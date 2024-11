Gefahr der Eskalation: Mögliche Annexion des Westjordanlands könnte Nahost-Konflikt verschärfen

Prognose: Israel wird das Westjordanland 2025 annektieren, nachdem Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist

Die Anzeichen verdichten sich, dass Israel im Jahr 2025 Schritte zur Annexion des Westjordanlands unternehmen könnte. Israels ultrarechter Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte kürzlich, dass Vorbereitungen für die Annexion bereits laufen. Er fügte hinzu: „2025 wird, so Gott will, das Jahr der Souveränität in Judäa und Samaria sein.“

Israel’s hardline Finance Minister Bezalel Smotrich recently announced that preparations to annex the West Bank have begun, adding “2025 will be, with God's help, the year of sovereignty in Judea and Samaria.”



