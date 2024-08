Gaza als neue(?) westliche Methode der Kriegsführung

Wir haben unzählige Berichte über systematische Folter und Mord in israelischen Konzentrationslagern, auch Gefängnisse genannt, für Palästinenser gelesen.

Diese Berichte stammen sogar aus den wichtigsten Medien, die im Allgemeinen als Sprachrohr der herrschenden Klasse dienen. Es gibt inzwischen so viele dieser Berichte, dass es keinen Zweifel mehr daran gibt, dass sie wahr sind.

Diese Berichte haben jedoch keine politischen Konsequenzen. Ich habe auch keinen westlichen Politiker oder Leitartikel gesehen oder gehört, der Israel wegen dieser Berichte verurteilt hätte. Soweit ich weiß, hat kein westliches Land die zionistische Regierung wegen eines solchen Verhaltens bestraft.

Und das, obwohl es offensichtlich ist, wer die Hauptverantwortlichen dafür sind. Jeder kennt sie und spricht über sie:

Musa ‘Aasi, ein 58-jähriger Maler und Dekorateur und Vater von vier Kindern, sagte, er habe gehört, wie Wachleute den 38-jährigen Tha’er Abu ‘Asab im November in einer benachbarten Zelle in Ketziot zu Tode geprügelt hätten. Ein Wachmann erzählte dem 50-jährigen Firas Hassan aus Bethlehem: “Wir übertragen das live für Ben-Gvir”.

Ben Gvirs Sprecher erklärte, der Minister sei “stolz” auf seine Gefängnispolitik, die im Einklang mit dem internationalen Recht stehe. “Die Bedingungen für die in israelischen Gefängnissen inhaftierten Terroristen sind auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum verschärft worden. In Übereinstimmung mit der Politik des Ministers erhalten die Terroristen nicht die verbesserten Bedingungen, die sie in der Vergangenheit erhielten”, hieß es.

Der Guardian widerlegt diese Lügen des Sprechers von Ben Gvir nicht.

Die Palästinenser werden weiterhin gefoltert und getötet werden. Und alle ihre Familien – eigentlich alle Palästinenser in Gaza – werden getötet werden:

Finanzminister Bezalel Smotrich deutet an, dass er die Blockierung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen für “gerechtfertigt und moralisch” hält , selbst wenn dadurch 2 Millionen Zivilisten verhungern, fügt aber hinzu, dass die internationale Gemeinschaft dies nicht zulassen wird.

“Wir bringen die Hilfe, weil wir keine andere Wahl haben”, sagte Smotrich auf einer Konferenz in Yad Binyamin, die von der Zeitung Israel Hayom veranstaltet wurde. “In der gegenwärtigen globalen Realität können wir keinen Krieg führen. Niemand wird zulassen, dass wir 2 Millionen Zivilisten verhungern lassen, auch wenn das vielleicht gerechtfertigt und moralisch ist, bis unsere Geiseln zurückgegeben werden. Humanitäre Hilfe im Austausch für humanitäre Hilfe ist moralisch gerechtfertigt, aber was können wir tun? Wir leben heute in einer bestimmten Realität, wir brauchen internationale Legitimität für diesen Krieg”.

Da niemand, so Smotrich, zulassen werde, dass die Zionisten 2 Millionen Zivilisten auf einmal durch Hunger töten, müsse dies langsam geschehen. Inzwischen sind wahrscheinlich schon 10% der einst 2,3 Millionen Menschen in Gaza tot – getötet durch Bomben oder durch die Folgen des Krieges, den die Zionisten gegen sie führen.

Moshe “Bogie” Ya’alon, ein ehemaliger Stabschef der IDF, der auch als israelischer Verteidigungsminister diente, wird von Alastair Crooke wie folgt zitiert.

“Wenn man über Smotrich und Ben Gvir spricht, muss man sagen, dass sie einen Rabbiner haben: Sie haben einen Rabbi. Sein Name ist Dov Lior. Er ist der Rabbi des jüdischen Untergrunds, der den Felsendom in die Luft sprengen wollte – und davor die Busse in Jerusalem. Und warum? Um den ‘letzten Krieg’ zu beschleunigen. Hören Sie nicht, dass sie vom letzten Krieg sprechen, oder von Smotrichs Konzept der ‘Unterwerfung’? Lesen Sie den Artikel, den er 2017 in Shiloh veröffentlicht hat. Zunächst einmal beruht dieses Konzept auf einer jüdischen Vormachtstellung: Mein Kampf in umgekehrter Form”.

Smotrich und Ben Gvir sitzen direkt im Kabinett. Aber hat irgendein westliches Land auch nur ihre Reise oder Einreise blockiert oder sie sanktioniert?

Warum wird dies zugelassen?

Bereits im Februar fand Tarik Cyril Amar diese Erklärung.

Die Gaza-Methode

Der sich entwickelnde Plan des Westens zur Kontrolle einer Welt, die von mehreren Krisen heimgesucht wird, durch Massenmord und Unterwerfung der Armen, der Aufmüpfigen und derer, die als “überflüssig” gelten.

Der nicht kostenpflichtige Volltext ist hier verfügbar.

Der Westen ist im Niedergang begriffen, und es gibt nur noch eine Methode, ihn aufzuhalten – rohe Gewalt.

All das bedeutet, dass dem Westen nur eine Option bleibt: die härteste aller Mächte, wenn auch die dümmste: militärische Gewalt. Und hier erfüllt der Präzedenzfall Gaza-Völkermord seine wichtigste Funktion als methodensetzend und methoden-“normalisierend”. Und zwar auf eine sehr konkrete Weise: Denn spätestens seit den 1990er Jahren denken westliche Militärs – allen voran natürlich die USA – intensiv über Kämpfe in Städten nach.

…

Sie sehen, wohin das geführt hat, oder? Nach Gaza. Gaza ist nicht der erste, aber bisher der schlimmste Fall, in dem eine Doktrin pseudotechnischer und rational bösartiger Gedanken in die Praxis umgesetzt wurde: Wie man die Städte des Globalen Südens (und die Armen im Allgemeinen, täuschen Sie sich nicht, Nordländer) unterwerfen kann, mit allen Mitteln und mit allen Mitteln. Und für diese Art der sehr nahen/gegenwärtigen zukünftigen Kriegsführung überall ist das humanitäre Recht, wie wir es kennen – mit all seinen immensen Mängeln – noch zu “weich”, zu zurückhaltend. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Vorstellungen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich Völkermord.

Er schlussfolgert:

Gaza ist eine Methode. Eine westliche Methode. Das faschistische, zionistische, apartheidistische, sadistische Israel ist ein Pionier, ein Wegbereiter für noch mehr Böses, das von denen da oben an die da unten weitergegeben wird. Deshalb werden die da oben Israel schützen. Sie schützen sich selbst und ihre zukünftigen Taten.

Ich hatte Zweifel an dieser Theorie, als ich sie zum ersten Mal las. Aber inzwischen glaube ich, dass die Elite wirklich so plant. Es ist die einzige Erklärung, die Sinn macht, und sie ist auch konsistent und passt zu ihrer zunehmenden Unterstützung des reinen Faschismus, sei es in Israel oder in der Ukraine.