Fluorid: Gift aus dem Wasserhahn

Seit 1945 ist es in den USA weithin anerkannt, dass Fluorid „sicher und wirksam“ ist, um Karies vorzubeugen, aber viele Gesundheitsexperten und Wissenschaftler sind anderer Meinung

Die Raten der Zahnfluorose bei Kindern und Jugendlichen sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen, und wenn fluoridiertes Wasser verwendet wird, sind Säuglinge, die mit Säuglingsnahrung gefüttert werden, einem besonderen Fluoroserisiko ausgesetzt, noch bevor ihre Zähne vollständig ausgebildet sind

Das Fluoride Action Network hat eine Klage gegen die US-Umweltschutzbehörde eingereicht, um die absichtliche Zugabe von Fluorid zur amerikanischen Wasserversorgung zu verbieten

Heute erhalten 74 % der Amerikaner, die an kommunale Wasserversorgungssysteme angeschlossen sind, fluoridiertes Wasser. Seit 1945 ist es in den USA weithin akzeptiert, dass Fluorid „sicher und wirksam“ ist, um Karies zu verhindern. Aber ist es das wirklich?

Der 2015 erschienene Dokumentarfilm „Fluoride: Poison on Tap“ (Gift aus dem Wasserhahn) versucht aufzudecken, was vielleicht eine der am längsten andauernden und erfolgreichsten Täuschungen ist, die die Menschheit kennt – die Zugabe von Industrieabfällen in Form von Fluorid zum öffentlichen Trinkwasser. Sie werden schockiert sein, wie weit Konzerne, Industrie und Regierung gehen, um dieses industrielle Abfallprodukt als gesundheitsfördernd erscheinen zu lassen.

Fluorid = Gesundheit: Wie sind wir hierher gekommen?

Es mag Sie überraschen, dass die erste kommerzielle Verwendung von Fluorid in Form von Natriumfluorid in den USA zur Bekämpfung von Insekten, Läusen, Mäusen und anderem Ungeziefer erfolgte. Es war ziemlich wirksam.

In den 1930er Jahren war der Aluminiumriese Alcoa der größte Hersteller von Fluorid und setzte Dämpfe in die Atmosphäre frei, die Nutztiere verkrüppelten oder töteten und Ernten und andere Pflanzen verbrannten. In jenen frühen Jahren wurden zahlreiche Klagen gegen Alcoa eingereicht, um Schadenersatz für die verlorenen Tiere und Ernten zu erhalten.

Die wachsende Besorgnis über die scheinbar negativen Auswirkungen von Fluoridgas auf den Menschen veranlasste das Unternehmen, eine Möglichkeit zur Wiederverwertung dieses starken industriellen Nebenprodukts zu entwickeln. Die Idee zur Fluoridierung des Wassers stammt von Gerald Cox, einem Forscher am Mellon-Institut in Pittsburgh. Er wurde von Francis Frary, dem Leiter des Alcoa-Labors, gebeten, die Auswirkungen von Fluorid auf die Zähne zu untersuchen, da er sich wegen der zunehmenden Klagen im Zusammenhang mit der Fluoridverschmutzung in seinem Werk Sorgen machte.

Eine weitere Motivation war die Tatsache, dass die Entsorgung von Fluoridabfällen aus den Aluminiumwerken für Alcoa immer kostspieliger wurde. Zuvor war das Mellon-Institut der führende Verteidiger der Asbestindustrie gewesen und hatte Forschungen vorgelegt, die zeigten, dass Asbest harmlos war und die Gesundheitsprobleme der Arbeiter angeblich auf andere Ursachen zurückzuführen waren. Unter dem Deckmantel der „Wissenschaft“ gelang es dem Mellon-Institut, die Asbestindustrie vor einer finanziellen Katastrophe zu bewahren.

Angesichts des Erfolgs, den das Mellon-Institut damals mit Hilfe der Wissenschaft zur Stützung der Asbestindustrie hatte, ist es nur logisch, dass Alcoa Cox und das Mellon-Institut wählte, um eine Geschichte über die angeblichen gesundheitlichen Vorteile von Fluorid zu erzählen. Um ihren Erfolg zu sichern, erkannten die Führungskräfte von Alcoa, dass die öffentliche Meinung über Fluorid sorgfältig und kontinuierlich manipuliert werden musste.

In einem kühnen Schachzug engagierten sie den Pionier der Öffentlichkeitsarbeit Edward Bernays, der später als „Vater des Spin“ bekannt wurde, als Leiter der US-Kampagne zur Fluoridierung von Wasser. Durch die Anwendung psychologischer Prinzipien, die auf das, was er „Massenbewusstsein“ nannte, abzielten, gelang es Bernays recht erfolgreich, die Öffentlichkeit für die weit verbreitete Verwendung von Fluorid zu gewinnen.

Die Anfänge der Fluoridierung von Wasser

In den 1950er und 60er Jahren, als die Praxis der Freisetzung von Fluoriddämpfen in die Luft aufgrund der Einführung von Technologien zur Luftreinhaltung zurückgedrängt wurde, wurde dem Trinkwasser in den USA bereits Fluorid zugesetzt. Im Januar 1945 war die Stadt Grand Rapids, Michigan, die erste von Tausenden von US-Gemeinden, die ihrem Trinkwasser unter dem Vorwand, Karies zu verhindern, Fluorid zusetzte.

Im Zuge des technologischen Fortschritts wird Fluoridsäure, die auch als Fluorkieselsäure bekannt ist, heute in Nasswäschern aufgefangen, wodurch die Luftemissionen verringert werden. So können Unternehmen wie Cargill, Mosaic und Pencco Fluorid abfüllen und an Städte in den gesamten USA verkaufen, die dieses unraffinierte gefährliche Material wiederum in die Wasserversorgung ihrer Gemeinden einspeisen. Sie werden vielleicht schockiert sein, wenn Sie erfahren, dass das Fluorid, das Ihrem Wasser zugesetzt wird, keine pharmazeutische Qualität hat.

Tatsächlich ist der größte Teil des Fluorids, das dem kommunalen Trinkwasser zugesetzt wird, einfach ein unraffiniertes, hochgiftiges Industrieabfallprodukt. Zu den Verunreinigungen, die mit dem Fluorid, das Ihrem Trinkwasser zugesetzt wird, einhergehen, gehören unter anderem Aluminium, Arsen, Blei und Radionukleotide.

Wie im Film erwähnt, wurde die Wasserfluoridierung als profitabler Ort für das Recycling von Giftmüll erfunden. Anstatt für die ordnungsgemäße Entsorgung zu bezahlen, werden diese Industrieabfälle gewinnbringend verkauft und über das Trinkwasser „entsorgt“.

Fluorid kann in mehr als nur Ihrem Trinkwasser enthalten sein

Sollten Sie das Glück haben, weit entfernt von Industrieanlagen zu leben, in denen Fluorid verarbeitet wird, und in einer Gemeinde zu wohnen, in der Ihrem Wasser kein Fluorid zugesetzt wurde, können Sie dennoch mit Fluorid belastet werden. Wie das? Weil es in Getränken und verarbeiteten Lebensmitteln wie Müsli, Bier, Saft und Limonade enthalten ist. Alles, was mit fluoridiertem Wasser hergestellt wird, trägt zur Fluoridbelastung Ihres Körpers bei.

Laut dem verstorbenen Jeff Green, dem ehemaligen nationalen Direktor von Citizens for Safe Drinking Water, ist Fluorid auch in Medikamenten mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) wie dem Antidepressivum Prozac enthalten. Außerdem ist es in dem verbotenen Diätmittel Fen-Phen enthalten. Rohypnol, die so genannte Date-Rape-Droge, enthält ebenfalls Fluorid.

Green wies darauf hin, dass die Jugendlichen, die 1999 für die Schießerei an der Columbine High School in Littleton, Colorado, verantwortlich waren, damals SSRI-Medikamente eingenommen hatten, was sich seiner Meinung nach auf ihre Stimmung und ihr Verhalten ausgewirkt haben könnte. Wenn Sie in den USA leben, enthalten fast 95 % aller in diesem Land verkauften Zahnpasta Fluorid. Zahnärzte fügen ihren Zementen und Füllungen in zunehmendem Maße Fluorid zu, und Kinderzähne werden häufig mit fluoridhaltigen Lacken behandelt.

Häufige Missverständnisse über Wasserfluoridierung

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass dem Trinkwasser weltweit Fluorid zugesetzt wird. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Sagt Paul Connett, Ph.D., Chemieprofessor im Ruhestand und Geschäftsführer des Fluoride Action Network (FAN):

„Die Fluoridierung von Wasser ist ein typisch amerikanisches Phänomen. Es begann zu einer Zeit, als Asbest unsere Rohre auskleidete, Blei dem Benzin zugesetzt wurde, PCB unsere Transformatoren füllte und DDT als so ’sicher und wirksam‘ galt, dass die Behörden keine Skrupel hatten, Kinder in Schulklassen und an Picknicktischen zu besprühen. Eine nach der anderen wurden all diese Chemikalien verboten, aber die Fluoridierung bleibt unangetastet.“

Wie Connett feststellte, sind die USA eines von nur acht Ländern weltweit, in denen mehr als die Hälfte der Bevölkerung über das Trinkwasser Fluorid ausgesetzt ist. Die anderen sieben Länder, die Trinkwasser fluoridieren, sind Australien, Kolumbien, Irland, Israel, Malaysia, Singapur und Neuseeland.

In den meisten europäischen Ländern ist die Fluoridierung des Trinkwassers verboten, darunter Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Ungarn, die Niederlande, Norwegen und Schweden, um nur einige zu nennen. Laut dem biologischen Zahnarzt Dr. James Rota sind diese Länder sowie China und Japan zu dem Schluss gekommen, dass der Zusatz von Fluorid zum Trinkwasser „unwirksam und giftig ist und nicht angewendet werden sollte“. Die FAN unterstreicht die begrenzte Reichweite und den begrenzten Wert des Zusatzes von Fluorid zum Trinkwasser und merkt an:

Fast 378 Millionen Menschen, das sind nur 5 % der Weltbevölkerung, trinken künstlich fluoridiertes Wasser

In den USA trinken mehr Menschen fluoridiertes Wasser als im Rest der Welt zusammen

In westlichen Ländern, die ihr Wasser fluoridieren, ist die Kariesrate ähnlich hoch wie in Ländern, die ihrem Wasser kein Fluorid zusetzen

Die Auswirkungen von Fluorid auf Ihren Körper

In Anbetracht der Tatsache, dass Fluorid als Gefahrstoff gehandhabt und entsprechend gekennzeichnet wird, ist der Mangel an Transparenz über seine gesundheitlichen Auswirkungen eine wahre Travestie für die öffentliche Gesundheit. Laut Rota sind mehrere der wissenschaftlich nachgewiesenen gesundheitlichen Auswirkungen von Fluorid bereits bekannt. Er behauptet, dass Fluorid nachweislich Folgendes bewirkt:

Beschleunigung des Alterungsprozesses

Verursacht genetische Schäden

Beitrag zu Arthritis und Gelenkschmerzen

Erhöht das Auftreten von Krebs und Tumorwachstum

Unterbrechung der DNA-Reparatur

Hinsichtlich der vermuteten Verbindung von Fluorid zu Arthritis und Gelenkschmerzen erklärte Connett:

„Das erste Anzeichen dafür, dass Fluorid Ihre Knochen vergiftet hat, ist, dass Sie Schmerzen in Ihren Gelenken haben, Steifheit in Ihren Gelenken und Schmerzen in Ihren Knochen … Und der Arzt wird Ihnen einfach sagen, dass Sie Gelenkschmerzen haben … Es gibt Millionen von Menschen in den USA und in anderen fluoridierten Ländern, die Gelenkschmerzen haben – im Durchschnitt 1 von 3 Erwachsenen. Aber niemand hat jemals schlüssig untersucht, ob diese Arthritisfälle speziell durch Fluorid verursacht oder verschlimmert wurden. Man will einfach nicht hinsehen.“

Der sprunghafte Anstieg der Fälle von Schilddrüsenunterfunktion in den USA wurde ebenfalls lose mit Fluorid in Verbindung gebracht. Die FAN stellte fest, dass Studien, in denen die Auswirkungen von Fluorid auf den Schilddrüsenhormonspiegel untersucht wurden, die Annahme stützen, dass Fluorid unter bestimmten Umständen eine „schilddrüsenhemmende“ Wirkung hat.

Insbesondere in Fällen, in denen Ihr Jodspiegel niedrig ist, hat Fluorid wahrscheinlich einen größeren negativen Einfluss auf Ihre Schilddrüse. Über den wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen Fluorid und Schilddrüsenunterfunktion sagte Dr. Spyros Mezitis, Endokrinologe am Lenox Hill Hospital in New York City, Folgendes:

„Kliniker … sollten ihre Patienten auf diesen Zusammenhang hinweisen und sie auf eine Schilddrüsenunterfunktion testen. Den Patienten sollte wahrscheinlich geraten werden, weniger fluoridiertes Wasser zu trinken und weniger fluoridierte Produkte, einschließlich Zahnpasta, zu konsumieren. … [S]tudien haben auch gezeigt, dass Jodmangel, der durch zusätzliche Aufnahme von Fluorid verursacht werden kann, mit einer Schilddrüsenunterfunktion zusammenhängt.“

Fluorose: Sind Ihre Kinder davon betroffen?

Auf der Nationalen Mundgesundheitskonferenz 2017 vorgestellte Forschungsergebnisse zeigen, dass immer mehr junge Menschen im Alter von 6 bis 19 Jahren an Zahnfluorose leiden. Daten aus den Jahren 2011 bis 2012 zeigen, dass 57 % der Jugendlichen von Fluorose betroffen sind, während nach den erfassten Daten von 1999 bis 2004 nur 37 % betroffen waren.

Fluorose entsteht, wenn der Zahnschmelz allmählich geschwächt und verfärbt wird. Sie ist häufig durch weiße Flecken und gelbe oder braune Verfärbungen gekennzeichnet. Über Fluorose sagt die FAN:

„Fluorose ist ein Defekt des Zahnschmelzes, der durch eine zu hohe Fluoridaufnahme in den ersten acht Lebensjahren verursacht wird. Obwohl die Fluorose kosmetisch behandelt werden kann, ist die Schädigung des Zahnschmelzes dauerhaft. Häufige Ursachen für Fluorose sind: fluoridiertes Trinkwasser (vor allem im Säuglingsalter), die Einnahme von fluoridhaltiger Zahnpasta, die Verwendung von Fluoridtabletten und der Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln, die mit fluoridiertem Wasser hergestellt wurden.“

Häufig wird Fluorose von Zahnärzten und Gesundheitsbehörden als ein rein ästhetisches Problem abgetan, das ihrer Meinung nach ein lohnender Kompromiss für die angeblichen Vorteile von Fluorid ist. In Wirklichkeit ist Fluorose ein äußeres Zeichen dafür, dass Fluorid nicht nur Ihre Zähne, sondern in gewissem Maße auch den Rest Ihres Körpers schädigt.

Vorsicht! Fluorid ist extrem schädlich für Säuglinge

Fluorose ist auch für Säuglinge äußerst bedenklich, da diese Erkrankung weit fortschreiten kann, bevor die Zähne Ihres Babys sichtbar sind. Fälle von Fluorose bei Kindern, die auf den Konsum von fluoridiertem „Kinderzimmerwasser“ zurückzuführen sind, sind gut dokumentiert. Stillen ist aus vielen Gründen die ideale Wahl für Ihr Baby. Einer davon ist, dass die Muttermilch, wenn überhaupt, nur sehr wenig Fluorid enthält.

Das ist so gewollt, weil Säuglinge extrem anfällig für Neurotoxine sind. Wenn Sie jedoch nicht stillen können und auf Säuglingsnahrung zurückgreifen müssen, sollten Sie darauf achten, dass diese mit nicht fluoridiertem Wasser zubereitet wird. In dem Buch „The Case Against Fluoride“ erklärt Connett:

„Nach Ansicht vieler Kritiker der Fluoridierung … ist es leichtsinnig, Säuglinge Fluoridmengen auszusetzen, die um Größenordnungen höher sind als die in der Muttermilch. In den USA erhalten Säuglinge, die mit fluoridiertem Leitungswasser rekonstituierte Säuglingsnahrung erhalten, die höchsten Fluoridwerte (pro Kilogramm Körpergewicht) in der menschlichen Bevölkerung. Insbesondere Säuglinge, die mit fluoridiertem Wasser in der derzeitigen Konzentration von 1 Teil pro Million Fluorid gefüttert werden, erhalten eine bis zu 250-mal höhere Dosis als gestillte Säuglinge“.

Die Quintessenz über Fluorid im Trinkwasser

In ihren abschließenden Bemerkungen nahmen einige der im Dokumentarfilm vertretenen Experten kein Blatt vor den Mund, was ihre Abneigung und ihr Misstrauen gegenüber fluoridiertem Wasser angeht. Wie Connett bemerkte:

„Wenn man ein Medikament in das Trinkwasser gibt, kann man die Dosis nicht mehr kontrollieren, weil man nicht kontrollieren kann, wie viel Wasser die Leute trinken. Man kann nicht kontrollieren, wer es bekommt, weil es an jeden geht. Wenn Sie Ihren Apotheker fragen, ob es in seinem Laden ein Medikament gibt, das sicher genug ist, um es jedem zu geben – jungen Menschen, alten Menschen, kranken Menschen, gesunden Menschen – in jeder Dosis, würde er Sie auslachen.“

Phyllis Mullenix, Ph.D., eine Pharmakologin und Toxikologin sagte: „Es gibt absolut kein Medikament auf dem Markt, das in einer einzigen Dosis verabreicht werden kann.“ In seinen früheren Schriften nannte Connett fünf Gründe, warum er die Fluoridierung von kommunalen Wassersystemen für unethisch hält:

Es verstößt gegen Ihr Recht auf informierte Zustimmung zu Medikamenten Die Gemeinde kann die Dosis des Fluorids, die Sie persönlich erhalten, nicht kontrollieren Die Gemeinde kann die Auswirkungen von Fluorid auf Sie persönlich nicht verfolgen Sie ignoriert die Tatsache, dass einige Menschen anfälliger für die toxischen Wirkungen von Fluorid sind als andere; Sie können darunter leiden, während andere von der Zugabe von Fluorid in die Wasserversorgung profitieren können Es verstößt gegen den Nürnberger Kodex für Menschenversuche

Es ist einfach, Ihre Mundgesundheit ohne Fluorid zu schützen

Wenn es um gute Mundhygiene und die Vorbeugung von Karies geht, sind das Trinken von fluoridiertem Wasser und das Putzen der Zähne mit giftiger fluoridhaltiger Zahnpasta definitiv nicht die Lösung. Ihre Zahnbürste und eine natürliche, fluoridfreie Zahnpasta sind wichtig, aber lassen Sie sich nicht zu der Annahme verleiten, dass dies die einzigen Optionen für die Zahngesundheit sind.

Viele natürliche Substanzen, wie z. B. die Lebensmittel, die Sie zu sich nehmen, können nicht nur die Gesundheit Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches, sondern auch die Ihres gesamten Körpers drastisch verbessern. Der Schlüssel zur Erhaltung oder Verbesserung Ihrer Mundgesundheit liegt in der Aufmerksamkeit, die Sie Ihrer Ernährung und der richtigen Zahnpflege widmen. Zu den Bereichen, die Sie in Betracht ziehen sollten, gehören:

Verzehr von rohen, biologischen Lebensmitteln

Vermeiden von zuckerhaltigen und verarbeiteten Lebensmitteln, von denen viele Fluorid enthalten

Tägliches Zähneputzen und Verwendung von Zahnseide, idealerweise zweimal am Tag

Spülen Sie Ihren Mund nach den Mahlzeiten und nachts mit einer Lösung aus Backpulver und Wasser, um den pH-Wert in Ihrem Mund zu alkalisieren

Ölziehen mit Kokosnussöl, das das Bakterienwachstum im Mund reduziert, die Zähne stärkt, Entzündungen des Zahnfleischs verringert und die Zähne auf natürliche Weise aufhellt

Regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen, am besten bei einem quecksilberfreien, biologischen Zahnarzt

Bahnbrechende Klage gegen EPA soll Fluoridierung in den USA beenden

FAN hat zusammen mit einer Koalition von Umwelt- und Gesundheitsgruppen eine Klage gegen die Environmental Protection Agency (EPA) beim U.S. District Court for the Northern District of California eingereicht. Diese bahnbrechende Klage ist etwas, auf das viele von uns seit Jahrzehnten gewartet haben! Sie ist eine Reaktion auf die Ablehnung einer Petition gemäß Abschnitt 21 des Toxic Substances Control Act (TSCA) durch die EPA, die ein Verbot der Wasserfluoridierung anstrebt.

Im November 2016 hatte eine Koalition, der unter anderem FAN, die American Academy of Environmental Medicine, Food & Water Watch, die International Academy of Oral Medicine and Toxicology, Moms Against Fluoridation und die Organic Consumers Association angehörten, bei der EPA eine Petition eingereicht, um die absichtliche Zugabe von fluoridierenden Chemikalien zum amerikanischen Trinkwasser gemäß den Bestimmungen des TSCA zu verbieten.

Die Petition, die mehr als 2.500 Seiten wissenschaftlicher Dokumentation über die Risiken der Wasserfluoridierung für die Gesundheit von Mensch und Tier enthielt, wurde im Februar 2017 abgelehnt. Damals gab Michael Connett, ein Anwalt der FAN und Verfasser der Petition, die folgende Erklärung ab:

„Leider zeigt die Entscheidung der EPA, unsere Petition abzulehnen, dass die Behörde noch nicht bereit ist, die überholten Annahmen, die sie seit langem über Fluorid vertritt, aufzugeben … Wir glauben, dass ein unparteiischer Richter, der diese Beweise überprüft, zustimmen wird, dass Fluoridierung ein unangemessenes Risiko darstellt.“

Da das TSCA-Gesetz den Bürgern die Möglichkeit gibt, eine EPA-Verweigerung vor einem Bundesgericht anzufechten, verklagt die FAN nun die Behörde, um eine unabhängige rechtliche Überprüfung der Beweise zu erreichen. Bleiben Sie dran für weitere Entwicklungen! In der Zwischenzeit können Sie der Koalition helfen, ihren Schwung fortzusetzen, indem Sie die Bemühungen von FAN unterstützen und sich einer lokalen Kampagne zur Beendigung der Wasserfluoridierung anschließen oder eine solche initiieren.

