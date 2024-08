Was Ihre Körpergerüche über Ihren Gesundheitszustand aussagen können

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Ihr Geruchssinn kann bei der Feststellung von Krankheiten von entscheidender Bedeutung sein, da einige Krankheiten offenbar „erschnüffelt“ werden können

Die Nutzung des Geruchs einer Person zur Diagnose bestimmter Krankheiten geht auf die Antike zurück. Vor vielen Jahrhunderten konnten Ärzte anhand des Atems eines Patienten feststellen, ob dieser an Leberversagen litt; ein fruchtiger Geruch kann auf Diabetes hinweisen

Die meisten Menschen geben dem Schweiß die Schuld, wenn ihre Achselhöhlen stinken. In Wirklichkeit entsteht schlechter Körpergeruch, wenn das Mikrobiom in den Achselhöhlen gestört ist

Der Verzicht auf scharfe Seifen, Deodorants und Antitranspirantien trägt dazu bei, das Gleichgewicht der guten Mikroben in Ihren Achselhöhlen wiederherzustellen und Ihnen zu helfen, geruchsfrei zu bleiben

Viele Krankheitssymptome lassen sich mit bloßem Auge erkennen. Wenn Sie eine plötzliche Veränderung an Ihrem Körper bemerken, wie z. B. das Auftreten von Ausschlägen oder anderen Hautflecken oder schnelle Gewichtsschwankungen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten.

Aber wussten Sie, dass Sie in manchen Fällen auch Krankheiten riechen können? Ihr Geruchssinn ist für Ihr Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung und steht in engem Zusammenhang mit Ihrem Geschmacksempfinden, Ihren Emotionen, Ihren Erinnerungen und sogar Ihrer sexuellen Anziehungskraft. Unglaublicherweise kann er auch entscheidend sein, wenn es darum geht, festzustellen, ob Sie an einer Krankheit leiden, denn offenbar lassen sich einige Krankheiten „erschnüffeln“.

Krankheiten können dazu führen, dass man anders riecht

Ein in der Zeitschrift The Conversation veröffentlichter Artikel untersucht den Zusammenhang zwischen den Gerüchen, die Ihr Körper abgibt, und Ihrem Gesundheitszustand. Aoife Morrin, eine außerordentliche Professorin an der Dublin City University, schreibt:

“Jede Sekunde strömen Hunderte von Chemikalien aus unserem Körper in die Luft. Diese Chemikalien werden leicht in die Luft freigesetzt, da sie einen hohen Dampfdruck haben, d. h. sie kochen und werden bei Raumtemperatur zu Gasen.”

Diese gasförmigen Chemikalien werden als flüchtige organische Chemikalien (VOC) bezeichnet. 1971 identifizierte der Chemiker Linus Pauling, der mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde, 250 verschiedene VOC in der Atemluft eines Menschen. Seit seiner Entdeckung haben Wissenschaftler Hunderte weiterer dieser VOCs entdeckt.

In dem Artikel wird darauf hingewiesen, dass einige VOC einen bestimmten Geruch haben, andere hingegen nicht. Unabhängig davon, ob sie einen für die menschliche Nase wahrnehmbaren Geruch verströmen oder nicht, können sie Aufschluss über Ihren aktuellen Gesundheitszustand geben.

Antike Ärzte verließen sich bei der Diagnose auf den Körpergeruch ihrer Patienten

In Ihren Nasengängen befinden sich zwei Zellfelder, die Gerüche wahrnehmen können. Sie bestehen aus fast 6 Millionen Geruchsrezeptorzellen, die es Ihnen ermöglichen, Tausende verschiedener Gerüche zu erkennen und zu unterscheiden, darunter offenbar auch Gerüche, die durch bestimmte Krankheiten verursacht werden.

Interessanterweise wurde der Geruch eines Menschen schon in der Antike zur Diagnose bestimmter Krankheiten verwendet. Vor vielen Jahrhunderten hatten Ärzte noch keinen Zugang zu hochentwickelten medizinischen Geräten und Screening-Tests, so dass sie sich auf die begrenzten Hilfsmittel verlassen mussten, die ihnen zur Verfügung standen, und eines davon war ihre Fähigkeit zu riechen.

Dem Artikel zufolge konnten die Ärzte der Antike anhand des Atems eines Patienten feststellen, ob dieser an Leberversagen litt. Ein fruchtiger Geruch kann auf Diabetes hinweisen und wird vermutlich dadurch verursacht, dass der Zucker im Darm nicht richtig verdaut wird.

Auch heute noch sind sich die Experten einig, dass Krankheit einen Geruch hat; Forscher haben mehrere Gerüche im Zusammenhang mit Krankheiten beschrieben. So kann beispielsweise ein Typhuskranker einen Geruch verströmen, der an gebackenes Brot erinnert, während ein Gelbfieberkranker wie eine Metzgerei riecht. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Aminosäure Methionin zu verstoffwechseln, kann Ihr Körper einen Geruch abgeben, der an gekochten Kohl erinnert.

Woher kommen die VOCs* sonst noch?

*VOCs steht für flüchtige organische Verbindungen (volatile organic compounds).

Der Geruch, der von Ihrem Körper ausgeht, stammt aus einer Vielzahl verschiedener Bereiche, nicht nur aus Ihrem Schweiß oder Ihrem Atem. Morrin erwähnt in seinem Artikel, dass VOC auch über den Urin und die Fäkalien freigesetzt werden.

In der Haut sind VOCs ein Ergebnis des Ausscheidungsprozesses. Sie werden durch die Millionen von Drüsen auf der Haut ausgeschieden, die Stoffwechselabfälle aus dem Körperinneren sowie Bakterien und andere Mikroben, die auf der Haut gedeihen, beseitigen.

“Schwitzen liefert diesen Bakterien zusätzliche Nährstoffe, die sie verstoffwechseln können, was zu besonders geruchsintensiven VOCs führen kann. Der Schweißgeruch macht jedoch nur einen Bruchteil der VOC-Düfte aus. Im Labor meines Teams untersuchen wir, ob die VOC-Signatur der Haut verschiedene Eigenschaften der Person, zu der sie gehört, verraten kann. Diese Signale in der VOC-Signatur der Haut sind wahrscheinlich die Art und Weise, wie Hunde anhand des Geruchs zwischen Menschen unterscheiden„, sagt Morrin und verweist auf die einzigartige Fähigkeit des besten Freundes des Menschen, Krankheiten zu erschnüffeln.

Sie fügt hinzu, dass ihre Forschung zwar noch in den Anfängen steckt, sie aber bereits einige interessante Entdeckungen gemacht haben, wie z. B. die Möglichkeit, anhand des Säuregehalts der VOCs auf der Haut zwischen dem Duft von Männern und dem von Frauen zu unterscheiden.

„Wir verwenden die Massenspektrometrie, um dies zu erkennen, da die menschliche Nase nicht ausgereift genug ist, um diese VOCs zu erkennen“, fügt sie hinzu. Die Forscher sind optimistisch in Bezug auf diese Technologien und glauben, dass eines Tages das einfache Einatmen in ein Gerät ausreichen könnte, um eine Krankheit zu diagnostizieren.

Geruchsintensive Achselhöhlen können auf ein Ungleichgewicht der Mikroben hinweisen

Mikrobielle flüchtige organische Verbindungen (VOC) sind ein bemerkenswertes Beispiel dafür, dass die Mikroben in Ihrem Körper eine wichtige Rolle für Ihre Gesundheit spielen. Wenn Sie mit schlechtem Körpergeruch zu kämpfen haben, spielen diese Mikroben ebenfalls eine Rolle.

Die meisten Menschen geben dem Schweiß die Schuld, wenn ihre Achselhöhlen stinken, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Vielmehr entsteht schlechter Körpergeruch, wenn das Mikrobiom in den Achselhöhlen gestört ist. Ironischerweise kann die Verwendung von Produkten wie Antitranspirantien und Deodorants die Bakteriendichte und -vielfalt in den Achselhöhlen erheblich beeinflussen – und genau das ist der Auslöser für schlechten Geruch.

In einer 2016 in PeerJ veröffentlichten Studie untersuchten Forscher die Auswirkungen der Verwendung von Deodorants und Antitranspirantien auf das Mikrobiom der menschlichen Haut. Sie fanden heraus, dass die Anzahl der Bakterien in den Achselhöhlen von Menschen, die gewohnheitsmäßig Deodorants und Antitranspirantien verwenden, anstieg, wenn sie diese Produkte plötzlich nicht mehr benutzten.

Als sie jedoch die Verwendung dieser Produkte wieder aufnahmen, ging die Zahl der Bakterien deutlich zurück. Die Forscher stellten fest:

“Unsere Arbeit zeigt eindeutig, dass die Verwendung von Antitranspirantien die bakteriellen Gemeinschaften in der Achselhöhle auffallend verändert und sie artenreicher macht. Da Antitranspirantien erst seit dem letzten Jahrhundert verwendet werden, gehen wir davon aus, dass die von ihnen begünstigten Bakterienarten nicht diejenigen sind, die historisch gesehen in der menschlichen Achselhöhle verbreitet sind.”

Antitranspirantien können den Geruch Ihrer Achselhöhlen verschlimmern

Ihr Schweiß riecht, weil die in Ihren Achselhöhlen lebenden Bakterien die im Schweiß enthaltenen Lipide und Aminosäuren in Substanzen zerlegen, die einen deutlichen Geruch haben. Um dieses Problem zu lösen, enthalten Antitranspirantien antimikrobielle Wirkstoffe, die Bakterien abtöten. Außerdem enthalten sie Aluminium, das wie ein Pfropfen in den Schweißkanälen wirkt und die Schweißbildung verhindert.

Sie verhindern zwar vorübergehend die Entstehung von schlechtem Geruch, aber die langfristigen Auswirkungen sind nicht gerade günstig. Eine frühere Studie, die in den Archives of Dermatological Research veröffentlicht wurde, ergab, dass die Salze in diesen Produkten nicht nur die Bakterienvielfalt in den Achselhöhlen verändern, sondern auch Bakterientypen einschleppen können, die zu mehr schlechtem Geruch beitragen.

Die Antitranspirantien beseitigen zwar Bakterien wie Firmicutes und Staphylococcus, aber der Geruch, den sie erzeugen, ist milder. Gleichzeitig lassen sie Actinobakterienpopulationen gedeihen, die einen übel riechenden Geruch entwickeln können. Das sagen die Forscher:

“Bei der Anwendung von Antitranspirantien nahm die Vielfalt des Mikrobioms zu. Die Verwendung von Antitranspirantien führte zu einer Zunahme [der] Actinobakterien, was im Hinblick auf die Entwicklung von Körpergeruch eine ungünstige Situation darstellt. Diese ersten Ergebnisse zeigen, dass Achselkosmetika die mikrobielle Gemeinschaft verändern und geruchsproduzierende Bakterien stimulieren können.”

Als die Studienteilnehmer vollständig auf die Verwendung von Antitranspiranten verzichteten, gingen die Actinobakterien in ihren Achselhöhlen zurück und waren praktisch nicht mehr vorhanden. Das bedeutet, dass ein kompletter Verzicht auf Antitranspirantien dazu führt, dass der stechende Geruch nachlässt und ganz verschwindet.

Sind natürliche Deodorants eine bessere Alternative?

Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Körperpflegeprodukten wie Deodorants und Antitranspirantien ist, dass sie mit Aluminium, Parabenen, Phthalaten und künstlichen Duftstoffen belastet sind, die nicht nur Ihre toxische Belastung erhöhen, sondern auch Ihrer Gesundheit schaden. Die in Antitranspirantien verwendeten Aluminiumsalze beispielsweise können Studien zufolge bei Frauen Brustzysten und Brustkrebs auslösen.

Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass der völlige Verzicht auf chemiehaltige Achselprodukte, egal ob Deodorant oder Antitranspirant, die beste Wahl ist. Der Umstieg auf natürliche Deodorants, die keine chemischen Inhaltsstoffe enthalten, kann eine sinnvolle Alternative sein.

Es gibt auch hausgemachte Alternativen. Ein einfaches Mittel besteht darin, eine Paste aus einer Prise Backpulver und Wasser herzustellen und sie großzügig auf den Achselbereich aufzutragen. Aber auch wenn diese sehr einfache Lösung den Geruch eindämmen kann, wird dadurch Ihr natürliches Mikrobiom gestört, das den Geruch überhaupt erst verursacht.

Der Schlüssel zur Geruchsfreiheit ist die Normalisierung Ihres Achselmikrobioms

Ich empfehle Ihnen, Ihre Achselhöhlen nur mit milder Seife und Wasser zu waschen und dann nichts weiter anzuwenden. Das war’s. So einfach ist das.

Der Verzicht auf alle Achselprodukte wird dazu beitragen, das Gleichgewicht der guten Mikroben in Ihren Achselhöhlen wiederherzustellen. So ironisch es klingen mag, aber genau das ist der Schlüssel zur Geruchsfreiheit. Sobald sich das Mikrobiom in Ihren Achselhöhlen normalisiert hat, wird Ihr Schweiß nicht mehr riechen.

Wenn Sie diesen Ansatz jedoch anwenden und der Geruch immer noch nicht verschwunden ist, könnte das bedeuten, dass Ihr Körper Giftstoffe und Unreinheiten ausschwitzt. Forschern zufolge ist Schwitzen eine sichere und wirksame Methode, um Giftstoffe wie Arsen, Kadmium, Blei und Quecksilber auszuscheiden. Der anhaltende Geruch ist jedoch nur vorübergehend, und sobald Sie sich mit Ihrer Giftbelastung auseinandergesetzt und sie beseitigt haben, wird Ihr Schweiß geruchlos sein.

Ihr Geruchssinn kann auch Ihren Gesundheitszustand vorhersagen

Die Beziehung zwischen Ihrem Geruchssinn und Ihrer Gesundheit ist eine wechselseitige Beziehung. Da andere anhand Ihres Geruchs Details über Ihren Gesundheitszustand erkennen können, kann auch Ihr eigener Geruchssinn – Ihre Nase – und die Frage, ob sie richtig funktioniert oder nicht, ein Indikator für Ihre Langlebigkeit sein.

In einer Studie, die 2023 in der Zeitschrift Alzheimer’s and Dementia veröffentlicht wurde, fanden Forscher heraus, dass ein schneller Verlust des Geruchssinns ein Indikator für die Alzheimer-Krankheit sein könnte. Das ist nicht überraschend, denn der Geruchsnerv liegt tief in der Basis des Gehirns. Wenn man Probleme mit dem Geruchssinn hat, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass man mit höherer Wahrscheinlichkeit neurologische Störungen wie Alzheimer oder Parkinson entwickelt.

Eine im Jahr 2024 in der Zeitschrift der American Heart Association (JAHA) veröffentlichte Studie fand einen Zusammenhang zwischen einer schlechten Geruchsfunktion bei Senioren und einem erhöhten Risiko für Herzinsuffizienz (CHF).

“Bei älteren Erwachsenen kann ein schlechter Geruchssinn mit der kardiovaskulären Gesundheit zusammenhängen, entweder als subklinischer Marker oder als potenzieller Risikofaktor. Mit der Entwicklung und dem Fortschreiten des vaskulären Umbaus kann eine unzureichende Blutzufuhr allmählich die Gesundheit des Nasenepithels und der Strukturen im olfaktorischen Signalweg beeinträchtigen, wodurch die normale Geruchsfunktion eingeschränkt wird. Zur Untermauerung dieses Standpunkts gibt es vorläufige Hinweise darauf, dass die Intima-Media-Dicke der Halsschlagader und Arterienplaques, zwei subklinische Marker für Atherosklerose, mit der Verschlechterung des Geruchsinns bei älteren Erwachsenen in Verbindung gebracht werden“, so die Schlussfolgerung der Forscher.

Was können Sie tun, wenn Sie Ihren Geruchssinn verlieren?

Anosmie, also der Verlust des Geruchssinns, kann beunruhigend sein. Abgesehen von chronischen neurologischen Erkrankungen können auch bestimmte Auslöser wie Virusinfektionen und Nasenpolypen zu dieser Situation führen. Während der COVID-19-Pandemie sind Anosmie und der Verlust des Geschmackssinns häufige Anzeichen für diese Infektion.

Bei vielen Menschen kann der Verlust des Geruchssinns zu psychischen Problemen führen – sie fühlen sich isoliert und haben Probleme in ihren Beziehungen und bei der Bewältigung ihres Alltags.

Zur Behandlung von Anosmie gehört es, die zugrundeliegende Ursache zu ermitteln und sie an der Wurzel zu packen. Wenn die Anosmie beispielsweise durch eine Erkältung oder eine Grippe verursacht wird, kann die Behandlung der Virusinfektion dazu beitragen, dass Sie Ihren Geruchssinn wiedererlangen.

In manchen Fällen können Sie aber auch versuchen, Ihr Gehirn wieder auf den Geruchssinn zu trainieren. Beim Riechtraining wird ein neuronaler Pfad, wie der Ihrer Geruchsnervenzellen, verstärkt und gefestigt. Weitere Informationen finden Sie in meinem Artikel „Trainieren Sie Ihr Gehirn, wieder zu riechen“ (Trainieren Sie Ihr Gehirn neu, um wieder zu riechen).

Ein schlechter Geruchssinn wird auch mit Nährstoffmängeln wie Vitamin-D-Mangel und Zinkmangel in Verbindung gebracht. Lassen Sie unbedingt Ihren Vitamin-D-Spiegel testen und optimieren. Der beste Weg zur Optimierung Ihres Vitamin-D-Spiegels ist ein Aufenthalt in der Sonne zur Mittagszeit oder kurz davor. Was das Zink betrifft, so können Sie Ihren Spiegel durch Ihre Ernährung optimieren. Lebensmittel wie Austern, Kefir, Joghurt, grasgefütterte Milch und Käse, grasgefüttertes Rindfleisch, Spinat und Pilze sind gute Quellen.

Artikel als PDF

Quellen: