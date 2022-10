Freigegeben Daten zeigen, dass Hunderttausende von Amerikanern nach der COVID-Impfung medizinische Hilfe benötigten

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) haben am Montag neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass rund 782.900 Menschen nach der COVID-19-Impfung ärztliche Hilfe, eine Behandlung in der Notaufnahme und/oder einen Krankenhausaufenthalt in Anspruch genommen haben und weitere 2,5 Millionen Menschen berichteten, dass sie die Schule, die Arbeit oder andere normale Aktivitäten versäumen mussten.

Etwa 782.900 Menschen meldeten, dass sie nach der COVID-19-Impfung ärztliche Hilfe, eine Behandlung in der Notaufnahme und/oder einen Krankenhausaufenthalt benötigten.

Weitere 2,5 Millionen Menschen berichteten, dass sie nach einer COVID-19-Impfung aufgrund eines gesundheitlichen Ereignisses die Schule, die Arbeit oder andere normale Aktivitäten versäumen mussten.

Die Meldungen wurden an das V-Safe-Programm der CDC übermittelt, ein neues System zur Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen, bei dem die Nutzer Probleme über ihr Smartphone melden können.

Die CDC gab die Daten an das Informed Consent Action Network (ICAN) weiter, nachdem sie verklagt worden war, weil sie die Daten auf Anfrage der gemeinnützigen Organisation nicht vorgelegt hatte.

ICAN veröffentlichte ein Dashboard mit einer Zusammenfassung der Daten.

„Es bedurfte zahlreicher rechtlicher Forderungen, Einsprüche und zweier Klagen und mehr als ein Jahr, aber die CDC gab schließlich nach und stimmte einem Gerichtsbeschluss zu, der sie dazu verpflichtete, das zu tun, was sie vom ersten Tag an hätte tun sollen, nämlich die V-safe-Daten für die Öffentlichkeit freizugeben“, erklärte Aaron Siri, ein Anwalt, der ICAN in diesem Fall vertrat, in einer E-Mail an The Epoch Times.

Etwa 10 Millionen Menschen nutzten V-safe während des Zeitraums vom 14. Dezember 2020 bis 31. Juli 2022. Etwa 231 Millionen Amerikaner erhielten in dieser Zeit mindestens eine Impfstoffdosis.

Die V-safe-Nutzer meldeten etwa 71 Millionen Symptome.

Die am häufigsten berichteten Symptome waren Schüttelfrost (3,5 Millionen), Schwellungen (3,6 Millionen), Gelenkschmerzen (4 Millionen), Muskel- oder Körperschmerzen (7,8 Millionen), Kopfschmerzen (9,7 Millionen), Müdigkeit (12,7 Millionen) und allgemeine Schmerzen (19,5 Millionen).

Etwa 4,2 Millionen der Symptome waren von schwerem Ausmaß.

Die Nutzer von V-safe gaben Daten für etwa 13 000 Kleinkinder unter zwei Jahren ein und berichteten über 33 000 Symptome, darunter Schmerzen, Appetitlosigkeit und Reizbarkeit.

Die bisher von der CDC erstellten Daten enthalten laut ICAN keine Freitextantworten. Die Daten umfassten Felder, in denen die Benutzer Kästchen ankreuzten.

ICAN, gegründet von der Filmproduzentin Del Bigtree, sagte, dass die neu aufgedeckten Daten „schockierende Informationen enthüllen, die die CDC dazu hätten veranlassen sollen, ihr COVID-19-Impfprogramm sofort einzustellen“, und zitierte den Prozentsatz der Menschen, die berichteten, dass sie Pflege benötigen oder Schule, Arbeit oder andere normale Aktivitäten verpassen, sowie die gemeldeten unerwünschten Ereignisse.

Die CDC reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

CDC-Forscher hatten Zusammenfassungen der V-safe-Daten bei Sitzungen mit dem Impfstoff-Beratungsgremium der Behörde vorgelegt, die Daten aber nicht für externe Forscher zur Analyse freigegeben.

CDC-Forscher haben gesagt, dass V-safe keine neuen Sicherheitsbedenken aufwirft.

ICAN wird weiterhin darauf drängen, mehr Daten über V-safe zu erhalten.

US-Bezirksrichter Robert Pitman, ein von Obama ernannter Beauftragter, der den Rechtsstreit beaufsichtigt, ordnete an, dass sich die Parteien treffen und beraten, welche weiteren Daten die Gruppe nach der CDC-Produktion anfordern wird.

Die Parteien werden dann einen gemeinsamen Statusbericht einreichen, der „alle zusätzlichen Fristen vorschlägt, die die Parteien für die Lösung dieser Angelegenheit für notwendig erachten“, so Pitman.