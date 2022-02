Freedom Convoy 2022: Proteste in Kanada und US-Trucker auf dem Weg nach Washington, D.C.

Am 31. Januar berichteten wir über den so genannten „Freedom Convoy 2022“, die Proteste der Trucker in Kanada gegen die COVID-19-Impfstoffvorschrift. Seit heute gehen diese großen Proteste in dramatischer Weise weiter, wobei sich amerikanische Trucker möglicherweise der „Convoy“-Bewegung anschließen werden. Ein Artikel der Washington Post vom 5. Februar liefert uns einige wichtige Informationen und Zusammenhänge über diese Trucker-Revolte. Dort heißt es, dass die Proteste gegen die COVID-19-Maßnahmen und gegen Premierminister Trudeau bereits das zweite Wochenende in Folge andauern und ein Großteil der Innenstadt Ottawas von den Truckern blockiert wird. Offizielle Stellen bezeichnen die Proteste als „Besetzung“. Und es ist nicht nur Ottawa, sondern ganz Kanada, von Toronto und Quebec bis Alberta, wo ein wichtiger Grenzübergang zwischen den USA und Kanada blockiert ist. Am 5. Februar meldete der Polizeichef von Ottawa, Peter Sloly, dass etwa tausend Fahrzeuge, 5.000 Unterstützer und 300 Gegendemonstranten die Straßen seiner Stadt verstopfen. „Diese Stadt befindet sich im Belagerungszustand“, so Sloly. „Dies ist eine Bedrohung für unsere Demokratie. Es gibt einen landesweiten Aufstand – das ist Wahnsinn.“ Einen Eindruck von der Stimmung der Demonstranten vermittelte ein Mann, der auf seinem Pferd auf der Hauptstraße in der Nähe des Parlaments ritt und dabei seine „Trump 2024“-Flagge schwenkte. Während die Mainstream-Medien versuchen, die Demonstranten als eine Horde wütender Rechter zu klassifizieren, ist die Wahrheit viel komplexer. Diese Masse verärgerter, wütender und unangepasster Menschen umfasst nicht nur die Arbeiterklasse, sondern auch Kleinunternehmer und andere, die durch zwei Jahre zentralisierter Pandemie-Herrschaft von oben verärgert, vielleicht sogar tödlich verwundet wurden. Die Realität ist, dass die Pandemie zu wirtschaftlichen Gewinnern und Verlierern geführt hat, und es ist keine faire Darstellung, wenn man zu sehr vereinfacht und die Abweichler entweder als rechts oder links, konservativ oder liberal usw. kategorisiert.

„Es war die Hölle“

Auslöser für den Konvoi waren die Vorschriften, nach denen grenzüberschreitende Lkw-Fahrer geimpft sein müssen, um in die USA oder nach Kanada einreisen zu dürfen. Der Konvoi hat sich zu einem Protest gegen die COVID-19-Maßnahmen im Allgemeinen und auch gegen den Premierminister ausgeweitet. Canada Unity, einer der Hauptorganisatoren des Konvois, forderte den Vertreter von Königin Elisabeth II. in Kanada, den Generalgouverneur, auf, die COVID-19-Maßnahmen aufzuheben oder die Regierung auszutauschen, was die Post als „Maßnahmen, die weit außerhalb ihrer verfassungsmäßigen Befugnisse liegen“, beschreibt.

Ein Demonstrant, der aus dem 322 Meilen entfernten Flesherton angereist war, bemerkte: „Wenn man den Menschen nicht die Wahl lässt, was sie mit ihrem eigenen Körper machen, ist das ein großes Problem.“ Die Proteste haben gemischte Kritiken geerntet und wurden von Fox News, Donald Trump und Elon Musk gelobt, während sie die Anwohner „verunsichert“ haben. Karen Nielsen, eine Anwohnerin, sagt: „Es war die Hölle – es war so laut. Unsere Wohnzimmer sind voll von Abgasen und unsere Hunde haben Angst. Aber wir können auch nicht nach draußen gehen, ohne dass jemand etwas zu uns sagt. Wir können nicht maskiert sein, ohne belästigt zu werden.“

10 Millionen kanadische Dollar

Während die Demonstranten sich „eingraben“ und Zelte, Behelfsküchen und Kinderunterhaltung aufgebaut haben. Sloly wurde für seine nachsichtige Reaktion auf die Blockade kritisiert und sagt nun, dass die Polizei die Umgrenzung der Proteste verstärken und 150 zusätzliche Polizisten einsetzen werde, um die Botschaft zu vermitteln, dass „die Gesetzlosigkeit ein Ende haben muss“. Die Polizei in Ottawa behauptet, dass der Konvoi sowohl „nationale als auch internationale logistische und finanzielle Unterstützung“ erhält, darunter auch erhebliche Hilfe aus den USA. Gleichzeitig erklärte GoFundMe am Freitag, dass die Spendenaktion des Konvois gegen seine Nutzungsbedingungen verstoße, da Informationen der Strafverfolgungsbehörden zeigten, „dass die zuvor friedliche Demonstration zu einer Besetzung geworden ist.“ Eine GoFundMe-Kampagne hatte über 10 Millionen kanadische Dollar gesammelt (wie weiter unten erörtert, wurde später widerrufen). Am Samstag hatte eine neue Spendenaktion auf einer anderen Website über 1,3 Millionen Dollar gesammelt. Anderen Medienberichten zufolge haben US-Trucker in sozialen Medien gepostet, dass ähnliche Proteste für Washington D.C. in Planung seien. Und es scheint, als hätten die Leute innerhalb weniger Tage eine Facebook-Seite gegründet, die mit einem möglichen US-Konvoi in Verbindung steht.

„Belagerung“ der Demokratie; Einheimische werden angeschrien

Ebenfalls am 5. Februar bot die New York Times eine andere Sichtweise dieses sich entfaltenden Dramas. Dort heißt es, die Demonstration sei am Samstag ausgeweitet worden und habe sich auf Toronto und Quebec City ausgeweitet. Die Polizei habe den Konvoi mit einer „Belagerung“ der Demokratie verglichen, heißt es weiter. Und während die Proteste wegen der Impfstoffvorgaben begannen, haben sie sich „zu einer Sammelbewegung für eine Vielzahl von regierungsfeindlichen Anliegen entwickelt, die tiefe Ressentiments innerhalb der politischen Rechten Kanadas offenlegt“, bis hin zu anderen ideologischen Vertretern aus der Arbeiterklasse, Kleinunternehmern und anderen Interessengruppen, die durch die Pandemie wirtschaftlich geschädigt wurden oder grundsätzlich gegen diese Impfstoffvorgaben sind.

Und obwohl die Behörden auf Krawallmacher und die Möglichkeit von Gewalt vorbereitet waren, war die Atmosphäre am Samstagabend „größtenteils friedlich und festlich“, wenn auch ungestüm. Der bereits erwähnte Chief Sloly stellt fest: „Dies ist eine Belagerung. Das ist etwas, das in unserer Demokratie anders ist, als ich es in meinem Leben je erlebt habe – wir haben nicht genügend Ressourcen, um dieser Situation angemessen und effektiv zu begegnen“, während wir gleichzeitig andere polizeiliche Aufgaben erfüllen. Catherine McKenney, eine örtliche Stadträtin, bemerkte: „Ich erhalte Hunderte – und ich übertreibe nicht – Hunderte von E-Mails, in denen mir mitgeteilt wird: ‚Ich war Lebensmittel einkaufen und wurde angeschrien und belästigt. Ich wurde auf der Straße verfolgt, ich habe solche Angst, dass ich nicht mehr rausgehen kann.'“

Proteste breiten sich in ganz Kanada aus

Am Samstag stellte die Polizei in Ottawa fest, dass sie „400 Anrufe im Zusammenhang mit den Demonstrationen seit deren Beginn erhalten hat, was zu 50 Ermittlungen und vier Anklagen geführt hat.“ In dieser Gegend wurden viele Geschäfte geschlossen, was zu Umsatzeinbußen in Höhe von mehreren Millionen Dollar führte. Und die geöffneten Geschäfte hatten „Schwierigkeiten, die Maskenvorschriften der Provinz durchzusetzen“. Und die Regierungsbeamten haben mit einer „Überfall- und Eindämmungsstrategie“ konkrete Barrieren errichtet. Polizeichef Sloly erklärte: „Der Einsatz wird den Demonstranten eine klare Botschaft vermitteln: Die Gesetzlosigkeit muss ein Ende haben – unser Ziel ist es, die Demonstrationen zu beenden.“ In Quebec City waren „Dutzende“ von Sattelschleppern auf drei Straßenblöcken einer Hauptverkehrsader im Stadtzentrum „bis auf den letzten Platz“ geparkt. Und Tausende von Anhängern jubelten den Demonstranten zu. Auch in Saskatchewan, Manitoba und British Columbia versammelten sich Konvois unterschiedlicher Größe in der Nähe der örtlichen Parlamente. Und eine Tucker-Gruppe hat einen Grenzübergang zwischen den USA und Kanada blockiert.

GoFundMe schneidet Trucker ab

Weitere Details stammen aus dem Ottawa Citizen, ebenfalls vom 5. Februar. Sie schreiben, dass die Trucker an neuen Finanzierungsquellen arbeiteten, nachdem GoFundMe den Zugang zu etwa 10 Millionen kanadischen Dollar gesperrt hatte. Die neueste Finanzierungsplattform, die genutzt wird, ist GiveSendGo. Bis Samstagnachmittag hatten sie 1,3 Millionen Dollar an neuen Geldern für ihr 16-Millionen-Dollar-Ziel erhalten. Am Samstagmorgen waren bereits über 70.000 Dollar eingegangen. Tamara Lich, eine der Hauptorganisatorinnen der Proteste, merkte an, dass GoFundMe ihr Konto nach der Freigabe von etwa 1 Million Dollar einfror. Lich merkte an, dass GiveSendGo „es uns ermöglichen wird, die Spenden viel, viel schneller in die Hände der Trucker zu bringen, während jeder den Rest dieser Dinge in Ordnung bringt – wir planen, für die Langstrecke hier zu sein – so lange es dauert, um sicherzustellen, dass Ihre Rechte und Freiheiten wiederhergestellt werden.“ Am Freitag erklärte GoFundMe, dass die Spendenaktion wegen der „Förderung von Gewalt und Belästigung“ gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Die Wohltätigkeitsseite erklärte zunächst, dass Spender ihre Gelder nur auf Anfrage zurückerhalten könnten und dass nicht beanspruchte Gelder an „verifizierte“ Wohltätigkeitsorganisationen gehen würden. Doch nach einer „Flut von Beschwerden“ von Spendern kündigte das Unternehmen an, dass „alle Beiträge automatisch innerhalb von sieben bis zehn Werktagen direkt an die Spender zurückerstattet werden“.

US-Konvoi auf dem Weg nach D.C.?

Am 4. Februar meldete sich The Guardian zu Wort und stellte fest, dass sich die Proteste in den Süden der USA ausweiten könnten. Einige amerikanische Trucker „versuchen, die Bewegung aus Kanada zu importieren“, „mit Tausenden von Mitgliedern in den sozialen Medien, die versprechen, die Demonstration nächsten Monat nach Washington DC zu bringen“. Der linksgerichtete Guardian stellte fest, dass die Proteste „mit der extremen Rechten in Verbindung gebracht werden“, aber TrialSite weist erneut darauf hin, dass eine solche Stereotypisierung verdächtig ist. Auf der Grundlage verschiedener Beobachtungen und Untersuchungen scheinen die Massen von Menschen, die diese Bemühungen unterstützen, viele demografische Kohorten zu durchqueren, von rechts bis links, doch ein gemeinsames Thema deutet darauf hin, dass es sich entweder um Menschen handelt, die durch die Pandemie wirtschaftlich geschädigt werden, oder um Menschen, die grundsätzlich gegen diese Impfstoffmandate sind.

Die Facebook-Gruppe „Convoy to DC 2022“ hat bis zu 100.000 Mitglieder und kündigte Berichten zufolge einen Konvoi für März an. Die Facebook-Muttergesellschaft Meta stellt jedoch fest: „Wir haben diese Gruppe wegen wiederholter Verstöße gegen unsere Richtlinien zu QAnon entfernt.“ Die Befürworter des geplanten US-Konvois betonen, dass sie nur gegen die ihrer Meinung nach verfassungswidrigen Impfvorschriften demonstrieren und bestreiten jede Verbindung zu QAnon. Organisator Jeremy Johnson merkt an: „Keiner von uns ist QAnon-Unterstützer oder -Anhänger oder irgendetwas in der Art – wir haben nicht einmal so etwas auf unseren persönlichen Seiten gepostet.“ Ein anderer US-Organisator, Brian Brase, sagt, die Bewegung heiße keine „rechtsextremen“ oder „linksextremen“ Gruppen willkommen. „Wir dulden das nicht und wollen es auch nicht. Egal auf welcher Seite – alle Rassen, Geschlechter, sexuellen Orientierungen, Ethnien, Rechtsstatus sind willkommen – das ist weder konservativ noch liberal.“ Dieser Standpunkt steht zwar im Widerspruch zu der Art und Weise, wie die Mainstream-Medien die gesamten Bemühungen bezeichnen, scheint aber eine plausiblere Erklärung zu sein.