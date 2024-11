Von Martin Jay

Trump könnte in 24 Stunden Frieden in der Ukraine schaffen. Aber zu welchem Preis?

Die Katze ist endlich aus dem Sack. Da die EU sich nun mit einem Sieg Trumps in Washington abfinden muss, steht sie vor ihrem bisher schwersten Dilemma: Soll sie weiterhin Präsident Zelensky in der Ukraine unterstützen und den Krieg dort fortsetzen oder den Realitäten ins Auge sehen, den Krach beenden und an einem Friedensabkommen arbeiten. Im Grunde geht es um zwei Beziehungen. Zum einen mit den USA selbst und ihren Verwaltungen und zum anderen mit Trump selbst.

Trump hat behauptet, er werde den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden. Im Gegensatz zu vielen Berichten hat er sogar erklärt, wie wir das tun würden, indem wir einfach alle Militärhilfe für Zelensky einstellen. Dieser Schritt wirft erneut ein Schlaglicht auf das heikle Thema, dass die EU-Länder im Vergleich zu den USA eine so untergeordnete Rolle spielen. Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Waffen, die den Krieg in der Ukraine am Laufen halten, aus den USA stammen. Wenn diese Lieferungen abrupt gestoppt werden, werden die Medien der Welt gezwungen sein, die Gleichung zu überprüfen und über Trumps Hauptvorwurf zu berichten, dass das Abkommen zwischen den USA und den EU-Ländern unfair ist und neu gestaltet werden muss.

Die Mindestausgaben von 2 % des BIP der Länder sind wahrscheinlich unrealistisch und müssten auf 4 oder sogar 5 % angehoben werden, wenn es eine Art Gleichgewicht bei den Verteidigungsausgaben und eine gleichberechtigte Verantwortung für die so genannten „friedenserhaltenden“ Initiativen geben soll, die sich der Westen gönnt, was in allen Fällen immer damit endet, dass Krisenherde in der ganzen Welt zu einer noch größeren Bedrohung werden, als sie es vor der US-geführten Intervention waren. Wer hätte sich vorstellen können, dass die Taliban jetzt in Afghanistan an der Macht sind, nachdem die US-geführte NATO-Koalition (und ein paar andere wie Australien) über 2 Billionen USD und 2500 tote US-Soldaten gekostet hat? Biden mag zwar nicht mehr da sein, aber der Ausschnitt aus dem Nachrichtenarchiv, in dem Afghanen beim Start eines US-Transportflugzeugs nebenherlaufen, wird vielleicht noch in Jahrzehnten als abschreckende Erinnerung an das Scheitern von US-Interventionen in Erinnerung bleiben.

Das alte Europa hat jedoch seine eigenen Vorstellungen von der Ukraine und Trump.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben im Vorfeld der US-Wahl schnell eine Reihe von Hilfspaketen für die Ukraine geschnürt und verabschiedet, von denen einige Experten, wie der ehemalige britische Diplomat Ian Proud, behaupten, dass sie den Krieg mit oder ohne die Rettungsleine der USA für etwa ein Jahr aufrechterhalten würden.

Wenn dies in den kommenden Tagen bekannt wird, wird Trump noch mehr verärgert sein und seine ersten Kontakte mit der EU und ihren führenden Politikern auf Konfrontationskurs bringen. Seine Hauptaufgabe, um sein Wort auf die 24-Stunden-Forderung einzuhalten, wird darin bestehen, die EU aufzufordern, ihre eigenen Zusagen gegenüber Zelensky zu stornieren, was die ganze Welt sofort daran erinnern wird, wer im Westen immer noch das Sagen hat. Wenn sie sich weigern, wird Trump nicht zögern, die USA aus der NATO herauszuholen, wenn auch nur vorübergehend, um seinen Standpunkt deutlich zu machen. Trump wird auch darauf bestehen, dass die 300 Milliarden Dollar an russischen Vermögenswerten, die die EU hält, eingefroren und an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Im Rahmen eines neuen Abkommens zur Befriedung der Ukraine werden die USA ihren guten Willen unter Beweis stellen müssen, und Trump wird der Garant für die Europäer sein und dafür sorgen, dass sie nicht „wie in Minsk“ Papiere unterschreiben, nur um die Verhandlungspartner zu übervorteilen.

Trump wird bei den EU-Staats- und Regierungschefs äußerst unbeliebt sein, denn Teil eines Friedensabkommens – selbst eines zaghaften, das einen Waffenstillstand vorsieht – wird die Aufhebung der Sanktionen sein, die sich sogar auf russische Medien erstrecken könnten. Der erste NATO-Gipfel in Brüssel wird interessant werden, da die neue Weltordnung auf den Kopf gestellt wird und den Europäern unmissverständlich klar gemacht werden wird, wer das Sagen hat. Die Vorstellung, dass Trump der EU einfach sagen wird: „Es ist eure Show, wenn ihr den Krieg weiter finanzieren wollt, dann ist das eure Entscheidung“, ist töricht, denn dies würde eine so tiefgreifende Veränderung in der Machtstruktur der NATO bedeuten, ganz zu schweigen von Amerikas Handel mit dem EU-Block, dass es Europa in eine Lage versetzen könnte, in der es nie sein wollte: allein und unfähig, ohne jegliche Politik auf der Weltbühne und gefährlich. Die EU kennt nur einen Weg, und das ist der amerikanische Weg. Trump könnte in 24 Stunden Frieden in der Ukraine schaffen. Aber zu welchem Preis?