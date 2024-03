Führender Epidemiologe: Die Biowaffen-Industrie“ kreierte Covid und die Impfstoffe

Ein weltbekannter Epidemiologe hat vor einem Runden Tisch des Senats eine brisante Aussage gemacht, in der er behauptete, dass das Covid-Virus und die mRNA-Impfstoffe von der „Biowaffen-Industrie“ entwickelt wurden.

Dr. Harvey Risch, emeritierter Professor für Epidemiologie an der Yale University, erklärte, dass die Pandemie als Teil eines ausgeklügelten Plans inszeniert wurde, um die Finanzierung der Biowaffenforschung anzukurbeln, indem die Industrie den Anschein erweckte, im Interesse der öffentlichen Gesundheit zu handeln.

Das COVID-19-Leck in einem vom US-Steuerzahler finanzierten Biowaffenlabor in Wuhan, China, habe der Biowaffenindustrie den perfekten Vorwand geliefert, ihre Existenz zu rechtfertigen, indem sie sich als Retter der Menschheit aufspiele, so Risch.

Die Enthüllungen wurden am Montag bei einer Podiumsdiskussion bekannt, zu der der republikanische Senator Ron Johnson (R-WI) eingeladen hatte.

Der Titel der Veranstaltung lautete: „Bundesgesundheitsbehörden und das COVID-Kartell: Was verbergen sie?

