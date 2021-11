Lucas Leiroz, wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Die Spannungen im Baltikum nehmen zu. Die jüngsten NATO-Militärübungen in Litauen zeigen, dass die Organisation tatsächlich plant, eine ständige Belagerungsstrategie ohne Unterbrechungen aufrechtzuerhalten. Truppen aus den USA, Kanada, Portugal und Spanien nahmen in der letzten Oktoberwoche an äußerst komplexen Militäroperationen in dieser Region teil und führten Luftkriegsübungen durch, um die westlichen Streitkräfte für eine mögliche Kriegssituation zu trainieren. Interessanterweise fanden die Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und wurden erst Anfang November bekannt gegeben. Die intensive Beteiligung des portugiesischen und spanischen Militärs zeigt einen besorgniserregenden Prozess des Anschlusses europäischer Länder ohne großes Verteidigungspotenzial an die antirussischen Reden der NATO.

Am 29. Oktober fanden in der Ostsee NATO-Kriegsübungen statt, an denen ausschließlich amerikanisches, kanadisches, portugiesisches und spanisches Militärpersonal und -gerät teilnahm. Hauptzweck der Operation war die Durchführung eines umfassenden Tests der Luftpolizei und das Training von Taktiken des „Anti-Oberflächen“-Krieges, d.h. einer Kampfart, bei der Luftwaffen gegen Ziele auf See oder an Land eingesetzt werden. Wie die Medien erfuhren, ging es bei den Tests vor allem darum, die Techniken zur Integration von Luft- und Seefahrzeugen und -waffen in Kampfsituationen zu verstärken, die Ortungs- und Identifizierungsverfahren zu optimieren und die NATO-Truppen für den Einsatz von Anti-Oberflächenwaffen zu qualifizieren, ein Thema, an dem noch weniger gearbeitet wird als am direkten Seekampf oder an der Landkriegsführung.

Neben den üblichen amerikanischen und kanadischen Ausrüstungen und Fahrzeugen überraschte der umfangreiche Einsatz portugiesischer und spanischer Waffen die Experten. Die F-16M-Kampfflugzeuge der portugiesischen Luftwaffe agierten in Kombination mit der portugiesischen Fregatte NRP Corte Real F332 bei Einsätzen, die ein Luft- und Seekriegsszenario simulierten. Die Fregatte NRP ist eine der stärksten Waffen der portugiesischen Marine und verfügt über umfangreiche elektronische Kriegsführungs- und Raketenabwehrsysteme, Verteidigungs- und Fernüberwachungsanlagen sowie schwere Artilleriegeschütze, Harpoon und Sea Sparrow-Raketen und MK46-Torpedorohre. Die Fregatte hat eine Besatzung von fast 200 Personen und ist unter anderem mit Lynx Mk95-Hubschraubern ausgerüstet.

Die spanische Fregatte ESPS Admiral Juan de Borbón nahm ebenfalls an der Operation teil. Die Schiffe der F-100-Klasse der ESPS gehören zu den modernsten Waffen im gesamten spanischen Marinearsenal und verfügen über eine ähnliche Ausrüstung wie die portugiesische Fregatte. Die Fregatten USS Arleigh Burke DDG-51 und die kanadische HMCS Fredericton FFH-37 vervollständigten das Übungsszenario.

Obwohl gelegentlich Übungen stattfinden, die auf einige wenige Länder beschränkt sind, werden bei NATO-Tests, insbesondere bei denen im Baltikum, in der Regel Truppen aus vielen Staaten mobilisiert. Dieser Test scheint jedoch fast vollständig auf die Truppen der iberischen Halbinsel beschränkt gewesen zu sein, wobei die Koordinierungs- und Führungsrolle von den Streitkräften in Washington und Ottawa wahrgenommen wurde. Der Fall ist recht kurios, weil er etwas offenbart, das über die bloße Absicht der NATO, ständig Truppen im Baltikum zu halten, hinausgeht und ein mögliches Interesse Lissabons und Madrids an der Aufrechterhaltung einer aktiven Beteiligung am europäischen Militärszenario signalisiert.

Natürlich ist es das Recht eines jeden Staates, seine militärische Beteiligung in seinem regionalen Raum auszuweiten, aber die Situation muss unter Berücksichtigung der hinter solchen Operationen stehenden Absichten analysiert werden. Es ist bekannt, dass das Verhalten der NATO in den baltischen Staaten und in ganz Osteuropa darauf abzielt, Russland zu provozieren und in den Ländern, die dem größten geopolitischen Rivalen der USA geografisch am nächsten liegen, eine Atmosphäre der Spannung und Feindseligkeit sowie eine Politik der Belagerung zu schaffen.

Diese Maßnahmen werden durch den Diskurs über die angebliche „russische Bedrohung“ „gerechtfertigt“, der sich zunehmend als Betrug erweist. Die Rolle der NATO in Europa wird zunehmend kritisch gesehen, und das Interesse der größten europäischen Staaten, sich an Operationen zu beteiligen, die ausschließlich den strategischen Plänen Washingtons dienen, nimmt ab. Derzeit befürwortet Frankreich, die größte Militärmacht im europäischen Raum, die Schaffung einer von der NATO unabhängigen europäischen Militärorganisation. Kleinere Staaten mit geringem militärischen Potenzial handeln dagegen offensichtlich in die entgegengesetzte Richtung und versuchen, ihre Rolle im westlichen Bündnis zu erweitern.

Es ist ein natürlicher Prozess, dass mit der abnehmenden Beteiligung der größten europäischen Mächte an der NATO einige schwächere Staaten auf der Suche nach internationalem Status, der Ausweitung des regionalen Einflusses und Investitionen Washingtons in die Rüstungsindustrie versuchen, ihre Rolle auszubauen. Es ist jedoch klar, dass Portugal und Spanien mehr zu verlieren als zu gewinnen haben, wenn sie sich in diese Streitigkeiten einmischen.

Historisch gesehen ist der Raum, in dem Portugal und Spanien versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen, Nordafrika, wobei sie versuchen, freundschaftliche Beziehungen zu den Nationen im Mittelmeerraum aufrechtzuerhalten und sich nicht in Konflikte am anderen Pol des europäischen Kontinents einzumischen. Rivalitäten mit Russland waren nie Teil der iberischen Realität. Portugal und Spanien sind historisch gesehen neutrale Nationen in großen globalen Konflikten und haben sich sogar geweigert, am Zweiten Weltkrieg teilzunehmen. Der Versuch, eine aktivere Rolle in der NATO zu übernehmen, würde einen Bruch mit der diplomatischen Tradition der Neutralität und Freundschaft bedeuten, die diese Länder zu großen friedlichen Akteuren auf der europäischen Bühne macht.

Darüber hinaus ist es offensichtlich, dass diese Länder nicht in der Lage sind, sich militärisch an groß angelegten Operationen zu beteiligen, da selbst ihre modernste Ausrüstung – die Fregatten, die in Litauen zu sehen sind – weit unter der aktuellen Militärtechnologie der Großmächte liegt. Lissabon und Madrid glauben also tatsächlich, strategisch zu handeln, aber sie werden von der NATO benutzt und geschädigt.