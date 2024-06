Unter diesem Titel hat Privatdozent Dr. Josef Thoma in seinem neuesten Video einen trefflichen Kommentar zur Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland verfasst. Es geht um die Macht weniger über Leben und Tod der Menschen. „Müssen die Menschen es sich immer und immer wieder gefallen lassen, zum ewigen politischen Ruhm eines jeden kriegsgeilen Schnösels und Sandkastenfeldherrn zu Verstümmelung, Invalidität und Tod befohlen zu werden?“ Wir bringen nachfolgend das Transkript dieses zum gründlichen Nachdenken auffordernden Videos Dr. Thomas. (hl)

Für wen darf ich bitteschön sterben?

Ein Kommentar zur Wiedereinführung der Wehrpflicht

von Dr. Josef Thoma

Kriegsminister Pistorius will im Indopazifik, Sprachgenie Baerbock in Gaza, Feldmarschall in Spe Kiesewetter in der Tiefe Russlands endlich für Ordnung sorgen, und der Sargnagel der FDP, Strack- Zimmermann, weiß auch schon, wo man das nötige Kanonenfutter dafür zusammenkratzt. Schon der nach eigener Einschätzung größte Feldherr aller Zeiten hatte es leidvoll erfahren müssen:

Wenn man gegen den Rest der Welt Krieg führt, braucht man genug Menschenmaterial.

Deswegen sollen nun zunächst an 900.000 wehrfähige Personen Musterungsbögen verschickt werden, und jeder Reservist muss nun Auskunft geben, ob er sich für den Krieg, fürs Töten und fürs Getötet-werden eignet.