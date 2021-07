Gänsehaut pur! Die Menschen stehen auf und wehren sich gegen Zwangsimpfungen und Covid-Pässe (Videos)

Auf der ganzen Welt fanden gestern große Proteste gegen die Corona-Maßnahmen statt. Es wird geschätzt, dass weltweit Millionen auf die Straße gingen. Die Menschen trugen Schilder mit Texten wie „Wann wird die Polizei aufwachen“, „Freiheit für alle“, „Wut gegen Impfungen“, „Wir wollen nicht eure Sklaven sein“.

Heute werden über 275 riesige Proteste gegen Impfpässe in ganz Frankreich und Italien und vielen anderen europäischen Ländern erwartet.

Today over 275 huge protests against vaccine passports reportedly expected all over France 🇫🇷 and Italy 🇮🇹 And many other European countries.



The Great Awakening❗️❗️❗️ pic.twitter.com/Ez965JyqMQ — PENNSYLVANIA IS TRUMP 🗣 🇺🇸 (@RED_IN_PA_2) July 24, 2021

London:

Dublin:

Italien:

In Italien demonstrierten große Gruppen von Menschen gegen die Covid-Pässe. Auf mindestens 80 Plätzen in verschiedenen Städten versammelten sich Menschen, um zu demonstrieren. Unter anderem in Rom, Mailand, Turin und Neapel gingen die Menschen massenhaft auf die Straße. Die Menschen trugen Transparente mit Texten wie „Nieder mit der Diktatur“, „Gegen den Sklavenpass“ und „Stoppt den Corona-Pass“.

Des milliers de personnes manifestent à #Rome et dans de nombreuses villes d'#Italie contre la généralisation du pass sanitaire annoncée cette semaine par le Premier Ministre italien. #NoGreenPass #manifs24juillet #AntiPassSanitaire pic.twitter.com/12Iy1x9qoR — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 24, 2021

Mailand:

Grande manifestation à Milan aujourd'hui contre le pass sanitaire. Des manifestations ont eu lieu dans les principales villes d'Italie suite aux annonces du Premier Ministre. #manifs24juillet #NoGreenPass #AntiPassSanitaire pic.twitter.com/uIRGjSRPwd — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 24, 2021

Australien:

Tausende von Anti-Lockdown-Aktivisten marschierten am Samstag durch australische Großstädte, nachdem die Covid-19-Beschränkungen verlängert worden waren. Mehrere Menschen wurden verhaftet und Dutzende mit Straftaten angeklagt, nachdem Schlägereien ausbrachen.

Die Demonstranten skandierten „Freiheit“, als sie in die Innenstadt von Sydney kamen, ohne Masken zu tragen. Sie blockierten den Verkehr und liefen durch Haymarket, einen Vorort, der von dem obersten Gesundheitsbeamten von New South Wales (NSW), Jeremy McAnulty, als Coronavirus-Hotspot bezeichnet wurde.

Sydney right now, no masks 💀 pic.twitter.com/f8FqBKWjL5 — Thuy Ong 🥞🍑 (@ThuyOng) July 24, 2021

HAPPENING: Thousands of peaceful protestors march in opposition to Sydney, Australia’s harsh covid lockdown. pic.twitter.com/JCzOmG2V56 — Election Wizard (@ElectionWiz) July 24, 2021

Nachdem berittene Polizei und Beamte zu Fuß eingesetzt wurden, um die Menge zu zerstreuen, kam es zu Handgreiflichkeiten.

Huge anti-lockdown protest in Sydney’s CBD. Thousands of marchers chanting “freedom”. This man was arrested after he was pushed into a police officer pic.twitter.com/oDiG88lSyM — Georgie Mitchell (@gmitch_news) July 24, 2021

Australische Medien berichteten, dass einige Gegenstände auf die Beamten warfen und Pfefferspray gegen die Demonstranten eingesetzt wurde. Mehrere Demonstranten wurden bei Festnahmen auf den Boden gedrückt. Ein Aktivist wurde dabei gefilmt, wie er vor einer Menschenmenge Kunststücke mit Schlagstöcken vorführte.

Hey I’m obediently in lockdown with my family in Sydney trying to flatten a curve while you are protesting for your right to fire-twirl. #selfish pic.twitter.com/av7VfYiUw5 — Ben Lee (@benleemusic) July 24, 2021

Holland:

Massive Demonstrationen in Amsterdam gegen den von der niederländischen Regierung eingeführten „Impfpass“.

🇳🇱 | Masivas manifestaciones en Amsterdam contra el "pasaporte de vacunación" que implementó el gobierno holandés.pic.twitter.com/fA44yky152 — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 24, 2021

