US-Behörde nutzt Social-Media-Monitoring-Tools, um Stimmungen zu erkennen

Interne Dokumente zeigen, wie die Behörde soziale Medien scannt, um Stimmungen zu analysieren.

Es gibt immer mehr Berichte über den Wunsch von US-Regierungsbehörden, ihre Überwachungsaktivitäten zu erweitern und zu „verfeinern“, indem sie die Erkennung von Gefühlen und Emotionen durch den Einsatz von KI-gestützter Software einbeziehen.

Eine dieser Behörden, die Customs and Border Protection (CBP), die zum Department of Homeland Security (DHS) gehört, hat laut internen Dokumenten, die durch Anträge auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) zugänglich gemacht wurden, eine Drittfirma damit beauftragt, Online-Nachrichten nach „riskanten Begriffen und Ausdrücken“ zu scannen.

Die Firma, die dieses Tool anbietet, Fivecast, tut dies in mehreren Sprachen. Fivecast verkauft auch die Überwachung von Video- und Bildmaterial mittels sogenannter KI-gestützter Objekterkennung.

Das Unternehmen wirbt damit, dass es zu diesem Zweck Daten nicht nur von großen Plattformen wie Facebook und Reddit, sondern auch von 4chan, 8kun und Gab abgreifen kann.

Und das ist offenbar bislang nicht alles, denn es gibt auch eine Funktion zur Bekämpfung von Menschenhandel und Propaganda, zumindest nach den angeblich durchgesickerten Aussagen eines Mitarbeiters.

404 Media berichtet über all diese Erkenntnisse, die größtenteils aus einer Reihe von FOIA-Dokumenten stammen, zu denen das Unternehmen Zugang hatte, und fügt hinzu, dass das CBP auf Anfragen des Unternehmens geantwortet habe, dass die in dem Prozess verwendeten Daten „open source“ (d.h. öffentlich online verfügbar) seien.

Bei den von der Software erfassten Personen handelt es sich um Reisende, die in die USA einreisen oder aus den USA ausreisen und die als potenzielle Bedrohung für eine Reihe von Interessen angesehen werden: öffentliche und nationale Sicherheit, Handel und Reisen. Bei diesen „Personen von Interesse“ kann es sich sowohl um Ausländer als auch um US-Bürger handeln.

Während die Ziele dieser Instrumente, von denen die CBP angeblich eine ganze Reihe einsetzt, hinlänglich bekannt sind, bleibt ihre tatsächliche Genauigkeit und Nützlichkeit ein Rätsel.