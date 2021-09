Frau stirbt innerhalb von 3 Monaten nach der zweiten Pfizer-Spritze an einer seltenen Hirnerkrankung; Arzt meint, der Impfstoff könnte dafür verantwortlich sein

childrenshealthdefense.org: In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Gianni Cohen, dass ihre Mutter Cheryl Cohen nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit erkrankte und innerhalb von drei Monaten nach ihrer zweiten Dosis starb.

Cheryl Cohen, eine gesunde 64-jährige Frau aus Florida, starb drei Monate nach ihrer zweiten Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer. Nach Angaben von Cheryls Tochter, Gianni Cohen, erkrankte ihre Mutter kurz nach der Impfung plötzlich an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) – einer seltenen, degenerativen und tödlichen Gehirnkrankheit.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Gianni, ihre Mutter habe die erste Dosis von Pfizer am 5. April und die zweite Dosis am 25. April erhalten.

Am 6. Mai erlebte Cheryl ihre erste Episode, die darauf hinwies, dass „etwas neurologisch nicht in Ordnung war“, erklärte Gianni. „Sie hatte extremen Hirnnebel und war verwirrt. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, wohin sie gefahren war, und bekam richtig Angst“.

Am 31. Mai rief Cheryl den Notruf an, weil sie unter starken Kopfschmerzen litt. Sie wurde in das Nordstrom Medical Center in Homestead, Florida, gebracht, wo sie 10 Tage lang stationär behandelt wurde.

Gianni sagte:

„Sie wurde in dieses Krankenhaus gebracht, und ich weiß nicht, was sie darüber dachten, aber sie behielten sie 10 Tage lang und entließen sie dann nach Hause. Sie war in einem sehr schlechten Zustand. Sie sagte: ‚Hey, ich weiß nicht, wo ich bin.

„Meine Mutter war völlig verwirrt und hatte einen Hirnnebel. Sie konnte keine einfachen Dinge tun, und irgendetwas stimmte nicht. Wir mussten sie rund um die Uhr von Freunden und Familienangehörigen betreuen lassen, weil wir dachten, dass sie entgiftet werden müsste.“

Gianni, der zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass Cheryl geimpft worden war, sagte, dass sich der Zustand ihrer Mutter zunehmend verschlechterte.

„Sie war nicht mehr in der Lage zu arbeiten und normale alltägliche Aktivitäten zu verrichten, sondern konnte nur noch einfache Dinge tun“, sagte Gianni. „Bevor sie geimpft wurde, hatte sie ihre eigene Wohnung und arbeitete jeden Tag als Handelsvertreterin. Sie hat gekocht, geputzt und war in einer guten Position im Leben.

Um den 19. Juni herum bekam Cheryl erneut starke Kopfschmerzen, die so schlimm wurden, dass sie das Gefühl hatte, ihr Kopf würde explodieren, so dass sie in die Notaufnahme ging und ins Krankenhaus eingeliefert wurde, erklärte ihre Tochter.

„Ein paar Tage später besuchte ich sie im Krankenhaus und ich traute meinen Augen nicht“, sagte Gianni. „Sie konnte nicht laufen, sprach in gebrochenen Sätzen, machte nicht viel Sinn, hatte unkontrollierbare Körperbewegungen, zitterte und konnte nicht stillsitzen.

Die täglichen Rückschritte waren rasant. „Es war verblüffend, verwirrend und wirklich herzzerreißend. Zu sehen, wie ihr Gehirn keine Kontrolle mehr hatte, war hart“, sagte Gianni.

Zunächst konnten die Ärzte außer einer leicht erhöhten Anzahl weißer Blutkörperchen keine medizinischen Probleme bei Cheryl feststellen, so Gianni. Doch dann zeigte die MRT-Bildgebung des Gehirns Hinweise auf eine Prionenerkrankung, woraufhin die Ärzte sofort eine Lumbalpunktion durchführten, die eine akute Infektion, Tuberkulose, Syphilis, Multiple Sklerose und andere Krankheiten ausschloss.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gehören Prionenkrankheiten zur Familie der seltenen progressiven neurodegenerativen Erkrankungen, die Menschen und Tiere betreffen. Prionenkrankheiten sind in der Regel schnell fortschreitend und verlaufen immer tödlich.

Auf der Website der CDC heißt es:

„Der Begriff ‚Prionen‘ bezieht sich auf anormale, pathogene Erreger, die übertragbar sind und eine anormale Faltung bestimmter normaler zellulärer Proteine, so genannter Prionenproteine, hervorrufen können, die vor allem im Gehirn vorkommen. Die Funktionen dieser normalen Prionproteine sind noch immer nicht vollständig geklärt. Die abnorme Faltung der Prionproteine führt zu Hirnschäden und den charakteristischen Anzeichen und Symptomen der Krankheit.

Am 12. Juli ergab eine zweite Lumbalpunktion einen positiven Befund für CJK – eine Prionenkrankheit. Cheryls Tau-Protein-Wert lag bei 38.979 pg/ml, während das Spektrum für CJD-positive Patienten bei 0 – 1.149 liegt.

Cheryl war einen Monat lang im Krankenhaus, bevor sie die Diagnose CJD erhielt. Während dieser Zeit „war es buchstäblich so, als würde etwas ihr Gehirn bei lebendigem Leib auffressen“, sagte Gianni. „Während sie zitterte, schaffte sie es, die Worte ‚Das ist verdammt dumm‘ herauszubringen.

„Ich fragte: ‚Mama, ist das der Impfstoff?‘ und sie sagte: ‚Ja'“.

Gianni sagte, sie sei überrascht gewesen, als sie erfuhr, dass ihre Mutter geimpft worden war, da sie aus einer Familie von Impfgegnern stamme. Sie glaubt, dass sich ihre Mutter, wie viele andere Amerikaner auch, durch ihren Beruf und den Druck der Medien unter Druck gesetzt fühlte, sich impfen zu lassen.

Am 19. Juli wurde Cheryl in ein Hospiz entlassen, wo sie am 22. Juli starb.

„Wir wussten nicht, was wir tun sollten“, sagte Gianni. „Es ist tödlich. Es gibt keine Möglichkeit zu reparieren, was passiert ist. Es ist wie eine schnell fortschreitende Demenz. Es war eine wirklich traurige Sache, so beängstigend, so verrückt und etwas, das [ihre] Ärzte noch nie gesehen hatten.“

Medizinisches Team sagt, der Ausbruch von CJD könnte mit dem COVID-Impfstoff zusammenhängen

Gianni sagte, das medizinische Team ihrer Mutter habe gesagt, dass der Ausbruch der CJD mit dem COVID-Impfstoff in Verbindung gebracht werden könnte. Dr. Andrea Folds, eine der Ärztinnen für Innere Medizin des Adventure Hospital, die Cohens Fall betreute, schrieb einen Fallbericht, der am 2. September im American College of Physicians Journal veröffentlicht werden soll.

In einer schriftlichen Erklärung an The Defender sagte Folds:

„Dieser Fall zeigt mögliche unerwünschte Ereignisse auf, die bei der Verabreichung des neuen Impfstoffs COVID-19 auftreten können. Darüber hinaus müssen Kliniker bei ihrer Differentialdiagnose neurodegenerative Erkrankungen wie Prionenerkrankungen (z. B. sporadische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit), Autoimmunenzephalitis, Infektionen, nicht-epileptische Anfälle, toxisch-metabolische Störungen usw. in Betracht ziehen, wenn ein Patient mit rasch fortschreitender Demenz vorstellig wird, insbesondere im Zusammenhang mit einer kürzlich erfolgten Impfung.

„Obwohl es derzeit keine Heilung für die sporadische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (sCJD) gibt, ist eine frühzeitige Diagnose von entscheidender Bedeutung, um die unnötige Verabreichung von empirischen Medikamenten bei vermuteten psychologischen oder neurologischen Störungen zu vermeiden.

„Darüber hinaus könnte die Verfolgung von unerwünschten Ereignissen zu einer weiteren Charakterisierung und einem besseren Verständnis sowohl des neuartigen COVID-19-Impfstoffs mit Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) als auch der Ätiologie der sCJD führen. Noch wichtiger ist, dass das Erkennen von unerwünschten Wirkungen den Betroffenen wichtige Informationen liefert, um eine fundiertere Entscheidung in Bezug auf ihre Gesundheit zu treffen.“

Vor Cheryls Diagnose sagte Gianni, ein anderer Arzt habe von einer Person berichtet, die mit ähnlichen Symptomen zu ihm gekommen sei, geimpft worden sei, eine seltene Krankheit entwickelt habe und ebenfalls in ein Hospiz entlassen worden sei.

Gianni reichte einen Bericht beim Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS ID 1535217) der CDC ein, schickte medizinische Unterlagen an die CDC und übergab das Gehirn ihrer Mutter an das National Prion Disease Pathology Surveillance Center.

Gianni sagte, dass keine Autopsie durchgeführt wurde, da die Todesursache als CJD bestätigt wurde.

Gianni sagte, dass die Creutzfeldt-Jakob Disease Foundation auch über den Fall ihrer Mutter Bescheid weiß, aber die Fälle auf ihrer Website seit 2019 nicht mehr aktualisiert hat, was es für andere schwierig macht, Zusammenhänge zwischen auftretenden CJD-Fällen und der COVID-Impfung herzustellen, sagte Gianni.

Studie zeigt, dass mRNA-Impfstoffe die Entwicklung von Prionenerkrankungen auslösen können

Wie The Defender am 21. Juli berichtete, wurde in einer im Februar veröffentlichten Studie dargelegt, dass COVID-Impfstoffe auf der Basis von Boten-RNA (mRNA) die Entwicklung von Prionenkrankheiten und verwandten Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, amyotropher Lateralsklerose und multipler Systematrophie auslösen können.

Der Autor der Studie, der Immunologe J. Bart Classen, ein ehemaliger Vertragswissenschaftler der National Institutes of Health (NIH) und Inhaber von Classen Immunotherapies, stützte seine Schlussfolgerungen auf die Analyse der RNA aus der Pfizer-Injektion. Er verfügte nicht über genügend Informationen über Moderna.

Classen veröffentlichte am 25. Juli eine zweite Arbeit über die mit Impfstoffen assoziierte Parkinson-Krankheit – ein Prionenkrankheitssignal – unter Verwendung der britischen Datenbank für unerwünschte Ereignisse (Yellow Card) und Daten über die COVID-Impfstoffe von AstraZeneca und Pfizer.

Classen stellte fest, dass beide Impfstoffe in der Lage sind, eine Prionenkrankheit auszulösen, und dass die Ergebnisse der Studie mit Toxizitätsstudien an Affen übereinstimmen, die zeigen, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 zur Bildung von Lewy-Körpern führt – Klumpen abnormaler Proteinpartikel, die sich im Gehirn ansammeln.

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die behördliche Zulassung von COVID-Impfstoffen, selbst im Rahmen einer Notfallgenehmigung, verfrüht war und dass die breite Anwendung gestoppt werden sollte, bis vollständige Langzeitsicherheitsstudien zur Bewertung der Prionentoxizität abgeschlossen sind“, schrieb Classen.

Könnten COVID-Impfstoffe einen bereits fortgeschrittenen Krankheitsverlauf beschleunigen?

Es dauert oft Jahre, bis eine abnorme Faltung bestimmter Proteine zu einer Prionenkrankheit führt, aber Classen vermutet, dass COVID-Impfstoffe das Fortschreiten der Krankheit bei Personen beschleunigen könnten, die entweder bereits eine subklinische Prionenkrankheit haben oder an einer leichten Prionenkrankheit leiden, die noch nicht richtig diagnostiziert wurde.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass das Spike-Protein des Impfstoffs die Fehlfaltung wichtiger RNA/DNA-bindender Proteine (TDP-43 und FUS) auslösen und eine toxische „Kettenreaktion“ katalysieren kann.

Da das Spike-Protein so schnell abnormale Proteinverklumpungen in Gang setzen kann, spekuliert Classen, dass dies „eine recht schnelle Erkennung der Prionenkrankheit nach der Immunisierung ermöglichen könnte“.

Gleichzeitig gab Classen zu bedenken, dass fehlerhafte Meldesysteme für unerwünschte Ereignisse neurodegenerative Krankheiten, deren Entwicklung mehr Zeit in Anspruch nimmt, wahrscheinlich nicht erfassen werden. Die meisten Berichte über unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen beziehen sich auf akute Ereignisse, so Classen, während nur wenige der unerwünschten Ereignisse, die „Jahre oder Jahrzehnte nach der Verabreichung eines Arzneimittels auftreten, jemals gemeldet werden“.

Außerdem sind die Symptome der Prionenkrankheit oft unspezifisch oder überschneiden sich mit anderen Erkrankungen, was die Diagnose erschwert und eine Untererfassung wahrscheinlich macht.

Aus diesen und anderen Gründen deutet Classen an, dass die klinische Relevanz seiner Ergebnisse „um Größenordnungen höher sein könnte“ als das Parkinson-Signal, das er durch seine Forschung entdeckt hat.