kombination aus Gehirnentzündung (Autoimmunität ist eine häufige Komplikation der Impfung), Gehirnschwellung, Mikroschlägen im gesamten Gehirn (hier weiter erörtert) und einer unbewältigten Gefahrenreaktion der Zellen (hier weiter erörtert) ist. Liest man außerdem die medizinische Literatur von vor etwa einem Jahrhundert (hier zusammengefasst), wird deutlich, dass viele Ärzte aufgrund der von ihnen beobachteten Symptome (und in vielen Fällen aufgrund der später durchgeführten Autopsien) glaubten, dass Impfstoffe Enzephalitis verursachen. Wenn der DPT-Impfstoff in einer kleinen Anzahl von Fällen eine “akute Enzephalopathie” verursachen kann (was vom Institute of Medicine 1991 anerkannt wurde), muss er in einer größeren Anzahl von Fällen einen milderen Zustand verursachen, da die Reaktionen einer Gruppe von Individuen auf eine bestimmte biologische Belastung nie “alles oder nichts” sind, sondern entlang eines Kontinuums fallen. Anmerkung: Coulter zitiert viele verschiedene Autoren, die eine Glockenkurve bei Komplikationen nach einer Enzephalitis beobachtet haben. Es war sehr leicht zu übersehen, dass dies geschah. So zitierte Coulter beispielsweise zwei verschiedene Autoritäten zu diesem Thema, die sagten: Tatsächlich gibt es keine Korrelation zwischen der Schwere der Infektionskrankheit und der zerebralen Beteiligung. In vielen Fällen, in denen die Krankheit nur leicht verläuft, können Monate oder sogar Jahre später schwere postencephalitische Komplikationen auftreten. Selbst scheinbar unkomplizierte Anfälle von Infektionskrankheiten im Kindesalter (z. B. Keuchhusten) können zu Hirnschäden führen, die dann die Hauptursache für spätere Verhaltensstörungen sein können. Viele der Komplikationen der Enzephalitis (z. B. eine Vielzahl von Lernbehinderungen oder psychiatrische und neurologische Erkrankungen wie Autismus) traten in unserer Gesellschaft ab den 1940er und 1950er Jahren dramatisch häufiger auf, ein Anstieg, der parallel zu den zunehmenden Impfungen und den zunehmenden Impfschäden (vor allem infolge von DPT) verlief und sich direkt auf die Gesellschaft auswirkte, als diese Kinder aufwuchsen. Ein Beispiel: Rimland und Larson haben auf “die auffällige, fast spiegelbildliche Korrelation, beginnend um 1963, zwischen den Kurven, die den Rückgang der SAT-Ergebnisse und den Anstieg der Gewaltverbrechen [die oft psychotischer Natur waren] zeigen”, aufmerksam gemacht, was “die Existenz eines oder mehrerer gemeinsamer Kausalfaktoren” nahelegt. Der Kontrast zwischen damals und heute wurde in einem Bericht des Menschenrechtsbeauftragten von New Jersey aus dem Jahr 1987 über Schuldisziplin hervorgehoben. In den 1940er Jahren waren die häufigsten Probleme in der Schule: Reden, Kaugummi kauen, Lärm machen, durch die Gänge rennen, aus der Reihe tanzen, unpassende Kleidung tragen und Papier nicht in die Papierkörbe werfen. In den 1980er Jahren waren es: Drogen- und Alkoholmissbrauch, Vergewaltigung, Raub, Körperverletzung, Einbruch, Brandstiftung, Bombenanschläge, Mord, Fernbleiben vom Unterricht, Vandalismus, Erpressung, Bandenkrieg, Abtreibung und Geschlechtskrankheiten. Die Mordrate verdoppelte sich zwischen 1960 und 1980 von vier auf acht pro 100.000 Einwohner und lag 1987 bei über 20.000, womit die Vereinigten Staaten die höchste Mordrate aller Industrieländer aufwiesen. Der größte Anstieg war zwischen 1960 und 1970 zu verzeichnen. Eine Umfrage von Washington Post und ABC News aus dem Jahr 1987 machte eine merkwürdige Entdeckung: Sechzehn Prozent der Amerikaner unter dreißig sind Linkshänder oder beidhändig [dies ist eine häufige Folge von Enzephalitis], während es bei den über Sechzigjährigen nur zwölf Prozent sind. Eine andere, kürzlich durchgeführte Umfrage ergab ein noch größeres Missverhältnis: Dreizehn Prozent der Zwanzigjährigen waren Linkshänder, verglichen mit fünf Prozent der Fünfzigjährigen. Autismus (eine Erkrankung, die nach einer Impfung auftritt und erstmals nach der Markteinführung von DPT auftrat) steht in engem Zusammenhang mit vielen Folgen der Enzephalitis (z. B. kognitive Behinderungen und Hirnnervenlähmung). Die Beobachtung, dass soziopathisches Verhalten in Familien gehäuft auftritt, spiegelt die Beobachtung wider, dass auch die Empfindlichkeit gegenüber Impfstoffverletzungen in Familien gehäuft auftritt. Ebenso schlug Coulter vor, dass die erhöhte Empfindlichkeit von Afroamerikanern gegenüber Impfstoffverletzungen (am besten gezeigt durch die berüchtigte Entscheidung der CDC, Daten zu begraben, die zeigten, dass Impfstoffe die Entwicklung von Autismus bei schwarzen Jungen verursachten) die kriminellen Muster erklären könnte, die in dieser Bevölkerungsgruppe zu beobachten sind. Hinweis: In einem kürzlich erschienenen Artikel habe ich erörtert, dass einige Patienten (z. B. solche mit Hypermobilität) ebenfalls viel empfindlicher auf Impfschäden reagieren. Dass die American Psychiatric Association eine Reihe von Bedingungen geschaffen hat, die das Spektrum von leichten bis schweren Hirnschädigungen abdecken, die sich in Verhaltensstörungen manifestieren (z. B. minimale Hirnschädigung, oppositionelle Trotzstörung, Verhaltensstörung, Soziopathie). Coulter betonte, dass die Psychiatrie, als die DPT-Enzephalitis-Erkrankung in ganz Amerika explodierte, immer wieder versuchte, die Bevölkerung ins Gas zu setzen, indem sie ungelöste psychologische Konflikte oder eine schlechte Erziehung dafür verantwortlich machte, anstatt Behandlungen anzubieten, die ganzheitlich arbeitende Ärzte nachweislich bei diesen Erkrankungen helfen konnten. Soweit ich weiß, wurde dieses psychologische Gaslighting fortgesetzt, bis die neueren psychiatrischen Medikamente (z. B. die katastrophalen Antidepressiva) auf den Markt kamen, woraufhin die Psychiatrie dazu überging, diese lukrativen Produkte massenhaft an die Patienten mit post-encephalitischen Störungen zu verschreiben. Anmerkung: Dies ist ein Muster, das seit Freuds ursprünglichen Fällen vor über einem Jahrhundert fortbesteht, in denen die Symptome einer Quecksilbervergiftung fälschlicherweise auf ungelöste sexuelle Probleme zurückgeführt wurden. In den 1950er Jahren wurde die Bezeichnung “minimale Hirnschädigung” [MBD] geprägt (mit dem charakteristischen Merkmal der Hyperaktivität), die schon bald “vielleicht das häufigste und sicherlich eines der zeitaufwendigsten Probleme in der heutigen pädiatrischen Praxis” wurde. Die Symptome der MBD (gemäß der Definition des amerikanischen Public Health Service und der American Psychiatric Association) überschneiden sich in erheblichem Maße mit den Symptomen, die nach Enzephalitis, DPT-Verletzungen und im Zusammenhang mit Autismus beobachtet wurden. Ein britischer Arzt stellte 1928 fest, dass “Veränderungen in Moral und Charakter” bei Patienten, die an Enzephalitis erkrankt waren, eine “seltsame Gleichförmigkeit” aufweisen. Dieselbe “merkwürdige Gleichförmigkeit” prägt die Autisten, die geringfügig Hirngeschädigten und die Soziopathen. Diese Enzephalitis kann aus einem sanften Mädchen oder Jungen ein intellektuelles, gequältes und grausames Monster machen.” “Ein Kind, das zuvor einen verantwortungsvollen Charakter hatte, kann sich so verwandeln, dass es wie ein anderer Mensch erscheint … grausam, zerstörerisch, missbräuchlich, unanständig. Anmerkung: Zur Klarstellung: Autistische Kinder zeigen in der Regel keine grausamen oder sadistischen Verhaltensweisen. Sie weisen jedoch viele der anderen Merkmale auf, die bei post-encephalitischen Personen zu finden sind. Es gab eine breite Palette von Folgen der Enzephalitis. Viele davon waren subtil und veränderten schleichend die Persönlichkeit des Kindes, so dass es im Allgemeinen hyperaktiv, hypersexuell, wenig empathisch und allgemein unzufrieden mit seiner Umgebung wurde. Viele dieser Eigenschaften wurden wiederum auch bei Gewalttätern und störenden Kindern beobachtet (die dann häufig zu Gewalttätern wurden). Coulter sammelte daraufhin zahlreiche Fallgeschichten von gewalttätigen und soziopathischen Kriminellen, die zeigten, dass sie viele der exakt gleichen Anzeichen (z. B. Hirnnervenprobleme) aufwiesen, wie sie bei Opfern von Enzephalitis (sei es durch eine Impfung oder eine natürliche Infektion) zu beobachten sind. Dazu gehörten auch detaillierte Berichte über berüchtigte Verbrecher, die genau in das post-encephalitische Muster passen, wie z. B. Ted Bundy. Coulter legte auch zahlreiche Statistiken und Studien vor, aus denen hervorging, dass Gewaltverbrecher eine dramatisch höhere Rate an Hirnschäden und neurologischen Funktionsstörungen aufweisen. Viele der von ihm zitierten Studien (z. B. eine Studie mit 321 exzessiv gewalttätigen Personen, von denen 90 bis 100 % nachweisbare Hirnfunktionsstörungen aufwiesen) ergaben, dass diese Defekte 5 bis 10 Mal häufiger auftraten als in der Allgemeinbevölkerung). Hinweis: Die in den von Coulter zusammengestellten Arbeiten aufgezeigten Zusammenhänge werden auch von der modernen Forschung unterstützt und sind daher allgemein anerkannt. Darüber hinaus zeigen neuere Forschungen, die durch funktionelle Kernspintomographen ermöglicht wurden, dass gewalttätige oder soziopathische Kriminelle oft erhebliche Hirnschäden haben und ihnen die normalen Funktionen fehlen, die andere Menschen haben. Coulter zitiert zahlreiche Statistiken, die zeigen, dass eine kleine Minderheit der Bevölkerung die Mehrheit der Gewaltverbrechen begangen hat, und Beweise, die zeigen, dass die Verbrechen in der Post-DPT-Ära oft sehr viel brutaler und soziopathischer waren.

Die Merkmale, die häufig mit MBD assoziiert wurden, waren wiederum die folgenden:

Anmerkung: Diese Merkmale wurden auch häufig als Folgen von Enzephalitis beobachtet und traten oft gemeinsam auf. Außerdem ist inzwischen bekannt, dass einige dieser Merkmale häufiger bei Gewalttätern auftreten.

Hyperaktivität (dies war das bei weitem am häufigsten mit MBD assoziierte Merkmal). Hinweis: Es besteht ein bekannter Zusammenhang zwischen Hyperaktivität und dem Konsum von Stimulanzien oder Gewaltverbrechen. Viele Autoren (z. B. der Psychiater Gabor Maté) haben wiederum argumentiert, dass viele Menschen drogenabhängig werden, weil sie ein unbehandeltes ADS haben (das wir in der Regel mit pharmazeutischen Amphetaminen behandeln – die leider, ebenso wie die SSRI-Antidepressiva, gewalttätige Psychosen verursachen können).

Häufiger Drogen- und Alkoholkonsum.

Hypersexualität. Oft war diese Sexualität losgelöst von jeglicher Art von Beziehung zu einer anderen Person und führte manchmal zu einer Vielzahl ungewöhnlicher sexueller Fetische oder Vorlieben. Hinweis: Dies geht Hand in Hand mit der emotionalen Abstumpfung, die häufig nach einer Enzephalitis beobachtet wird. Darüber hinaus ist eine der häufigsten Arten von Demenz (die auf eine schlechte Durchblutung des Gehirns zurückzuführen ist) durch hypersexuelles Verhalten gekennzeichnet.

Sie fühlen sich von ihrer Umgebung überwältigt und haben keine Kontrolle über sie.

Sie haben Schwierigkeiten, ihre Gedanken zu ordnen oder sich an vergangene Erfahrungen zu erinnern. Anmerkung: Dazu gehört eine Verflachung des Affekts, wenn man sich an sein fragwürdiges Verhalten in der Vergangenheit erinnert, eine Unfähigkeit, sich in die Betroffenen einzufühlen, und in vielen der von Coulter zusammengestellten Fallgeschichten eine völlige Amnesie der Vergangenheit.

Eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne (und paradoxerweise in einigen wenigen Fällen stattdessen eine obsessive und stark übertriebene Aufmerksamkeitsspanne).

Impulsivität und leichte Auslösbarkeit von Gewaltausbrüchen (sowohl durch äußere Stressfaktoren als auch durch innere Faktoren wie starke Kopfschmerzen).

Kopfschmerzen (die manchmal das Schlagen des Kopfes gegen eine Wand erforderlich machten).

Häufiges Auftreten von Anfallsleiden: Epilepsie, Tics, Zittern, choreiforme (drehende) Bewegungen, Gesichtsgrimassen, infantile Spasmen und anderes. Außerdem gab es häufig offene Anzeichen (z. B. EEG-Anomalien) und subtile Anzeichen (z. B. schlechte Koordination) für diese Störungen.

Während einige Kinder mit MBD eine überdurchschnittliche Intelligenz aufwiesen, lag ihr IQ im Durchschnitt unter dem Durchschnitt.

-Bettnässen in der Kindheit, typischerweise in Verbindung mit einer Schlafstörung (die oft Merkmale wie Zähneknirschen, nächtliche Schweißausbrüche, Albträume und Nachtangst aufweist). Manchmal geht dies auch mit dem Verlust der Darmkontrolle einher (z. B. Ektopresis).

-Bettnässen in der Kindheit, typischerweise in Verbindung mit einer Schlafstörung (die oft Merkmale wie Zähneknirschen, nächtliche Schweißausbrüche, Albträume und Nachtangst aufweist). Manchmal geht dies auch mit dem Verlust der Darmkontrolle einher (z. B. Ektopresis). Schlechte visuell-motorische Koordination, Ungeschicklichkeit und mangelnde Anmut in der Bewegung (z. B. “beeinträchtigte Hüpffähigkeit und die Tendenz, auf den Zehenspitzen zu gehen”).

Verminderte Empfindung für äußere schmerzhafte Reize.

Linkshändigkeit oder Beidhändigkeit. Hinweis: Ich kenne zahlreiche Menschen mit DPT-Verletzungen, bei denen dies der Fall war.

Verschiedene Verarbeitungsstörungen. Dazu gehören Legasthenie (Leseschwierigkeiten), Dysgraphie (Schreibschwierigkeiten), Dyskalkulie (Zahlenschwierigkeiten), Sprachstörungen (z. B. Stottern oder Stammeln), Spracharmut oder Mutismus, Hörstörungen (z. B. audiomotorische Inkoordination, auditive Wahrnehmungsstörungen oder -defizite, rezeptive Sprachentwicklungsstörung, Hochtonschwerhörigkeit oder Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen).

Hinweis: Die Wahrnehmungsstörungen gingen häufig mit Schwierigkeiten einher, links und rechts oder oben und unten zu unterscheiden.

Hinweis: Die Wahrnehmungsstörungen gingen häufig mit Schwierigkeiten einher, links und rechts oder oben und unten zu unterscheiden. Übermäßige Schläfrigkeit und eine breite Palette von Schlafstörungen (einschließlich neuer Schlafstörungen, die die medizinische Gemeinschaft bisher nicht kannte, wie das “verzögerte Schlafphasensyndrom”, ein Zustand, bei dem man erst um 3 oder 4 Uhr morgens einschlafen kann).

Häufige Nahrungsmittelallergien (zusammen mit einer Verschlechterung des Verhaltens, wenn diese Nahrungsmittel verzehrt wurden).

Hinweis: Auch bei anderen neurologischen Erkrankungen (z. B. Schizophrenie und Autismus) wurde eine Besserung beobachtet, nachdem Allergene wie Gluten vollständig aus der Ernährung gestrichen wurden.

Hinweis: Auch bei anderen neurologischen Erkrankungen (z. B. Schizophrenie und Autismus) wurde eine Besserung beobachtet, nachdem Allergene wie Gluten vollständig aus der Ernährung gestrichen wurden. Appetitstörungen (z. B. Anorexie oder Bulimie). Es wurde festgestellt, dass diese Komplikation der Enzephalitis viel häufiger bei Frauen auftritt, während Hyperaktivität häufiger bei Männern auftritt.

Ein starkes Verlangen, Musik zu hören, weil sie Rhythmus und Stabilität bietet.

Ein hohes Maß an Unruhe und Gewaltbereitschaft von klein auf.

Eine geimpfte Gesellschaft

Unter der Annahme, dass Coulters These richtig ist, sind die Auswirkungen ernüchternd, und gerade deshalb hielt ich es für meine ethische Pflicht, dazu beizutragen, dass seine Arbeit zugänglich gemacht wird, und Sie zu ermutigen, sein Buch zu lesen.

Da es so viel zu diesem Thema zu sagen gäbe, werde ich nur einige meiner wichtigsten Gedanken mitteilen.

Wie viele von Ihnen begegne ich oft Menschen, bei denen ich denke: “Warum musst du so schwierig sein?” Dadurch, dass ich erkannt habe, wie sich die Impf-Enzephalitis äußert, konnte ich von der Frustration über ihr Verhalten zu einem großen Maß an Mitgefühl für sie übergehen. Ebenso ist es für mich viel einfacher geworden zu verstehen, wie ich effektiv mit ihnen interagieren kann, weil ich erkennen kann, wie ihr Gehirn fehlzündet und diese Probleme umgehen kann.

Meiner Meinung nach ist es ein schwerwiegender Verstoß gegen die medizinische Ethik, wenn ein Arzneimittel denjenigen schadet, die der Einnahme nie zugestimmt haben. Aus diesem Grund habe ich sowohl die COVID-19-Impfstoffausschüttung als auch die häufige Tendenz von SSRI-Antidepressiva, Episoden von Massengewalt (z. B. Schießereien in Schulen) auszulösen, so stark in den Mittelpunkt gestellt.

Dieses ganze Konzept stellt sowohl die liberalen als auch die konservativen Vorstellungen darüber, was mit der Strafjustiz geschehen sollte, auf den Kopf.

Seit langem wird beobachtet, dass die Qualität des amerikanischen Bildungswesens stark nachgelassen hat (z. B. dass das, was früher in der achten Klasse gelehrt wurde, schwieriger war als das, was heute im College gelehrt wird). Lange Zeit dachte ich, dies sei darauf zurückzuführen, dass das Bildungswesen im Zuge der Umstellung auf ein profitorientiertes (auf die Bindung von Schülern an das Unternehmen) Modell massiv schlecht verwaltet wird, aber nachdem ich von Coulters Hypothese erfuhr, wurde mir klar, dass es sich dabei auch um ein Symptom des gesellschaftlichen Rückgangs der kognitiven Funktionen handeln könnte, der durch die Massenimpfungen verursacht wird. Dies könnte auch beabsichtigt sein, da zu viele intelligente und geistig gesunde Menschen jede unterdrückerische Machtstruktur bedrohen würden, und spiegelt wiederum wider, was ein Arzt, der von Dr. Robert S. Mendelsohn (einem renommierten Kinderarzt und einem der einflussreichsten Dissidenten gegen das medizinische Kartell) betreut wurde, mit mir teilte: Mendelsohn erzählte mir, dass er während seiner Ernennung zum medizinischen Direktor des medizinischen Beratungsdienstes von Project Head Start im Jahr 1968 entsetzt war über die Diskussionen, die im Weißen Haus unter vier Augen mit seinen medizinischen Kollegen geführt wurden. Sie diskutierten offen darüber, wie sie die Bevölkerung der Armen durch die Förderung von Säuglingsnahrung, Impfungen, sadistischen Entbindungspraktiken in Krankenhäusern, mangelhaften staatlichen Schulen und Abtreibungskliniken in der Nachbarschaft kontrollieren könnten. Dies war einfach ein zu großer Angriff auf seinen starken jüdischen Glauben und seinen hippokratischen Eid.

Es gibt derzeit keinen Anreiz, dem Einhalt zu gebieten, da mit dem Verkauf von Behandlungen für diese Krankheiten (die oft sehr schädlich sind) so viel Geld verdient werden kann, während viel zu viele Menschen zu viel zu verlieren haben, wenn der Fehler jemals zugegeben wird. Dies wiederum ist der Grund dafür, dass es immer wieder zu schlimmen Impftragödien in der Welt kommt. Anmerkung: Auch wenn diese Position umstritten ist, bin ich dafür, dem Impfstoffkartell eine Art Amnestie zu gewähren, da ich glaube, dass dies das Einzige ist, was sie – abgesehen von einer Revolution – dazu bringen würde, mit dem Schutz des Impfstoffkartells aufzuhören, da es sonst buchstäblich ein Kampf auf Leben und Tod für sie ist, zu beweisen, dass Impfstoffe “sicher und wirksam” sind.

Anzeichen für Impfschäden

Als ich in den medizinischen Bereich eintrat, sagten mir verschiedene ganzheitliche Ärzte (und andere Heiler), dass sie in der Regel erkennen können, ob ein Kind geimpft worden ist. Ich glaube zwar, dass dies oft möglich ist, aber dazu muss man eine Reihe von subtileren Anzeichen verwenden, denen die meisten Menschen nicht zustimmen würden (mit Ausnahme der Eltern, die bemerken, dass sich nach der Impfung “etwas” an ihrem Kind verändert hat).

Anmerkung: Wenn man erst einmal in der Lage ist, zu erkennen, wie Impfschäden aussehen, wird es wirklich deprimierend.

Im Gegenzug haben mich viele gefragt, was die Anzeichen für Impfschäden sind. Das Problem bei diesem Thema ist, dass leichte Verletzungen wesentlich häufiger vorkommen als schwere (da die Reaktionen auf Toxine in der Regel einer Glockenkurve folgen, wobei die schwersten Reaktionen die seltensten sind). Daher sind die subtileren Anzeichen schwerer zu erkennen (oder als Folge der Impfung nachzuweisen), gleichzeitig sind sie aber bei weitem am häufigsten.

Eine neue Erkrankung, die kurz nach der Impfung auftritt und von der bekannt ist, dass sie mit der Impfung zusammenhängt (z. B. die in den oben genannten Umfragen genannten Erkrankungen wie Krampfanfälle oder Autismus). Oft gibt es ein ziemlich einheitliches Muster bei der Entstehung dieser Verletzungen (z. B. gehen ihnen starkes Fieber und Schreien unmittelbar nach der Impfung voraus).

Offensichtliche Veränderungen der Hirnnerven (z. B. die Augen bewegen sich nicht mehr normal, oder die Gesichtsmuskeln werden asymmetrisch). Hinweis: In einem kürzlich erschienenen Artikel habe ich erklärt, wie durch Impfungen verursachte Mikroschläge dies häufig verursachen können.

Eine subtile Veränderung in der Funktion eines der Hirnnerven (viele davon sind in der unten beigefügten Kopie von Coulters Buch und in Wilsons früherer Zusammenstellung unseres ersten Jahrhunderts der vergessenen Impfstoffkatastrophen detailliert beschrieben). Hinweis: Wenn Sie sich darin üben, diese zu erkennen, werden sie immer offensichtlicher, da Sie in der Lage sind, zu bemerken, wenn etwas, das durch einen neurologischen Prozess ermöglicht wird, aus dem Takt gerät oder fehlschlägt (z. B. verlieren die Augen ihre Geschmeidigkeit und springen, wenn sie sich zu einer Seite bewegen).

Offene (seltener) oder subtile (häufiger) kognitive und neurologische Veränderungen, die auf eine Hirnentzündung oder Hirnschädigung hinweisen können. Wie die Hirnnervenveränderungen werden auch diese in dem Buch von Wilson und Coulter (siehe unten) behandelt. Zusätzlich zu diesen Veränderungen gibt es noch einige subtilere “geistige” Veränderungen, die zu den am häufigsten beobachteten Veränderungen gehören (und die viele meiner Kollegen schließlich zur Identifizierung von Impfschäden heranziehen). Da diese Anzeichen, obwohl sie sehr offensichtlich sind, “spiritueller” Natur sind, habe ich hin und her überlegt, ob ich sie erörtern sollte, und war schließlich überzeugt, dass es nur für ein begrenztes Publikum sein sollte.

Quelle: Ein Arzt aus dem Mittleren Westen auf der vergessenen Seite der Medizin Substack.