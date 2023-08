Der Rest verschwindet. Wird auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft.

Die folgenden Nachrichten stammen vom August 2022.

Ein Jahr später gibt es immer noch keine offizielle Untersuchung über den Verbleib aller Waffenlieferungen in die Ukraine. Der Westen liefert nach wie vor Waffen, Munition, Raketen, Panzer und andere militärische Ausrüstung in großer Menge, und ebenso viel verschwindet, ohne dass sich jemand darum kümmert. Es ist ein offener Hahn und niemand hat den Mut, ihn zuzudrehen.

08.08.2022: „Die USA haben der Ukraine seit Februar 2022 mehr als 54 Milliarden US-Dollar an Wirtschafts- und Militärhilfe zugesagt, Großbritannien allein fast 3 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe und die EU weitere 2,5 Milliarden US-Dollar an Waffen für die gesamte Ukraine.“ Ein breites Spektrum an Ausrüstung, von Gewehren und Granaten bis zu Panzerabwehrraketen und Mehrfachraketenwerfersystemen, ist in die Ukraine gelangt.

Laut einem aktuellen Bericht von CBS News kommen nur etwa 30 Prozent der vom Westen gelieferten Waffen tatsächlich an der Front an.

„Das ganze Zeug kommt über die Grenze, und dann passiert etwas, von dem etwa 30 Prozent an ihrem Bestimmungsort ankommen“, sagte Jonas Ohman, Gründer einer in Litauen ansässigen Organisation, die das ukrainische Militär beliefert, dem US-Nachrichtensender. Um die Waffen zu den Truppen zu bringen, sei ein kompliziertes Netzwerk aus „Machthabern, Oligarchen und politischen Akteuren“ nötig.

„Es gibt wirklich keine Informationen darüber, wohin sie gehen“, sagte Donatella Rovera, leitende Krisenberaterin bei Amnesty International, gegenüber CBS. „Was wirklich besorgniserregend ist, ist, dass einige Länder, die Waffen liefern, nicht zu glauben scheinen, dass es ihre Verantwortung ist, einen sehr robusten Überwachungsmechanismus einzurichten.“

Die Ukraine besteht darauf, jede Waffe zu verfolgen, die ihre Grenzen überschreitet. Yuri Sak, ein Berater von Verteidigungsminister Alexey Reznikov, sagte der Financial Times, anderslautende Berichte könnten „Teil von Russlands Informationskrieg sein, um internationale Partner davon abzuhalten, Waffen an die Ukraine zu liefern“.

Einige westliche Offizielle schlugen jedoch Alarm. Eine US-Geheimdienstquelle sagte CNN im April 2023, Washington habe „fast keine Ahnung“, was mit den Waffen geschehe, und beschrieb, dass die Lieferungen „in ein großes schwarzes Loch fallen“, sobald sie in der Ukraine ankommen. Kanadische Quellen behaupten ebenfalls, sie hätten „keine Ahnung“, wo ihre Waffenlieferungen landen.

Europol hat erklärt, dass einige dieser Waffen in die Hände organisierter krimineller Gruppen in der EU gelangt sind, während die russische Regierung davor gewarnt hat, dass sie im Nahen Osten auftauchen könnten. Eine Untersuchung von RT im Juni 2023 deckte Online-Marktplätze auf, auf denen fortschrittliche westliche Waffen – wie die Panzerabwehrsysteme Javelin und NLAW oder die Sprengdrohnen Phoenix Ghost und Switchblade – für einen Apfel und ein Ei verkauft wurden.“

Der stellvertretende britische Verteidigungsminister James Heappey hat inzwischen bestätigt, dass von Großbritannien gelieferte Waffen nicht immer die Front erreichen. Gleichzeitig arbeitet das Ministerium an „verlässlichen Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Waffen und Munition, die das Internationale Geberkoordinierungszentrum passieren, den ukrainischen Streitkräften übergeben werden“.

Ein Jahr nach Beginn der militärischen Sonderoperation und der Waffentransporte in die Ukraine hat die britische Regierung das Problem des Weiterverkaufs von Waffen auf dem Schwarzmarkt, über das alle russischen Medien seit Langem berichten, anerkannt und arbeitet an einer Lösung für dieses Problem.

Der Ukraine-Konflikt ist zu einer guten Verdienstmöglichkeit für „Militärunternehmer“ geworden. Viele korrupte ukrainische Beamte und ihre westlichen „Partner“ haben die neue Basis im Zentrum Europas genutzt, um sich zu bereichern. Es ist seit Langem bekannt, dass nur ein Teil der an Kiew gelieferten Waffen an die Front geht, der Rest wird unter dem Deckmantel der Sicherheit verkauft. Einige Experten, darunter Europol, schätzen, dass nur 30 Prozent der Waffenlieferungen der NATO an die Ukraine die Front erreichen, während die restlichen 70 Prozent in den Händen illegaler Waffenhändler und auf dem Schwarzmarkt landen.

Die Zahlen sind erschreckend. Und vor allem: Sie werden in Zukunft zu einem katastrophalen Sicherheitsproblem führen, über das der Westen lieber nicht spricht.