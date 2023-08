Führende Wirtschaftsindikatoren – Schifffahrtsmuster zeigen nichts gutes

Warum sollte man die nationalen und globalen Versandmuster beachten?

Von Robert W Malone MD, MS

Obwohl wir anscheinend ziemlich gut im Erkennen von Mustern sind, haben Jill und ich den Vorteil, dass wir seit vielen Jahren in der Schule der harten Schläge eingeschrieben sind, wir konsumieren eine Menge Informationen, wir hören auf viele verschiedene Stimmen, aber wir sind keine Wirtschaftsanalytiker. Aber manche Dinge scheinen einfach selbstverständlich zu sein. So haben Jill und ich unter anderem die COVID-Versorgungsengpässe lange vor ihrem Eintreten mit dem COVID-19-Alpha-Stamm im Jahr 2020 vorausgesagt und in unserem im März 2020 veröffentlichten Buch über die zu erwartenden Entwicklungen geschrieben. Unsere Vorhersage vom letzten Herbst, dass die Lebensmittelpreise aufgrund des Hurrikans Tonga weiter steigen würden, war so ziemlich genau richtig. Wir sagten auch fast am Tag der Ankündigung des Ukraine-Krieges voraus, dass die Preise für Getreide, bestimmte Metalle und andere von Russland und der Ukraine produzierte Güter in die Höhe schießen würden. Genaue Vorhersagen wie diese sind nicht schwer zu treffen, wenn man Augen und Ohren offen hat.

Und Jill und ich stellen oft fest, dass die Verkäufe unserer Lusitano-Pferde (ein nicht lebensnotwendiger Luxusartikel) ein Frühindikator für kurzfristige Wirtschaftstrends zu sein scheinen.

Im Allgemeinen versuche ich, nicht zu viel zu analysieren, sondern nur die Muster zu beachten, die auf bevorstehende Schwierigkeiten hinweisen.

Wie viele andere auch, prüfen wir häufig bestimmte Wirtschaftsindikatoren, und in letzter Zeit haben wir einige rote Fahnen gesehen. Vor allem rote Fahnen, die sich auf die Versandmuster beziehen. Warum der Schiffsverkehr? Die Schifffahrt ist ein Schlüsselindikator für den internationalen Handel. Ich werde nie vergessen, dass zu Beginn der Großen Rezession (2007-2009) die Schifffahrt zusammenbrach – überall auf der Welt liefen die Schiffe einfach nicht aus. Lektion gelernt. Also achten wir auf den Schiffsverkehr. Und was wir gegenwärtig sehen, ist nicht ermutigend.

Dieses erstaunliche Video veranschaulicht typische Schifffahrtsmuster. Zu Beginn der Großen Rezession zeigte diese Art der Verfolgung, dass all diese Bewegungen plötzlich aufhörten – die Seewege waren leer.

Und so haben wir heute Morgen beschlossen, unsere Leser zunächst auf einige der jüngsten Wirtschaftsindikatoren aufmerksam zu machen, die viele wirklich beunruhigen. Ist es an der Zeit, die Korken knallen zu lassen? Diese Einschätzung überlasse ich Ihnen und den vielen Wirtschaftsprognostikern, die damit ihr Geld verdienen. Aber von unserem Standpunkt aus sind Jill und ich der Meinung, dass es an der Zeit ist, die Ausgaben einzuschränken und sich auf ein turbulentes viertes Quartal vorzubereiten. Vielleicht finden Sie diese Informationen auch hilfreich für Ihre eigene Wirtschaftsplanung am „Küchentisch“.

OPENHAGEN, 4. Aug. (Reuters) – Der Schifffahrtskonzern A.P. Moller-Maersk (MAERSKb.CO) hat am Freitag vor einem stärkeren Rückgang der weltweiten Nachfrage nach Seecontainern in diesem Jahr gewarnt, der auf ein gedämpftes Wirtschaftswachstum und den Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden zurückzuführen ist. Das Unternehmen, das mit einem Marktanteil von rund 17 % zu den größten Containerverladern der Welt gehört, rechnet mit einem Rückgang der Containermengen um bis zu 4 %. Zuvor war es von einem Rückgang von höchstens 2,5 % ausgegangen. Maersk transportiert Waren für Einzelhändler und Konsumgüterunternehmen wie Walmart, Nike und Unilever und gilt als Barometer für die globale Wirtschafts- und Unternehmenslage. CEO Vincent Clerc sagte, er sehe keine Anzeichen dafür, dass der Abbau von Lagerbeständen, der die globale Handelstätigkeit gebremst hat, in diesem Jahr enden werde. Maersk verzeichnete im vergangenen Jahr aufgrund hoher Frachtraten, die durch die starke Verbrauchernachfrage und pandemiebedingte Staus in den Häfen verursacht wurden, Rekordgewinne. Doch in diesem Jahr sind die Frachtraten aufgrund der weltweiten Konjunkturabschwächung gesunken.

Seit dem Höchststand während der Pandemie hat die Transportbranche einen lang anhaltenden Einbruch erlebt.

Ein Index, der die weltweiten Containertarife abbildet, ist gegenüber dem Vorjahr um 75 % eingebrochen.

Der Abschwung hat sich auch auf das US-Trucking-Geschäft ausgewirkt und die US-Notenbank veranlasst, von einer „Frachtrezession“ zu sprechen

Nach über 100 Jahren im Speditionsgewerbe hat Yellow Freight Konkurs angemeldet. Obwohl das Unternehmen die Teamsters als einen der Hauptgründe für die Schließung anführt, ist die Wahrheit, dass der Rückgang des Gütertransports mehr mit der Schließung zu tun hat als die Gewerkschaftsverträge.

Die gesamte US-Lieferkette hat sich von den Unterbrechungen durch die Pandemie erheblich erholt, da sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt hat, die Länder sich wieder geöffnet haben und die Käufer ihre Ausgaben von Waren auf Dienstleistungen verlagert haben. Infolgedessen befindet sich die Lkw-Branche seit fast einem Jahr in einer Art Rezession, so Rachel Premack, Redaktionsleiterin von FreightWaves, einem Anbieter von globalen Lieferketten-Marktinformationen.

Solange die Regierung Geld druckt, um den militärisch-industriellen Komplex zu stützen, und die Demokraten einen Krieg in der Ukraine führen müssen, um einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen, ist eine ausgewachsene Rezession schwer vorstellbar.

Eine Herabstufung des AAA-Ratings für die Kreditwürdigkeit der US-Regierung ist jedoch nach allen Maßstäben eine große Sache.

Die Kreditkartenverschuldung hat im zweiten Quartal die Marke von 1 Billion Dollar überschritten, ein Meilenstein, der auf die anhaltende Bereitschaft – oder Notwendigkeit – der Verbraucher hinweist, auf Kreditkarten zurückzugreifen, um die steigenden Preise zu bezahlen. Die kollektive Kreditkartenrechnung der Amerikaner stieg von 986 Milliarden Dollar im ersten Quartal auf 1,03 Billionen Dollar, wie aus dem am Dienstag von der Federal Reserve Bank of New York veröffentlichten Bericht über die Verschuldung der privaten Haushalte hervorgeht. Insgesamt nehmen die Amerikaner mehr Schulden auf und bezahlen ihre Rechnungen größtenteils pünktlich, aber es scheinen sich Risse zu zeigen. Die Verschuldung der privaten Haushalte stieg auf 17,06 Billionen Dollar, nur 0,1 % mehr als im vorangegangenen Quartal. In dieser Zahl sind Schulden wie Hypotheken, Kreditkartenrechnungen, Autokredite und Studentenkredite enthalten. Die Kreditkartenschulden stiegen am stärksten von allen Schuldenkategorien, so die Forscher. Gleichzeitig stiegen die Säumigkeitsraten weiter an. Der Anteil der Kreditkartenschulden, die mindestens 30 Tage überfällig waren, stieg auf 7,2 %, gegenüber 6,5 % im ersten Quartal. Das ist der höchste Stand seit dem ersten Quartal 2012, wie Daten der New York Fed zeigen. Bei den Autokrediten stieg der Anteil der mindestens 30 Tage überfälligen Autokredite im zweiten Quartal auf 7,2 % gegenüber 6,8 % im Vorquartal. Das ist der höchste Wert seit dem ersten Quartal 2018, zeigen die Daten. „Kreditkartenguthaben verzeichneten im zweiten Quartal ein lebhaftes Wachstum. Und obwohl die Säumnisraten leicht angestiegen sind, scheinen sie sich auf das Niveau vor der Pandemie normalisiert zu haben“, sagte Joelle Scally, Leiterin der regionalen Wirtschaftsabteilung der Forschungsabteilung für Haushalte und öffentliche Ordnung der New York Fed, in einer Erklärung.

Für mich sieht es so aus, als würde sich der derzeitige Finanzsturm immer weiter zusammenbrauen. Die Frage ist, wie man sich darauf vorbereitet?

Der uralte Ratschlag, Geld zu sparen, rezessions- (und inflations-)beständige Sachwerte zu kaufen und keine weiteren Schulden aufzunehmen, ist eine klassische Antwort auf die drohende Rezession und die Notwendigkeit, Kapital zu erhalten, um die bevorstehenden finanziellen Stürme überstehen zu können.

Und doch werden wir in diesen Tagen mit verschiedenen Verlockungen bombardiert, mehr Konsumschulden aufzunehmen. Vielleicht erhalten auch Sie viele dieser verlockenden Angebote für Kreditkarten und Kredite? Vergessen Sie nie – in der modernen Welt sind Schulden eine Form der Schuldknechtschaft. Und mit dem bevorstehenden CBDC/Social Credit Score-Vorstoß wird es nur noch schlimmer werden.

Wenn Sie zu denjenigen gehören, die unbedingt ihre Freiheit bewahren müssen, rate ich Ihnen, sich zunächst nicht zu verschulden. Auf keinen Fall hätte ich mich während der COVID-Krise so wohl gefühlt, wenn Jill und ich unsere Schulden nicht abgebaut hätten, bevor der Sturm kam.