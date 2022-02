Furcht und Abscheu in Washington. „Lebenswichtige Fragen von Krieg und Frieden“

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Man kann häufig mit der Politik einer Regierung nicht einverstanden sein, ohne sie unbedingt mit Abscheu zu betrachten, aber die Regierung von Joe Biden hat die Kurve gekriegt, zuerst mit ihrer sinnlosen Förderung eines neuen Kalten Krieges, der sich mit Russland zuspitzen könnte, und in jüngster Zeit mit ihren Maßnahmen zur Unterminierung und Bestrafung Afghanistans. Die Tatsache, dass sich das Weiße Haus in das scheinheilige, selbstgerechte Geschwätz hüllt, das so sehr das Markenzeichen der politischen Linken ist, ist schon schlimm genug, aber wenn die Regierung alles daran setzt, Menschen auf der ganzen Welt zu schädigen und sogar zu töten, um eine schwer fassbare globale Vorherrschaft zu erlangen, ist es an der Zeit, dass das amerikanische Volk aufsteht und „Stopp!“ sagt.

Als ehemaliger CIA-Offizier schied ich 2002 aus dem Staatsdienst aus, unter anderem wegen der drohenden Invasion im Irak, von der ich wusste, dass sie durch das Geflecht weitgehend gefälschter Informationen, die aus dem Pentagon kamen, um den Angriff zu rechtfertigen, völlig ungerechtfertigt war. In den Jahren seither war ich entsetzt über die Angriffe der Obama-Ära auf Syrien und Libyen sowie über die unter Donald Trump durchgeführten Attentate und Marschflugkörperangriffe. Aber all das war ein Sonntag im Park im Vergleich zu dem abscheulichen Unsinn, der von Biden und seiner Bande von Verwerfern betrieben wird.

Das Herumspielen mit der Anwendung von Gewalt im Rahmen von Verhandlungen, die im Hinblick auf die Ukraine ins Leere laufen sollen, könnte durch einen Fehltritt, eine falsche Flagge oder sogar einen Plan zu einem Atomkrieg eskalieren, der einen Großteil des Lebens auf diesem Planeten, wie wir es kennen, beenden würde, und wir sind jetzt auch Zeugen des kalten, kalkulierten Abschlachtens von möglicherweise Hunderttausenden von Zivilisten, nur weil wir die Mittel dazu haben und glauben, dass wir damit durchkommen. Was sich hier vor unseren Augen abspielt, ist mehr als entsetzlich, und es ist an der Zeit, einen Kurswechsel seitens einer unkontrollierten Bundesregierung zu fordern, die sich an ihrem selbst angemaßten ungezügelten Recht berauscht, die totale Exekutivgewalt über lebenswichtige Fragen von Krieg und Frieden auszuüben.

Ganz besonders schockiert und bestürzt bin ich über das, was die Biden-Regierung am 11. Februar in Afghanistan getan hat, was eindeutig ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. An diesem Tag erließ der Präsident der Vereinigten Staaten Joe Biden, der noch immer unter dem verpfuschten Abzug aus Afghanistan und den niedrigen Zustimmungsraten litt, eine Durchführungsverordnung, in der er sich auf Notstandsbefugnisse berief und festlegte, dass die 7 Milliarden Dollar an afghanischen Regierungsgeldern, die in der Federal Reserve Bank of New York aufbewahrt und eingefroren wurden, von den USA einbehalten und in zwei Hälften geteilt würden.

Die Hälfte der 7 Mrd. Dollar soll in einen von der US-Regierung verwalteten Treuhandfonds fließen. Das Geld würde theoretisch zur Finanzierung humanitärer Hilfsmaßnahmen in Afghanistan verwendet, die von nicht näher bezeichneten Stellen durchgeführt würden, von denen aber angenommen wird, dass sie in Abstimmung mit den Barracudas im Finanzministerium handeln, während die andere Hälfte den Opfern des 11. September zugute käme. Bei diesem Geld handelt es sich nicht nur um „eingefrorene Guthaben“, sondern um die gesamten Reserven der afghanischen Zentralbank, und die Aneignung dieses Geldes durch die USA wird alles zerstören, was von der formellen afghanischen Wirtschaft noch übrig ist, und Afghanistan völlig abhängig von kleinen Rationen ausländischer Hilfe machen, die über Kanäle fließen, die nichts mit der afghanischen Regierung zu tun haben.

Die andere Hälfte der Geschichte ist, dass Afghanistan nichts mit dem 11. September zu tun hatte, sondern stattdessen ein Opfer der Rachegelüste der USA wurde. Nach dem 11. September bot die Taliban-Regierung an, Osama bin Laden an die Vereinigten Staaten auszuliefern, wenn Washington Beweise dafür vorlegen könnte, dass er in irgendeiner Weise an den Anschlägen in New York und Virginia beteiligt war. Die Regierung von George W. Bush war dazu nicht in der Lage und entschied sich stattdessen für eine Invasion.

Afghanistan hat nun eine Regierung, die von den Vereinten Nationen und vielen anderen Ländern anerkannt wird, nicht jedoch von Washington, das darauf besteht, dass die Taliban Terroristen sind. Der Sanktionsdruck, den Washington auf das neue, von den Taliban beherrschte Regime ausübt, hat unter anderem zu einer großen humanitären Katastrophe geführt, wobei verschiedene internationale Organisationen vorhersagen, dass viele Tausende afghanischer Zivilisten verhungern werden, weil kein Geld für die Bereitstellung von Hilfsgütern vorhanden ist. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind drei Viertel der afghanischen Bevölkerung in akute Armut gestürzt, und 4,7 Millionen Menschen werden in diesem Jahr wahrscheinlich an schwerer oder sogar tödlicher Unterernährung leiden.

Das Geld in New York gehört eindeutig der afghanischen Regierung und der Zentralbank des Landes. Es ist kein Geld, das aus den Vereinigten Staaten stammt, was bedeutet, dass Biden, der bereits Syriens Öl stiehlt, einen weiteren groß angelegten Diebstahl begeht, diesmal von Menschen, die an Hunger und Krankheiten sterben. Da die USA in Afghanistan de facto eine militärische Besatzungsmacht waren, wird in den Artikeln der Genfer Konvention, die die USA unterzeichnet haben, ausdrücklich die Verantwortung für den Schutz der Zivilbevölkerung gefordert. Dass Washington dabei zusieht, wie viele Tausende von Zivilisten sterben, weil es seine Position als Besatzungsmacht ausgenutzt hat, um Gelder zu stehlen, die das Leid lindern könnten, ist unanständig und kommt einem Kriegsverbrechen gleich.

Zweifellos wird die Hälfte der Gelder, die angeblich für humanitäre Hilfe bereitgestellt werden, an Organisationen gehen, die bei der Verteilung der Hilfe und bei der Frage, wer sie erhält, den Wünschen Washingtons nachkommen werden. Es wird berichtet, dass es Monate dauern wird, das Hilfsnetz aufzubauen, und dass in dieser Zeit Tausende sterben werden. Das ist zu erwarten und war vielleicht sogar beabsichtigt. Und was die andere Hälfte des Geldes angeht, das für die „Opfer“ des 11. Septembers bestimmt ist, so muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Es gibt zweifellos Fälle von Amerikanern, die bei 9/11 mehrere und sogar generationsübergreifende Familienmitglieder verloren haben und immer noch Hilfe benötigen. Gut, das ist eine Tatsache, aber warum sollten die Afghanen dafür bestraft werden? Und sobald das Geld auf dem Tisch liegt, wissen Sie genau, was passieren wird. All die Winkeladvokaten, die an einem Teil des Geldes arbeiten, werden aus der Versenkung auftauchen, und die Hauptnutznießer der ganzen Beute werden Leute sein, die wissen, wie man das System manipuliert und austrickst. Das ist es, was mit den Milliarden passiert ist, die als Folge der Versicherungsansprüche für das World Trade Center und auch bei der Verteilung anderer Gelder, die folgten, auf uns einprasselten. Darauf können Sie sich verlassen.

Washington ist geschickt darin geworden, zu lügen, um seine Verbrechen in Übersee zu vertuschen, aber Ausländer, die wahrscheinlich nicht dazu neigen, die Washington Post zu lesen, und die direkt von der Täuschung betroffen sind, haben häufig ein faktenbasiertes Verständnis davon, was genau vor sich geht. Und das ist der Grund, warum niemand mehr den Vereinigten Staaten vertraut. Interessant ist auch, dass die Lügen der US-Regierung unweigerlich überparteilich sind und als Ausweichmöglichkeit die Opfer beschuldigen. Dies zeigte sich bei Donald Trumps Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani vor über zwei Jahren. Soleimani hielt sich zu Friedensgesprächen in Bagdad auf und wurde vom Weißen Haus fälschlicherweise beschuldigt, einen Anschlag auf amerikanische Soldaten vorzubereiten. Auch die jüngste Ermordung des angeblichen ISIS-Anführers Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi und die Tötung von 13 weiteren Frauen und Kindern in Syrien, bei der die Berichte von Dorfbewohnern nicht ganz mit der Version des Pentagons übereinstimmen, stimmen nicht überein.

Und dann gibt es noch eine seit langem verheimlichte Gräueltat, ebenfalls in Syrien, die im März 2019 in der Stadt Baghuz stattfand. Bei einem Angriff amerikanischer F-15-Kampfbomber, über den erst im November 2021 in den Medien berichtet wurde, starben mindestens 80 überwiegend Frauen und Kinder. Berichten zufolge sahen Fotodrohnen eine große Menge von Frauen und Kindern, die an ein Flussufer gekauert Schutz suchten. Ohne Vorwarnung warf ein amerikanischer Kampfjet eine 500-Pfund-Bombe auf die Gruppe ab. Als sich der Rauch verzogen hatte, verfolgte ein anderer Jet die flüchtenden Überlebenden und warf eine 2.000-Pfund-Bombe und dann eine weitere ab, wobei die meisten von ihnen getötet wurden. Militärangehörige auf dem Luftwaffenstützpunkt Udeid in Katar, die den Angriff über die Drohnenkamera beobachteten, reagierten Berichten zufolge „fassungslos“ auf das, was sie sahen. Es folgte eine Vertuschung durch das Pentagon, und bis heute lautet der offizielle Kommentar zu diesem Angriff, dass er „gerechtfertigt“ war.

Hören Sie also ruhig auf die Lügnerin Jen Psaki und den Bleistifthals Ned Price oder auf Außenminister Tony Blinken und möglicherweise auf den ultimativen Schwachkopf selbst, den ehrlichen Präsidenten Joe Biden. Oder Sie können einfach die New York Times oder die Washington Post zur Hand nehmen, wo absichtlich durchgesickerte Regierungslügen durch das, was die Zeitungen als redaktionelle Integrität ausgeben, untermauert werden. Diese Leute könnten uns in einen Nuklearkrieg stürzen, oder sie könnten mit ihrem Diebstahl die Welt weiter ausrauben. Früher oder später werden die Hühner nach Hause kommen und die Rechenschaftspflicht für Amerikas Kriegsverbrechen wird gefordert werden. Bleiben Sie dran.