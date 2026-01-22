Von Jon Fleetwood

Der Gates Foundation Trust hält Anteile in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar an Unternehmen wie Chevron, BP und Shell und investiert gleichzeitig in Initiativen zum Klimaschutz – und profitiert so von beiden Seiten.

Der Gates Foundation Trust hat Hunderte Millionen Dollar in Ölförderer investiert, obwohl Bill Gates behauptet, dass die Industrie für den längst widerlegten „Klimawandel” verantwortlich ist, wie aus einem Bericht der Zeitung The Guardian vom Montag hervorgeht.

Der neue Bericht bestätigt:

„Aus den Jahresabschlussberichten geht hervor, dass der Trust im Jahr 2024 254 Millionen Dollar in Unternehmen investiert hat, die fossile Brennstoffe fördern, darunter Chevron, BP und Shell. Dies war ein Neunjahresrekord und ein Anstieg von 21 % gegenüber 2016, wie eine Analyse des Guardian ergab. Inflationsbereinigt war dies der höchste Betrag seit 2019.“

Gates hat behauptet, dass die Produkte der großen Ölkonzerne die Zukunft für die Menschheit „verschlechtern”.

Auf seiner Website GatesNotes.com schreibt der Milliardär:

„Die Verbrennung fossiler Brennstoffe hilft den Menschen heute, verschlechtert jedoch das Klima für die Menschen in der Zukunft.“

Dies wirft logische Fragen auf:

Wenn die Gewinnung fossiler Brennstoffe nach Ansicht von Gates die Zukunft der Menschheit verschlechtert, warum investiert der Gates Foundation Trust dann über eine Viertelmilliarde Dollar in genau die Branche, die Gates öffentlich verurteilt?

Warum drängt Gates die Welt dazu, sich von fossilen Brennstoffen zu trennen, während sein eigener Trust still und leise davon profitiert?

Warum wird Öl als moralische Bedrohung für die Menschheit dargestellt – und dennoch als lukrative Investition behandelt, wenn es um Gates‘ Geld geht?

Warum wird der Öffentlichkeit gesagt, sie solle fossile Brennstoffe aufgeben, während der Gates Foundation Trust seine finanziellen Beteiligungen daran ausbaut?

Warum wird von normalen Menschen erwartet, dass sie ihre Lebensgrundlage und Energiesicherheit opfern, während die Stiftung von Gates weiterhin von derselben Industrie profitiert?

Seine Anlagestrategie zeigt, dass er finanziell genau dem Marktversagen ausgesetzt ist, das er öffentlich als existenzielle Bedrohung definiert – während er gleichzeitig Positionen in den Politik- und Technologiesektoren hält, die geschaffen wurden, um dieses Problem zu „beheben”.

Im Dezember kündigte die Gates Foundation eine vierjährige Investition in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar in „Klimaresilienz“ an.

Die gleiche Krise, vor der Gates warnt und die die Zukunft destabilisieren wird, ist in den Einnahmequellen seines Trusts verankert, dessen Gewinne sowohl an die Gewinnung fossiler Brennstoffe als auch an die Branchen gebunden sind, die als Ersatz dafür positioniert sind.

Das Portfolio des Trusts spiegelt ein System wider, von dem Gates unabhängig vom Ergebnis profitiert: anhaltende Ölabhängigkeit oder erzwungene Energiewende.

Die Finanzdaten zeigen, dass das „Problem“ und die „Lösung“ für Gates keine getrennten Märkte sind – sie sind Teil desselben Umsatzzyklus.

Anstatt sich von der von ihm verurteilten Industrie zu distanzieren, bleibt Gates‘ Stiftung strukturell von ihr abhängig und finanziert gleichzeitig die Mechanismen, die zu ihrer Abschaffung dienen sollen.

Gates finanziert derzeit auch neue mRNA-Vogelgrippe-Impfstoffe und unterstützt finanziell Biolabore, die angeblich Funktionsgewinn-Experimente mit Vogelgrippe-Erregern durchführen.

Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA und der Bundesnachrichtendienst (BND) haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor entwickelten Manipulation von Krankheitserregern war.

Die Unterlagen zeigen einen geschlossenen Finanzkreislauf, in dem derselbe Akteur, der die weltweite Bedrohung definiert, in der Lage ist, sowohl von der Fortsetzung dieser Bedrohung als auch von den Systemen, die zu ihrer Bewältigung, Regulierung und Ersetzung geschaffen wurden, Gewinne zu erzielen.