Geht in den USA viral: Polizist, wird wegen Verweigerung der Covid-Impfung entlassen, seine letzten Worte, zum Gouverneur: „KISS MY ASS“

Ein langjähriger Polizist aus dem Bundesstaat Washington nutzte seine letzten Momente im Dienst, um dem Gouverneur, dessen Covid-19-Impfstoffmandat seine Karriere beendete, zu sagen, dass er „mich am Arsch lecken“ solle, und traf damit einen Nerv in einer Nation, die über den Autoritarismus von Impfungen gespalten ist.

Ein virales Video des nicht identifizierten Polizisten begann am Samstag in den sozialen Medien zu kursieren. Es zeigt ihn, wie er sich in seinem Streifenwagen sitzend ein letztes Mal bei seinem Fahrdienstleiter abmeldet. „Dies ist meine letzte Abmeldung, und nach 22 Jahren im Dienste der Bürger des Staates Washington wurde ich gebeten zu gehen, weil ich schmutzig bin“, sagte der Beamte.

Der Polizist sagte nicht, was er mit „schmutzig“ meinte, aber der Radiomoderator Jason Rantz aus Seattle, der ein Interview mit dem Mann gebucht hatte, sagte, er sei entlassen worden, weil er sich dem Covid-19-Impfstoffmandat von Gouverneur Jay Inslee widersetzt habe. Inslee ordnete im August an, dass die Staatsbediensteten und Auftragnehmer Washingtons bis zum 18. Oktober vollständig geimpft sein müssen, andernfalls droht ihnen die Kündigung. Diese Anordnung war eine der strengsten dieser Art in den USA.

“This is the last time you’ll hear me in a patrol car and Jay Inslee can kiss my ass.”



Washington State Trooper in Yakima, Wash. signs off after 22 years — fired by @GovInslee for being unvaccinated. pic.twitter.com/RGLDs5BZxg — Jason Rantz on KTTH Radio (@jasonrantz) October 17, 2021

Der Polizist erzählte von einigen der Schwierigkeiten, die er in seinem Job erlebt hat, wie zum Beispiel die zahlreichen Todesfälle und Verletzungen. „Ich habe krank gearbeitet, ich habe krank gespielt, wir haben in diesen Jahren viele Freunde beerdigt“, sagte er.

Der Beamte fügte hinzu: „Ich möchte mich bei euch bedanken, bei den Bürgern von Yakima County und auch bei meinen Kollegen im Tal. Ohne euch wäre ich nicht so erfolgreich gewesen, und ihr habt mir Sicherheit gegeben und mich jeden Abend zu meiner Familie gebracht. Dafür danke ich euch. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen, aber das war’s.“

Staat 1034, das ist das letzte Mal, dass Sie mich in einem Streifenwagen hören werden, und Jay Inslee kann mich am Arsch lecken.

Diese Aussage war ein echter „Mic-Drop“-Moment, denn der Beamte ließ nach seiner Aussage buchstäblich sein Funkmikrofon fallen. Nach einer kurzen Pause bedankte sich der Disponent bei dem Polizisten für seinen Dienst und erwähnte einige seiner Errungenschaften.

„Sie haben in Ihrer Zeit im Streifendienst viele Rollen übernommen“, sagte sie gerührt. „In Ihrem ersten Jahr haben Sie ein Baby entbunden, während Sie auf Streife in Bremerton waren. Sie zählte verschiedene andere Aufgaben auf, die der Polizist wahrgenommen hatte, wie z. B. die eines Ausbilders, eines „Peer Support“-Mitglieds und eines Seelsorgebeauftragten. „Sie waren ein großartiges Vorbild und ein Mentor für alle jungen Polizisten, die in diesem Gebiet Dienst tun, indem Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung über die Jahre hinweg weitergegeben haben“, sagte die Disponentin. „Ich danke Ihnen für Ihren Dienst.

Als das Funkgerät verstummte, wandte sich der Polizist an die Kamera, zuckte mit den Schultern und sagte: „Das war’s.“

Die Reaktionen auf das Video haben gezeigt, wie gespalten die Frage der Impfpflicht inzwischen ist. Wie in den Mainstream-Medien zu lesen war, hat sich der „Kulturkampf“ um die Impfpflicht verschärft, seit Präsident Joe Biden im September anordnete, dass US-Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten ihre Mitarbeiter zwingen müssen, sich impfen zu lassen.

Einige Nutzer sozialer Medien bejubelten die Entlassung des Washingtoner Streifenpolizisten mit der Begründung, seine Anti-Impf-Haltung gefährde die Öffentlichkeit. „Wenn er sich nicht zum Wohle aller impfen lassen kann, dann hat er schon lange den Faden verloren, wie Ersthelfer den Menschen helfen und sie nicht gefährden sollen“, so ein Twitter-Kommentator. „Diejenigen von uns, die sich tatsächlich kümmern, sind diese Art von Sturheit leid.“

Agree. So much for the “protect” part of protect and serve. — Jessie’sGirl (@sgirl_jessie) October 17, 2021

Andere argumentierten jedoch, dass niemand das Recht haben sollte, Menschen zur Impfung zu zwingen, vor allem nicht diejenigen, die durch das Überleben von Covid-19-Infektionen eine natürliche Immunität erworben haben. „Gott segne ihn dafür, dass er sich der Tyrannei nicht beugt“, twitterte ein Kommentator. „Es gibt nicht mehr viele Männer, die wirklich für das eintreten, woran sie glauben.“

Der Abgeordnete des Bundesstaates Missouri, Bill Owen (R-Springfield), war von der Reaktion des Polizisten auf Inslees Auftrag so beeindruckt, dass er versuchte, ihn für seinen Bundesstaat anzuwerben. „Wir würden uns freuen, wenn Sie unserer großartigen Highway Patrol beitreten würden“, sagte Owen. „Das Leben in Missouri ist großartig. Wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise dabei helfen kann, lassen Sie es mich bitte wissen.“