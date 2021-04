Frankreich hat als erstes Land in Europa ein digitales Coronavirus-Reisezertifikat“-System eingeführt, einen umstrittenen elektronischen Impfpass, ähnlich denen, die in Israel und Teilen der USA eingeführt wurden.

Die TousAntiCovid-App soll am kommenden Donnerstag starten, angeblich ein Jahr nachdem das Konzept in Brüssel ausgebrütet wurde, obwohl die Europäische Union bereits seit 2018 an der Idee eines „Impfpasses“ arbeitet. Das in Brüssel erarbeitete „Konzept“ dient als Grundgerüst eines Kontaktverfolgungs- und Immunitätspass-Programms für Frankreich, das in Zukunft auch um Impfdaten erweitert werden soll, wobei relevante Informationen auf den Smartphones der Nutzer gespeichert werden.

Während des Versuchs werden Reisende aufgezeichnet, wenn sie Anschlussstellen auf Korsika und in den französischen Überseedepartements passieren. Paris erwartet, dass das Design nicht nur den positiven oder negativen Teststatus der Benutzer bestätigt, sondern auch ihren Impfstatus verfolgt.

Ab dem 29. April kann mit dem Testsystem überprüft werden, ob der Träger geimpft wurde oder nicht, sagte ein Beamter am Dienstag gegenüber Le Monde. Anschließend wird das System Teil eines verstärkten, konsolidierten und standardisierten“ paneuropäischen Systems sein, so der Minister für den digitalen Wandel, Cedric O. Er steht in Kontakt mit anderen Ländern und großen Transportunternehmen, um ein funktionierendes und fehlerfreies System in der Zukunft zu etablieren“.

EU-Justizkommissar Didier Reynders bezeichnete das System als „digitales grünes Zertifikat“, wobei er eine ähnliche Terminologie wie in Israel verwendete, und deutete an, dass es bis zum 21. Juni voll einsatzfähig sein wird. Er drückte die Notwendigkeit aus, es so schnell wie möglich umzusetzen, natürlich mit dem Aufhänger der wirtschaftlichen Stagnation, die den Süden Frankreichs erfasst hat, traditionell ein touristischer Hotspot, aber derzeit wegen der Pandemie völlig eingefroren ist.

In der jetzigen Form erhalten Passinhaber, die einen Covid-19-Test machen, eine Textnachricht, die sie ausdrucken oder in ihrer TousAntiCovid-App speichern können. Sie enthält ihren Namen, das Datum und den Typ des Impfstoffs oder des Tests, den sie gemacht haben, sowie Angaben zum Arzt, der die Injektion verabreicht hat, und erleichtert so den Zugang zur gewünschten Abteilung. Diese Informationen können dann mit einer nationalen Datenbank abgeglichen werden.

Die beteiligten Beamten haben es absichtlich vermieden, das Programm als „Impfpass“ zu bezeichnen, damit es die Franzosen nicht abschreckt, die sich über die Idee eines Impfpasses Sorgen machen.

TousAntiCovid ähnelt dem Anfang des Monats in New York eingeführten Pilot-US-Impfpass, einem Zertifikat namens Excelsior Pass, das Berichten zufolge große Sicherheitslücken aufweist.

Die Franzosen haben bereits ausgeschlossen, TousAntiCovid zur Einlasskontrolle in Bars und Restaurants einzusetzen, obwohl es für den Einsatz bei „Konzerten, Festivals [oder] Messen“ zugelassen ist.

Dänemark ist dabei, ein ähnliches System zu implementieren, und während Tausende von Bürgern des Landes auf die Straße gegangen sind, um gegen das zu demonstrieren, was viele als polizeiähnliche Maßnahmen ansehen, erwartet Kopenhagen, dass das System bis zum Sommer vollständig implementiert sein wird.

Der Einsatz solcher Zwangsimpfungssysteme hat sich in ganz Europa als extrem polarisierend erwiesen, wobei etwa die Hälfte der Bevölkerung hypnotisch darauf besteht, dass solche Sicherheitsmaßnahmen der Schlüssel zu einer sicheren Wiederherstellung der Gesellschaft sind (indem sie wiederholt, was ihnen gesagt wurde), und die andere Hälfte vor diesem ganzen Pandemie-„Problem-Reaktion-Lösung“-Theater warnt, das die Tür zu einer neuen totalitären Welt öffnen wird, indem es die Menschen dazu bringt, den Köder zu schlucken.