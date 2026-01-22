Trump in Davos: Zwischen Rhetorik und Realität – Eine Analyse von Colonel Douglas Macgregor

Der Auftritt von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat weltweit Aufsehen erregt. In einem ausführlichen Interview beleuchtet Colonel Douglas Macgregor, ein erfahrener Verteidigungs- und Außenpolitikexperte sowie ehemaliger Berater des Verteidigungsministers, Trumps Aussagen kritisch.

Macgregor analysiert Themen wie den Erwerb Grönlands, die Zukunft der NATO, wirtschaftliche Abhängigkeiten und drohende Konflikte und warnt vor den Risiken einer übertriebenen US-Dominanz.

Trumps Forderung nach dem Erwerb Grönlands: Eine fragwürdige Strategie

Ein zentraler Punkt in Trumps Rede war seine erneute Forderung, Grönland von Dänemark zu erwerben. Trump betonte, dass die USA allein in der Lage seien, diese „riesige Landmasse“ zu schützen, zu entwickeln und zu verbessern – zum Vorteil Europas und der NATO.

Er sprach von sofortigen Verhandlungen und verwies auf historische US-Territorialerwerbungen, ohne dass dies eine Bedrohung für die Allianz darstelle. Stattdessen, so Trump, würde es die Sicherheit des Bündnisses erheblich stärken.

Colonel Macgregor kritisiert diese Haltung scharf. Er argumentiert, dass Trump nie überzeugend dargelegt habe, warum die USA Grönland unbedingt kontrollieren müssten. Behauptungen über Bedrohungen durch Russland oder China seien unsubstantiiert und fehlten jeglicher Beweise.

Zunächst habe Trump wirtschaftliche Motive wie Öl, Gas und seltene Erden angeführt, später jedoch auf nationale Sicherheit umgeschwenkt – ohne konkrete Imperative zu nennen.

Macgregor vergleicht Trumps Haltung mit historischen Fehlern großer Mächte, wie Hitlers Unfähigkeit, unnötige Territorien aufzugeben, oder der Überdehnung des japanischen oder britischen Imperiums.

Er betont, dass die USA bereits durch bestehende Verträge mit Dänemark und Grönland militärisch expandieren könnten, ohne einen Erwerb. Stattdessen plädiert er für einen internationalen Vertrag über die Arktis als globales Gemeingut, ähnlich wie Abkommen über den Weltraum oder die Meere.

Besonders kontrovers war Trumps Aussage zur möglichen Nutzung von Gewalt. Er räumte ein, dass Verhandlungen ohne „übermäßige Stärke und Gewalt“ scheitern könnten, betonte jedoch, er wolle und werde keine Gewalt anwenden.

Macgregor sieht hier einen Widerspruch und warnt, dass Trumps Aussagen unvorhersehbar seien – er ändere oft seine Meinung. Interne Umfragen in den USA zeigten wenig Begeisterung für militärische Aktionen in Grönland, einem „sehr kalten Ort“. Dennoch schließt Macgregor nicht aus, dass Trump seine Position ändern könnte, was zu Spannungen innerhalb der NATO führen würde.

Er spekuliert, dass dies sogar ein kalkulierter Schritt sein könnte, um die NATO aufzulösen und Europa zu zwingen, für seine eigene Verteidigung aufzukommen.

Die wirtschaftliche Dominanz der USA: Illusion oder Bedrohung?

Trump stellte die USA als „unverzichtbare Nation“ dar, die die Welt am Laufen halte. Er nannte Beispiele wie die Schweiz und andere Länder, die ohne US-Unterstützung „zerstört“ wären, und prahlte mit Tarifen, die er fair halte, obwohl er höhere Sätze hätte verhängen können.

Macgregor warnt, dass Trump diese Rhetorik ernst meine, sie aber falsch sei. Solche öffentlichen Beleidigungen würden andere Nationen eher abschrecken und zu einer Abkehr vom US-dominierten Finanzsystem führen.

Er verweist auf den Verkauf US-amerikanischer Staatsanleihen durch Länder wie Schweden, Japan und China – letzteres hat im vergangenen Jahr 10 Prozent seiner Bestände abgestoßen. Dies sei der Anfang einer Welle, die das US-Finanzsystem erschüttern könnte.

Nationen suchten Alternativen wie BRICS, um Sanktionen und Tarife zu umgehen. Macgregor kritisiert die Weaponisierung des Dollars: Mit einem Tastendruck in New York könnten Vermögen eingefroren werden, wie bei Russland geschehen.

Dies treibe Länder wie Australien oder Brasilien in Chinas Arme, wo keine politischen Bedingungen an Geschäfte geknüpft würden.

Kanadas Mark Carney: Ein Signal für den Wandel?

Kanadas Premierminister Mark Carney, den Trump in seiner Rede direkt ansprach, symbolisiert diesen Wandel. Trump warf Carney Undankbarkeit vor und behauptete, Kanada existiere nur dank der USA, die es unter einem „goldenen Dom“ schütze.

Carney konterte in Davos mit einer Rede über den „Bruch“ der globalen Integration. Krisen in Finanzen, Gesundheit, Energie und Geopolitik hätten Risiken offengelegt, und große Mächte nutzten Integration als Waffe – Tarife als Hebel, Finanzinfrastruktur als Zwang.

Macgregor lobt Carneys Analyse: Globale Integration sei keine gegenseitige Wohltat, sondern führe zu Unterordnung. Er vergleicht Kanadas Abhängigkeit vom US-Dollar mit einem „Abonnementdienst“, das Washington jederzeit kündigen könne.

Carney kündigte neue Partnerschaften an, darunter mit China und Katar, sowie Verhandlungen mit Indien, ASEAN und Mercosur. Macgregor sieht dies als Vorlage für andere: Ehemals loyale Verbündete wie Kanada diversifizierten, um Risiken zu mindern.

Gold werde zur Absicherung gegen den Dollar, da es unabhängig von US-Gunst sei. Er warnt, dass Asien die USA bereits als „Patient Zero“ sehe – isoliert wegen wirtschaftlicher Instabilität.

Die Zukunft der NATO: Auf dem Weg zum Zerfall?

Macgregor prognostiziert den Untergang der NATO, beschleunigt durch den Ukraine-Krieg und Trumps Grönland-Politik. Russlands Außenminister Lawrow hatte kürzlich spekuliert, die NATO diskutiere ihre Auflösung, da ein Mitglied (USA) ein anderes (Dänemark) bedrohe.

Macgregor stimmt zu: Der gescheiterte Proxy-Krieg gegen Russland habe die Allianz enttarnt. Die NATO sei missbraucht worden – für Interventionen in Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Irak und Syrien, fernab ihres ursprünglichen Zwecks, Kriege in Europa zu verhindern.

Viele Mitglieder hätten nur aus Loyalität mitgemacht, um US-Gunst zu erhalten. Nun, mit Trumps Rhetorik, suchten sie Alternativen.

Macgregor plädiert für eine Anpassung an die neue Welt: Russland sei nicht die Sowjetunion, China kein kommunistischer Riese. Statt militärischer Dominanz brauche es wirtschaftliche Stärke.

Ohne NATO könnten regionale Sicherheitszonen entstehen, basierend auf Kultur und Geografie – etwa in Skandinavien oder Südeuropa. Er kritisiert Trump: Statt die NATO aufzulösen und Beziehungen zu Russland zu normalisieren, halte er an alten Illusionen fest.

Drohender Krieg mit Iran: Ein gefährliches Spiel

Schließlich warnt Macgregor vor einem Krieg mit Iran. General Jack Keane hatte auf Fox News militärische Aktionen angekündigt: Erweiterte Ziele, darunter Basen, Raketen, Führer und IRGC-Mitglieder.

Macgregor bestätigt dies als realistisch, sieht aber keine Kongressgenehmigung – ein Verstoß gegen die Verfassung. Der Konflikt entzünde sich an gescheiterten Versuchen, den Iran durch Demonstrationen und Provokateure zu destabilisieren, unterstützt von Mossad, CIA und MI6.

Iran sei vorbereitet und sehe sich im Krieg. Macgregor befürchtet massive Zerstörung, möglicherweise mit US-Beteiligung, um Israel zu schützen. Iran könnte Israel schwer treffen, was zu nuklearen Eskalationen führen könnte.

Russland und China könnten intervenieren, um ihren Einfluss zu wahren; die Straße von Hormuz könnte schließen, was Chinas Ölimporte bedrohe. Arabische Regime wie Saudi-Arabien oder die UAE würden protestieren, aber nichts tun – zu schwach intern. Der Irak, als iranischer Verbündeter, könnte opponieren.

Macgregor rät Trump, einen massiven Angriff zu verweigern, doch er sei Geisel Netanyahus und finanzieller Unterstützer. Innenpolitisch könnte dies mit einer Finanzkrise zusammenfallen und zu Widerstand führen, da Amerikaner Krieg nicht verstehen, bis er sie trifft.

Fazit

Insgesamt malt Macgregor ein düsteres Bild: Trumps Davos-Auftritt könnte den Niedergang der US-amerikanischen Hegemonie beschleunigen. Statt Konfrontation brauche es Kooperation, doch alte Denkmuster hinderten daran.

Die Welt warte auf Klarheit – oder Chaos.