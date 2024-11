„Gefoltert und zum Sterben zurückgelassen“: Neue Details über die Ermordung eines prominenten Chirurgen im Gazastreifen durch Israel aufgetaucht

Ein neuer Bericht des britischen Senders Sky News enthält Einzelheiten über den Tod von Adnan al-Bursh durch Folter im israelischen Ofer-Gefängnis.

Eine Sky News-Recherche, die am 16. November veröffentlicht wurde, hat neue Details über die Folterung und Ermordung des berühmten palästinensischen Chirurgen aus Gaza, Adnan al-Bursh, durch Israel im Ofer-Gefängnis im besetzten palästinensischen Westjordanland im vergangenen Mai enthüllt.

Ein palästinensischer Mitgefangener in Ofer erzählte dem britischen Nachrichtensender, dass die israelischen Wärter Dr. Bursh schwer gefoltert und ihn dann allein, von der Hüfte abwärts nackt, im Gefängnishof sterben ließen.

Der Gefangene, der den Arzt bereits aus dem Gazastreifen kannte, gab die neuen Details in einer Erklärung an die Anwälte von HaMoked, einer israelischen Menschenrechtsorganisation, weiter.

„Mitte April 2024 kam Dr. Adnan Al-Bursh in Abteilung 23 des Ofer-Gefängnisses an. Die Gefängniswärter brachten Dr. Adnan Al-Bursh in einem beklagenswerten Zustand in die Abteilung. Er war offensichtlich angegriffen worden und hatte Verletzungen am ganzen Körper. Er war im unteren Teil seines Körpers nackt“, heißt es in der Aussage des Gefangenen.

„Die Gefängniswärter warfen ihn in die Mitte des Hofes und ließen ihn dort liegen. Dr. Adnan Al-Bursh war nicht in der Lage aufzustehen. Einer der Gefangenen half ihm und begleitete ihn in einen der Räume. Einige Minuten später hörte man Gefangene aus dem Raum, in den sie gingen, schreien und erklären, dass Dr. Adnan Al-Bursh (tot) sei“.

Bursh galt weithin als einer der qualifiziertesten und bekanntesten Chirurgen in Gaza.

Als der Krieg Israels gegen den Gazastreifen im Oktober letzten Jahres begann, arbeitete der renommierte Chirurg im Al-Shifa-Krankenhaus als Leiter der orthopädischen Chirurgie. Er war rund um die Uhr im Einsatz, um Palästinenser zu operieren, die durch Israels schreckliche Bombardierung verletzt worden waren.

Die letzten Momente im Leben des palästinensischen Arztes Adnan Al-Bursh wurden durch neue Aussagen eines Häftlings des israelischen Gefängnisses, in dem er starb, ans Licht gebracht. John Sparks von Sky hat mit denen gesprochen, die ihn in seinen letzten Tagen erlebt haben.

The final moments of Palestinian Doctor Adnan Al-Bursh's life have been revealed through claims made in new testimony by an inmate at the Israeli prison where he died.



Sky’s John Sparks has been speaking to those who saw him in his final days.



➡️ https://t.co/ZWq0jlT7g9 pic.twitter.com/hmIlHCBMDE — Sky News (@SkyNews) November 14, 2024

Als die israelischen Truppen im November Al-Shifa belagerten, war das Personal gezwungen zu fliehen.

Bursh floh zu Fuß in das indonesische Krankenhaus in Bait Lahia, um die verwundeten Patienten weiter zu versorgen.

Er dokumentierte seine Erlebnisse auf Video, auch als Israel das Krankenhaus beschoss und 12 Menschen tötete.

Daraufhin wurde er gezwungen, das Indonesien-Krankenhaus ebenfalls zu verlassen und in das Al-Awda-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens zu verlegen, wo er von israelischen Streitkräften entführt wurde.

Nachdem die Soldaten das Krankenhaus umstellt hatten, „sagten sie [Dr. Bursh], dass sie das Awda-Krankenhaus mit allen Frauen und Kindern darin zerstören würden, wenn nicht alle Männer nach unten kämen“, sagte Mohammad Obeid, ein Arztkollege bei Al-Awda, gegenüber Sky News.

Nachdem Dr. Bursh das Krankenhaus verlassen hatte, hätten israelische Soldaten „seinen Namen gerufen“ und ihn dann „grob“ abgeführt, so Obeid.

Bursh wurde dann in das berüchtigte Gefangenenlager Sde Teiman in der Negev-Wüste gebracht.

Die Einrichtung wurde in diesem Sommer berüchtigt, nachdem Gefängniswärter, Ärzte und ehemalige Häftlinge aussagten, dass dort Gefangene gefoltert und vergewaltigt wurden.

Dr. Khalid Hamouda, ein ehemaliger Häftling in Sde Teiman, sagte gegenüber Sky News, dass von den 100 Gefangenen in dem Teil des Lagers, in dem er inhaftiert war, mindestens ein Viertel medizinisches Personal war.

Dr. Bursh wurde in Sde Teiman schwer geschlagen.

Er wurde misshandelt und gefoltert und schließlich getötet. Der britische Sender Sky News hat die Ergebnisse seiner Untersuchungen zum Tod des Gaza-Arzts Adnan Al Bursh veröffentlicht, der entführt und später in den zionistischen Besatzungsgefängnissen inhaftiert wurde.

È stato sottoposto ad abusi e torture ed infine ucciso. La rete britannica Sky News ha rivelato i risultati delle sue indagini sulla morte del medico di Gaza, Adnan Al Bursh, rapito e poi detenuto dopo nelle carceri-lager dell'occupazione sionista.#IsraelNewNazi #IsraeliCrimes pic.twitter.com/AyOwyCjD4Y — VogliamoTutto (@sergio_scorza) November 15, 2024

„Er dachte, er hätte sich vielleicht die Rippen gebrochen“, sagte Dr. Hamouda. „Er war nicht einmal in der Lage, allein auf die Toilette zu gehen.“

Der Arzt wurde dann in das Ofer-Gefängnis des israelischen Gefängnissystems verlegt, wurde aber nie wegen eines Verbrechens oder Terrorismus angeklagt.

Seit dem 7. Oktober 2023 sind nach Angaben der Palästinensischen Gesellschaft für Gefangene mindestens 43 Gefangene in israelischen Gefängnissen gestorben.