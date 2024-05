Gavin de Becker Enthüllt: Die Kraft der Furcht

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Link zum Video

Interviewtranskript herunterladen / Meinen KOSTENLOSEN Podcast herunterladen

Die Geschichte auf einen Blick

Gavin de Becker ist einer der führenden Sicherheitsexperten der Welt; seine private Sicherheitsfirma schützt etwa 70 bekannte US-Familien und Einzelpersonen, darunter Robert F. Kennedy Jr.

In unserem Interview sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, auf seine Instinkte zu hören, und wie man zwischen zwei Arten von Angst – echter Angst und ungerechtfertigter Angst – unterscheiden kann

Sie sollten immer Ihrem Bauchgefühl oder Ihrer inneren Weisheit – Ihrer Intuition – folgen, auch wenn die wahre Angst Ihnen sagt, dass Sie bestimmte Menschen oder Situationen meiden sollten

Unbegründete Angst wird oft als Kontrollinstrument eingesetzt, auch im Zusammenhang mit COVID-19, der Pandemie und den COVID-Impfungen

Zwei Gegenmittel gegen Angst sind der Verzicht auf Fernsehnachrichten und das Prinzip der Subsidiarität, das heißt, so lokal wie möglich zu leben

Gavin de Becker ist einer der führenden Sicherheitsexperten der Welt. Sein privates Sicherheitsunternehmen, Gavin de Becker and Associates, schützt etwa 70 bekannte US-Familien und Einzelpersonen, darunter Robert F. Kennedy Jr., die durch ein Attentat oder andere Gewalttaten gefährdet sind, aber keinen Schutz durch den Geheimdienst haben. Er engagiert sich jedoch auch für die Aufklärung der Öffentlichkeit, um zum Schutz der allgemeinen Bevölkerung beizutragen:

“In meiner Aufklärungsarbeit schreibe ich Bücher, um die Strategien, die zum Schutz von Senatoren, Kongressabgeordneten, Präsidenten und Gouverneuren angewandt werden, auch für normale Menschen zugänglich zu machen. Der Grund dafür ist, dass eine Person des öffentlichen Lebens in Amerika etwa alle fünf Jahre angegriffen wird, aber eine Frau wird etwa alle fünf Stunden von ihrem Ehemann oder Freund getötet. Ich wollte also das, was ich gelernt hatte, aufgreifen und sagen: ‘Was gibt es für Möglichkeiten, diese Überschneidungen zu nutzen, damit normale Menschen, die Opfer und Zielscheibe sind, sicherer werden können?'”

In unserem Interview sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, auf seine Instinkte zu hören, wie man zwischen den beiden Arten von Angst unterscheiden kann und wie Angst als Kontrollinstrument eingesetzt wird, auch im Zusammenhang mit COVID-19, der Pandemie und den COVID-Impfungen.

Was hat den 40%igen Anstieg der Todesfälle unter jungen, gesunden Amerikanern ausgelöst?

De Becker schrieb das Nachwort zu Ed Dowds Buch “Cause Unknown” (Ursache unbekannt), in dem die ungeklärte 40 %-ige Zunahme der Todesfälle unter jungen Sportlern und anderen gesunden Amerikanern im dritten und vierten Quartal 2021 erörtert wird. Eine neue Ausgabe, die sich mit den Todesfällen im Jahr 2023 befasst, ist ebenfalls in Vorbereitung.

In den Medien wurden die Todesfälle – die jetzt als plötzlicher Erwachsenentod (SADS) bezeichnet werden – weitgehend auf COVID-19, verspätete Diagnose, Selbstmord und andere Faktoren zurückgeführt. Aber de Becker erklärt:

“Könnte es sein, dass ein neues Impfstoffprodukt, das der Bevölkerung zwangsweise verabreicht wurde, etwas damit zu tun haben könnte? Wenn 100 Kinder sterben würden, wäre eine der Fragen, die man stellen würde, was haben sie gemeinsam? Waren sie alle auf der gleichen Veranstaltung, bei der die Klimaanlage einen Virus enthielt? Haben sie zum Beispiel alle die gleiche Straßendroge genommen? Nun, in diesem Fall wissen wir, dass die überwältigende Mehrheit der jungen Sportler [gegen COVID-19] geimpft war, und zwar in der Regel zwei oder drei Mal. Und man kann diese eine mögliche Ursache nicht ausschließen, wenn wir mit absoluter Sicherheit wissen, dass die mRNA-Impfstoffe Myokarditis und Perikarditis verursachen, was auch von der CDC bestätigt wird. … Interessanterweise hat [CDC] gerade etwas für FOIA freigegeben, einen … 140-seitigen Bericht über Myokarditis und Perikarditis im Zusammenhang mit den [COVID-19] Impfstoffen. Jede einzelne Seite wurde redigiert, jede einzelne Seite … Warum hat die CDC überhaupt Geheimnisse? Das sollte doch die Organisation sein, die uns auf dem Laufenden hält.”

De Becker beschreibt “Cause Unknown” (Unbekannte Ursache) als ein Buch, das man jemandem geben kann, den man liebt und der wachgerüttelt werden muss.

“Dieses Buch ist ein Buch, das man jemandem geben kann, den man liebt und den man nicht erreichen konnte, und es ist gut möglich, dass er sich entscheidet, sein 14-jähriges Kind nicht impfen zu lassen, oder dass er eine andere Haltung einnimmt und nicht alle neun Impfungen, die derzeit von der CDC empfohlen werden, vornimmt”, sagt er. “Wir sind bei der Injektion Nummer 10, der nächsten, die derzeit von der CDC für Kinder empfohlen wird.”

Wie wichtig es ist, auf die eigene Intuition zu hören

De Becker ist der Autor von “The Gift of Fear”, das 1998 erschien und zum nationalen Bestseller Nr. 1 wurde. Auch heute noch ist es der weltweite Bestseller Nr. 1 zum Thema Gewalt. Das Buch ermutigt Sie, sich auf Ihr Bauchgefühl oder Ihre innere Weisheit – Ihre Intuition – zu verlassen. De Becker sagt:

“Das Wort Intuition … die Wurzel davon … bedeutet bewachen und schützen. Und das ist es, was sie für uns tut. Es ist der Sinn, man könnte sagen, der sechste Sinn, der uns sicher hält, eine Art nukleares Verteidigungssystem. Und in der Tat, der Darm hat viele Neuronen – mehr als ein Hund hat, in der Tat. Und es gibt eine Form des Denkens, wenn Sie so wollen, oder eine Verbindung zum Universum, wenn wir einfach etwas wissen, ohne zu wissen warum, wenn wir keine Logik anwenden, sagen wir einfach, geh zurück nach Hause, ruf zu Hause an, geh weg von dieser Person, verlass diese Tiefgarage, ruf diese Person nicht zurück, verabrede dich nicht mit dieser Person, bleib nicht zu lange bei diesem Manager dieses Restaurants, wenn er dich fragt, was auch immer es sein mag. Manchmal, in der überwältigenden Mehrheit der Fälle, sind die Menschen nicht böse zu uns und wollen uns nicht schaden, aber manchmal tun sie es doch. Und wenn Sie dieses Signal von Ihrer Intuition erhalten, ist es sehr, sehr wichtig, darauf zu hören. Und ich behaupte, dass die Intuition in mindestens zweierlei Hinsicht immer richtig ist. Erstens, es geht immer um etwas. Und zweitens, sie hat immer Ihr bestes Interesse im Sinn. Nun kann es sein, dass die Informationen, die Sie aus einem intuitiven Gefühl des Zögerns oder der Angst oder der Neugier ableiten, vielleicht falsch interpretiert werden, aber die Tatsache, dass Sie zuhören und ihr Gehör schenken, ist sehr wichtig.”

Die zwei Arten der Angst verstehen

Laut de Becker gibt es zwei verschiedene Arten von Angst – echte Angst und ungerechtfertigte Angst. Echte Angst ist die instinktive Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung, die durch physiologische Reaktionen gekennzeichnet ist, die den Körper darauf vorbereiten, sich der Gefahr zu stellen oder vor ihr zu fliehen.

Diese Art von Angst ist ein intuitives Signal, das uns vor einer echten Gefahr warnt und dazu beiträgt, unsere Sicherheit zu gewährleisten. “Was ich als echte Angst bezeichne, ist die automatische, unmittelbare Reaktion des Körpers”, sagt de Becker. “Hier stimmt etwas nicht. Wenn ich eine Schlange oder einen Tiger sehe, habe ich sofort eine körperliche Reaktion. Und auf diese Angst sollte man immer hören.”

Unbegründete Angst hingegen umfasst Ängste, die nicht direkt mit unmittelbaren Bedrohungen verbunden sind. Dazu können Ängste und Sorgen über mögliche zukünftige Ereignisse gehören, die vielleicht nie eintreten werden, was oft zu unnötigem Stress und vorsorglichen Verhaltensweisen führt, die die persönliche Sicherheit nicht erhöhen.

Ungerechtfertigte Ängste können durch gesellschaftliche Faktoren, frühere Erfahrungen und individuelle Risikowahrnehmungen beeinflusst werden, die die tatsächliche Gefahr möglicherweise nicht genau widerspiegeln. De Becker argumentiert, dass das Verständnis der Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten von Angst entscheidend ist, um zu erkennen, wann Angst ein hilfreicher Wegweiser ist und wann sie ein Hindernis für ein erfülltes Leben darstellt. Er erklärt:

“Die ungerechtfertigte Angst, z. B. die Angst, ein Flugzeug zu besteigen und zu denken: ‘Oh, dieses Flugzeug wird abstürzen, steigen Sie nicht ein.’ Wenn das auf einer Nachricht beruht, die ich vor zwei Wochen über einen Flugzeugabsturz in Brasilien gesehen habe, dann ist das eine ungerechtfertigte Angst, die in die Kategorie der Angst fällt. Wenn sie aber darauf beruht, dass ich gesehen habe, wie die beiden Piloten betrunken aus der Bar am Flughafen gestolpert sind, dann ist das etwas, das ich mir vielleicht anhören möchte. Also stellen Sie sich zumindest die Frage: Worum geht es? Viele von uns hatten zum Beispiel schon einmal das Gefühl, nicht in dieses Flugzeug einzusteigen. Und manchmal ist es schwer, danach zu handeln, und manchmal ist es unnötig oder wird falsch interpretiert. Aber wenn Sie sich fragen, ob es auf einer Erinnerung oder einer Vorstellung beruht, ist das keine echte Angst. Wenn sie auf etwas in Ihrer Umgebung beruht, auf etwas, das Sie sehen, riechen, hören oder fühlen, dann ist das oft echte Angst und sollte beachtet werden. … Angst hat eine Gabe für uns, und kein Tier in der Natur, nicht einmal der stärkste Löwe, der plötzlich Angst hat, wird sagen: ‘Oh, es ist wahrscheinlich nichts’. Aber wir tun das. Eine Frau steht spät nachts in einem Aufzug in einem Bürogebäude, und die Aufzugstüren öffnen sich, und da ist ein Mann drin, der ihr Angst macht. Wir wissen nicht, warum nur ein Mensch mit jemandem, der ihm Angst macht, in eine schalldichte Stahlkammer geht. Ein Tier würde das nicht tun. Und so setzen wir uns über unsere eigenen intuitiven Gefühle hinweg, wir verfolgen sie. Und mein Leben ist voll von Menschen, die sagen: Ich wusste es, aber ich habe trotzdem so und so getan. Ich wusste, dass ich es nicht hätte tun sollen, aber ich habe diese Person trotzdem eingestellt, oder ich wusste, dass ich ein Gefühl für diese Umgebung hatte, und ich bin dort geblieben.”

Angst als Instrument der Kontrolle

Angst ist nicht nur ein Instrument, das man einsetzen kann, um sich selbst vor Schaden zu bewahren. In dem Interview sprachen wir auch darüber, wie Angst zur Kontrolle und Manipulation von Bevölkerungen eingesetzt wird.

“Alle Regierungen und alle Staatsoberhäupter haben Angst als Kontrollinstrument eingesetzt. Und alle Regierungen profitieren auch von der Spaltung ihrer Länder”, sagt de Becker. “Und der Grund, warum sie von der Spaltung ihrer Länder profitieren, ist, dass sie wollen, dass die Menschen sich auf einander konzentrieren und nicht auf die Machthaber.”

De Becker beschreibt einige historische Ereignisse der jüngeren Vergangenheit, bei denen die Angst genutzt wurde, um Freiheit und Unabhängigkeit allmählich aus dem Weg zu räumen, von Y2K, als es hieß, dass alle Technologien nicht mehr funktionieren würden, wenn das Jahr 2000 erreicht würde, bis zu COVID-19:

“Nach dem 11. September führte jedes große Bürogebäude plötzlich Sicherheitsverfahren ein, bei denen man einen Ausweis vorzeigen musste, um in das Gebäude zu gelangen. Wir dürfen nicht vergessen, dass man keinen Ausweis brauchte, um mit einem Flugzeug in das Gebäude zu fliegen. Die Reaktion der Sicherheitsbehörden entsprach in keiner Weise dem, was tatsächlich passiert war. Es sind schon Flugzeuge in Gebäude geflogen. Das ist eine Sache, Eindringlinge versuchen, in Ihr Gebäude zu gelangen, und dokumentieren jeden und jeden Pass. Und aus Angst vor dem Terrorismus wurden wir zu einem Staat der nationalen Sicherheit. Eine andere Sache, die der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, waren Killerbienen. Und Terrorismus ist eine interessante Sache, denn man beginnt mit einem Feind wie einem Land. Es ist ein echtes Land, es ist Russland, es ist China. Dann geht man zu den Kommunisten über. Die Kommunisten sind das Problem. Dann geht man zu Kommunismus ist das Problem über. Jetzt wird es ganz fein, fast wie Talkumpuder, und dann kommt man zu Terroristen sind das Problem. Dann geht man zu Terrorismus, der eine Idee ist, ist das Problem. Und schließlich sind wir beim kleinstmöglichen Teilchen gelandet, dem Virion, dem Virus. Der Virus ist das Problem.”

Anfang März 2020 erstellte de Becker für seine Kunden einen Bericht über die tatsächlichen Risiken von COVID und stellte schnell fest, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, für gesunde Menschen gering war. Dennoch wurde die Angst genutzt, um Ordnung und Kontrolle zu schaffen.

“Dies war ein Krieg der Regierungen gegen die Bürger. Und es hat die Machtverhältnisse völlig verschoben … so dass man mit Worten erreichen konnte, dass Milliarden von Menschen in ihren Häusern blieben, dass jeder in Amerika nicht zur Arbeit ging. Hunderttausende von Unternehmen wurden für immer geschlossen”, sagt de Becker. “… Und wenn man Angst hat, nimmt man jeden Zug, der den Bahnhof verlässt, auch wenn er nicht dorthin fährt, wo man hin will. Und das ist es, was Amerika getan hat.” Er fügt hinzu:

“Die Realität ist, dass nur sehr, sehr wenige Menschen in Gefahr waren, und es hätte nicht dazu benutzt werden dürfen, die Gesellschaft abzuschotten und Schulen zu schließen und all diese Dinge, die für junge Menschen und letztlich für alle Menschen sehr schädlich sind. Dies war also ein Machtspiel. Es wird immer etwas sein, Terrorismus, Kommunismus, Terroristen, Russland. Es wird immer etwas sein.”

Zwei Strategien, um Furcht zu vermeiden und sicher zu bleiben

Selbst wenn Sie in einer Gesellschaft leben, in der Angst dazu benutzt wird, das allgemeine Narrativ zu manipulieren und Kontrolle auszuüben, können Sie sich diesem Wahnsinn entziehen. Eine Strategie dazu ist, so de Becker, keine Fernsehnachrichten zu sehen, auch keine lokalen Nachrichtensender, die seiner Meinung nach nichts anderes sind als “40 Stunden pro Woche originelle Inhalte, die darauf ausgerichtet sind, Ihre Aufmerksamkeit mit Angst zu erregen”.

Stattdessen empfiehlt er, sich selbst zu informieren, vor allem in Form von Lektüre, die einem Wissen vermittelt, ohne dass damit alarmierende Bilder einhergehen. De Becker erklärt:

“Beim Lesen kannst du entscheiden, was mit deinem Körper passiert. Wenn man etwas Beängstigendes sieht, kann man nicht entscheiden, was mit dem Körper passiert. Der Körper versteht die Medien nicht. Das heißt, wenn ich etwas Schreckliches in den Nachrichten sehe … kann ich nicht wissen, ob es in der Nähe oder in der Ferne ist. Ich kann nicht wissen, ob es wahr ist oder nicht. Und ich kann nicht wissen, ob es veraltet oder neu ist. Aber in jedem Fall wird es, genau wie ein Film, Alarm auslösen. Sie werden davor zurückschrecken. Wenn Sie etwas lesen, selbst etwas Beunruhigendes, können Sie entscheiden, wie Sie es in Ihr System einbringen und wie Sie damit umgehen. Deshalb möchte ich die Menschen ermutigen, sich selbst zu informieren, wenn sie neugierig sind, und nicht zuzulassen, dass die Fernsehproduzenten entscheiden, was in ihrem Leben wichtig ist und was in den Nachrichten kommt.”

Die zweite Strategie, die de Becker empfiehlt, ist die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, das besagt, dass Angelegenheiten von der kleinsten, niedrigsten oder am wenigsten zentralisierten zuständigen Behörde behandelt werden sollten. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um einen Rahmen für die Dezentralisierung, der die Befähigung kleiner, lokaler Einheiten unterstützt. Indem wir so lokal wie möglich leben, schlägt de Becker vor, können wir alle Autonomie annehmen und uns der Angst um uns herum entziehen:

“Ein weiteres großes Geschenk, das uns zur Verfügung steht, ist die Arbeit an der Subsidiarität. Subsidiarität ist ein Wort, das ich erst in den letzten Jahren gelernt habe, aber es bedeutet, dass die Regierung auf einer möglichst lokalen Ebene arbeitet und das Leben auf einer möglichst lokalen Ebene stattfindet. Und jemand, den ich neulich gelesen habe, nannte es das große Nahe und nicht das große Jenseits. … Ich lebe nicht in einer globalen Beziehung. Ich lebe mit den Menschen in meinem Leben, mit den Menschen in meiner Gemeinschaft, mit den Menschen, die ich kenne, und mit den Menschen, die ich auswähle … Es ist in Ordnung, global zu denken, aber denken Sie daran, dass jedes Mal, wenn es eine globale Krise gibt, die sich nur für eine globale Lösung eignet, das eine Macht ist, die Ihnen sagt, was zu tun ist, weil Sie nichts gegen die globale Krise oder die globale Lösung tun können. Sie werden benutzt, um das Verhalten zu kontrollieren. So lokal wie möglich zu leben ist also ein wunderbares Gegenmittel gegen die Angst, die uns 24 Stunden am Tag aus einem Feuerwehrschlauch entgegengeschleudert wird.”

Artikel als PDF

Quellen: