Zum vierzig tausendsten Mal: Was Putin wirklich, wirklich, wirklich will!

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Nachdem ich in den letzten zehn Jahren vierzigtausend Schlagzeilen gelesen habe, die sich darum drehen, was der russische Präsident Wladimir Putin „will“, frage ich mich, ob irgendjemand außer Putin das weiß? Ausgehend von dem, was ich über den russischen Führer erfahren habe, kann ich Ihnen Folgendes sagen. Er will unbedingt das, was fast alle Russen wollen, nämlich dass der Westen mit den verrückten Spekulationen aufhört.

Westliche Politiker verlassen sich auf Experten, um den Kurs der internationalen Beziehungen zu bestimmen. Zumindest gehen wir davon aus, dass die Politiker in Washington jemanden konsultieren. Da die Denkfabriken das Geschehen widerzuspiegeln (oder zu konstruieren) scheinen, liegt die Vermutung nahe, dass es eine gewisse Einheitlichkeit der Ziele gibt. Und was den russischen Präsidenten betrifft, so ist es ganz offensichtlich, dass jemand die Öffentlichkeit glauben machen will, dass Wladimir Putin anderen Völkern und Nationen etwas Schlechtes will. Nur um mein Gedächtnis zu überprüfen, habe ich eine verfeinerte Google-Suche durchgeführt, um zu sehen, wie oft der Öffentlichkeit gesagt wurde, was Wladimir wirklich will.

Ich begann mit einem Zeitrahmen von 2011 bis Ende 2015. An erster Stelle der Ergebnisse fand ich Brookings-Experten, die sagten, Putin wolle „die Europäer von den Vereinigten Staaten wegziehen“, sich aufteilen und ein neues „Jalta“-Abkommen mit Grenzlinien zwischen den USA und dem russischen Einfluss schaffen. Dann gab es noch „BEYOND CRIMEA: What Vladimir Putin Really Wants“, eine halbwissenschaftliche Abhandlung von Jeffrey Gedmin, in der er künftigen Auszubildenden im auswärtigen Dienst erklärt, wie der russische Führer auf Eroberung aus ist. Natürlich ist Gedmen der ehemalige Präsident von Radio Free Europe/Radio Liberty, also wissen wir wohl, wie seine Rechnungen bezahlt werden.

Ein Jahr vor diesen prophetischen Geniestreichen erschien im Atlantic ein Artikel mit dem Titel, Sie ahnen es, „What Putin Wants“ a la 2014. Darin kommt der ehemalige Redenschreiber von Präsident George W. Bush, David Frum, zu dem Schluss: „Solange Putin an der Macht ist, kann sich Russland niemals zu einem normalen Staat entwickeln.“ Und damit ist der Kern aller „Putin will und braucht“-Untersuchungen enthüllt. Es geht nur um Definitionen. Russland ist nicht normal, so die Denker, auf die sich Washington stützt. Oder, Washington setzt eine Menge „Denken“ ein, um zu beweisen, dass Russland nicht normal ist!

Ich könnte endlos weitermachen, denn es gibt unendlich viele Seiten mit Suchergebnissen, die uns sagen, was der russische Führer angeblich will. Die Washington Post, das Daily Beast, Politico, der New Yorker, BBC, NBC, Slate, NPR, RAND und, und, und. Wenn das schlecht für uns ist… Aber nur so zum Spaß habe ich eine ähnliche Suche für 2016 bis 2019 erstellt, und raten Sie mal? Dieselben Medien haben die Schlagzeilen über Putins Wünsche wiedergegeben. The Atlantic machte den Anfang mit „What Putin Wants“, gefolgt (in der Suche) von der New York Times mit der Frage „What Does Putin Really Want?“, und die anderen folgten in einem seltsamen Redux, von dem irgendjemand dachte, dass es die amerikanischen Leser anspricht. Das Komische daran ist, dass alle Prophezeiungen dasselbe sagen, was intelligente Menschen zu der Frage veranlassen sollte: „Warum all das journalistische/analytische Gedankenlesen?“

Glücklicherweise gibt es noch Stimmen der Mäßigung, Experten, die zumindest die russische Position zu verstehen scheinen. Nehmen Sie diese Analyse „Was Putin will“, die Dmitri Trenin, der Direktor des Carnegie Moscow Center, neulich für Foreign Policy erstellt hat. Trenin, ein ehemaliger Oberst des russischen Militärgeheimdienstes, der 21 Jahre lang in der Sowjetarmee und den russischen Bodentruppen diente, kennt sicherlich die Positionierung in diesem Bereich, auch wenn seine Neigung natürlich bei den Carnegie-Geldgebern liegt. Der Kern seines Berichts ist ausnahmsweise richtig, wenn er feststellt, dass es Putin darum geht, den Vormarsch der NATO zu stoppen. Der Rest des Berichts ist ohne Belang, aber es geht darum, dass Putin die Grenzen Russlands schützen will.

Wladimir Putin und das russische Volk wollen in Frieden leben und auf der Grundlage ihres Erbes, ihres Einfallsreichtums und ihrer harten Arbeit zu Wohlstand gelangen. Das ist es. Die Russen wollen nicht, dass ihr Land in überschaubare kleine Gebiete zerstückelt wird, wie es mit Jugoslawien der Fall war. Die Russen haben eine nationale Identität, die sie lieber beibehalten würden. Und der russische Präsident, der von reichen Oligarchen oder den zutiefst stolzen russischen Torwächtern oder von beiden an die Macht gebracht wurde, tut, was die russische Nation will. Ende der Geschichte. Der Vormarsch der NATO vor den Toren Moskaus erinnert jeden Russen an die Vorbereitungen zur Operation Barbarossa der Nazis, an den Ersten Weltkrieg oder sogar an Napoleons unglückliche Eskapaden. Was ist schließlich der eigentliche Zweck der NATO-Erweiterung? Was ist der Auftrag für den Durchschnittsamerikaner in Utah, der Europa auf einem beschrifteten Globus nicht finden kann? Wem und was wird damit gedient?

Vielleicht sollten wir die berechtigte Frage stellen: „Was will Amerika?“