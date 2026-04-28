Geht es im Krieg mit Iran um Nuklearmaterial – oder um die Kontrolle über die Straße von Hormus?

Patrick Wood

Ich vertrete die These, dass der Krieg gegen Iran nichts mit Nuklearmaterial zu tun hatte, sondern vielmehr damit, die Kontrolle über die Strait of Hormuz zu gewinnen. Dabei sollte man bedenken, dass die Medien stets widerspiegeln, aber nicht verursachen; welches Narrativ sie auch tragen, es ist niemals originell.

Der Wandel in der Berichterstattung lässt sich anhand von Daten dokumentieren, und er folgt einem Muster, das jeder Beobachter gesteuerter Narrative sofort erkennen sollte. Die Presse hat die Straße von Hormus nicht entdeckt. Die Meerenge wurde erst dann zur Geschichte, als sie zum Problem wurde – und als sie zum Problem wurde, musste sie neu benannt werden, damit nicht die falschen Fragen gestellt werden.

Schauen wir uns die Entwicklung der Berichterstattung an.

Ende Januar – 27. Februar 2026 (Vor dem Angriff, vor etwa 60 Tagen)

Der dominierende Medienrahmen war vollständig nuklear geprägt. Trumps Rede zur Lage der Nation am 24. Februar behauptete, Iran habe sein Atomprogramm wieder aufgenommen und entwickle Raketen, die die USA treffen könnten. Trump und Regierungsvertreter – Vance, Rubio, Witkoff – beschuldigten Iran, seine Nuklear- und Raketenprogramme auszubauen, um die Vereinigten Staaten und ihre Interessen zu bedrohen.

Die Straße von Hormus spielte kaum eine Rolle. IMEC wurde überhaupt nicht erwähnt. Das Framing war die existenzielle Bedrohung amerikanischen Bodens: Atomsprengköpfe, ballistische Raketen, Terrorregime.

Der sekundäre Rahmen war humanitär: Im Januar 2026 hätten iranische Sicherheitskräfte bei der Niederschlagung der größten Proteste seit 1979 Tausende Zivilisten massakriert. Trump nutzte dies, um neben dem Sicherheitsargument auch ein moralisches Argument aufzubauen.

Die Straße von Hormus war zu diesem Zeitpunkt nur eine Randnotiz in Fachpublikationen. Keine Schlagzeilen.

28. Februar – 10. März 2026 (Angriff und unmittelbare Folgen)

Bei der Ankündigung der US-Angriffe sagte Trump, Ziel sei es, „unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime zu beseitigen“, darunter die Zerstörung von Irans ballistischem Raketenarsenal, seiner Marine, das Ende der Unterstützung terroristischer Gruppen und die Verhinderung einer iranischen Atombombe.

Das Nuklear-Narrativ dominierte weiterhin.

Die Straße von Hormus kam erst in die Nachrichten, weil Iran sie selbst zum Thema machte: Am 2. März bestätigte ein ranghoher IRGC-Offizieller, dass die Meerenge geschlossen sei, und drohte jedem Schiff, das sie passiere.

Die Berichterstattung war zu diesem Zeitpunkt reaktiv – Iran habe dies getan, hier seien die Folgen – nicht analytisch. Warum die USA in den Krieg gezogen seien, wurde weiterhin mit „Atomwaffen“ beantwortet.

10. März – 26. März 2026 (Das wirtschaftliche Krisennarrativ entsteht)

Hier erfolgte der Wendepunkt.

Der Iran-Krieg 2026, einschließlich der Schließung der Straße von Hormus, führte laut der International Energy Agency zur „größten Lieferunterbrechung in der Geschichte des globalen Ölmarktes“.

Öl stieg über 120 Dollar pro Barrel. Qatar erklärte höhere Gewalt. Die Ölproduktion von Kuwait, Iraq, Saudi Arabia und den United Arab Emirates fiel Berichten zufolge bis zum 10. März um 6,7 Millionen Barrel pro Tag und bis zum 12. März um mindestens 10 Millionen Barrel pro Tag.

An diesem Punkt konnte die Presse die Straße von Hormus nicht länger ignorieren. Sie schadete der Weltwirtschaft in Echtzeit.

Doch bemerkenswert war, was mit dem Nuklear-Narrativ geschah: Es wurde stillschweigend peinlich.

Die International Atomic Energy Agency berichtete am 4. März, Satellitenbilder zeigten „keine Schäden an Anlagen mit Nuklearmaterial in Iran“, lediglich einige Schäden „an Eingängen“ zur größten Anreicherungsanlage.

Mit anderen Worten: Der erklärte Kriegszweck – Irans Atomprogramm zu zerstören – wurde sichtbar nicht erreicht. Die Presse brauchte einen anderen Grund, warum der Krieg gerechtfertigt sei, und die Straße von Hormus bot ihn.

26. März – 7. April 2026 (Hormus wird zum Hauptnarrativ)

Trump sagte, China sei „sehr glücklich, dass ich die Straße von Hormus dauerhaft öffne“.

Dieser Satz verrät alles.

„Die Straße von Hormus dauerhaft öffnen“ ist nicht die Sprache eines Präsidenten, der Krieg führt, um ein Atomprogramm zu stoppen. Es ist die Sprache eines Präsidenten, der Krieg führt, um dauerhafte Kontrolle über einen maritimen Engpass zu etablieren.

Die Presse begann weitgehend, ohne die Verbindung zu IMEC herzustellen, die Straße von Hormus als zentrales strategisches Ziel des Krieges zu behandeln.

France kündigte die „Initiative für maritime Navigation in der Straße von Hormus“ an. Das Büro von Emmanuel Macron erklärte, die „Freiheit der Navigation in der Straße von Hormus“ habe unmittelbare Priorität, insbesondere wegen der globalen wirtschaftlichen Folgen des Konflikts.

Das Atomprogramm war die Rechtfertigung gewesen. Die Straße wurde zum Ziel – oder vielmehr: Sie war immer das Ziel, und die Presse sagte es nun endlich, ohne zu wissen warum.

7. April bis heute (Hormus dominiert, Nuklear fast verschwunden)

Trump begrüßte begeistert eine Ankündigung aus Teheran, wonach die Straße von Hormus „vollständig geöffnet und für die volle Passage bereit“ sei.

Die Berichterstattung konzentriert sich nun fast ausschließlich auf die Meerenge:

beschlagnahmte Schiffe

beschossene Tanker

eingeführte und aufgehobene Blockaden

Waffenstillstandsverhandlungen rund um Zugangsbedingungen

Irans Chefunterhändler erklärte offen:

„Es ist unmöglich, dass andere durch die Straße von Hormus fahren, während wir es nicht können.“

Das Atomprogramm ist aus der täglichen Berichterstattung praktisch verschwunden.

Was dieser Wandel tatsächlich bedeutet

Die nukleare Rechtfertigung erfüllte ihren Zweck: Sie lieferte die moralische und sicherheitspolitische Begründung, die die amerikanische Öffentlichkeit brauchte, um militärisches Handeln zu akzeptieren.

Sie war das Eintrittsticket.

Doch ein Atomprogramm ist, sobald es angegriffen wurde, eine Geschichte der Vergangenheit. Die Straße von Hormus ist eine Geschichte der Gegenwart – sie erzeugt Ölpreise, Lebensmittelknappheit und wirtschaftlichen Schmerz, den Menschen heute direkt spüren.

Was die Presse nie gefragt hat – und was in der US-Berichterstattung völlig fehlt – ist, warum das „dauerhafte Öffnen der Straße von Hormus“ genau die strategische Voraussetzung für die östliche Seeroute von IMEC ist.

Ein von einer feindlichen iranischen Marine dominierter Golf-Schifffahrtsweg kann keinen Billionen-Dollar-Handelskorridor tragen.

Die Ausschaltung von Irans Fähigkeit, Hormus zu bedrohen, war nicht Nebenwirkung dieses Krieges. Sie war die architektonische Voraussetzung.

Die Presse wechselte vom Nuklear-Thema zu Hormus, weil die Ereignisse sie dazu zwangen. Sie wechselte nicht zu IMEC, weil niemand in den Mainstream-Medien diese Punkte miteinander verbunden hat.

Die Straße von Hormus ist das Was.

IMEC ist das Warum.

Das Atomprogramm war die Ausrede.

Diese Reihenfolge – Ausrede, Was, Warum – ist das älteste Muster bei der Steuerung öffentlicher Zustimmung.

Und sie funktioniert exakt wie geplant.