Gefängnisse als ideales Testfeld für entmenschlichende Hi-Tech-„Fortschritte“

Postmaster General Louis DeJoy gerät erneut unter Beschuss von demokratischen Gesetzgebern sowie von der American Postal Workers Union, die Präsident Joe Biden auffordern, den Weg für DeJoys Entlassung zu ebnen, nachdem der von Trump ernannte Postminister höhere Postgebühren und logistische Änderungen angekündigt hat, die die Post weiter verlangsamen könnten. Der US Postal Service (USPS) hat nach eigenen Angaben bereits einen Rückgang von mehr als 50 % bei der pünktlichen Zustellung von Postsendungen erster Klasse hinnehmen müssen.

Dennoch scheint die persönliche Kommunikation der meisten Amerikaner dank des allgegenwärtigen Hochgeschwindigkeits-Internets nicht grundlegend von den Problemen des USPS betroffen zu sein. Sieht man einmal von der Kontroverse um die Briefwahlstimmen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2020 ab, bleibt die Mehrheit des Landes wenig mehr als ein neugieriger Zuschauer bei dem, was der unausweichliche Niedergang der alten Methoden zur Übermittlung von Fernnachrichten inmitten eines blühenden technologischen Wunderlandes zu sein scheint.

Doch zumindest eine wichtige Bevölkerungsgruppe in den USA könnte sich als Kanarienvogel in der Kohlenmine erweisen, wenn es um die Auswirkungen eines vollständig digitalisierten Postsystems geht. Die 2,3 Millionen Menschen, die derzeit in amerikanischen Gefängnissen inhaftiert sind, könnten das Privileg verlieren, physische Post von Freunden und Familie zu erhalten, wenn die Biden-Administration nichts unternimmt, um den wachsenden Trend zu stoppen, die Gefängnispost an Unternehmen wie Smart Communications und deren „Postal Mail Elimination“-Dienste zu übergeben.

Ein langjähriges Problem

Mit dem Versprechen, die „am längsten bestehenden Probleme und Sicherheitslücken“ von Amerikas Gefängnispostsystemen zu beseitigen, bietet das privat geführte Unternehmen einen „kostenlosen“ Service namens MailGuard für staatliche Justizvollzugsanstalten und Bezirksgefängnisse im ganzen Land an.

MailGuard „filtert“ physische Post, die an Insassen geschickt wird, und liefert den Gefangenen elektronische Versionen über ihre proprietären SmartTablet- oder SmartKiosk-Plattformen, so die Website von Smart Communications.

Eines der beunruhigendsten Probleme im Zusammenhang mit solchen Technologien ist das Risiko, das sie für das Recht der Häftlinge auf vertrauliche Kommunikation mit ihrem Rechtsbeistand darstellen. Darüber hinaus können die Gebühren, die mit der Nutzung dieser Dienste für Häftlinge verbunden sind, eine Verletzung der Bundesgesetze darstellen, die es Gefangenen erlauben, juristische Korrespondenz zu versenden, „unabhängig von ihrer Fähigkeit, das Porto zu bezahlen“.

Sowohl DeJoys Machenschaften beim USPS als auch der Aufstieg privater Unternehmen, die anbieten, die Post zu analysieren und über Tablets und andere teure Hardware an die Gefangenen zuzustellen, untergraben die entscheidende Rolle, die die physische Post im Leben der Insassen spielt. Und diese Entwicklungen werfen auch ernste Fragen über die Profitgier von Unternehmen auf Kosten der amerikanischen Gefangenen und Steuerzahler auf.

Das Lawrence County Sheriff’s Department in Indiana hat kürzlich einen Vertrag mit einem der größten Anbieter in diesem Bereich, Securus Technologies, geschlossen, um seine 150 Insassen mit „JP6S-Tablets“ auszustatten. Die Tablets werden in der Öffentlichkeit als eine Möglichkeit angepriesen, „neue Kommunikations- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie kostenlose Bildungs- und Wiedereingliederungstools anzubieten, um [die Gefangenen] auf ihre Entlassung vorzubereiten“, ein Service, auf den die Inhaftierten über ein „kostengünstiges monatliches“ Abonnement zugreifen können.

Securus Technologies war das Ziel von Bürgerrechtsaktivisten wie Bianca Tylek – Gründerin von Worth Rises, einer Organisation, die sich für Gefangene einsetzt und versucht, „die Gefängnisindustrie“ zu demontieren -, die „unbeeindruckt“ war von den jüngsten Schritten von Securus, die Kritik über Preiswucher und andere ausbeuterische Praktiken gegenüber Gefangenen, die gezwungen sind, ihre Dienste zur Kommunikation mit der Außenwelt zu nutzen, anzusprechen.

Das Unternehmen, das vor vier Jahren von einer Private-Equity-Firma namens Platinum Equities aus Beverly Hills übernommen wurde, ist dafür bekannt, dass es für Anrufe aus dem Gefängnis bis zu 1 Dollar pro Minute berechnet, außer in New York City, wo die Kosten auf die Steuerzahler übertragen wurden.

Der Milliardär aus Los Angeles und Besitzer der Detroit Pistons, Tom Gores, der Platinum Equities leitet, scheint seltsam verlegen zu sein über den unerbittlichen Fokus der Gefängnisreform-Aktivisten auf sein Firmenvermögen. Als er sich vor ein paar Wochen zu der Kontroverse äußerte, sagte Gores der Detroit Free Press, dass, obwohl er „dafür getötet werden würde, wenn er das sagen würde“, die Gefängnis-Kommunikationsindustrie eher in die Hände von Non-Profit-Organisationen als von privaten Interessen fallen sollte.

Der Übergang von Tech-Gefängnissen

Dieser Übergang von gewinnorientiert zu gemeinnützig scheint genau das zu sein, was gerade passiert. Eine Non-Profit-Organisation, die unter anderem von Twitter-Mogul Jack Dorsey, Google und Schmidt Futures (Eric Schmidts philanthropisches Projekt) unterstützt wird, hat vor weniger als einem Jahr die Ameelio-App gestartet, um „die Telefonindustrie im Gefängnis zu verändern“, wie es in einem kürzlich erschienenen Interview mit dem Gründer der Organisation und Yale-Absolventen Uzoma „Zo“ Orchingwa beschrieben wurde.

Ameelio befindet sich derzeit in einem Pilotprojekt mit vier Bundesstaaten und plant, einige der Dienste zu übernehmen, die derzeit über räuberische Vertragsmodelle, wie die von Securus, angeboten werden. Ameelio löst jedoch weder das Problem der Privatsphäre noch beseitigt es vollständig die Möglichkeiten zur finanziellen Ausbeutung von Gefangenen. Vielmehr könnte es einfach die Tür für weitaus raffiniertere Modelle öffnen, wie z. B. Social Impact Bonds (SIB).

Diese Grafik aus einer RAND Europe Studie zeigt, wie Social Impact Bonds an private Investoren verkauft werden könnten. Bild | Rand

Das Konzept hinter Social Impact Bonds erfordert ein vollständig digitales Ökosystem, das Daten über Personen, die Teil einer staatlichen oder kommunalen Einrichtung wie z. B. eines Gefängnisses sind, verfolgen und aggregieren kann. Mit einer solchen durchgängigen Verfolgung kann die Entwicklung eines Subjekts durch dieses System gemessen und mit Meilensteinen verknüpft werden, die an Finanzinstrumente gebunden sind, die Investoren (oder Stakeholder) halten, kaufen oder auf dem offenen Markt verkaufen können.

Diese neue Form der Ausbeutung, die als Stakeholder-Kapitalismus bekannt ist, wird bereits an vielen Orten auf der Welt getestet, und Gefängnisse gehören zu den Hauptzielen für ihre Umsetzung, da sie einen idealen und buchstäblich gefangenen Markt für den Nachweis des Konzepts bieten.

Alison McDowells bahnbrechende, unabhängige Forschung zu diesem Thema hat viele der heimtückischen Wege aufgedeckt, auf denen „Pay-for-Success“-Systeme wie SIBs und andere Ideen des Humankapitalmarktes Amerikas öffentlichen Bildungs- und Gesundheitssystemen durch die „Gamification“ von Schul- und Gesundheitswegen aufgezwungen werden.

Ameelio hat sich zum Ziel gesetzt, die Erfahrungen der Insassen sowohl innerhalb des Gefängnisses als auch in ihren Interaktionen mit der Außenwelt zu gamifizieren, und zwar mit „einer Vielzahl von Inhalten, die sich auf die psychische Gesundheit beziehen, … vorgefertigte Inhalte, die wir selbst entwickelt haben, wie Kreuzworträtsel, Spiele und eine Artikel-Funktion“, die es, wie Orchingwa erklärt, „Verwandten oder Freunden ermöglicht, einen Link einzutragen, und wir wandeln den Nachrichtenartikel in einen Brief um, der an ihre Angehörigen geschickt wird, um sie auf dem Laufenden zu halten, was in der Welt passiert.“

Ameelio hat auch Partnerschaften mit etwa 30 Strafjustizorganisationen geschlossen, um die Kommunikation mit ihren Klienten zu erleichtern, sowie eine Videokonferenzplattform namens Northstar, die im April 2021 an den Start gehen soll und die digitale Übernahme der Gefängnisdynamik praktisch vollenden wird.