Französische Gesundheitsbehörde warnt: Männer unter 30, sollten die Moderna-Impfung meiden

Die schlechten Nachrichten für Moderna reißen nicht ab.

Nach einem schwachen Ergebnisbericht, der die Moderna-Aktien letzte Woche abstürzen ließ, haben die französischen Gesundheitsbehörden gerade eine neue Empfehlung herausgegeben, die besagt, dass Menschen unter 30 Jahren sich nicht mit dem Moderna-Impfstoff impfen lassen sollten, sondern stattdessen die Impfung von Pfizer-BioNTech wählen sollten.

Die Entscheidung stützt sich auf kürzlich veröffentlichte Daten, die zeigen, dass das Risiko einer Herzmuskelentzündung durch die Impfung von Pfizer im Vergleich zur Spikevax-Impfung von Modera etwa fünfmal geringer zu sein scheint“, heißt es in einer vom HAS veröffentlichten Stellungnahme.

Fälle von Myokarditis treten meist innerhalb von 7 Tagen nach der Impfung auf, in der Regel nach Verabreichung der zweiten Dosis. Die meisten Patienten, bei denen Nebenwirkungen auftreten, sind typischerweise Männer unter 30 Jahren, so der HAS, der sich auf Forschungsstudien beruft.

Die HAS berät das französische Gesundheitswesen, ist aber nicht befugt, Arzneimittel oder Impfstoffe zu verbieten. Die Empfehlung gilt für die erste und zweite Dosis sowie für eine eventuelle Auffrischungsimpfung, während die Behörde auf weitere Daten wartet.

Für französische Männer und Frauen ab 30 Jahren sieht die HAS jedoch kein Problem in der Verabreichung des Moderna-Impfstoffs Spikevax in dieser Gruppe und stellt fest, dass dessen Wirksamkeit etwas höher ist als die des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech.

Im vergangenen Monat hat eine Handvoll nordischer Länder unterschiedliche Beschränkungen für den Impfstoff von Moderna erlassen.

Das winzige Island hat die Verwendung des Moderna-Impfstoffs für die gesamte Bevölkerung verboten.

Stockholm kündigte an, die Verwendung von Moderna für alle Einwohner, die 1991 oder später geboren wurden, auszusetzen.

Helsinki folgte diesem Beispiel, stoppte aber die Impfung nur für junge, männliche Finnen, da eine Studie, an der Finnland, Dänemark, Norwegen und Schweden beteiligt waren, ergab, dass Männer unter 30 Jahren ein leicht erhöhtes Risiko für Herzentzündungen haben. Oslo schlug außerdem vor, dass junge norwegische Männer Comirnaty, die Impfung von Pfizer, der von Moderna oder einer der anderen Optionen vorziehen sollten.

Die EMA, die medizinische Aufsichtsbehörde der EU, hat eingeräumt, dass Entzündungszustände wie Myokarditis und Perikarditis, zwei verschiedene Arten von Herzentzündungen, in die Liste der seltenen Nebenwirkungen der Impfstoffe aufgenommen werden sollten, die potenziell schädlich sein könnten.