Frankreich: Bürger randalieren da Macron Impfpässe einführen will (Videos)

Französische Bürger randalierten als Reaktion auf die Pläne von Präsident Macron, Impfpässe vorzuschreiben, um Orte wie Einkaufszentren, Restaurants Bars, Krankenhäuser, Bars, Cafés zu betreten und Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu erhalten.

Wie wir gestern hervorgehoben haben, müssen die Menschen einen Nachweis über eine Impfung oder einen negativen COVID-Test erbringen, um ab August einen dieser Orte zu betreten.

Angesichts der Tatsache, dass sie die Kosten für jeden einzelnen PCR-Test übernehmen müssten, würden die Einschränkungen den Impfstoff de facto zur Pflicht für jeden machen, der ein normales Leben führen möchte.

Die Menschen in Paris reagierten am Bastille-Tag mit unbändigen Protesten und das Landesweit, der dazu führte, dass die französische Polizei Tränengas einsetzte, um die Demonstranten zu zerstreuen.

„Die Polizei schritt ein, kurz nachdem Dutzende von Demonstranten am Mittwoch ohne Genehmigung der Pariser Behörden einen Boulevard im Zentrum von Paris entlang marschiert waren“, so ein Bericht von Reuters. „Einige trugen Plakate mit der Aufschrift „Nein zum Gesundheitspass“.

Polizeiwagen und Bereitschaftspolizei blockierten auch Straßen in einem Versuch, die Protestes zu verhindern.

Es gab auch Unruhen und Proteste, nachdem die französische Regierung zuvor versucht hatte, die Impfung zur Bedingung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu machen, was dazu führte, dass der Gesetzesvorschlag auf Eis gelegt wurde.

Es bleibt abzuwarten, ob die Unruhen zunehmen und Macron zu einer weiteren Kehrtwende zwingen werden.

Frankreich wurde von monatelangen Gelbwesten-Protesten heimgesucht, die Ende 2018 begannen und erst im März 2020 durch die erste COVID-19-Sperre beendet wurden.

Die „Gilets Jaunes“ sind eine populistische Bewegung, die Anliegen der Linken und der Rechten vereint, was bedeutet, dass sie als Rebellion gegen COVID wieder auferstehen könnte, wenn die französische Regierung darauf besteht, solch drakonische Maßnahmen zu verordnen.

The Paris Police throw large amounts of teargas at demonstrators trying to quell the protest in Paris, France against mandatory vaccination and vaccine passes.



The police will be the only group in the country exempt from having to have a vaccine pass. pic.twitter.com/PQKHxv5VOM