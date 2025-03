Gast bei Joe Rogan widerlegt vollständig die Impfstoff-Erzählung

Von The Vigilant Fox

Alles, was Ihnen gesagt wurde, ist eine Lüge – insbesondere, was Polio angeht. Dr. Suzanne Humphries verrät, warum nach der Einführung des Impfstoffs plötzlich keine Poliofälle mehr auftraten.

Dr. Suzanne Humphries, ehemalige Fachärztin für Nephrologie und Mitautorin von „Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History“, sorgte gerade für einen Paukenschlag in der Sendung „The Joe Rogan Experience“ – und was sie dort mitteilte, wird Ihre Einstellung zu Impfstoffen völlig verändern.

Den meisten Menschen wird gesagt, dass Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind und keine wirklichen Nachteile haben. Doch Dr. Humphries lüftete den Schleier über jahrzehntelanger Täuschung, beginnend mit einem bedeutenden Wendepunkt im Jahr 1986, als Präsident Reagan das Gesetz über Impfschäden bei Kindern (National Childhood Vaccine Injury Act) unterzeichnete.

Davor wurden Impfstoffhersteller mit Klagen überhäuft. Humphries erklärte, dass sich nach der Schweinegrippe-Impfkatastrophe von 1976 die Fälle von Guillain-Barré häuften. Es wurde so schlimm, dass die Unternehmen nicht einmal mehr eine Versicherung abschließen konnten.

Sie wandten sich an die Regierung und sagten im Grunde: „Retten Sie uns, oder wir stellen die Herstellung von Impfstoffen ein.“ Also schritt die Regierung ein. Zunächst erklärte sie sich bereit, die Kosten für die Gerichtsverfahren zu übernehmen. Dann kam das Gesetz von 1986 – das der Öffentlichkeit als Möglichkeit verkauft wurde, verletzten Familien schneller zu einer Entschädigung zu verhelfen, in Wirklichkeit aber zu einem Scheinprozesssystem wurde, das Familien, die Ansprüche aufgrund von Impfschäden geltend machen konnten, nur selten entschädigte.

Unternehmen wie Wyeth (heute Pfizer) gaben zu, dass ihre Impfstoffe „unvermeidlich unsicher“ waren, doch anstatt sie sicherer zu machen, wurde ihnen eine pauschale Immunität gewährt.

Humphries erklärte, dass dies der „Kreativität“ der Impfstoffhersteller Tür und Tor öffnete. Sie konnten nun mit Adjuvantien experimentieren, ohne Angst haben zu müssen, verklagt zu werden. Die Gewinne stiegen sprunghaft an und der Impfplan für Kinder wurde rasch erweitert.

Dr. Suzanne Humphries, former board-certified nephrologist and co-author of Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History, just made a bombshell appearance on The Joe Rogan Experience—and what she shared will completely change how you think about vaccines.… pic.twitter.com/s3k50BXWnE — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 27, 2025

Diese Freiheit bedeutete auch, dass bei Sicherheitstests gespart wurde. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Impfstoffe wie andere Medikamente getestet werden – mit Placebo-Kontrollen. Das ist jedoch nicht der Fall. Stattdessen werden Impfstoffe tatsächlich gegen andere Impfstoffe getestet, wodurch negative Ergebnisse verschleiert werden.

„Die wenigen Studien, die es mit Kochsalz-Placebos gibt, zeigen, wie schlecht der Impfstoff tatsächlich ist und dass man nicht nur nicht auf die Krankheit reagiert, wenn sie auftritt, sondern in vielen Fällen sogar anfälliger dafür ist“, erklärte Dr. Humphries.

That freedom also meant cutting corners in safety testing. Most people assume vaccines are tested like other drugs—with placebo controls. But that’s not the case. Instead, vaccines are actually tested against other vaccines, which obscures negative outcomes.



“The few studies… pic.twitter.com/VEsy1QL5Tq — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 27, 2025

Als das Gespräch auf Polio kam, sorgte Dr. Humphries im Internet für Aufsehen. Sie stellte eine der heiligsten Überzeugungen der modernen Medizin in Frage: dass Impfstoffe Polio ausrotten.

Die Wahrheit ist, dass Polio nicht wirklich ausgerottet wurde. „Polio ist immer noch da. Polio ist immer noch lebendig und wohlauf“, erklärte Dr. Humphries. Es ist nur so, dass ein paar Taschenspielertricks die Welt etwas anderes glauben ließen.

Die wirkliche Veränderung, die stattgefunden hat, war laut Humphries nicht die Wirkung des Impfstoffs –es war die Definition.

„Polio wird heute anders genannt“, erklärte Humphries. “Während in den 1940er und 1950er Jahren die Kriterien für die Diagnose von Polio völlig anders waren als in dem Jahr, in dem der Impfstoff eingeführt wurde. Die Spielregeln, die Torpfosten – alles wurde geändert … Sie konnten einen vollständigen kaskadenartigen Rückgang der Polio-Lähmung nachweisen, einfach weil sie die Definitionen dafür, was Polio ist und was sie verursachen kann, geändert haben.“

Nach der Einführung des Impfstoffs wurden Fälle, die früher als Polio diagnostiziert worden wären, nun als Guillain-Barré-Syndrom, Coxsackievirus, Echovirus oder als Blei- oder Quecksilbervergiftung eingestuft.

Sie wies auch auf einen weiteren wichtigen Faktor hin: Umweltgifte. Der Anstieg der Polio-Diagnosen spiegele den Einsatz giftiger Chemikalien wie DDT wider.

Mit dem Rückgang des Einsatzes neurotoxischer Pestizide wie DDT, Arsen und Blei ging auch die Belastung durch Giftstoffe zurück, die Polio-Symptome imitieren. Da weniger Kinder in Giften badeten, die Schäden an den Spinalnerven verursachten, nahmen die Lähmungen natürlich ab.

„Die Produktionsmenge von DDT spiegelte die Diagnose von Polio absolut wider“, erklärte Dr. Humphries. Sie fügte hinzu, dass auch heute noch in den Ländern, in denen DDT hergestellt wird, immer noch Polio-Lähmungen auftreten.

Und was das Poliovirus selbst betrifft? Es ist nicht ganz so schädlich, wie die Menschen denken. Humphries erklärte, dass Polio eigentlich ein „Kommensale“ ist – ein Virus, das in den meisten Menschen lebt, ohne Schaden anzurichten.

„95 bis 99 % aller Poliofälle verlaufen asymptomatisch.„ Dr. Humphries beschrieb eine Studie über die Javante-Indianer, bei der ‚98 bis 99 % aller getesteten Personen … Anzeichen einer Immunität gegen alle drei Polio-Stämme aufwiesen‘, aber keines der Kinder gelähmt war. ‚Sie sagten: ‘Wir haben dieses Problem nicht’“, erinnerte sie sich.

Dr. Humphries zitierte auch eine abschreckende Geschichte aus der Vergangenheit. 1916 machte sich ein Labor von Rockefeller in Manhattan mit dem „spezifischen erklärten Ziel auf den Weg, … zu versuchen, den pathologischsten, neuropathologischsten Polio-Stamm zu erzeugen, der möglich ist.“ Forscher injizierten Affenhirne und menschliche Rückenmarksflüssigkeit in Affen.

Und diese Experimente hatten verheerende Folgen. „Es gab ein großes Problem damit, nämlich dass [Polio] versehentlich in die Öffentlichkeit gelangte“, erklärte Dr. Humphries. „Und die Welt erlebte die schlimmste Polioepidemie, die je verzeichnet wurde. 25 % Sterblichkeit.“

Kurz gesagt argumentierte Humphries, dass Polio nicht aufgrund von Impfstoffen verschwunden sei. Es verschwand unter einem Berg von Neudefinitionen, umweltbedingten Auslösern, von Menschen verursachten Katastrophen und viel Propaganda.

When the conversation turned to polio, Dr. Humphries blew just about everyone’s mind on the internet. She challenged one of the most sacred beliefs in modern medicine: that vaccines eradicated polio.



The truth is that polio wasn’t actually eradicated. “Polio is still here. Polio… pic.twitter.com/wZ91AERL6d — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 27, 2025

Dr. Humphries äußerte auch Bedenken hinsichtlich eines Zusammenhangs zwischen Impfstoffen und Lebensmittelallergien.

„Es ist allgemein bekannt, dass Impfstoffe, die Aluminium enthalten, das Immunsystem beeinträchtigen“, sagte sie.

Aluminium wird vielen Impfstoffen zugesetzt, um das Immunsystem stärker reagieren zu lassen. Wenn diese Reaktion jedoch eintritt, kann das Immunsystem fälschlicherweise andere Dinge im Körper angreifen, wie z. B. Lebensmittelproteine.

Wenn ein Baby beispielsweise zum Zeitpunkt der Impfung mit etwas wie Erdnüssen oder Eiern in Kontakt kommt, könnte das Immunsystem diese Lebensmittel fälschlicherweise als Bedrohung einstufen, was möglicherweise zu einer langfristigen Nahrungsmittelallergie führt.

„Das ist also eine Art Paradoxon [bei Impfstoffen]“, erklärte Dr. Humphries.

Dr. Humphries also raised concerns about a link between vaccines and food allergies.



“It’s very well known that the vaccines that have aluminum in them skew the immune system,” she said.



Aluminum is added to many vaccines to make the immune system react more strongly. But when… pic.twitter.com/D68apscwaP — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 27, 2025

Und dann ist da noch Quecksilber. Wussten Sie, dass, wenn ein quecksilberhaltiger Impfstoff auf den Boden fällt, „die Gefahrgut-Leute kommen und ihn abholen“ müssen?

Und doch injizieren wir es drei Monate alten Babys.

Impfstoffe mögen wie eine klare Flüssigkeit aussehen, aber der Prozess dahinter ist alles andere als sauber. Laut Humphries beginnt er oft mit krankem Tiergewebe – wie Affennieren oder sogar Eiter, der von Geschwüren bei Kühen abgekratzt wird.

Um diese Zellen am Leben zu erhalten, verwenden die Hersteller eine Mischung aus Tierblut, Antibiotika und Quecksilber.

Warum Quecksilber? Weil es dabei hilft, Mikroben abzutöten, die den Prozess überleben könnten. Aber wie sie betonte, ist Quecksilber so giftig, dass es nur in Impfstoffen, Zahnfüllungen und auf Giftmülldeponien als „sicher“ gilt.

„Und trotzdem ist es in Ordnung, einen Teil dieser Ampulle zu nehmen und einem Kind, einem drei Monate alten Kind, zu injizieren. Wie kann das funktionieren?“, fragte sie.

And then there’s mercury. Did you know that if a mercury-containing vaccine drops on the floor, “the HAZMAT people have to come and take that away”?



Yet we inject it into 3-month-old babies.



Vaccines might look like a clear liquid, but the process behind them is anything but… pic.twitter.com/M5WbTLz0FI — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 27, 2025

In Humphries‘ Buch schreibt sie den drastischen Rückgang von Infektionskrankheiten sauberem Wasser, verbesserten sanitären Einrichtungen, besserer Ernährung und insgesamt besseren Lebensbedingungen zu – nicht Impfstoffen.

Dr. Humphries argumentiert, dass diese Fortschritte im Bereich der öffentlichen Gesundheit bereits lange vor Beginn der groß angelegten Impfkampagnen zu einem Rückgang von Krankheiten und Todesfällen geführt haben. Ihrer Ansicht nach kamen Impfstoffe erst am Ende eines Trends zum Einsatz, der bereits in vollem Gange war, und heimsten dann den Ruhm ein.

Wenn Sie sich noch eingehender mit den Mythen rund um Impfstoffe befassen möchten, schauen Sie sich das vollständige Gespräch an und besorgen Sie sich ein Exemplar von „Illusionen auflösen: Krankheiten, Impfstoffe und die vergessene Geschichte“. Es könnte alles verändern, was Sie bisher zu wissen glaubten.

Die Erstellung dieses Beitrags hat besonders lange gedauert und es wurde viel Mühe hineingesteckt.