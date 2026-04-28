Irans Führung ist nicht gespalten … die Trump-Administration ist es

Larry C. Johnson

Im Laufe der letzten zwei Wochen haben Donald Trump und seine nationalsicherheitspolitischen Speichellecker gebetsmühlenartig behauptet, unter den iranischen Politik- und Militärführern herrsche Chaos und niemand habe das Ruder in der Hand. Das ist eine Lüge – und ich werde gleich erklären, was meiner Meinung nach der Ursprung dieser Lüge ist. Hier ein Auszug aus dem, was Trump zuletzt von sich gegeben hat:

Truth-Social-Beitrag (um den 23.–24. April 2026): „Iran hat es sehr schwer herauszufinden, wer ihr Anführer ist! Die wissen es einfach nicht! Der Streit zwischen den ‚Hardlinern‘, die auf dem Schlachtfeld ÜBEL verloren haben, und den ‚Gemäßigten‘, die überhaupt nicht gemäßigt sind (aber an Ansehen gewinnen!), ist VERRÜCKT!“

Er hat die iranische Regierung als „ernsthaft zerrissen“ bezeichnet (und angemerkt, das sei „nicht unerwartet“), und dies als Begründung dafür genutzt, einen Waffenstillstand zu verlängern, damit Iran einen „einheitlichen“ Vorschlag ausarbeiten könne.

In Äußerungen im Zusammenhang mit der Absage einer Botschafterreise nach Pakistan (25.–26. April) verwies Trump auf „gewaltige interne Streitigkeiten und Verwirrung innerhalb der iranischen ‚Führung‘. Niemand weiß, wer das Sagen hat.“ Er stellte dies dem amerikanischen Druckmittel gegenüber und legte nahe, Iran solle sich einfach melden, wenn es ihm mit Gesprächen ernst sei.

Ich bin der Überzeugung, dass Israel die Quelle dieser „Geheimdienstinformationen“ ist, und dass Trump und seine Berater sie aufrichtig für wahr halten. Lassen Sie mich erklären, warum das nicht der Fall ist. Der frisch erhobene Ajatollah Chamenei, der Parlamentspräsident, der Außenminister und der Kommandeur der Revolutionsgarden:

Der Ajatollah Mojtaba Chamenei ist im Jahr 2026 56 Jahre alt.

Der Parlamentspräsident (Mohammad Bagher Ghalibaf): geboren am 23. August 1961, ist am 28. April 2026 64 Jahre alt.

Der iranische Außenminister (Abbas Araghchi): geboren am 5. Dezember 1962, ist am 28. April 2026 63 Jahre alt.

Der Kommandeur der IRGC (Ahmad Vahidi, Oberbefehlshaber): geboren am 27. Juni 1958, ist am 28. April 2026 67 Jahre alt.

Präsident Masoud Pezeshkian ist im Jahr 2026 71 Jahre alt.

All diese Männer haben zwei Dinge gemeinsam: Sie kämpften im Irak-Krieg (1980–1988) und alle dienten in den Revolutionsgarden. Pezeshkian war kein Kämpfer – er war Sanitäter, was bedeutet, dass er für seine Arbeit bei der Rettung von Kämpferleben in hohem Ansehen stand. Man frage jeden Kriegsveteranen, was er von seinem Sanitäter hielt, vorausgesetzt, dieser war tüchtig. Diese gemeinsame Vergangenheit bedeutet, dass diese Männer die Kosten und den Schrecken des Krieges aus eigener Erfahrung kennen. Es bedeutet auch, dass die USA einen Streit mit einem Land vom Zaun gebrochen haben, das von Männern geführt wird, die einem irakischen Feind gegenüberstanden, der von den USA bewaffnet und finanziert wurde.

Männer, die im Kampf waren, verbindet eine besondere Kameradschaft mit jenen Kameraden, die das Grauen des Krieges kennen. Der Krieg mit dem Irak war besonders brutal, weil sie chemische Waffenangriffe erlitten, die von den USA ermöglicht wurden – denn die USA stellten die Vorläuferchemikalien und die Geheimdienstinformationen bereit, die zur Zielerfassung iranischer Einheiten genutzt wurden. Wenn überhaupt, so sind die derzeitigen iranischen Führungspersönlichkeiten aufgrund ihrer gemeinsamen Kampferfahrungen die furchtbarste Riege iranischer Amtsträger, die je an der Macht war.

Während das Weiße Haus unter Trump und die gefügigen westlichen Medien die Geschichte von Spaltungen und Zerwürfnissen unter den iranischen Führern spinnen, ist das Gegenteil wahr. Die iranische Regierung ist fest geeint und bereit zu kämpfen, egal wie die Chancen stehen. Jeremy Scahills Drop-Site-News berichtet darüber:

Hochrangiger iranischer Beamter gegenüber Drop Site: Iran legt eigene Bedingungen für ein Kriegsende fest

Ein hochrangiger iranischer Beamter mit unmittelbarem Einblick in die internen diplomatischen Beratungen sprach mit Drop Site News und zeichnete ein klareres Bild von Teherans Position, während die Gespräche mit den USA festgefahren bleiben und Iran sich auf zwei dramatisch unterschiedliche Szenarien vorbereitet, die sich in den kommenden Tagen entfalten könnten: eine Rückkehr zur Diplomatie oder eine Wiederaufnahme des Krieges mit den USA und Israel.

Zu den Bedingungen für die Wiederaufnahme direkter Gespräche: „Wir gehen derzeit nach unserem eigenen Plan vor und sind der Meinung, dass die Fortsetzung der Verhandlungen keinen Sinn ergibt, solange die US-Regierung die maritime Blockade nicht aufhebt. Das Ausmaß des Konflikts hat sich ausgeweitet, und naturgemäß dreht sich die Sache nicht mehr nur um die Nuklearfrage.“ Zur Haltung Präsident Trumps und der USA gegenüber der Diplomatie: Iran ist überzeugt, dass dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu ein beispielloser Einfluss auf die US-Geheimdiensteinschätzungen und die Entscheidungsfindung im Weißen Haus eingeräumt wurde. „Unser Land hat in den vergangenen 30 Jahren auf verschiedenen Ebenen mit den Amerikanern verhandelt – formell und informell, öffentlich und über Hinterkanäle. Es ist, als würden sie zu einem Fußballspiel erscheinen und Rugby-Regeln anwenden“, sagte der hochrangige Beamte. Iran hegt totale Verachtung für Trumps Sondergesandten Steve Witkoff und betrachtet ihn als sowohl ahnungslos gegenüber diplomatischen Prozessen als auch völlig ignorant in technischen Fragen. Kushner wird von Iran als Israels Mann am Verhandlungstisch angesehen. Iran, so der hochrangige Beamte, sieht keinen Anlass, mit diesen beiden zu verhandeln, ohne dass eine Persönlichkeit wie Vizepräsident JD Vance anwesend ist. Dazu, was Araghchi den pakistanischen Vermittlern übermittelt hat: „Wir haben der pakistanischen Seite unsere technischen Positionen erläutert. In der Nuklearfrage wurden Lösungen, die wir zuvor vorgeschlagen hatten, erneut auf den Tisch gebracht, damit wir mit ihnen zu einem gemeinsamen Verständnis gelangen können. Unsere Ausführungen richteten sich nicht an die Amerikaner, da es sich um bilaterale Gespräche handelt. Wir sind der Meinung, dass auch die Vermittler selbst technisch über die Vorschläge unterrichtet werden sollten.“ Dazu, was eine ernsthafte US-Verhandlungsposition erfordern würde: Iran hat öffentlich keinerlei Anzeichen gegeben, dass es seine Position gegen eine Übergabe des angereicherten Urans aufgeben würde, hat jedoch stets betont, bereit zu sein, das Problem im Rahmen einer umfassenden Einigung mit den USA zu lösen. „Diese Fragen haben vor Ort klare und praktische Lösungen, und wir haben sie stets in bedeutungsvollen Verhandlungen geprüft. Jede ernsthafte Verhandlung auf amerikanischer Seite muss ein großes Team umfassen, einschließlich Experten und mehrerer Regierungsressorts, damit sie eine bedeutungsvolle Einigung, die die verschiedenen bereichsübergreifenden Dimensionen auf ihrer Seite abdeckt, vollständig verstehen und verarbeiten können.“ Zur Frage, ob Trump eine Einigung herbeiführen kann: „Unsere Einschätzung ist, dass wir [Trump] nicht für fähig halten, die Einigung zu gestalten. Unsere Einschätzung ist, dass sie im Grunde beschlossen haben, den Krieg fortzuführen, bis es einen Regimewechsel gibt“ – was der Beamte als weiterhin zum Scheitern verurteilt bezeichnete.

Während Donald Trump die Woche damit verbringen wird, seinen besten Neville-„Der-Friede-ist-zum-Greifen-nah“-Chamberlain zu mimen, wird Iran nicht einknicken. Angesichts einer derart hartnäckigen und entschlossenen Opposition ist es wahrscheinlich, dass Trump einen letzten Trumpf in Form von US-Luftangriffen gegen Iran ausspielen wird, in der Hoffnung, den iranischen Widerstandswillen zu brechen. Da er selbst nie im Kampf war, sind Trumps Drohungen für Männer bedeutungslos, die als junge Männer einen brutalen Krieg kämpften und überlebten. Nun, als Männer in den späten Fünfzigern und frühen Sechzigern, ist diese Gruppe iranischer Führungspersönlichkeiten bereit zu kämpfen – und zwar verbissen.