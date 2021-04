Premier von Frankreich wird mit Dessous beworfen, aber nicht wegen Sexskandal, sondern…

Der französische Premierminister Jean Castex wird diese Woche einen Zustrom von Unterwäsche erhalten, da geschlossene Geschäfte die Zeit nutzen, um auf die Kämpfe der kleinen Unternehmen während der Covid-19-Sperrungen hinzuweisen.

Die Wäsche-Sendungen kommen von Besitzern kleiner Bekleidungsgeschäfte in ganz Frankreich, die von der Regierung aufgefordert wurden, wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen zu bleiben. Der Lockdown hat Ausnahmen für notwendige Geschäfte, und die Unterwäscheverkäufer meinen, dass sie definitiv auf der Liste stehen sollten.

Diejenigen, die mitmachen, gehören zur Gruppe Action Culottée (Freche Aktion), die eine Facebook-Seite hat, auf der Geschäftsinhaber ihre Briefe und Fotos von Unterwäsche gepostet haben, bevor sie sie an die Poststelle in Matignon geschickt haben.

Ein Geschäftsinhaber schickte zwei verschiedene Paare von Unterwäsche und schrieb auf beide eine Botschaft: „Ich bin unverzichtbar.“

© Actioncolottee (Facebook)

© Actionculottee (Facebook)

In einem Schreiben argumentiert die Gruppe, dass alle Handel wesentlich ist, egal was die Regierung diktiert, einschließlich der Verkauf von Schlüpfern.

„Sie finden in der Anlage zu diesem Brief ein Element des täglichen Lebens, das von Ihrer Regierung als nicht notwendig angesehen wird: Schlüpfer“, heißt es in dem Brief der Gruppe.

„Ist das nicht eine Frage der Hygiene und des Schutzes?“, schreiben sie.

„Floristen, Buchhändler, Friseure und sogar Plattenläden wurden als „notwendige“ Geschäfte bezeichnet. Aber was ist mit Unterhosen? Sind sie nicht eine Frage der Hygiene und des Schutzes?“, so die Gruppe in einer Pressemitteilung.

Die Gruppe sagt, sie hofft, dass ihre Mailing-Aktion „die Menschen auf die sehr kritische Situation aufmerksam macht, in der sich Hunderte von Dessous-Läden in ganz Frankreich befinden.“

Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran sagte diese Woche, dass nicht lebensnotwendige Geschäfte bald wieder öffnen könnten, wenn sie in einem Gebiet mit geringem Risiko für Covid-19 liegen.

„Ich bin offen für die Idee eines territorialen Ansatzes, wenn wir die Regeln aufheben – so wie ich es war, als wir sie eingeführt haben“, sagte er und fügte hinzu, dass die Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen „Mitte Mai“ beginnen wird.

Während einige Gebiete weiterhin stark von Covid-19 betroffen sind, sind in anderen die Fälle zurückgegangen. Auf nationaler Ebene sagte der Gesundheitsminister, dass die Zahl der täglichen Fälle in der letzten Woche leicht zurückgegangen sei, von 40.000 pro Tag auf 33.000.

Er warnte jedoch, dass der Rückgang fragil“ und noch nicht schnell oder deutlich genug“ sei.

„Wir müssen unsere Bemühungen fortsetzen“, sagte er.

PM Castex sollte wahrscheinlich froh sein, dass diese spezielle Kampagne nicht von Landwirten organisiert wurde, die dafür bekannt sind, dass sie regelmäßig ihrem Ärger über die Politik Luft machen, indem sie Milch, Gemüse und sogar Dung vor (und manchmal auch in) den Büros abladen, mit denen sie unzufrieden sind.