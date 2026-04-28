Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Bessent beschreibt die Führer der IRGC angesichts der anhaltenden US-Seeblockade iranischer Häfen, die bald zu Benzinknappheit, Wut und Aufständen führen wird, als „in die Enge getrieben wie ertrinkende Ratten“

Putin teilt Außenminister Araghchi mit, dass er mit dem neuen Obersten Führer in Kontakt stehe, und sagt, der Iran kämpfe für seine „Souveränität“

Nach einem Wochenende der Pattsituation und der Unruhe unterbreitet der Iran Berichten zufolge einen neuen Vorschlag zur Öffnung des Schiffsverkehrs, während die heikle Atomfrage zurückgestellt wird; Rubio sagt, er werde eine iranische Kontrolle der Meerenge „nicht tolerieren“

Trump sagt, Frieden könne eher per Telefon als durch persönliche Treffen zustande kommen, und warnt zudem, die iranische Ölinfrastruktur könne von innen heraus explodieren, wenn der Ölfluss nicht wieder aufgenommen werde; Teheran teilt später mit, Trump habe um neue Gespräche gebeten

Der iranische Außenminister hat über pakistanische Vermittler schriftliche Botschaften an die USA gesendet

Israel führt zum ersten Mal seit Beginn der dreiwöchigen Waffenruhe einen Angriff tief im Libanon im Bekaa-Tal durch.

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Bessent: „Ratten“, gefangen in der US-Blockade

Am frühen Montagabend, lange nach Börsenschluss, veröffentlichte Finanzminister Scott Bessent auf X (siehe unten) folgenden Beitrag, in dem er die Führer der IRGC angesichts der anhaltenden US-Seeblockade iranischer Häfen als nun „gefangen wie ertrinkende Ratten“ beschrieb – eine Situation, die bald zu Benzinknappheit und Wut führen wird – sowie zu möglichen Protesten, die (gemäß den Wünschen und Zielen der USA) in einen Aufstand münden könnten. Hier ist auch der aktuelle Stand der ins Stocken geratenen Verhandlungen sowie ein erster Hinweis auf die mögliche Reaktion des Weißen Hauses, laut WSJ:

Der Iran hat regionalen Vermittlern ein neues Angebot unterbreitet, seine Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus einzustellen – im Gegenzug für eine vollständige Beendigung des Krieges, einschließlich der Aufhebung der Seeblockade iranischer Häfen durch die USA und der Verschiebung der Atomverhandlungen, wie aus Kreisen bekannt wurde, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Der Vorschlag, den der iranische Außenminister Abbas Araghchi während seiner Reise durch die Region und nach Pakistan am Wochenende unterbreitet hat, soll den Stillstand im Konflikt durchbrechen und die Gespräche wieder in Gang bringen, sagten die Informanten. Präsident Trump und sein nationales Sicherheitsteam stehen dem iranischen Angebot skeptisch gegenüber, sagten US-Beamte. Trump hatte zuvor erklärt, Verhandlungen könnten telefonisch statt persönlich stattfinden.

Und: „Trump hat am Montagmorgen mit seinen Beratern über das Angebot beraten. Zwar hat er es nicht rundweg abgelehnt, doch laut Regierungsvertretern äußerte Trump Bedenken, dass der Iran nicht in gutem Glauben verhandle und nicht bereit sei, seiner zentralen Forderung nachzukommen: die Einstellung der Urananreicherung und das Versprechen, niemals eine Atomwaffe zu bauen.“

While the surviving IRGC Leaders are trapped like drowning rats in a sewage pipe, Iran’s creaking oil industry is starting to shut in production thanks to the U.S. BLOCKADE.



Pumping will soon collapse.



GASOLINE SHORTAGES IN IRAN NEXT! https://t.co/Czgy9VsHBO — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 27, 2026

Übersetzungen von „X“: Während die überlebenden IRGC-Führer wie ertrinkende Ratten in einer Kanalrohr gefangen sind, beginnt Irans knarzende Ölindustrie die Produktion einzustellen – dank der US-BLOCKADE. Das Pumpen wird bald zusammenbrechen. BENZINMANGEL IN IRAN ALS NÄCHSTES!

Geschäfte mit sanktionierten iranischen Fluggesellschaften bergen das Risiko einer Exposition gegenüber US-Sanktionen. Ausländische Regierungen sollten alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Unternehmen in ihren Hoheitsgebieten keine Dienstleistungen für diese Flugzeuge erbringen, einschließlich der Bereitstellung von Kerosin, Catering, Landungsgebühren oder Wartung. Im Rahmen von Economic Fury wird das @USTreasury maximalen Druck auf den Iran ausüben und nicht zögern, gegen Dritte vorzugehen, die Geschäfte mit iranischen Einheiten erleichtern oder durchführen.

Rubio: „Wird nicht dulden“, dass der Iran die Kontrolle über die Meerenge übernimmt

Die neuesten Informationen aus dem WSJ zu den Vorschlägen des Iran, die sich auf die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade gegen iranische Häfen konzentrieren:

Der Iran hat regionalen Vermittlern ein neues Angebot unterbreitet, seine Angriffe in der Straße von Hormus einzustellen – im Gegenzug für eine vollständige Beendigung des Krieges und eineAufhebung der US-Blockade iranischer Häfen, wie aus Kreisen bekannt wurde, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Der Vorschlag, den der iranische Außenminister Abbas Araghchi während seiner Reise durch die Region und nach Pakistan am Wochenende unterbreitet hat, soll den Stillstand im Konflikt überwinden und die Gespräche wieder in Gang bringen, sagten die Informanten. Damit würden die Diskussionen über das iranische Atomprogramm auf Eis gelegt. Washington habe noch nicht auf den Vorschlag reagiert, sagte einer der Informanten. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

US-Außenminister Marco Rubio erklärte jedoch am Montag gegenüber Fox News, dass die USAes nicht dulden werden, dass der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus übernimmt oder dort ein Mautsystem einführt. Rubio betonte ferner, dass die Meerenge entweder durch internationalen Druck oder durch Maßnahmen einer Koalition offen bleiben werde.

Der iranische Außenminister erklärte gegenüber dem russischen Präsidenten Putin, dassdie „destruktiven Gewohnheiten“, die „unangemessenen Forderungen“ und die häufigen Meinungswechsel der USA den diplomatischen Fortschritt bremsen

Erst vor wenigen Tagen gab der Iran bekannt, dass die ersten Gelder aus den Mauteinnahmen erfolgreich an die iranische Zentralbank überwiesen worden seien, nachdem Trump erklärt hatte, die USA würden ein Mautsystem nicht zulassen. Rubio fügte hinzu, die USA würden es nicht hinnehmen, dass der Iran im Grunde genommen als „Torwächter“ fungiert und andere Länder die Erlaubnis des Irans einholen müssen.

We will not tolerate a system where Iran plays gatekeeper to the world.” 🚨



Secretary Marco Rubio draws a line. As the "dual blockade" chokes global energy, the U.S. stance is clear: The Strait of Hormuz is an international waterway, not an Iranian toll booth. pic.twitter.com/YECpK8SUi4 — Martin (@Martin_Sedi) April 27, 2026

Übersetzung von „X“: „Wir werden kein System dulden, in dem der Iran als Torwächter der Welt auftritt.“ Senator Marco Rubio zieht eine klare Grenze. Während die „doppelte Blockade“ die globale Energieversorgung lahmlegt, ist die Haltung der USA eindeutig: Die Straße von Hormus ist eine internationale Wasserstraße, kein iranischer Mautposten.

Putin sagt, er stehe bei Treffen mit Ayatollah Araghchi in Moskau in Kontakt

Präsident Putin, Außenminister Lawrow und der iranische Außenminister Araghchi trafen sich in Moskau, nachdem sie sich herzlich begrüßt hatten und inmitten konkurrierender Darstellungen über die Zukunft der Straße von Hormus. Der russische Staatschef äußerte gleich zu Beginn etwas Überraschendes, zu einem Zeitpunkt, an dem Ayatollah Mojtaba Khamenei seit Beginn des US-israelischen Krieges nicht mehr gesehen wurde: „Letzte Woche erhielt ich eine Nachricht vom Obersten Führer des Iran“, sagte er zu Irans Araghchi

. Zudem versprach Putin: „Das iranische Volk kämpft mutig und heldenhaft für seine Souveränität.“ Dies steht zweifellos in scharfem Kontrast zum Konsens der USA und des Westens. Putin betonte zudem: „Russland wird alles tun, was den Interessen des Iran und der Region dient, um so schnell wie möglich Frieden zu erreichen.“ Dies, nachdem Teheran am Montag deutlich gemacht hatte, dass es die Zukunft der Straße von Hormus als unter iranischer militärischer Kontrolle stehend betrachtet – eine frühere Schlagzeile, die die Rohölpreise in die Höhe trieb, und innerhalb weniger Stunden später auch dies:

Wenige Stunden zuvor hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow anlässlich der Ankunft von Araghchi erklärt: „Die Bedeutung dieses Gesprächs ist angesichts der aktuellen Entwicklungen rund um den Iran und im Nahen Osten kaum zu überschätzen.“ Araghchi an Putin: „Es hat sich für alle gezeigt, dass Teheran Freunde und Verbündete wie Russland hat… Verbündete, die in Zeiten der Not an der Seite des Iran stehen – und wir sind Ihnen für Ihre Unterstützung dankbar.“

Quelle: Pressemitteilung des Kremls

Der Moment, als Putin den iranischen Spitzen-Diplomaten und sein Team begrüßte (unten), und wie der Stand der Dinge bezüglich des iranischen Vorschlags ist…

Berichten zufolge hat der Iran den USA einen neuen Vorschlag unterbreitet, der die Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsieht, jedoch erst nach Beendigung des Krieges und mit der Garantie, dass dieser nicht wieder aufgenommen wird, wie aus Quellen und regionalen Berichten hervorgeht. Dem Plan zufolge sollen umfassendere Gespräche über das Atomprogramm und die Seeschifffahrt erst später folgen.

Vladimir Putin greets Iranian FM Abbas Araghchi and his team https://t.co/Zgto3ZyVVI pic.twitter.com/ObAOkfMmPN — RT (@RT_com) April 27, 2026

Unterdessen wird erwartet, dass Präsident Trump am Montag bald eine Sitzung im Lagezentrum abhalten wird, bei der es um den Iran und die Krise am Schmalpass von Hormus geht; dabei wird er von seinem obersten Team für nationale Sicherheit und Außenpolitik begleitet.

IDF greift zum ersten Mal seit dem Waffenstillstand im Libanon das Bekaa-Tal an

Ein dreiwöchiger Waffenstillstand im Libanon ist offiziell in Kraft, doch in Wirklichkeit existiert er nur auf dem Papier oder dem Namen nach, da Israel seine Angriffe intensiviert und ausgeweitet hat und nun zum ersten Mal seit Beginn des Waffenstillstands das weit entfernte Bekaa-Tal angreift. „Die IDF gibt an, eine Welle von Luftangriffen gegen die Infrastruktur der Hisbollah im Bekaa-Tal und in mehreren Gebieten im Südlibanon gestartet zu haben“, berichteten israelische Medien am Montag. „Die Angriffe erfolgen nach wiederholten Angriffen der Hisbollah auf IDF-Truppen und Israel während des Waffenstillstands, darunter ein tödlicher Drohnenangriff gestern“, so The Times of Israel.

In der jüngsten Berichterstattung heißt es, dass „Israel seit etwa drei Wochen nicht mehr im östlichen Bekaa-Tal im Libanon zugeschlagen hat.“ Die IDF stellt die Eskalation als Reaktion auf Verstöße der Hisbollah gegen den Waffenstillstand dar, während die Hisbollah argumentiert, israelische Bodentruppen befänden sich auf libanesischem Territorium und seien daher legitime Ziele.

Unterdessen erklärte Joseph Aoun Vertretern aus südlichen Dörfern, dass Verhandlungen mit Israel „kein Verrat“ seien, sondern für die Stabilität notwendig. Der maronitisch-katholische Führer fügte hinzu: „Verrat begehen diejenigen, die ihr Land in den Krieg führen, um ausländischen Interessen zu dienen.“

Iran bietet neuen Weg zur Öffnung der Meerenge

Etwas früher als geplant brachte der Sonntagabend die für diese Woche übliche Portion Optimismus vor dem Marktstart am Montag hinsichtlich der Aussichten auf ein Ende des Krieges der USA und Israels gegen den Iran. Barak Ravid von Axios, ein Veteran des israelischen Geheimdienstes, der regelmäßig aus anonymen Quellen stammende Exklusivmeldungen veröffentlicht, berichtete, dassder Iran einen neuen Vorschlag zur Öffnung der Straße von Hormus und zur Beendigung der Feindseligkeiten vorgelegt hat – obwohl das iranische Konzept einen potenziellen Stolperstein in Form einer vorgeschlagenen Verschiebung der Atomverhandlungen enthält. Es wurden keine Details genannt, abgesehen von der Vorstellung einer entweder verlängerten Waffenruhe oder einer dauerhaften Beendigung des Krieges, die mit einer vollständigen Wiederöffnung der Meerenge einhergehen würde.

Am Sonntagvormittag erklärte Präsident Trump, dass persönliche Gespräche mit den Iranern für die Beendigung des Krieges nicht unbedingt erforderlich seien. „Wenn sie reden wollen, können sie zu uns kommen oder uns anrufen. Wissen Sie, es gibt ein Telefon. Wir haben gute, sichere Leitungen“, sagte er gegenüber Fox News. „Sie wissen, was in dem Abkommen stehen muss. Es ist ganz einfach: Sie dürfen keine Atomwaffen besitzen; andernfalls gibt es keinen Grund für ein Treffen.“

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:



Incorrect approaches and excessive demands by the U.S. caused the previous round of talks—despite progress—not to reach its objectives. pic.twitter.com/Bt7ikClaoe — Clash Report (@clashreport) April 27, 2026

Übersetzung von „X“: Irans Außenminister Abbas Araghchi: Falsche Ansätze und übermäßige Forderungen der USA führten dazu, dass die vorherige Verhandlungsrunde – trotz Fortschritten – ihre Ziele nicht erreichte.

Die kleine Dosis Hoffnung am Sonntag bildete den Abschluss eines Wochenendes, an dem die Verhandlungen als in eine klare Sackgasse geraten wahrgenommen wurden – gekennzeichnet durch das Ausbleiben von Kampfhandlungen, aber auch durch eine anhaltende Behinderung des Schiffsverkehrs durch die lebenswichtige Straße von Hormus. Am Samstag standen Trumps Verhandlungsführer Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner kurz davor, nach Islamabad zu reisen, um eine weitere Verhandlungsrunde mit den Iranern zu führen, als Trump ihre Reise in letzter Minute absagte.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, dass Araghchi „der amerikanischen Seite über pakistanische Vermittler schriftliche Botschaften bezüglich der roten Linien des Iran übermittelt hat“.

Der iranische Außenminister pendelt zwischen Pakistan, Oman und Russland

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi ist viel unterwegs.Am Samstag verließ er Pakistan nach Treffen mit dem pakistanischen Militärchef Asim Munir, Premierminister Shehbaz Sharif und Außenminister Ishaq Dar. Zum Abschied sagte Araghchi, er habe einen „sehr fruchtbaren Besuch“ gehabt, warnte jedoch, es sei unklar, „ob die USA es mit der Diplomatie wirklich ernst meinen“.

Irans Außenminister reist in einem Jet, der mit „Minab 168“ beschriftet ist – ein Verweis auf 168 getötete US-Soldaten bei einem US-Tomahawk-Raketenangriff zu Beginn des Iran-Irak-Kriegs (via RT).

Anschließend reiste er nach Oman, um Gespräche über die Wiederöffnung der Meerenge – die zwischen den beiden Ländern liegt – zu führen, und kehrte dann nach Pakistan zurück. Am Montag befand sich Araghchi in St. Petersburg, Russland, zu Gesprächen mit Präsident Putin. In einem Kommentar zu den Beziehungen über X sagte der iranische Gesandte in Russland:

„Der Iran und Russland stehen an einander gereiht in der Kampagne der totalitären Kräfte dieser Welt gegen unabhängige und nach Gerechtigkeit strebende Länder sowie gegen Länder, die eine Welt anstreben, die frei von Unilateralismus und westlicher Vorherrschaft ist.“

Trump: Iranische Ölinfrastruktur durch begrenzte Kapazitäten gefährdet

Trump erklärte am Sonntag gegenüber Fox News, dass die US-Blockade des Schiffsverkehrs von und zu iranischen Häfen die Exportinfrastruktur des Landes stark unter Druck setze:

„Wenn riesige Mengen Öl durch das System fließen und diese Leitung aus irgendeinem Grund geschlossen wird, weil man das Öl nicht mehr in Tanks oder Schiffe umfüllen kann – was ihnen passiert ist, da sie wegen der Blockade keine Schiffe haben –, dann explodiert diese Leitung von innen heraus, sowohl mechanisch als auch in der Erde.“ „Es ist etwas, das passiert, wenn es einfach explodiert. Und sie sagen, dass sie nur noch etwa drei Tage Zeit haben, bevor das passiert. Und wenn es explodiert, kann man es, egal was passiert, niemals wieder so aufbauen, wie es war.“

Ein ähnliches Szenario wurde auch vom „Critical Threats Project“ des American Enterprise Institute skizziert. „Sobald die Tanks gefüllt sind, müsste der Iran seine Ölfelder stilllegen, was langfristige Schäden an den Feldern zur Folge haben könnte“, erklärte Annika Ganzeveld vom AEI gegenüber der New York Post. Ein Worst-Case-Szenario gefährdet nicht nur die iranische Wirtschaft, sondern droht auch, den Aufwärtsdruck auf die weltweiten Energiepreise weiter zu verstärken. Analysten sind sich uneinig darüber, wie viel Zeit dem Iran bis zu einer erzwungenen Produktionsunterbrechung bleibt – die Schätzungen reichen von nur wenigen Tagen bis zu sieben Wochen.

TankerTrackers.com berichtete am Sonntag, dassder Iran rund 4,6 Millionen Barrel Öl an seinen Terminals verladen hat, ohne den Zeitrahmen zu nennen, in dem dies geschehen ist. Die Website gab an, dass weitere 4 Millionen Barrel der US-Blockade irgendwie entgangen sind. Diese Ölmenge verschafft noch ein paar wertvolle Tage an Lagerkapazität, so das Wall Street Journal.

BREAKING: IRAN LOADS 4.6 MILLION BARRELS AT CRUDE OIL TERMINALS



ADDITIONAL FOUR MILLION BARRELS APPEAR TO HAVE EXFILTRATED US BLOCKADE LINE — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) April 26, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: IRAN LÄDT 4,6 MILLIONEN BARREL BEI ROHÖLTERMINALS ZUSÄTZLICHE VIER MILLIONEN BARREL SCHEINEN DIE US-SPERRLINIE UMGEGANGEN ZU HABEN

Unter Berufung auf Aussagen des Generalsekretärs der Iran Shipping Association berichtete FARS unterdessen, dass „der iranische Seehandelsverkehr nicht zum Erliegen gekommen ist und Schiffe die Häfen erreichen, indem sie die Blockade durchbrechen“. Der Bericht hieß es ferner, dass der Ausbau alternativer Routen – darunter nördliche Häfen am Kaspischen Meer und Eisenbahnverbindungen nach China und Zentralasien – ebenfalls die „wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit“ des Landes gestärkt habe.

Iranische Führung uneinig über Vertragsbedingungen

Die iranische Führung ist Berichten zufolge gespalten, wie flexibel sie bei den nuklearen Bedingungen eines Abkommens sein sollte. Im vergangenen Jahr hatte die Trump-Regierung auf Drängen Israels und pro-israelischer Kräfte innerhalb der Vereinigten Staaten eine maximalistische Position eingenommen und gefordert, dass der Iran sich bereit erklärt, nie wieder Kernmaterial anzureichern, selbst nicht auf Werte weit unterhalb der waffenfähigen Stufe.

Für viele Beobachter wurde dies als eine Forderung angesehen, von der Israel wusste, dass der Iran ihr niemals zustimmen würde, was einen umfassenden Krieg der USA und Israels gegen den Iran sicherstellte, den Premierminister Netanjahu selbst zugab, „sich seit 40 Jahren herbeigesehnt zu haben“. Die US-Geheimdienste kommen seit langem zu dem Schluss, dass der Iran keine Atomwaffe entwickelt hat. Netanjahu warnt seit 34 Jahren – seit 1992 – vor einer unmittelbar bevorstehenden iranischen Atomwaffe.

Donald Trump has been repeating the same claims Benjamin Netanyahu has pushed for over 30 years:



“Iran is very close to obtaining nuclear weapons” – often framed as “a few months” or even “a few weeks.”



For 30 years, the same pretext – and Iran still without nuclear weapons. pic.twitter.com/pagRS2hQ0I — Mr. Whale (@CryptoWhale) April 15, 2026

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