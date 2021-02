Finanzsystem: Die “Vorarbeiten” für eine bargeldlose Gesellschaft – Real Time Gross Settlement

Die gezielte Abschaffung des Bargeldes hat im Kontext der P(l)andemie stark an Fahrt zugenommen. Digitale Zentralbankwährungen (CBDC, Central Bank Digital Currency) werden inzwischen sogar in der Hochleistungspresse thematisiert. FedCoin und Co. sind als Begrifflichkeiten im Mainstream angekommen. Dass eine solche Entwicklung aber einen Vorlauf benötigt, in der z.B. Abstimmungen und Subsysteme entwickelt werden, ist aus meiner Sicht selbsterklärend. Eine dieser “Vorentwicklungen aka Subsysteme” ist das RTGS: Real Time Gross Settlement (Bruttoabrechnung in Echtzeit)

Während einer Pressekonferenz nach der ersten Zinssenkung der Federal Reserve seit Dezember 2008 ließ der Vorsitzende Jerome Powell Mitte 2019 verlauten, dass die Zentralbank die Entwicklung eines neuen, schnelleren Zahlungssystems “sorgfältig prüft (looking carefully)”. So gut wie niemand nahm die damalige Aussage Powells wahr. Außer einer Handvoll Finanzinstitute hörte ihm niemand zu. Alles, was Analysten und Beobachter zu jener Zeit wirklich interessierte, war die Einschätzung der Fed bzgl. der Zinssätze.